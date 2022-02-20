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Новости Общество Расследование преступлений на Майдане
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"Сейчас у нас волна подъема по делам Майдана – растет количество подозреваемых", – Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Общество

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедикторва заявила, что в ходе расследования дел по преступлениям во время Революции Достоинства наблюдается "волна подъема", растет количество подозреваемых, однако первые убийства до сих пор не раскрыты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Она отметила: "8 лет продолжается расследование преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Да, должны признать, еще не все они раскрыты, как, к примеру, первые убийства в январе 2014 года. Но работа не стоит. В прошлом году мы наконец завершили следствие в масштабном "материнском" деле относительно верхушки организаторов событий самых кровавых дней Майдана – топ-силовиков во главе с президентом страны того времени.

Сейчас у нас действительно волна подъема по делам Майдана - растет количество подозреваемых, принятие законодательных изменений относительно "заочки" позволило разблокировать следствие в отношении тех, кто скрывается. Главное – приговоры, их количество в прошлом году равно общему количеству приговоров за предыдущие три года.

И нам надо не сбавлять темп, чтобы волна не разбилась о несуразные процедуры и все сверхусилия ради справедливости не были напрасны".

Читайте также: Завершено расследование в отношении двух бывших руководителей милиции в связи с преступлениями на Майдане 18 февраля 2014 года, - Офис генпрокурора

Венедиктова продолжила: "Вместе с годами, в течении которых потерпевшие и семьи Героев Небесной Сотни ждут справедливости, уходят сроки привлечения к ответственности за преступления. В ноябре 2023 - феврале 2024 года в отношении 175 эпизодов тяжких преступлений, в которых обвиняются 13 человек.

Затяжные судебные процессы, в которых наши прокуроры соревнуются больше не с аргументами или доказательствами, а с, по сути, толерованными УПК процессуальными диверсиями, не должны завершиться ничем, а тяжкие преступления - ненаказанными".

"Мы не сдаемся на правовом поле, потому что каждый день на вес золота, но продолжим работу и на законодательном. Вместе с общественными организациями мы наработали правки в Уголовный процессуальный кодекс. На смену процедурам, делающим процесс бесконечным, должны прийти четкие и ориентированные на скорейшее и справедливое правосудие", - резюмировала генпрокурор.

Читайте также: Адвокат по делу Майдана Сторожук: "Прошу суд обеспечить рассмотрение дела в разумный срок. Сроки истекают в 2024 году"
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Топ комментарии
+19
Веничка, что там по дяде Бене, - тут Байден интересуется?
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20.02.2022 11:30
+17
А пан татаров з паном портновим? Підозрювані чи потєрпєвші від бандьор?
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20.02.2022 11:37
+12
бенядиктова старається, робить все що відмазати нинішнього заступника голови ОП - який командував вбивцями людей на Майдані.

Та всі інших "кадрів януковича", яких пригрів зеленский біля себе
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20.02.2022 11:56
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Веничка, что там по дяде Бене, - тут Байден интересуется?
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20.02.2022 11:30 Ответить
А пан татаров з паном портновим? Підозрювані чи потєрпєвші від бандьор?
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20.02.2022 11:37 Ответить
А муж Верещучки , почему вне подозрения ? Или коллаборантка заранее готовит в угоду ***** , дела на участников "Майдана"? Чтобы остаться у корыта при оккупантах
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20.02.2022 12:22 Ответить
бенядиктова старається, робить все що відмазати нинішнього заступника голови ОП - який командував вбивцями людей на Майдані.

Та всі інших "кадрів януковича", яких пригрів зеленский біля себе
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20.02.2022 11:56 Ответить
Венедіктовій-важливо щоб ця хвиля не змила усіх винних у невідомому напрямку...
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20.02.2022 11:34 Ответить
Вона діждеться цунамі.
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20.02.2022 12:40 Ответить
дура узкоглазая прекрасно понимает, что это как рыбалка, сутки подкармливаешь, а потом 3 часа ловится. годы расследований, месяцы реализация и приговор.
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20.02.2022 13:10 Ответить
А до цього часу, ****, що робила????
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20.02.2022 11:34 Ответить
Ага, типа ветер подул в другую сторону вдруг. Это 100% своя у Зели, помним.
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20.02.2022 12:08 Ответить
у нас зараз хвиля на кордоні.
як же ж ви вмієте вчасно вкидати інфу.
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20.02.2022 11:34 Ответить
Порошенко?
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20.02.2022 11:34 Ответить
Таня Чорновіл, Федина, Звіробій, Рифмастер, - хто ще?
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20.02.2022 11:34 Ответить
Танечька Чорновіл - це та хто до піни з рота відстоювала пряму торгівлю з окупованими територіями.
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20.02.2022 11:43 Ответить
ні це та що розказувала зі сцени про ********* палички. Чи то не вона була.
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20.02.2022 11:51 Ответить
Ні, на що танечки хватило так єто в бухом виде в красном платечке и пукалкой снять видосик.
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20.02.2022 12:00 Ответить
бенядиктова старається, робить все що відмазати нинішнього заступника голови ОП - який командував вбивцями людей на Майдані.

