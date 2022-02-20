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Заявления о том, что Украина якобы готовит наступление на ОРДЛО, противоречат любой логике, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Заявления о том, что Украина якобы готовит наступление на ОРДЛО, противоречат любой логике, - Блинкен

Заявления о том, что украинские власти якобы готовят наступление на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, противоречат любой логике.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью российскому телеканалу "Дождь", опубликованном на сайте Госдепа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любой момент в течение последних восьми лет, но выбрала именно этот момент, когда вокруг нее 150 тыс. российских военных, тоже противоречит любой логике", - сказал он.

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Также абсолютно нелогичной Блинкен назвал идею о том, что Украина сейчас угрожает России, "учитывая размеры этих стран".

Госсекретарь подчеркнул, что сейчас на территории ОРДЛО происходит фабрикация провокаций, которую затем используют в качестве оправдания российского военного вторжения.

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"Во-первых, представление о том, что происходит "геноцид" в кавычках и без, абсолютно неверно и, откровенно говоря, оскорбительно. Это обесценивание самого слова, если не сказать больше. Этого просто не происходит. Откуда нам это знать? Потому что по крайней мере на украинской стороне линии, установленной после российского вторжения в Украину, у нас есть ОБСЕ и наблюдатели, которые проверяют, что происходит, а что нет", - сказал он.
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Топ комментарии
+15
Таке вже було.
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20.02.2022 13:47
+10
Коли роздавали логіку-лапатнікі взували лапті, а їх лапатний сцарь пришпандьорював до своїх підбори...
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20.02.2022 13:43
+10
ТЁТЯ РОЗА



Многие в России не осознают, что война - это пустые холодильники дома и полные холодильники в моргах!
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20.02.2022 13:49
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Коли роздавали логіку-лапатнікі взували лапті, а їх лапатний сцарь пришпандьорював до своїх підбори...
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20.02.2022 13:43 Ответить
і тоді вони придумали свою логіку - скрепнорузькіймір називається , на щастя ця срань не поширюється на цивілізований світ і на нормальних людей увсьому світі.
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20.02.2022 15:47 Ответить
Всі брешуть, хтось більше, хтось менше, хтось ненавмисне бреше або щось недоросказує, а тут біда, брехня без логіки, так вміють тільки москалі.
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20.02.2022 13:45 Ответить
Таке вже було.
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20.02.2022 13:47 Ответить
Із-за трьох красноармійців поклали десятки тисяч красноармійців. У фашистів ніякої логіки.
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20.02.2022 13:57 Ответить
Трусіться і гавкате, лугандони. Цинічні бандери вже рушили до вас.
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20.02.2022 13:48 Ответить
ТЁТЯ РОЗА



Многие в России не осознают, что война - это пустые холодильники дома и полные холодильники в моргах!
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20.02.2022 13:49 Ответить
Сценарий 2008 года, когда России сошло с рук. Тогда Россия также обстреливала Грузию, но Саакашвили повелся и на него повесили всех собак, так как Европе и США было выгодно. Украина научена горьким опытом Грузии, хотя это нам уже стоило Крыма и восьмилетней войны.
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20.02.2022 13:50 Ответить
Поляки тоже замяли теракт с самолетом Качинского ТОГДА ГУЖНО БЫЛО БИТЬ ВО ВСЕ КОЛОКОЛА ,ЧТО ЭТО -ТЕРАКТ СУМАСШЕДШЕЙ ГЕБНЯВОЙ КРЫСЫ !
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20.02.2022 14:08 Ответить
25 000 польських офіцерів Армії Крайової було розстріляно по наказу Сталіна в 1940 р. Коли літак з президентом, державними діячами, духовенством прилетів через багато років, щоб пом'янути одне з місць поховання, літак з досвідченими пілотами "зачепився за дерева і розбився, всі до одного пасажири загинули. Деталі літака Росія досі не віддає Польщі...
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20.02.2022 17:10 Ответить
Хіба шо на Москву. Треба кардинально вирішувати проблему з фашистами. До чого ці дрібязки?
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20.02.2022 13:54 Ответить




ІнфоВійська України





Опять российские геббельсы сели в лужу: пропаг@ндон Соловьев сделал отложенный твит про "задержанных в четверг диверсантов, которые взорвали машину в Донецке". Вот только взрыв россияне перенесли и он произошел в пятницу, а не в четверг.

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20.02.2022 13:56 Ответить
А пусть власти Италии арестуют виллу Соловьева в Италии в пользу итальянских бедных.
Российским олигархам сам Царь сказал же еще пару лет назад, что все богачества надобно вывести в РФ, а Царя холопам надо слушаться.
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20.02.2022 14:35 Ответить
Из российских СМИ : 17.02.2022-
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- "Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР, если они захотят переселиться на север и получить работу в Арктике - губернатор Чибис"...

- "Жители Мурманска возмущены помидорами по 670 рублей за килограмм " .....
...
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20.02.2022 13:56 Ответить
Работа"эвакуированным" из ЛДНР нафиг не уперлась, они не за работой поехали, а за выплатами по 10 тысяч рублей на эвакуированного.
Работу они, имея на руках российские паспорта, могли получить давно уже.
Нафиг им эта работа не уперлась.
Пусть губернатор им денег подгонит и квартирки раздаст.
Нет, в квартирах они жить не будут, они их продадут, оформив в собственность или сдадут.
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20.02.2022 14:31 Ответить
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20.02.2022 13:56 Ответить
логика (любая) и рашка - несовместимы...
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20.02.2022 13:58 Ответить
Заявления о том, что украинские власти якобы готовят наступление на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, противоречат любой логике.

Та нормально всё. У русских не только свой путь и свой мир, но и своя логика. Всё через жопу - это, как раз, очень по-русски. Иллюстрация к выражению: глупость - это не отсутствие ума - это такой ум.
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20.02.2022 14:03 Ответить
Там давно уже клиника, за гранью всякой логики.
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20.02.2022 14:05 Ответить
Психиаторы продолжают разговаривать с неадекватом, когда давно пришло время его усмирять санкциями.
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20.02.2022 14:08 Ответить
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20.02.2022 14:22 Ответить
А какая может быть логика, когда часть российских пенсов за февраль месяц пенсий не получила?
Какая может быть логика, когда остановлен печатный станок?
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20.02.2022 14:32 Ответить
 
 