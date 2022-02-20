Войска РФ готовят очередные провокации с обстрелами населенных пунктов. Пропагандисты получили инструкции относительно съемок сюжетов для обвинения ВСУ, - ОТУ "Схід"

20 февраля стало известно, что пропагандисты российско-оккупационных войск готовят очередные провокации с обстрелом населенных пунктов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Схід".

По данным разведки, "главный специалист" "Министерства информации" так называемой "ДНР" Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"Цель таких действий заключается в демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений. Поэтому ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках", - говорится в сообщении.

"Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хотя бы малейшая угроза мирному населению, наши защитники огонь НЕ ОТКРЫВАЮТ!" - добавили в ОТУ "Схід".