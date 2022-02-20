СМИ сообщают об отключении интернета и мобильной связи на оккупированной Луганщине, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В СМИ появились сообщения об отключении интернета и мобильной связи на территории временно оккупированной Луганщины.
Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Действия мобильных операторов приводят к нарушению права украинских граждан на получение общественно-важной информации, особенно в нынешних условиях обострения вооруженного конфликта. Граждане должны оперативно получать информацию о необходимости и путях эвакуации, транспортном сообщении, получении медицинской и психологической помощи", - говорится в сообщении.
"Отключение мобильной связи лишит граждан средств коммуникации со своими родными и близкими, поэтому призываю обеспечить надлежащую работу предприятий, предоставляющих услуги связи. По сообщению моего представителя в Донецкой и Луганской областях, граждане в ОРДЛО начали получать смс-сообщения о том, что разговоры будут записываться, а сообщения в фейсбуке, социальных мессенджерах фиксироваться", - добавляет Денисова.
По ее словам, такие действия являются нарушением положений статей 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которыми гарантируются права на конфиденциальность и право на свободу придерживаться своих взглядов, получать и передавать информацию и идеи без вмешательства каких-либо органов и независимо от границ.
"Призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения права украинских граждан на получение общественно-важной информации и принять немедленные меры реагирования, чтобы заставить государство-агрессора прекратить эскалацию конфликта на востоке Украины", - резюмировала омбудсмен.
Пожалуйста, подождите...
єто где??????????
у нас, тут, в Украине,
и поют и пляшут!!!!!
Дочка вчера купила мангал, (это на счет паники)
я докупил пачку картечи, ( это как я собираюсь тикать)
шашлык замаринованный!!!!!!!!!!!!!!!!!
Самогон в холодильнике!!!!!!!!!!!!!
ще, дуже багато жалоб від тих кого """евакуювали"""
і при цій інформації, нема жодного підтвердження про обстріли з нашої сторони.
короче, скоро, знову підуть підірвані мінами діти та розп,яті хлопчики.
Але суть у тому що за розбазарені мільярди мож було організувати інформаційне забезпечення на окупованих територіях. Якщо Ви розумієтесь на цьому, то як працюють портативні термінали супутникового звязку трохи більші за смартфон ?
а ще, ця зелена морда відключила всі нормальні тв канали по всій Україні
люди в селах дивляться переважно рос тв
і це точно.
знаю про що кажу.
В так называемом «ЛНР» предупредили о возможном отсутствии мобильной связи и интернета в регионе из-за мобилизации сотрудников коммуникационного предприятия
О, как.
Страшно подумать, что будет, когда мобилизуют ассенизаторов.
Tам же в ЛНР не одна ОПГ, а несколько.
Пасечник потерял источник финансирования, ему б на выход (как Пасечник в свое время ушел Плотницкого, который в свое время ушел Болотова) - но Пасечник упирается.
Напоминает Афган, только в виде фарса.
В Афгане товарищ Амин убил товарища Тараки и занял его емсто, а товарища Амина утилизировала группа Альфа, поставив во главе Афгана товарищя Бабрака Кармаля, который потом все равно бежал в СССР.
Закончилось все в Афгане приходом к власти Талибана.
Вопрос: а нахр*на оно все вообще было нужно???
А иначе почему между этими столь близкими, но столь разными по национальному признаку молодыми республиками, имеется таможня?
А разные кремлевские башни крышуют потому что, доказательством дечу являются разные изображения на флагах самых молодых демократий на Земле.
Вот они, основные действующие лица, которые одними из первых попали под санкции.
"12 мая 2014
Европейский союз объявил имена людей, попавших в новый санкционный список ЕС в связи с продолжающимся кризисом на Украине. Санкции включают в себя замораживание банковских счетов и запрет на въезд на территорию Евросоюза.
В новый санкционный список ЕС вошли:
Вячеслав Володин, первый заместитель руководителя администрации российского президента
Владимир Шаманов, командующий воздушно-десантными войсками России
Владимир Плигин, председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству
Петр Ярош, временно исполняющий обязанности главы УФМС России по Республике Крым
Олег Козюра, врио начальника УФМС России по городу Севастополю
Вячеслав Пономарев, самопровозглашенный "народный мэр" Славянска
Игорь Безлер, глава самопровозглашенной "милиции" Горловки
Олег Царев, депутат Верховной рады Украины
Роман Лягин, глава избиркома самопровозглашенной "Донецкой народной республики"
Александр Малыхин, глава избиркома самопровозглашенной "Луганской народной республики"
Наталья Поклонская, прокурор Крыма
Игорь Шевченко, прокурор Севастополя"
Не помню, Володина Жирик коронабайдой заразил ине нет среди 300 депутатов Госдумы, которых Жирик обкашлял?
Источник: https://censor.net/ru/n3317418
Братки боятся переворота и опасаются, что заговорщики будут заговор обсуждать в интернете и в телефонах.
Братки психически ненормальные, этто точно.
Кто же заговоры в интернете обсуждает?
Нет, Пасечник, это будет не ВСУ...