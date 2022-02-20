СМИ сообщают об отключении интернета и мобильной связи на оккупированной Луганщине, - Денисова

В СМИ появились сообщения об отключении интернета и мобильной связи на территории временно оккупированной Луганщины.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Действия мобильных операторов приводят к нарушению права украинских граждан на получение общественно-важной информации, особенно в нынешних условиях обострения вооруженного конфликта. Граждане должны оперативно получать информацию о необходимости и путях эвакуации, транспортном сообщении, получении медицинской и психологической помощи", - говорится в сообщении.

"Отключение мобильной связи лишит граждан средств коммуникации со своими родными и близкими, поэтому призываю обеспечить надлежащую работу предприятий, предоставляющих услуги связи. По сообщению моего представителя в Донецкой и Луганской областях, граждане в ОРДЛО начали получать смс-сообщения о том, что разговоры будут записываться, а сообщения в фейсбуке, социальных мессенджерах фиксироваться", - добавляет Денисова.

По ее словам, такие действия являются нарушением положений статей 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которыми гарантируются права на конфиденциальность и право на свободу придерживаться своих взглядов, получать и передавать информацию и идеи без вмешательства каких-либо органов и независимо от границ.

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"Призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения права украинских граждан на получение общественно-важной информации и принять немедленные меры реагирования, чтобы заставить государство-агрессора прекратить эскалацию конфликта на востоке Украины", - резюмировала омбудсмен.