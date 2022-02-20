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Около 400 журналистов ведущих мировых СМИ не могут получить аккредитацию в зону ООС, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Около 400 журналистов ведущих мировых СМИ не могут получить аккредитацию в зону ООС, - Бутусов

Около 400 журналистов ведущих мировых СМИ не могут получить аккредитацию для доступа на фронт в район ООС.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в фейсбуке.

По его словам, как следствие, только 25 иностранных журналистов получили допуск для освещения обстрелов детского сада и школы в Донбассе.

"Например, один из крупнейших немецких телеканалов ZDF не может получить доступ для освещения ситуации на фронте. И при этом Зеленский и "слуги народа" позволяют себе делать замечания относительно недостаточной поддержки в Европе, в Германии, в частности. Так вы же ничего не делаете для того, чтобы использовать возможность склонить на нашу сторону общественное мнение!" - подчеркнул Бутусов.

Смотрите также: Обстрел депутатов и иностранных журналистов на Донбассе. ВИДЕО

Он добавил, что никаких логических объяснений этому факту нет: "Военные говорят, что такие указания исходят от руководства страны. Есть журналисты, которые больше месяца в Украине не могут получить допуск на фронт".

"Президент едет в Германию, чтобы пожаловаться на недостаточную поддержку Запада, а когда в Украину приехали западные СМИ, чтобы создать поддержку, - блокирует их работу. Офис президента Владимира Зеленского не понимает, насколько важен доступ иностранных медиа в зону боевых действий, чтобы продемонстрировать масштабы российской агрессии. И зачем мы удерживаем за свои налоги Министерство информационной политики?

Понятно, почему это происходит. Почти три года Зеленский рассказывал обществу, что он как будто уже заканчивает войну и о всеобъемлющем перемирии, и "война закончится до конца года". Все это оказалось ложью – война продолжалась и война продолжается сейчас. А западные СМИ "слуги народа" многократно называли распространителями паники и фейков", - отметил Бутусов.

Смотрите также: Зону ООС на Донбассе посетили 9 иностранных журналистов. ФОТО

Он подчеркнул, что сейчас Украина имеет самые большие в нашей истории возможности открыть правду о войне всему миру, одержать полную победу в общественном мнении по всему миру, создать решительное информационное и политическое преимущество над российскими агрессорами.

"Для этого власти должны извиниться за оскорбления журналистов и нормально организовать освещение войны. Бездействие власти и недопуск западных медиа в зону боевых действий - это не работа в пользу Украины, а работа против Украины. Немедленно откройте доступ мировым медиа на фронт!" - призвал журналист.

Смотрите также: Стрим с Юрием Бутусовым: Мюнхен. На пороге войны?. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
Дивно, зеленський сам робить все для того, щоб світ нічого не знав про війну.
Потім виходить на майданчики і жаліється на брак допомоги.
Він свідомо шкодить державі чи тому що дурний і некомпетентний ?
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20.02.2022 11:54
+28
Бо бубачка вважає їх провокаторами, які можуть знищити його мирні потуги.
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20.02.2022 11:52
+25
Єрмак з Демченком прикривають московію. Журналісти писатимуть лишнє...
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20.02.2022 11:54
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Бо бубачка вважає їх провокаторами, які можуть знищити його мирні потуги.
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20.02.2022 11:52 Ответить
Они уничтожат его надежду на второй президентский срок.
Зеленский паразит, который за счёт страны и народа удовлетворяет свои никчемные амбиции.
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20.02.2022 12:28 Ответить
він нічого не вважає...просто тупий
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20.02.2022 12:30 Ответить
Ви так вважаєте? Його дії по розвалу антипутінської коаліції напрочуд ефективні, як на тупого.
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20.02.2022 12:52 Ответить
є теорія, згідно якої, ідіот найстрашніше що може бути, бо він робить погано, не приносячи користі собі і його дії не можливо передбачити. Логіка злочинця піддається аналізу, у ідіота нема логіки і його дії неможливо передбачити, а шкоді неможливо запобігти
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20.02.2022 18:16 Ответить
Дивно, зеленський сам робить все для того, щоб світ нічого не знав про війну.
Потім виходить на майданчики і жаліється на брак допомоги.
Він свідомо шкодить державі чи тому що дурний і некомпетентний ?
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20.02.2022 11:54 Ответить
Слід писати так: Він дурний та некомпетентний і тому свідомо шкодить державі! І жодного знаку питання.
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20.02.2022 12:22 Ответить
Дядя Вова-ти дурак???...
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20.02.2022 11:54 Ответить
Он враг.
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20.02.2022 12:00 Ответить
Дяды Вова обычный манкурт и предатель.
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20.02.2022 12:01 Ответить
Єрмак з Демченком прикривають московію. Журналісти писатимуть лишнє...
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20.02.2022 11:54 Ответить
Президент їде до Німеччини щоб поскаржитись на недостатню підтримку Заходу, а коли до України приїхали західні ЗМІ щоб створити підтримку - блокує їхню роботу.

