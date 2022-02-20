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смерть (9034) Небесная Сотня (409)

"Умер... умер... умер..." - Ирина Геращенко опубликовала журнал регистрации пациентов 17-й больницы Киева за 20 февраля 2014 года. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Народный депутат Украины Ирина Геращенко в годовщину расстрелов на Майдане опубликовала фотографии журнала приемного отделения 17-й больницы, куда направляли раненых на Майдане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Геращенко отметила: "Уже 8 лет в этот день я выкладываю журнал регистрации столичной 17-й больницы. Где напротив фамилий - умер…умер…умер…

Мы с девченками в те страшные 2 дня не были на Майдане, когда удалось вывезти раненых из Мариинки, то и ночевали в больнице.

Город содрогался от крика "скорых". Приемные отделения были забиты".

Она продолжила: "Горел Майдан. В больницы приходили киевляне, которые собирали помощь раненым и охраняли их от вывоза в СИЗО. Время, которое обнажило, вывернуло каждого гражданина и показало его настоящую сущность.

Мы оплакивали наших убитых. Путин приступил к захвату Крыма. Страшные дни нашей новейшей истории. Вечная память Героям. Не забудем убийц.

Обращаемся перед лицом опасности, нависшей над нашей страной. Сил нам и мужества выстоять, быть достойными памяти Героев Небесной Сотни. Сохранить Украину".

Умер... умер... умер... - Ирина Геращенко опубликовала журнал регистрации пациентов 17-й больницы Киева за 20 февраля 2014 года 01
Умер... умер... умер... - Ирина Геращенко опубликовала журнал регистрации пациентов 17-й больницы Киева за 20 февраля 2014 года 02
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Топ комментарии
+44
а командував вбивцями нинішній заступник голови ОП...
Теж квіти принесе як зеленський?
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20.02.2022 11:17
+36
Іншими словами-вбитий,вбитий,вбитий...
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20.02.2022 11:14
+27
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20.02.2022 11:16
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Вона вже була при владі до Майдану. Зараз теж.
Вам треба когось подонком обізвати чи як ?
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20.02.2022 12:34 Ответить
Горів Майдан- Будинок профспілок, разом з пораненими. А керував його штурмом тоді чоловік Верещучки, тоді керманич Львівської Альфи сбу, а ЗЕ його зробив керівником всієї української Альфи
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20.02.2022 14:23 Ответить
"До лікарень приходили кияни, які збирали допомогу пораненим і охороняли їх від вивозу в СІЗО. Час, який оголив, вивернув кожного громадянина і показав її справжнє єство."
КИЕВЛЯНЕ! У Вас сейчас глава Департамента охраны здоровья ГИНЗБУРГ. Во времена Майдана эта подруга Вилкула заставляла главврачей больниц и медцентров Днепра под угрозой увольнения с работы сообщать о всех поступивших больных, причастных к Майдану, для вывоза в СИЗО!
Виталик! Эта ГУЛАГовская **** тебя устраивает?!
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20.02.2022 14:47 Ответить
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