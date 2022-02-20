РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12817 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
10 613 65
Путин (29845) Блинкен (745)

У Путина нет правдивой информации, если думает, что в Украине будут приветствовать российских военных, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

У Путина нет правдивой информации, если думает, что в Украине будут приветствовать российских военных, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил предположение, что вероятные планы Кремля вторгнуться в Украину свидетельствуют о нехватке информации, поступающей президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом он заявил в интервью российскому телеканалу "Дождь" 19 февраля.

"Проблема для любой системы, которая, как Россия, к сожалению, превращается в автократию, заключается в том, что очень мало кто говорит правду власть имущим. И меня беспокоит, что президент Путин совершенно не обязательно получает факты и правдивую информацию. Если он считает, что в Украине российских военных встретят с распростертыми объятиями, то, боюсь, он глубоко заблуждается", - сказал Блинкен.

Американский дипломат напомнил о том, что было до российской агрессии против Украины в 2014 году.

Читайте также: Заявления о том, что Украина якобы готовит наступление на ОРДЛО, противоречат любой логике, - Блинкен

"До 2014 года, до того, как Россия захватила Крым и вошла на Донбасс, чтобы поддержать сепаратистов, если вы посмотрите на опросы общественного мнения, люди в Украине очень благосклонно относились к России. И это хорошо. Сегодня ситуация диаметрально противоположная. 90% украинцев отвращены от России в результате российской агрессии", – объяснил Блинкен.

Он отметил, что похожая ситуация сложилась и с мнением украинцев о вступлении их страны в НАТО: 25% за вступление до 2014 года и "уже 60–65%" - сейчас.

"Своими действиями и действиями России президент Путин приблизил то, что он, по его словам, хотел предотвратить. И если это продолжится, я думаю, станет только хуже. И люди, которые пострадают, – это в первую очередь простые украинцы. Если будет атака на Киев, где проживает почти 3 млн человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать: я боюсь, что и россияне пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями. Напротив. И, конечно, объединенное международное сообщество дало понять, что, если Россия снова проявит агрессию по отношению к Украине, будут очень серьезные последствия", – подчеркнул Блинкен.

Читайте также: Очень сложно добиваться прогресса в переговорах, когда РФ приставила дуло пистолета к виску Украины, - Блинкен

На уточняющий вопрос журналистки, уверены ли Соединенные Штаты в имеющейся у них информации, Блинкен ответил, что "вполне уверены".

"Мы выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы войну предотвратить. Войну, которая не входит ни в чьи интересы, начиная с российского народа. Вот что мы пытаемся сделать. И если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем и это", – заявил он.

Читайте также: Кулеба поблагодарил Блинкена за дополнительную информацию об агрессивных намерениях России
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
показать весь комментарий
20.02.2022 15:04
+27
показать весь комментарий
20.02.2022 15:01
+17
Ксатити, тогда они реально будут расстреляны как коллаборанты. Это сейчас пока относительно мирное время никто никого особо не трогает, к сожалению. НО если будет полномасштабная война, то им жопа. Все видели как Юра Бутусов не сдержался и врезал шуфричу. У очень многих людей так же чешутся руки и сдерживать себе никто не будет
показать весь комментарий
20.02.2022 15:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уже сняли ролики с приветствиями)
показать весь комментарий
20.02.2022 15:01 Ответить
Приветствия будут в Мацкве в виде Укро ДРГ. Когда Мацква будет гореть
показать весь комментарий
20.02.2022 15:04 Ответить
Х..ЛО НЕ ЗНАЕТ РЕАЛИЗЩМА О САМОЙ ПАРАШЕ.. куда ему дефективному про Украину что то знать...
показать весь комментарий
20.02.2022 15:05 Ответить
И террористами в мире эти ДРГ ни кто не назовет, так страны будут в состоянии войны и действия в тылу врага ни кто не отменлл
показать весь комментарий
20.02.2022 15:07 Ответить
Кацапы очень этого боятся, на Цензоре это четко видно.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:11 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 15:01 Ответить
это пропагандон писал. они теперь прикрывают пропаганду. вероятно, давайте представим, а може быть и не было, что.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:02 Ответить
Чево,блеать?😧
показать весь комментарий
20.02.2022 15:34 Ответить
У чувак ник "Иван Иван". Кацап в квадрате. Эталонный, так сказать )
показать весь комментарий
20.02.2022 15:47 Ответить
В последние дни военная техника РФ поставляется в приграничные районы Гомельщины все активнее.