Та всі інших "кадрів януковича", яких пригрів зеленский біля себе
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20.02.2022 11:56 Ответить
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20.02.2022 11:58 Ответить
ще нещодавно зебіли вірили в те, що Порох збагатився у 82рази. Але прийде час, коли їм дійде, що заплатити зарплату шахтарю за видобуте вугілля - це не торгівля з ордло
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20.02.2022 14:08 Ответить
А у тебе є розуміння в таких поняттях як "збагатився в 82 раза" та "виросли доходи в 82 раза по відношенню до попереднього року" ? Та що на твою думку більше? та чому ти завжди брешеш?
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20.02.2022 14:16 Ответить
Доручи це "татарову". Він швидко знайде винних. Щоб ви видохли, блаЗЄнські виродки.
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20.02.2022 11:34 Ответить
чёто напоминает о "проценте роста жиров в масле" )
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20.02.2022 11:35 Ответить
Кого вибрали, той і при владі. Нехєр кандидатів з телевізору вибирати! Чи не знаєте, чиє у нас телеюачення?
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20.02.2022 11:45 Ответить
Накшталт весна прийде - саджати будемо.
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20.02.2022 11:40 Ответить
Так вони й садили учасників АТО та волонтерів. А де зараз "Торнадівці"?
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20.02.2022 12:38 Ответить
Дивися, дівчинко, на татарова не вийди, а то хазяін нє паймьот!
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20.02.2022 11:47 Ответить
Дугарь, Кузьменко, Антоненко?
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20.02.2022 11:51 Ответить
..эта хвыля появляется аккурат к очередной годовщине.. Обычно, новости об этой дуре я даже не читаю, просто заголовок зацепил..
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20.02.2022 11:52 Ответить
Зря не читаете, врагов нужно знать в лицо
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20.02.2022 12:18 Ответить
Ця ХВИЛЯ може перерости у цунамі Народне за 9 років затягування РОЗСЛІДУВАНЬ Гпу убивств Небесної Сотні та підпалу усієї будівлі Профспілок на Майдані у лютому 2014 року !!!!
Хто ж із СБУ це так вправно підпалив…. Свідків та свідчень вдосталь, а дій Гпу «чомусь» мало за 8 років!!
А судді Хто ???
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20.02.2022 12:25 Ответить
Уважаемая Генеральная прокурорка! У нас сегодня массовый подъем ДТП, особенно с участием пьяных чиновников и не бедных людей и нет публично известных наказаний. У нас сегодня резкий подъем взяточничества с участием тех же лиц и опять без наказаний. У нас сегодня не бывалый ранее подъем распила бюджетных денег и снова без наказаний. Как в сегодняшних военных условиях в стране бабки на дороги тратятся в 2-3 раза больше, чем на армию? Почему до сих пор не известно куда делись пости 60 млрд. Ковидных бабок? И количество подозреваемых - это не показатель борьбы с уголовщиной - где наказания? И как вообще-то многие подозреваемые могут и дальше работать на своих должностях в верхней власти? И генеральной прокуратуре сегодня нечем отчитаться, кроме увода реальной работы в сторону 8-летнего Майдана и также безрезультатно.
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20.02.2022 12:28 Ответить
цинічна нікчемна *****..... , "настроїла" видимість роботи виключно під гарячі дати і по ситуації.
хай би хто зфотошопив цю чергову холуйку влади у вбранні подібному до виродка, б/у генпрокурора пшонки. їй дуже б личило.
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20.02.2022 12:31 Ответить
"Зараз у нас хвиля підйому у справах Майдану - росте кількість підозрюваних"
наконец то скажете, что стреляли в людей переодетые мусора из ростовской обл. и других регионов РОСИИ?? боялись провоцировать парашку? надо ли этого боятся когда она уже 8 лет с нами воюет?
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20.02.2022 12:32 Ответить
А чому ціеї хвилі не було 2 рокі тому ?
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20.02.2022 12:34 Ответить
покажи, як виймати докази з неспиляного дерева
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20.02.2022 14:04 Ответить
В так называемом «ЛНР» предупредили о возможном отсутствии мобильной связи и интернета в регионе из-за мобилизации сотрудников коммуникационного предприятия.
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20.02.2022 12:34 Ответить
В 2023-м году все дела по убийцам евромайдановцев будут закрыты по истечении срока давности. Собственно в этом вся суть портновско-бенедиктовского говносудия во главе с косовроточным дегенератом
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20.02.2022 12:37 Ответить
Головне на самих себе не вийти
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20.02.2022 13:18 Ответить
Підозрюваний №1 Порошенко?
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20.02.2022 18:16 Ответить
 
 