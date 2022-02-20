РФ и Беларусь продолжают совместные "военные учения" якобы из-за обострения на Донбассе: В Европе очень сильно запахло порохом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе" президенты России и Беларуси решили продолжить совместные учения, которые должны были завершиться 20 февраля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Беларуси.
В ходе учений будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки.
"В целом, ее направленность останется неизменной – она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", - сказано в сообщении.
"В Европе очень сильно запахло порохом, её целенаправленно подталкивают к войне", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Пожалуйста, подождите...
Пацан #******..."
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Отключение совпало с интенсивным передвижением военной техники РФ по дорогам Беларуси.
Сервис РУП «Белавтодор» позволял просматривать камеры видеонаблюдения на магистралях Беларуси. Как минимум с 17 февраля сервис отключен, пишет «Флагшток».
Отключение сервиса совпало с увеличением интенсивности передвижения военной техники РФ по дорогам Беларуси.
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так кацапи і є тими недоброзичливцями! Якусь хрінь бульбаші пишуть
Сейчас в ПМР находится около 1700 российских военнослужащих.
https://t.me/charter97_org/62334
То вже реально, починають виглядати, як обкаканий силіконовий бодібілдер, який зі страху щей обпісявся ! Якийсь цирк на дроті!
І весняну хвилю грипу/ГРЗ ніхто не скасовував, особливо якщо "палатки" стоять тижнями у мокрому місиві.
Так що погода для грипу саме та
Однак земля дійсно не промерзала - вона за зиму добряче води напилася і поля з лугами розкисли шо піщохід грузне - не те що автомобілі чи гусенична техніка!
По друге, на течії лід є? Немає, бо шість водосховищ Дніпра, це вже давно по факту озера, де майже немає течії.
Полісся, це і Волинська і Рівенська і Житомирська області, так що засуньте себе у дупу свої вимовлення, бо в мене від вашого смердючого запаху давно нудота. Ви краще сидить мовчки, або хочаб рота почистити.
2) На Десні теж маса водосховищ і нема течії? Подивися на топографічну карту - там синіми стрілочками вказана швидкість течії
3) Тобі відома така снасть як "покаток"? Це короткий легкий спінінг з кулеподібним ковзаючим грузилом Ним ловлять запускаючи гачок з приманкоою і гузилом під лід Кулька перекочується по дну на течії а поводок з приманкою пливе попереду Це сама розповсюджена риболовна снасть на Поліссі в зимовий час Якщо на Дніпрі нема течії то чому я цілу зиму на покаток там рибу ловив?!
Так що займися краще своїм ротом!
Але ці два дегенерата тримаються за своє золоте крісло президентське і вони занадто ******* розкішне життя... Як такі два сцикуна можуть напасти у відкриту?! Це два сцикуна з обдристаними трусєлями !
Я вже впевнений на 100%, що вони сцикуни у відкриту ненападать !
То шо купа м"язів ше не означає перемогу. Треба ще мати сміливість вийти на поєдинок.
Ви собі уявити не можете, скільки здорових чукавів з купою м"язів є сцмкунами!
Подивіться на цих двох старих, ботоксних з манікюром, мільярдними гаманцями, маєтками і найдорощими яхтами у світі ...
Це два сцикуна, дегенерата, які панти ганяють !
У них психологія "пожити довше в розкоші", а це уже їх програш і слабкість! Вони слабкі насправді і здатні лишень на маленькі пакості ! Це сцикуни від природи!
А зараз ще й продовжили навчання на невизначенний термін...
Впевнений, що зараз у тих підрозділах з бойовим духом напряг. А щей НЛОУ с Джавелинами хоробрості "додають", вони ж не можуть не бачити у відео, як ЦЕ працює проти кацапських танчиків...
Сегодня: Учения продолжатся.
"Пацан сказал - пацан сделал" (С)
рассея никогда не врет...рассея никогда ни на кого не нападала...