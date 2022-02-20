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Войска РФ готовят очередные провокации с обстрелами населенных пунктов. Пропагандисты получили инструкции относительно съемок сюжетов для обвинения ВСУ, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ готовят очередные провокации с обстрелами населенных пунктов. Пропагандисты получили инструкции относительно съемок сюжетов для обвинения ВСУ, - ОТУ

20 февраля стало известно, что пропагандисты российско-оккупационных войск готовят очередные провокации с обстрелом населенных пунктов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Схід".

По данным разведки, "главный специалист" "Министерства информации" так называемой "ДНР" Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"Цель таких действий заключается в демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений. Поэтому ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках", - говорится в сообщении.

"Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хотя бы малейшая угроза мирному населению, наши защитники огонь НЕ ОТКРЫВАЮТ!" - добавили в ОТУ "Схід".

Войска РФ готовят очередные провокации с обстрелами населенных пунктов. Пропагандисты получили инструкции относительно съемок сюжетов для обвинения ВСУ, - ОТУ Схід 01
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Топ комментарии
+15
скільки можна. Якщо ***** прийняло рішення атакувати, то казусом беллі для нього буде навіть вітер з боку наших позицій. Треба не "провокацій уникати", а гасити у відповідь з усього що стріляє.
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20.02.2022 11:20
+12
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20.02.2022 11:24
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Правила форума Совет форумчан
скільки можна. Якщо ***** прийняло рішення атакувати, то казусом беллі для нього буде навіть вітер з боку наших позицій. Треба не "провокацій уникати", а гасити у відповідь з усього що стріляє.
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20.02.2022 11:20 Ответить
Замахав пуцкін! Та нападай вже!
Щур сцикливий, шо тянеш?!
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20.02.2022 11:20 Ответить
ЖДУ НОВОСТЕЙ -- по ТВ РАША ПАРАША-ЧТО СНАРЯД С УКРАИНЫ ВЗОРВАЛ НАХРЕН МАВЗОЛЕЙ ОСНОВАТЕЛЯ УКРАИНЫ-- ЛЕНИНА.... все остальное такая скукота никакого тебе веселья..
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20.02.2022 11:45 Ответить
Им насрать на ленина... У них сталин и николай 2
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20.02.2022 11:49 Ответить
В Госдуме призвали ввести войска в Донбасс после якобы попадания украинских снарядов на российскую территорию.
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20.02.2022 11:24 Ответить
Вторжение и санкции. Не так ли?
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20.02.2022 11:35 Ответить
Гэта брэд сівой думы ...
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20.02.2022 15:13 Ответить
А чого ще очікувати від нащадків провокаторів стукачів та вєртухаїв-тільки провокацій...
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20.02.2022 11:24 Ответить
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20.02.2022 11:24 Ответить
Лугандонів обстрілюють і свої і чужі. Така доля зрадників.
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20.02.2022 11:32 Ответить
Обломки "байрактара" с Карабаха притащат,снимут и покажут. Дело в шляпе. Это кацапам так кажется. Всему остальному миру конечно же плевать на их выкрутасы.
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20.02.2022 11:38 Ответить
То что остальному миру - это им без разницы, а вот то, что в армии раскол и кадровые 200-ми возвращаться не желают и даже был обещан переворот - вот это их беспокоит.
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20.02.2022 11:39 Ответить
Ну как сказать "без разницы". Потеря миллиардов дружками путлера может их расстроить. Да и быдло,которое погонят с остановившихся предприятий тоже опечалится.
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20.02.2022 12:00 Ответить
Им военный переворот "ивашевым" был обещан - даже это их не впачетлило.
Войну они уже проиграли, между прочим, потому что проиграли войну информационную - никто не верит башням кремлевским.
Получат горы трупов, море крови, массу 200-х - а победы не будет.
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20.02.2022 12:04 Ответить
Они как остались в 2014 году, так и живут в нем, не вылезая.
Примером является Царев, тот самый "глава Новоросии", которого сейчас достали из сундука, от нафталина отряхнули - и завел Царев свою привычную шарманку.
У них даже никого нового нет.
И что они могут предложить?
Мир?
Так это ВСУ, что ли, все дорожное покрытие на улицах Луганска вбило в грязь фугасами?
Это ВСУ свинтило провода трамвайные в Луганске и Донецке?
Это ВСУ Донбассу жить не дает?
А ГДЕ ТАМ ВСУ в Луганске и Донецке?

