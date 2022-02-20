Войска РФ готовят очередные провокации с обстрелами населенных пунктов. Пропагандисты получили инструкции относительно съемок сюжетов для обвинения ВСУ, - ОТУ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
20 февраля стало известно, что пропагандисты российско-оккупационных войск готовят очередные провокации с обстрелом населенных пунктов на временно оккупированной территории Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Схід".
По данным разведки, "главный специалист" "Министерства информации" так называемой "ДНР" Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов.
"Цель таких действий заключается в демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений. Поэтому ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках", - говорится в сообщении.
"Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хотя бы малейшая угроза мирному населению, наши защитники огонь НЕ ОТКРЫВАЮТ!" - добавили в ОТУ "Схід".
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Щур сцикливий, шо тянеш?!
Войну они уже проиграли, между прочим, потому что проиграли войну информационную - никто не верит башням кремлевским.
Получат горы трупов, море крови, массу 200-х - а победы не будет.
Примером является Царев, тот самый "глава Новоросии", которого сейчас достали из сундука, от нафталина отряхнули - и завел Царев свою привычную шарманку.
У них даже никого нового нет.
И что они могут предложить?
Мир?
Так это ВСУ, что ли, все дорожное покрытие на улицах Луганска вбило в грязь фугасами?
Это ВСУ свинтило провода трамвайные в Луганске и Донецке?
Это ВСУ Донбассу жить не дает?
А ГДЕ ТАМ ВСУ в Луганске и Донецке?
Хоть бы пластинку свою, за 8 лет запиленную, сменили - да не на что.
Нажрался Донбасс их обещанного "ссср-а" до отрыжки: думали, что получат СССР Брежнева, а получили военный коммунизм с братками!
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Совершенно верно ибо магнитофон можно было купить только из под-полы...либо получить талон на очередь в кгб...
это и есть мечта кацапов
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Появились кадры боя спецназа ДНР против группы украинских диверсантов
https://ren.tv/player/video/embed/941726#autoplay=1;
Донецкий телекАнал опубликовал кадры операции спецназа ДНР против группы украинских диверсантов. По данным телеканала, вооруженные люди забаррикадировались в одном из домов Киевского района Донецка.
В сюжете "Оплот ТВ" говорится, что завязалась перестрелка. По данным телеканала, группа планировала совершение терактов на территории города. Спецназ ДНР пошел на штурм здания.
На кадрах видно, что силовики применили орудия БТР. В ходе боя произошло возгорание газопровода. Получивших ранения диверсантов задержали.
Треба Туреччину просити про застосування байрактарів на практиці показати …. Декілька десятків прикладів буде достатньо, бо так московіти і ножа до горла Українським військовим поставлять, а ми на провокації не відповідаємо… Тільки хоронимо..
Комплекси Нептуна так в серію і не запустили за 3 роки…
Це теж наша відповідь на провокації окупантів..