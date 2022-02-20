"Сейчас у нас волна подъема по делам Майдана – растет количество подозреваемых", – Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедикторва заявила, что в ходе расследования дел по преступлениям во время Революции Достоинства наблюдается "волна подъема", растет количество подозреваемых, однако первые убийства до сих пор не раскрыты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Она отметила: "8 лет продолжается расследование преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Да, должны признать, еще не все они раскрыты, как, к примеру, первые убийства в январе 2014 года. Но работа не стоит. В прошлом году мы наконец завершили следствие в масштабном "материнском" деле относительно верхушки организаторов событий самых кровавых дней Майдана – топ-силовиков во главе с президентом страны того времени.

Сейчас у нас действительно волна подъема по делам Майдана - растет количество подозреваемых, принятие законодательных изменений относительно "заочки" позволило разблокировать следствие в отношении тех, кто скрывается. Главное – приговоры, их количество в прошлом году равно общему количеству приговоров за предыдущие три года.

И нам надо не сбавлять темп, чтобы волна не разбилась о несуразные процедуры и все сверхусилия ради справедливости не были напрасны".

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Венедиктова продолжила: "Вместе с годами, в течении которых потерпевшие и семьи Героев Небесной Сотни ждут справедливости, уходят сроки привлечения к ответственности за преступления. В ноябре 2023 - феврале 2024 года в отношении 175 эпизодов тяжких преступлений, в которых обвиняются 13 человек.

Затяжные судебные процессы, в которых наши прокуроры соревнуются больше не с аргументами или доказательствами, а с, по сути, толерованными УПК процессуальными диверсиями, не должны завершиться ничем, а тяжкие преступления - ненаказанными".

"Мы не сдаемся на правовом поле, потому что каждый день на вес золота, но продолжим работу и на законодательном. Вместе с общественными организациями мы наработали правки в Уголовный процессуальный кодекс. На смену процедурам, делающим процесс бесконечным, должны прийти четкие и ориентированные на скорейшее и справедливое правосудие", - резюмировала генпрокурор.

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