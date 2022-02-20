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РФ и Беларусь продолжают совместные "военные учения" якобы из-за обострения на Донбассе: В Европе очень сильно запахло порохом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

РФ и Беларусь продолжают совместные

В связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе" президенты России и Беларуси решили продолжить совместные учения, которые должны были завершиться 20 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Беларуси.

В ходе учений будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки.

"В целом, ее направленность останется неизменной – она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", - сказано в сообщении.

"В Европе очень сильно запахло порохом, её целенаправленно подталкивают к войне", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Читайте также: Белорусская сторона заверила, что понтонный мост потребовался для "военных учений", - Резников
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Топ комментарии
+45
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20.02.2022 12:50
+43
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20.02.2022 12:56
+41
2021 -----------------------------------------------------------------2022
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20.02.2022 12:51
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Сцикуни панти ганяють !
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20.02.2022 12:37 Ответить
9 тисяч мокшанських військ достатньо, щоб винищити всі запаси бояришнику в Білорісії.
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20.02.2022 12:51 Ответить
где картофельная страна а где Донбасс.. и который оккупирован Россией... какие обострения не ясно... у Х..ла в мозгу видимо метастаза стрельнула человек он конченный умирающий да его держат на технологиях лекарствах. и все же болячка может дольше но берет свое покойный Кобзон выдал в интервью что Путин болеет тем что и он.. онкология... Кобзон продержался почти 10 лет.... Путина продержат дольше возможно ---но конец один...
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20.02.2022 13:00 Ответить
«...Их сюда согнали со всей России. Они деморализованы, бухают, воевать не горят желанием, потому что не очень понимают, за что. И их никто не спрашивает, хотят они или не хотят. И не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понимать, что Европа стоит на грани грандиозного конфликта и Беларусь в его самом что ни на есть эпицентре. Грядут крутые перемены, и главное для нас всех - их пережить,» - пишут читатели сайта Charter97.org https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/20/455380/
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20.02.2022 13:48 Ответить
"Пацан слово дал,
Пацан #******..."

цена слова Хутина
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20.02.2022 15:35 Ответить
Как неожиданно
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20.02.2022 12:37 Ответить
Хрєнін нєсьот ачєрєдную хрєнь...
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20.02.2022 12:38 Ответить
Перестал загружаться сервис оперативной информации о дорожной обстановке в РБ

Отключение совпало с интенсивным передвижением военной техники РФ по дорогам Беларуси.

Сервис РУП «Белавтодор» позволял просматривать камеры видеонаблюдения на магистралях Беларуси. Как минимум с 17 февраля сервис отключен, пишет «Флагшток».

Отключение сервиса совпало с увеличением интенсивности передвижения военной техники РФ по дорогам Беларуси.
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20.02.2022 13:44 Ответить
деескалацію військових приготувань недоброзичливців
=============
так кацапи і є тими недоброзичливцями! Якусь хрінь бульбаші пишуть
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20.02.2022 20:31 Ответить
можна подумати хось сумнівався ..Білорусь дефакто окупована війсками кацапів
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20.02.2022 12:38 Ответить
нет никакой "Беларуси", уже давно и стабильно есть "беларусия"
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20.02.2022 12:47 Ответить
Тем временем на границе с Украиной в непризнанном Приднестровье, контролируемом Кремлем, устроили внезапные ночные учения.

Сейчас в ПМР находится около 1700 российских военнослужащих.
https://t.me/charter97_org/62334
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20.02.2022 13:45 Ответить
А Молдова чекає, коли вони пійдуть у наступ на Україну, щоб взяти під свій контроль так зване Приднестров'я.
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20.02.2022 14:59 Ответить
Кацапы всю водку в Беларуси выжрут...
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20.02.2022 12:39 Ответить
теперь уже нет..😄
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20.02.2022 12:42 Ответить
вони з бульби дистилят женуть.
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20.02.2022 12:45 Ответить
Якщо європа не засихає голову в пісок то дідиваєвалє скоро обламаються
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20.02.2022 12:39 Ответить
Та нападайте вже!

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20.02.2022 12:40 Ответить
Как так? Зебил Резников ведь уже договорился с Хрениным? О_о
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20.02.2022 12:41 Ответить
Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати!
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20.02.2022 12:41 Ответить
Воля або смерть!
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20.02.2022 13:24 Ответить
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20.02.2022 12:46 Ответить
Московити наважились напасти ... С Ц И К У Н И - балаболи!

