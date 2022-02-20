Заявления о том, что Украина якобы готовит наступление на ОРДЛО, противоречат любой логике, - Блинкен

Заявления о том, что украинские власти якобы готовят наступление на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, противоречат любой логике.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью российскому телеканалу "Дождь", опубликованном на сайте Госдепа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любой момент в течение последних восьми лет, но выбрала именно этот момент, когда вокруг нее 150 тыс. российских военных, тоже противоречит любой логике", - сказал он.

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Также абсолютно нелогичной Блинкен назвал идею о том, что Украина сейчас угрожает России, "учитывая размеры этих стран".

Госсекретарь подчеркнул, что сейчас на территории ОРДЛО происходит фабрикация провокаций, которую затем используют в качестве оправдания российского военного вторжения.

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"Во-первых, представление о том, что происходит "геноцид" в кавычках и без, абсолютно неверно и, откровенно говоря, оскорбительно. Это обесценивание самого слова, если не сказать больше. Этого просто не происходит. Откуда нам это знать? Потому что по крайней мере на украинской стороне линии, установленной после российского вторжения в Украину, у нас есть ОБСЕ и наблюдатели, которые проверяют, что происходит, а что нет", - сказал он.