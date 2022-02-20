Заявления о том, что Украина якобы готовит наступление на ОРДЛО, противоречат любой логике, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заявления о том, что украинские власти якобы готовят наступление на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, противоречат любой логике.
Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью российскому телеканалу "Дождь", опубликованном на сайте Госдепа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любой момент в течение последних восьми лет, но выбрала именно этот момент, когда вокруг нее 150 тыс. российских военных, тоже противоречит любой логике", - сказал он.
Также абсолютно нелогичной Блинкен назвал идею о том, что Украина сейчас угрожает России, "учитывая размеры этих стран".
Госсекретарь подчеркнул, что сейчас на территории ОРДЛО происходит фабрикация провокаций, которую затем используют в качестве оправдания российского военного вторжения.
"Во-первых, представление о том, что происходит "геноцид" в кавычках и без, абсолютно неверно и, откровенно говоря, оскорбительно. Это обесценивание самого слова, если не сказать больше. Этого просто не происходит. Откуда нам это знать? Потому что по крайней мере на украинской стороне линии, установленной после российского вторжения в Украину, у нас есть ОБСЕ и наблюдатели, которые проверяют, что происходит, а что нет", - сказал он.
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Многие в России не осознают, что война - это пустые холодильники дома и полные холодильники в моргах!
ІнфоВійська України
Опять российские геббельсы сели в лужу: пропаг@ндон Соловьев сделал отложенный твит про "задержанных в четверг диверсантов, которые взорвали машину в Донецке". Вот только взрыв россияне перенесли и он произошел в пятницу, а не в четверг.
Российским олигархам сам Царь сказал же еще пару лет назад, что все богачества надобно вывести в РФ, а Царя холопам надо слушаться.
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- "Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР, если они захотят переселиться на север и получить работу в Арктике - губернатор Чибис"...
- "Жители Мурманска возмущены помидорами по 670 рублей за килограмм " .....
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Работу они, имея на руках российские паспорта, могли получить давно уже.
Нафиг им эта работа не уперлась.
Пусть губернатор им денег подгонит и квартирки раздаст.
Нет, в квартирах они жить не будут, они их продадут, оформив в собственность или сдадут.
Та нормально всё. У русских не только свой путь и свой мир, но и своя логика. Всё через жопу - это, как раз, очень по-русски. Иллюстрация к выражению: глупость - это не отсутствие ума - это такой ум.
Какая может быть логика, когда остановлен печатный станок?