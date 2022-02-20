"Умер... умер... умер..." - Ирина Геращенко опубликовала журнал регистрации пациентов 17-й больницы Киева за 20 февраля 2014 года. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Народный депутат Украины Ирина Геращенко в годовщину расстрелов на Майдане опубликовала фотографии журнала приемного отделения 17-й больницы, куда направляли раненых на Майдане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
Геращенко отметила: "Уже 8 лет в этот день я выкладываю журнал регистрации столичной 17-й больницы. Где напротив фамилий - умер…умер…умер…
Мы с девченками в те страшные 2 дня не были на Майдане, когда удалось вывезти раненых из Мариинки, то и ночевали в больнице.
Город содрогался от крика "скорых". Приемные отделения были забиты".
Она продолжила: "Горел Майдан. В больницы приходили киевляне, которые собирали помощь раненым и охраняли их от вывоза в СИЗО. Время, которое обнажило, вывернуло каждого гражданина и показало его настоящую сущность.
Мы оплакивали наших убитых. Путин приступил к захвату Крыма. Страшные дни нашей новейшей истории. Вечная память Героям. Не забудем убийц.
Обращаемся перед лицом опасности, нависшей над нашей страной. Сил нам и мужества выстоять, быть достойными памяти Героев Небесной Сотни. Сохранить Украину".
Пожалуйста, подождите...
Вам треба когось подонком обізвати чи як ?
КИЕВЛЯНЕ! У Вас сейчас глава Департамента охраны здоровья ГИНЗБУРГ. Во времена Майдана эта подруга Вилкула заставляла главврачей больниц и медцентров Днепра под угрозой увольнения с работы сообщать о всех поступивших больных, причастных к Майдану, для вывоза в СИЗО!
Виталик! Эта ГУЛАГовская **** тебя устраивает?!