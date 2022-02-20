У Путина нет правдивой информации, если думает, что в Украине будут приветствовать российских военных, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил предположение, что вероятные планы Кремля вторгнуться в Украину свидетельствуют о нехватке информации, поступающей президенту РФ Владимиру Путину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом он заявил в интервью российскому телеканалу "Дождь" 19 февраля.
"Проблема для любой системы, которая, как Россия, к сожалению, превращается в автократию, заключается в том, что очень мало кто говорит правду власть имущим. И меня беспокоит, что президент Путин совершенно не обязательно получает факты и правдивую информацию. Если он считает, что в Украине российских военных встретят с распростертыми объятиями, то, боюсь, он глубоко заблуждается", - сказал Блинкен.
Американский дипломат напомнил о том, что было до российской агрессии против Украины в 2014 году.
"До 2014 года, до того, как Россия захватила Крым и вошла на Донбасс, чтобы поддержать сепаратистов, если вы посмотрите на опросы общественного мнения, люди в Украине очень благосклонно относились к России. И это хорошо. Сегодня ситуация диаметрально противоположная. 90% украинцев отвращены от России в результате российской агрессии", – объяснил Блинкен.
Он отметил, что похожая ситуация сложилась и с мнением украинцев о вступлении их страны в НАТО: 25% за вступление до 2014 года и "уже 60–65%" - сейчас.
"Своими действиями и действиями России президент Путин приблизил то, что он, по его словам, хотел предотвратить. И если это продолжится, я думаю, станет только хуже. И люди, которые пострадают, – это в первую очередь простые украинцы. Если будет атака на Киев, где проживает почти 3 млн человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать: я боюсь, что и россияне пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями. Напротив. И, конечно, объединенное международное сообщество дало понять, что, если Россия снова проявит агрессию по отношению к Украине, будут очень серьезные последствия", – подчеркнул Блинкен.
На уточняющий вопрос журналистки, уверены ли Соединенные Штаты в имеющейся у них информации, Блинкен ответил, что "вполне уверены".
"Мы выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы войну предотвратить. Войну, которая не входит ни в чьи интересы, начиная с российского народа. Вот что мы пытаемся сделать. И если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем и это", – заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Телеграм-канал «Флагшток» поделился наблюдениями очевидцев:
- Сегодня замечена необычная поставка по железной дороге: «В сторону Гомель-северный военный эшелон РФ с инженерными войсками: на платформах самосвалы, экскаваторы, машины на базе танков, несколько крытых вагонов и 4 пассажирских»
- Гомельский аэропорт сосредоточился на принятии военных рейсов. Все они не отображаются в публичных сервисах. В последнюю неделю сообщается о частых приземлениях транспортных Илов, фиксировались вылеты бомбардировщиков.
- По объездной дороге Е95 фиксируется постоянный трафик сотен единиц военной техники (двигаются из центра Беларуси М5 на Полесье М10), вновь замечены понтоны и лодки.
- Читатель из Брагина: объездная Р35 вчера утром гудела от военного транспорта.
- Около станции Зябровка вновь зафиксирована военная техника РФ.
На видео вчерашнее движение техники по М5 и техника в Зябровке.
Наш солдат прискорив журналіста))
https://t.me/FastFocus/10386
Таким чином із 21-22 числа ми отримаємо не "вторженіє" а епідемію серед депортованих та новопризванних.
На боротьбу з епідемією та якесь навчання новоприбулих піде місяць-два. Весь цей час триватимуть обстріли.
За цей час будуть прибиті залишки економіки ОРДЛО. Ніхто не сіятиме зерно, ніхто не вноситиме в озимі дорогі добрива. Підвезення продуктів до ОРДЛО припинено. Своїх запасів - там мінімум. Через те що народ не вивезений, а продовольство та пальне не підвозиться.
Тобто ще місяць вирішуватимуться гуманітарні проблеми, виходячи з того що перелякані вигрібуть всі товари першої необхідності з магазинів та ринків.
Тобто, щоб оркам йти в наступ треба місяць-два.
Результат від цього скоріше за все буде наступний - буде якась бійня на кшталт Авдіївської промки, яка вичерпає всі резерви орків, після цього - якийсь батальйон Азов перейде в наступ десь на неурбанізованій місцевості і займе якесь Тельманово, чим переріже якусь трасу задля того, щоб біля Маріуполя менше бахало...
Точно так же и сатана-Путин. ждет приглашения "Путин, введи". И уже потом, горе тем несчастным, которые по глупости позвали в свой дом сатану-Путина
если число эвакуированных из ОРДЛО в кремлевских башнях оценили в 900 тысяч человек, а прибыло 6 с половиной тысяч, то у них не то что правдивой информации нет, а заврались башни кремлевские совсем, и что феноменально, врут башни сами себе.
Это лагерь.
Вот они, новые пластелинцы.
Пророцтво болгарської Ванги, вона, ще за часів Микити Хрущова,передбачила, що Росією буде правити "карлик з чорною душею на ім'я Володимир", який «розв'яже війну з Україною і що його чекає трагічний кінець…».
Гетьманцев даводив до спротиву бізнесменів.
Бєня продовжував рейдерити країну.
підкротівський кабмін працював за бюджетом, в котрому не було підтримки ні армії ні медицині
Силовиками керували імітатори Таран з Бакановим та Гетьманцевим
Правоохороннні органи системно переслідивали опозицію, доводячи ситуацію до спротиву
ДОРОГІ УКРАЇНЦІ, ЩО ЦЕ БУЛО ЯК НЕ ПІДГОТОВКА ДО ВІЙНИ?!
Й ТЕПЕР, КОЛИ ЗАХІД ОТЯМИВСЯ , НЕ ТІЛЬКИ ПІДСИЛИВ АРМІЮ А Й НАВІСИВ ВИРОК НАД )(УЙЛОМ ,УКРАЇНЦЯМ ДОВЕДЕТЬСЯ ВОЮВАТИ ЗА ВСЮ ЄВРОПУТА ТА ЗА СЕБЕ У НІЙ
ХАЙ БУДЕ ПРОКЛЯТА ЗЕЛЕНА ЧУМА !