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С начала суток ранен воин вследствие обстрела войск РФ, по состоянию на 14:00 оккупанты 35 раз открывали огонь, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток ранен воин вследствие обстрела войск РФ, по состоянию на 14:00 оккупанты 35 раз открывали огонь, - ООС

Сегодня, по состоянию на 14:00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня, 31 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном заведении", - отмечают в штабе.

Также сообщается, что из-за регулярных обстрелов приостановлено функционирование КПВВ "Счастье", где введен режим "Красный".

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

С начала суток ранен воин вследствие обстрела войск РФ, по состоянию на 14:00 оккупанты 35 раз открывали огонь, - ООС 01
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Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок! Вбий російську потвору!
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20.02.2022 15:09 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
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20.02.2022 15:12 Ответить
Одужання хлопцю…….
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20.02.2022 15:47 Ответить
А где наши партизаны которые в ,,тылу,,
что не могут снять видео как они размещают это оружие и как стреляют?
чтоб заставить этих ушлепков отвечать в ГААГЕ.
Такое впечетление что ниукого нет телефона или все ссут....
Вот такое общесто-во если возьмешь и пи.... тебе.
очень жаль!
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20.02.2022 17:06 Ответить
 
 