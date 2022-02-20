Почти тысяча человек приняла участие в масштабной подготовке "Нацкорпуса" в Харькове. ФОТОрепортаж

В Харькове состоялись масштабные учения по основам гражданской обороны в рамках кампании "Не паникуй! Готовься!" от "Национального корпуса" и Штаба обороны Харьковщины (объединение разных общественных и политических движений. – Ред.).

К учениям присоединились около 800 участников, однако количество заявок было значительно больше. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы.

Отмечается, что подготовку проводили инструкторы, являющиеся ветеранами войны. Участники имели возможность освоить основы тактики, домедицинской помощи, минно-саперного дела, картографии, обращения с оружием.

В общем же, в течение 19-20 февраля в рамках кампании "Не паникуй! Готовься!" учения Штабов обороны и "Нацкорпуса" состоятся в 15 городах, в частности Черкассах, Львове, Полтаве, Запорожье, Николаеве, Житомире и других.











Как известно, 5 февраля в Харькове состоялся Марш единства, собравший более 5 тысяч участников.