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20.02.2022 12:47 Ответить
Кто бы сомневался
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20.02.2022 12:49 Ответить
очікувано, вони ті "навчання" будуть перманентними.
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20.02.2022 12:49 Ответить
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20.02.2022 12:50 Ответить
2021 -----------------------------------------------------------------2022
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20.02.2022 12:51 Ответить
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20.02.2022 12:56 Ответить
Скажіть цим сцикунам - балаболам : " Або вже хай нападають, або забирайте своїх бурятів - алкашів в Калмикію і най не позоряться!".
То вже реально, починають виглядати, як обкаканий силіконовий бодібілдер, який зі страху щей обпісявся ! Якийсь цирк на дроті!
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20.02.2022 12:59 Ответить
А ще, поліські болота починають потихеньку розмерзатися (якщо вони замерзали)...

І весняну хвилю грипу/ГРЗ ніхто не скасовував, особливо якщо "палатки" стоять тижнями у мокрому місиві.
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20.02.2022 13:07 Ответить
В нас на Поліссі зими як такої і не було. Ставки льод покривав, а річки ні. Та й зарад плюсова температура, дощі декілька разів за тиждень були.
Так що погода для грипу саме та
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20.02.2022 15:02 Ответить
Брехун! На Дніпрі цієї зими був лід у лютому до 25 см Те саме й на Десні - а у неї течія ще швидша дніпровської Рибалки що здуру брали пішні замість бурів мозолі на руках обривали рубаючи ополонки! Я тобі називаю Полісся : Чернігівщину - Неданчичі і Прохорів хутір з Дніпровським - на Дніпрі і Десна від Брусилова до Надинівки Були лише промоїни - але вони навіть у сильні морози минулих літ бувають
Однак земля дійсно не промерзала - вона за зиму добряче води напилася і поля з лугами розкисли шо піщохід грузне - не те що автомобілі чи гусенична техніка!
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20.02.2022 18:56 Ответить
Тикати будете своїм хозяєвам з Кремля.

По друге, на течії лід є? Немає, бо шість водосховищ Дніпра, це вже давно по факту озера, де майже немає течії.

Полісся, це і Волинська і Рівенська і Житомирська області, так що засуньте себе у дупу свої вимовлення, бо в мене від вашого смердючого запаху давно нудота. Ви краще сидить мовчки, або хочаб рота почистити.
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20.02.2022 19:09 Ответить
ну,ви ще побийтеся,гарячі естонські хлопи (с)
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20.02.2022 19:49 Ответить
Та що з ним "пришелепкуватим" биться? Надавав "йому "підсрачників" та й по тому Воно ж дурне і гонористе але вважає себе "генієм всього на світі" Я вже кілька разів його "возив мордою по табурету" - не кається!
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20.02.2022 20:15 Ответить
ми всі різні,слава Господу - це відрізняє нас від тварин одного виду,та від кацапів..
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20.02.2022 20:27 Ответить
Та я розумію! Однак "упираться рогом" не перевіривши - чи ти правий чи ні - ознака тупості і обмеженості!
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20.02.2022 20:36 Ответить
1) Українське Полісся поділяється на Правобережне й Лівобережне - залежно від розташування на берегах Дніпра. Відповідно до цього вживають ще назви Східне й Західне Полісся. Західне Полісся називають також Прип'ятським, східне - Наддеснянським або Чернігівським, розмежовуючи такі номінації тоді, коли йдеться про Полісся на обох берегах Дніпра. (Вікіпедія)
2) На Десні теж маса водосховищ і нема течії? Подивися на топографічну карту - там синіми стрілочками вказана швидкість течії
3) Тобі відома така снасть як "покаток"? Це короткий легкий спінінг з кулеподібним ковзаючим грузилом Ним ловлять запускаючи гачок з приманкоою і гузилом під лід Кулька перекочується по дну на течії а поводок з приманкою пливе попереду Це сама розповсюджена риболовна снасть на Поліссі в зимовий час Якщо на Дніпрі нема течії то чому я цілу зиму на покаток там рибу ловив?!

Так що займися краще своїм ротом!
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20.02.2022 20:12 Ответить
"В Европе очень сильно запахло порохом". (с) Порошенка ноги в Польшу сделал, шоль? 😂😂😂
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20.02.2022 13:02 Ответить
просто тебя на бутылку насадил
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20.02.2022 14:12 Ответить
Спектакль продолжается потому, что его смотрят и эмоционально реагируют. Если бы зрители встали и ушли, всё действо быстренько бы сдулось.
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20.02.2022 13:02 Ответить
В современном мире зрители хотят Экшен.
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20.02.2022 21:09 Ответить
Я чесно кажучи ще пару днів тому думав, шо нападуть...
Але ці два дегенерата тримаються за своє золоте крісло президентське і вони занадто ******* розкішне життя... Як такі два сцикуна можуть напасти у відкриту?! Це два сцикуна з обдристаними трусєлями !

