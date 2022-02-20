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Почти тысяча человек приняла участие в масштабной подготовке "Нацкорпуса" в Харькове. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Почти тысяча человек приняла участие в масштабной подготовке

В Харькове состоялись масштабные учения по основам гражданской обороны в рамках кампании "Не паникуй! Готовься!" от "Национального корпуса" и Штаба обороны Харьковщины (объединение разных общественных и политических движений. – Ред.).

К учениям присоединились около 800 участников, однако количество заявок было значительно больше. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы.

Отмечается, что подготовку проводили инструкторы, являющиеся ветеранами войны. Участники имели возможность освоить основы тактики, домедицинской помощи, минно-саперного дела, картографии, обращения с оружием.

В общем же, в течение 19-20 февраля в рамках кампании "Не паникуй! Готовься!" учения Штабов обороны и "Нацкорпуса" состоятся в 15 городах, в частности Черкассах, Львове, Полтаве, Запорожье, Николаеве, Житомире и других.

Почти тысяча человек приняла участие в масштабной подготовке Нацкорпуса в Харькове 01
Почти тысяча человек приняла участие в масштабной подготовке Нацкорпуса в Харькове 02
Почти тысяча человек приняла участие в масштабной подготовке Нацкорпуса в Харькове 03
Почти тысяча человек приняла участие в масштабной подготовке Нацкорпуса в Харькове 04
Почти тысяча человек приняла участие в масштабной подготовке Нацкорпуса в Харькове 05

Как известно, 5 февраля в Харькове состоялся Марш единства, собравший более 5 тысяч участников.
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Топ комментарии
+44
Харків браво!


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20.02.2022 11:59
+37
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20.02.2022 12:01
+34
Нацкорпусу та притомним громадянам-респект...
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20.02.2022 11:55
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Нацкорпусу та притомним громадянам-респект...
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20.02.2022 11:55 Ответить
Харків браво!


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20.02.2022 11:59 Ответить
та лана, я з Сіверщини, і був бандерівцем з 2000 року
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20.02.2022 12:29 Ответить
хорошее мероприятие и массовое.... мои знакомые с правого сектора за последние недели провели стрельбы и сборы на стрельбище по мишеням...и вчера тоже... писали мне люди были немало...скинут фотки сказал товарищ...(меня приглашали на стрельбы не раз пострелять с оружия .и снайперки тоже... но всё никак по причинам здоровья так сказать не ехал ((
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20.02.2022 12:00 Ответить
Аби щось тявкнути🤦
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20.02.2022 12:40 Ответить
Так поменяйте если довел, Пениску Душилина!
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20.02.2022 13:19 Ответить
Перебросьте под Харьков ту дивизию нацгвардейских головорезов,которую клоуны используют для охраны помощников сивковича засевших в раде,уже пора.
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20.02.2022 12:01 Ответить
Нацгвардійські головорізи? Сміливо. А може захисники Києва від кацопердів?
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20.02.2022 12:22 Ответить
Ха-ха-ха,слуга сивковича и его подельники с десятипроцентным рейтингом в раде голосующие за законы как большинство это Киев? Сходи в мавзолей и поцелуй тухлый труп своего вождя в живот,это логика путинского идиота.
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20.02.2022 12:33 Ответить
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20.02.2022 12:01 Ответить
Увы для вас,уже вся Украина.....
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20.02.2022 13:47 Ответить
Сьогодні в ранці на олімпіаді фіни виграли 2:1 в росіян. Бутусов, напиши про це на сайті. Хай українці порадіють за наших фінських союзників!
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20.02.2022 12:02 Ответить
Коли фіни стали нашими союзниками?

Чим допомогли?
Я щось пропустив?
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20.02.2022 12:07 Ответить
Вони до осені 2021 року досить гостро критикували мухосранців.
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20.02.2022 12:23 Ответить
а що сталося після осені 2021-го? Особисто я і до осені 2021-го жодної критики Московії не чув - сиділи тихо, як греки чи італійці.

Знаю що мокши з Пітера їздять до фін як до себе додому і купують там нерухомість
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20.02.2022 12:43 Ответить
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20.02.2022 12:08 Ответить
не тільке це зосталося поза увагою, а і український прапор на матчі у Великій Британії, на легендарному стадіоні "Енфілд", що вивісили вболівальники з Ліверпуля (який доречі переміг))) 3:1 Норвича)

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20.02.2022 12:30 Ответить
Я вже давно написав на гілці про Джонсона Бориса. А Бутусову ніколи - він бере серйозні урокибоксу у Кличка Володі.
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20.02.2022 13:15 Ответить
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20.02.2022 12:04 Ответить
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20.02.2022 12:11 Ответить
Батько наш - Бандера - ROMAX & Макс Міщенко


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За Харків Бандерівський!
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20.02.2022 12:14 Ответить
Они в составе теробороны или по за? Они по понятиям или по закону?
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20.02.2022 12:58 Ответить
Реально сейчас горжусь Харьковом. Такой охоты на вату я не припомню. Мы скоро похлеще Львова будем. Слава Украине
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20.02.2022 13:14 Ответить
Ну а що там зараз у Львові залишилось? Ну марко лукаш, козак (втікач правда), шурма, верещучка і ще кілька ********* слуг зебені. На жаль!
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20.02.2022 13:25 Ответить
 
 