Телеграм-канал «Флагшток» поделился наблюдениями очевидцев:

- Сегодня замечена необычная поставка по железной дороге: «В сторону Гомель-северный военный эшелон РФ с инженерными войсками: на платформах самосвалы, экскаваторы, машины на базе танков, несколько крытых вагонов и 4 пассажирских»

- Гомельский аэропорт сосредоточился на принятии военных рейсов. Все они не отображаются в публичных сервисах. В последнюю неделю сообщается о частых приземлениях транспортных Илов, фиксировались вылеты бомбардировщиков.

- По объездной дороге Е95 фиксируется постоянный трафик сотен единиц военной техники (двигаются из центра Беларуси М5 на Полесье М10), вновь замечены понтоны и лодки.

- Читатель из Брагина: объездная Р35 вчера утром гудела от военного транспорта.

- Около станции Зябровка вновь зафиксирована военная техника РФ.

На видео вчерашнее движение техники по М5 и техника в Зябровке.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:19 Ответить
ВВХ ищет повод утилизировать сброд из ОРДЛО
показать весь комментарий
20.02.2022 15:02 Ответить
ой, вати в нас стільки, шо не здивуюсь, якшо повивішують прапори з балконів
показать весь комментарий
20.02.2022 15:03 Ответить
В основном это старперы. Толку с них? Отпор будут давать люди помоложе
показать весь комментарий
20.02.2022 15:09 Ответить
Згадайте даунбас-14. Як перекривали траси і перешкоджали пересуванню ВСУ.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:24 Ответить
Есть такие, деды в основном, у нас возле подъезда иногда собираются и несут всякую чушь услышанную с кацапских говноСМИ через спутниковую тарелку, трындеть на кухнях и на лавочках это максимум на что они способны😁😁
показать весь комментарий
20.02.2022 18:08 Ответить
Да уж. Наверно те молодые люди которые на тиктоках обсырают мову и спивають караоке под российский гимн будут воевать за Украину.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:50 Ответить
кива , мураев, бужанский, гетьманцев - є трохи. І це тільки в ВР.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:04 Ответить
Не. Они, как Шарий - любят Россию только живя в Испании или в любой другой стране ЕС. Как только Россия нападет на Украину - все они сбегут в ЕС, некоторые уже и заблаговременно сбежали.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:49 Ответить
Этих отправим минные поля разминировать
показать весь комментарий
20.02.2022 21:09 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 15:04 Ответить
"Та біжіть, кажу, й*б твою мать бл**ь".
Наш солдат прискорив журналіста))