Це просто бубина візитна картка...
Говорити одне, робити протилежне , а думати як би вчасно змитися
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20.02.2022 11:57 Ответить
Бутосов, дай команду Зеленському, через цензор... Як так можна??? Весь світ має знати правду та вводити санкції проти росіян вже зараз. Вчора росіяни вбили двох наших військових... Де санкції? Що, вбивство для росіян залишається безнаказаним?
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20.02.2022 11:57 Ответить
Думаю боятся повторения Маркива. Опять попадут под обстрел, виноватыми сделают нас
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20.02.2022 11:57 Ответить
Рокелли был без акредитации, он нелегально проник на территорию Украины со стороны ОРДЛО.
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20.02.2022 12:02 Ответить
Да, согласен, но это же Зе
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20.02.2022 13:14 Ответить
Фронт - это место где воюют. Там и по журналистам прилететь может, и под видом журналиста пробраться вражеский диверсант или разведчик. 400 человек - огромная толпень которую нельзя проверить.
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20.02.2022 11:57 Ответить
Да, для тупорылых зебилов это неподьемная задача
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20.02.2022 12:11 Ответить
ВЫ АБОСЛЮТНО ПРАВЫ!!!!
мне уже кажется что Бутусов изменил направление в сторону кремля из за таких слов
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20.02.2022 12:16 Ответить
Хочете отримати 400 осіб, таких як сумновідомий Ракеллі та його французький колега, який оббріхував Марківа в ЗМІ та в італійському суді? Тоді вперед.
Допускати іноземних журналістів з операторами потрібно, але не натовпом і щоб вони лізли, куди не треба з точки зору військових секреті. Тільки невеликими групами і під пильним наглядом. Тільки долбойоби вважають, що на фронті може існувати свобода журналістської діяльності обмежена лише совістю цих найманців з телекамерами.
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20.02.2022 12:04 Ответить
2/3 этих "журналистов" барабанят кацапам, пусть аккредитуются по ту сторону фронта, их там в кабак сводят и мумию распятого мальчика предъявят.
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20.02.2022 12:05 Ответить
Тут что то не так. Обвинения Бутусова даже не смешны. А вот делать Зелю идиотом для Бутусова некрасиво. Понятно, обида гложет, но я лично всегда относился к Бутусову с уважением за его правдивость. Юрий - вы очень неправы!
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20.02.2022 12:10 Ответить
В чем, зебил?
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20.02.2022 12:12 Ответить
Від кого ховаєшся, Зеленський? Західні ЗМІ - це зараз наші активні захисники.
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20.02.2022 12:11 Ответить
А я то думал,где это андрюша дерьмак затихарился? А вот и его рук дело. Работает.
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20.02.2022 12:13 Ответить
ДЕБИЛ БУТУСОВ И ЕГО ЖУРНАЛИСТЫ!
ЕСЛИ ВСЕХ ДОПУСТИТЬ ТО ВСЕ НАШИ ПОЗИЦИИ БУДУТ РАСКРЫТЫ И ЧЕМ ВООУРЕЖЫ!
ЭТО ТОЛЬКО НАРУКУ *****!
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20.02.2022 12:13 Ответить
Які позиції будуть розкриті ? Акредитацію і що та де показувати вирішує командування ОСС, 400 людей за теорією ймовірності ніколи не можуть одночасно потрапити в один час і в одне місце. Це орохамія ссцить щоб не нагнітали.
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20.02.2022 12:35 Ответить
не мешайте зелупе дороги строить! со своей войной суету тут наводите, бизнес-партнеров пугаете!
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20.02.2022 12:19 Ответить
Ситуация с недопуском журналистов в зону очень странная.
Почему власть не хочет, что бы все знали правду?
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20.02.2022 12:32 Ответить
Сегодня службы США прослеживают каждый шаг путина и о
передвижении войск агрессора ,и о его провокационных действиях
в реальном времени и планируемых.
И только эта информационная война ,которую ведёт США против
россии ,связывает намерения путина начать полномасштабное
вторжение в Украину .
Вопрос аккредитации западных журналистов для работы в зоне ООС
должен быть не позже вторника решён на заседании ВР .
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20.02.2022 12:46 Ответить
Zeкоманда никогда и не скрывала, что она симпатизирует парашии, и котова на любые уступки, чтобы с кацапов сняли международный прессинг. Вспомним, цемаха, украинских моряков, отвод войск и тд.
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20.02.2022 12:47 Ответить
Гадаю, що військове керіництво краще знає, що відбувається на фронті. На війні інші правила журналістів. Дивно, що п. Бутусов про це не знає.
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20.02.2022 12:49 Ответить
ПУСТЬ ПОКА В КИЕВЕ ПОБУДУТ !)
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20.02.2022 13:46 Ответить
Треба відкрити фонд привселюдного повішання зеленого гнусавого наркомана на дереві на Хрещатику. Нехай болтається на гілці, раз немає йому конкурентів.
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20.02.2022 17:00 Ответить
плохо !
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20.02.2022 19:31 Ответить
 
 