Около 400 журналистов ведущих мировых СМИ не могут получить аккредитацию в зону ООС, - Бутусов
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Около 400 журналистов ведущих мировых СМИ не могут получить аккредитацию для доступа на фронт в район ООС.
Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в фейсбуке.
По его словам, как следствие, только 25 иностранных журналистов получили допуск для освещения обстрелов детского сада и школы в Донбассе.
"Например, один из крупнейших немецких телеканалов ZDF не может получить доступ для освещения ситуации на фронте. И при этом Зеленский и "слуги народа" позволяют себе делать замечания относительно недостаточной поддержки в Европе, в Германии, в частности. Так вы же ничего не делаете для того, чтобы использовать возможность склонить на нашу сторону общественное мнение!" - подчеркнул Бутусов.
Он добавил, что никаких логических объяснений этому факту нет: "Военные говорят, что такие указания исходят от руководства страны. Есть журналисты, которые больше месяца в Украине не могут получить допуск на фронт".
"Президент едет в Германию, чтобы пожаловаться на недостаточную поддержку Запада, а когда в Украину приехали западные СМИ, чтобы создать поддержку, - блокирует их работу. Офис президента Владимира Зеленского не понимает, насколько важен доступ иностранных медиа в зону боевых действий, чтобы продемонстрировать масштабы российской агрессии. И зачем мы удерживаем за свои налоги Министерство информационной политики?
Понятно, почему это происходит. Почти три года Зеленский рассказывал обществу, что он как будто уже заканчивает войну и о всеобъемлющем перемирии, и "война закончится до конца года". Все это оказалось ложью – война продолжалась и война продолжается сейчас. А западные СМИ "слуги народа" многократно называли распространителями паники и фейков", - отметил Бутусов.
Он подчеркнул, что сейчас Украина имеет самые большие в нашей истории возможности открыть правду о войне всему миру, одержать полную победу в общественном мнении по всему миру, создать решительное информационное и политическое преимущество над российскими агрессорами.
"Для этого власти должны извиниться за оскорбления журналистов и нормально организовать освещение войны. Бездействие власти и недопуск западных медиа в зону боевых действий - это не работа в пользу Украины, а работа против Украины. Немедленно откройте доступ мировым медиа на фронт!" - призвал журналист.
Пожалуйста, подождите...
Зеленский паразит, который за счёт страны и народа удовлетворяет свои никчемные амбиции.
Потім виходить на майданчики і жаліється на брак допомоги.
Він свідомо шкодить державі чи тому що дурний і некомпетентний ?
Це просто бубина візитна картка...
Говорити одне, робити протилежне , а думати як би вчасно змитися
мне уже кажется что Бутусов изменил направление в сторону кремля из за таких слов
Допускати іноземних журналістів з операторами потрібно, але не натовпом і щоб вони лізли, куди не треба з точки зору військових секреті. Тільки невеликими групами і під пильним наглядом. Тільки долбойоби вважають, що на фронті може існувати свобода журналістської діяльності обмежена лише совістю цих найманців з телекамерами.
ЕСЛИ ВСЕХ ДОПУСТИТЬ ТО ВСЕ НАШИ ПОЗИЦИИ БУДУТ РАСКРЫТЫ И ЧЕМ ВООУРЕЖЫ!
ЭТО ТОЛЬКО НАРУКУ *****!
Почему власть не хочет, что бы все знали правду?
передвижении войск агрессора ,и о его провокационных действиях
в реальном времени и планируемых.
И только эта информационная война ,которую ведёт США против
россии ,связывает намерения путина начать полномасштабное
вторжение в Украину .
Вопрос аккредитации западных журналистов для работы в зоне ООС
должен быть не позже вторника решён на заседании ВР .