Я вже впевнений на 100%, що вони сцикуни у відкриту ненападать !
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20.02.2022 13:07 Ответить
Я як боксер бачив багато в спорті...
То шо купа м"язів ше не означає перемогу. Треба ще мати сміливість вийти на поєдинок.
Ви собі уявити не можете, скільки здорових чукавів з купою м"язів є сцмкунами!

Подивіться на цих двох старих, ботоксних з манікюром, мільярдними гаманцями, маєтками і найдорощими яхтами у світі ...
Це два сцикуна, дегенерата, які панти ганяють !
У них психологія "пожити довше в розкоші", а це уже їх програш і слабкість! Вони слабкі насправді і здатні лишень на маленькі пакості ! Це сцикуни від природи!
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20.02.2022 13:21 Ответить
согласен,иногда 140 кг мускулов пропускают в бороду от 60-ти килограммового дрыща,и ложатся - это правда,сам видел и не раз..
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20.02.2022 19:51 Ответить
биба и боба - ***** и чык-чырык, две бестолочи - насогнали своего скота убогого на танчиках и делают УУУУУ - вы на нас нападете!! а мы тогда вам УУУУУ дегенераты всратые кому они нужны... я вам говорю этих имбецилов игнорить надо, у них тогда пригорает, а сделать ничего они не могут
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20.02.2022 13:27 Ответить
...не тільки порохом, ще й пареною рєпою, портянками....
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20.02.2022 13:33 Ответить
Бульбосцыкуны продались чухне безродной окончательно!
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20.02.2022 13:35 Ответить
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20.02.2022 13:48 Ответить
Хм. До чого тут Білорусь? Донбас то Україна. Звісно це привід. Де, ті обіцянки Хреніна Резнікову про навчання?
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20.02.2022 13:57 Ответить
Хренин, хрен на твоё рыло, чтобы ты там не говорил.
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20.02.2022 14:02 Ответить
Пшел вон,дерьмо
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20.02.2022 14:43 Ответить
Когда биларусских самок будут иметь чечены, вам тоже удастся подвести теоретическую базу. И что? Яжебатьки они покладистые.
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20.02.2022 14:45 Ответить
Все. Спекся болезный. Жри помои от таракана. Нечего с грязным рылом в культурное общество.
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20.02.2022 15:01 Ответить
У Європі дуже сильно запахло порохом: то петуха росейского жарят вот и запахло)))
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20.02.2022 14:39 Ответить
Видно,что обосрались,а что дальше делать-хз. Кроме,как ещё побряцать оружием в тупые бошки ничего не приходит.
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20.02.2022 14:42 Ответить
Украинцы должны были испугаться силушки хрюсской боятырской, да что-то пошло не так. Не прокатил быдло трюк по запугиванию.
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20.02.2022 15:18 Ответить
Ну, ось і знайшлось пояснення не виведення військ після навчань. Т
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20.02.2022 14:51 Ответить
Майже усю зиму у палатках, а Беларусь це болота і месити грязюку на навчаннях, не бачити жинку, діточок, а місцевих жінок на таку кількість військ по тим деревням мало...

А зараз ще й продовжили навчання на невизначенний термін...

Впевнений, що зараз у тих підрозділах з бойовим духом напряг. А щей НЛОУ с Джавелинами хоробрості "додають", вони ж не можуть не бачити у відео, як ЦЕ працює проти кацапських танчиків...
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20.02.2022 15:08 Ответить
А ка же заверения таракан и лакея, что хрюсские покинут территорию белорусской области после учений? Опять хтота врот?
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20.02.2022 15:14 Ответить
Можливо зеля знову зателефонував голові колгоспу вусатому…
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20.02.2022 15:46 Ответить
пока не будет санкций пока каждый ватник не ощутит на своей шкуре "величие" орки не уйдут с границы будут стоять месяцами если не пойдут в атаку в ближайшее время
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20.02.2022 15:50 Ответить
готовятся суки
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20.02.2022 16:18 Ответить
Неделю назад: Учения окончены, войска выходят.

Сегодня: Учения продолжатся.

"Пацан сказал - пацан сделал" (С)

рассея никогда не врет...рассея никогда ни на кого не нападала...

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20.02.2022 20:30 Ответить
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20.02.2022 22:05 Ответить
референдум по конституции беларусии будет 27 февраля...потому решили продолжить учения в беларусии... РФ закончит полностью аншлюс.
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21.02.2022 03:35 Ответить
 
 