Хоть бы пластинку свою, за 8 лет запиленную, сменили - да не на что.
Нажрался Донбасс их обещанного "ссср-а" до отрыжки: думали, что получат СССР Брежнева, а получили военный коммунизм с братками!
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20.02.2022 11:38 Ответить
Хоть бы пластинку свою, за 8 лет запиленную, сменили - да не на что.
========
Совершенно верно ибо магнитофон можно было купить только из под-полы...либо получить талон на очередь в кгб...
это и есть мечта кацапов
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20.02.2022 11:53 Ответить
рашаговносми и просто говносми уже працюють ! )))
///
Появились кадры боя спецназа ДНР против группы украинских диверсантов

https://ren.tv/player/video/embed/941726#autoplay=1;

Донецкий телекАнал опубликовал кадры операции спецназа ДНР против группы украинских диверсантов. По данным телеканала, вооруженные люди забаррикадировались в одном из домов Киевского района Донецка.

В сюжете "Оплот ТВ" говорится, что завязалась перестрелка. По данным телеканала, группа планировала совершение терактов на территории города. Спецназ ДНР пошел на штурм здания.
На кадрах видно, что силовики применили орудия БТР. В ходе боя произошло возгорание газопровода. Получивших ранения диверсантов задержали.
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20.02.2022 11:40 Ответить
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20.02.2022 11:42 Ответить
"Сказка за сказкой" - передача для детей младшего школьного возраста
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20.02.2022 12:05 Ответить
ну что ж Вы так)))) они ж старались )))))
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20.02.2022 12:16 Ответить
Да, только пластинку у них с 2014 заело.
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20.02.2022 14:09 Ответить
ВИЗНАТИ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ В.В.ПУТІНА МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИСТОМ.
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20.02.2022 11:44 Ответить
Схід Південь Північ планы как у немчуры
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20.02.2022 11:45 Ответить
🇺🇦⚠️🔞ⓝⓐⓜⓟⓘⓞⓜ🔞⚠️🇺🇦@mzvaleriy·1 ч👍👍👍👍👍👍👍👍

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20.02.2022 11:49 Ответить
Тем временем, в соцсетях появляется информация, что боевики разграбили 100 квартир тех, кого эвакуировали в РФ из Донецкой области.

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20.02.2022 11:59 Ответить
Только что прочитала комментарий под одним из роликов на Ютубе: пишет Oleg Magnat, что в дом его тётушки 17.02.22 прилетела мина, живёт в Станице Луганской, показали это по Интеру и СТБ. А уже 19.02.22 по россия24, вести 20.00 его тетушка уже оказалась жительницей Донецка по улице Стратонавтов 12.
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20.02.2022 11:58 Ответить
...парашисты, полные пид*расы!!!
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20.02.2022 11:58 Ответить
Нужно зачищать Донбас
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20.02.2022 11:59 Ответить
Тим часом, ЗСУ готують байрактари, щоб не було тих обстрілів... Ну, мало б так бути
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20.02.2022 12:27 Ответить
Тим часом, ЗСУ готують байрактари, щоб не було тих обстрілів... Ну, мало б так бути
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20.02.2022 12:27 Ответить
Ці провокації проти України продовжуються московією уже 8 років…
Треба Туреччину просити про застосування байрактарів на практиці показати …. Декілька десятків прикладів буде достатньо, бо так московіти і ножа до горла Українським військовим поставлять, а ми на провокації не відповідаємо… Тільки хоронимо..
Комплекси Нептуна так в серію і не запустили за 3 роки…
Це теж наша відповідь на провокації окупантів..
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20.02.2022 12:35 Ответить
 
 