показать весь комментарий
20.02.2022 15:07 Ответить

https://t.me/FastFocus/10386
показать весь комментарий
20.02.2022 15:43 Ответить
Оркі в ОРДЛО обісралися з темпами як депортації ватників на історичну родину так і з темпами "призову". Омікрон нікуди не дівся. Інкубаційний період - 3 дні. Що депортація, що "призов" здійснювалися без урахування епідемічних реалій.
Таким чином із 21-22 числа ми отримаємо не "вторженіє" а епідемію серед депортованих та новопризванних.
На боротьбу з епідемією та якесь навчання новоприбулих піде місяць-два. Весь цей час триватимуть обстріли.
За цей час будуть прибиті залишки економіки ОРДЛО. Ніхто не сіятиме зерно, ніхто не вноситиме в озимі дорогі добрива. Підвезення продуктів до ОРДЛО припинено. Своїх запасів - там мінімум. Через те що народ не вивезений, а продовольство та пальне не підвозиться.
Тобто ще місяць вирішуватимуться гуманітарні проблеми, виходячи з того що перелякані вигрібуть всі товари першої необхідності з магазинів та ринків.
Тобто, щоб оркам йти в наступ треба місяць-два.
Результат від цього скоріше за все буде наступний - буде якась бійня на кшталт Авдіївської промки, яка вичерпає всі резерви орків, після цього - якийсь батальйон Азов перейде в наступ десь на неурбанізованій місцевості і займе якесь Тельманово, чим переріже якусь трасу задля того, щоб біля Маріуполя менше бахало...
показать весь комментарий
20.02.2022 15:08 Ответить
Те кто хочет приветствовать ***********, будут прятаться в подвалах, когда патриоты джавелинами будут встречать. А вообще-то никто из народа не желает войны, но агрессии не потерпим.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:10 Ответить
Ксатити, тогда они реально будут расстреляны как коллаборанты. Это сейчас пока относительно мирное время никто никого особо не трогает, к сожалению. НО если будет полномасштабная война, то им жопа. Все видели как Юра Бутусов не сдержался и врезал шуфричу. У очень многих людей так же чешутся руки и сдерживать себе никто не будет
показать весь комментарий
20.02.2022 15:14 Ответить
***** реально должно понимать, что у нас его встречать цветами не то что не собираются, но и будут расстреливать упоротых, желающих это сделать.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:40 Ответить
именно поэтому ОПЖЗ практически в полном составе покинуло Украину, надо ввести запрет на возвращение этих млядей. Они ж надеются, что смогут вернуться и жить при оккупационной администрации.
показать весь комментарий
23.02.2022 13:31 Ответить
Блінкен! Все буде Україна! Присилай ще Джевелінів і Стінгерів! Щось ви темп втратили.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:13 Ответить
С точки зрения эзотерики, всякие черти, бесы и демоны требуют "приглашения" для того что бы подселиться или забрать душу...
Точно так же и сатана-Путин. ждет приглашения "Путин, введи". И уже потом, горе тем несчастным, которые по глупости позвали в свой дом сатану-Путина
показать весь комментарий
20.02.2022 15:19 Ответить
с точки зрения психологии, всякие черти, бесы и демоны с духами исчезают только становятся известны их имена ))
показать весь комментарий
20.02.2022 15:25 Ответить
Румпельштільцхен міг би підтвердити ))
показать весь комментарий
20.02.2022 15:52 Ответить
ага, як класичний приклад ))
показать весь комментарий
20.02.2022 15:55 Ответить
Коротеньке оповідання в тему. Взагалі у містиці/хоррорі дуже часто це обігрується - лихі парфуми ( ) не можуть увійти без запрошення, тому й прагнуть це запрошення видурити у будь-який спосіб.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:51 Ответить
Будем резать кацапским оккупантам головы и делать из них пепельницы ...
показать весь комментарий
20.02.2022 15:21 Ответить
Так нужно пару- тройку кацапов развесить на столбах чтобы он увидел что их здесь не ждут. Ато все наша власть пленным кацапам в жопу заглядывали, лечили, в гостиннице поселяли, консула и маму вызывали...
показать весь комментарий
20.02.2022 15:22 Ответить
Ну почему же не будут? И даже конкретные цветы есть для приветствия. "Пионы" ,"Гвоздики". Даже дерево "Акация" для приветствия припасено.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:27 Ответить
Господин Блинкен,
если число эвакуированных из ОРДЛО в кремлевских башнях оценили в 900 тысяч человек, а прибыло 6 с половиной тысяч, то у них не то что правдивой информации нет, а заврались башни кремлевские совсем, и что феноменально, врут башни сами себе.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:28 Ответить
Жители донбаса добровольно соглашаются сиграть в Игру в Кальмара по российски и на них еще и кредиты оформляют сразу же








показать весь комментарий
20.02.2022 15:29 Ответить
Н-да.
Это лагерь.
Вот они, новые пластелинцы.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:32 Ответить
Масштабная Игра в Кальмара. Начало.



показать весь комментарий
20.02.2022 15:38 Ответить
ну и последнее фото... больше скорее всего не будет

показать весь комментарий
20.02.2022 15:40 Ответить
с ковидом - 100% зараженных...
показать весь комментарий
20.02.2022 16:33 Ответить
Придумывают все время все новые методы давления на Украину. И над людьми издеваются, как хотят. Фейки за фейками. Чтобы вы ссуки уже подохли...
показать весь комментарий
20.02.2022 16:45 Ответить
А че?! Встретим "как родных", цветов , хлеба и соли не обещаю, но свинца точно не пожалеем.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:31 Ответить
Всё таки надеюсь, что американцы готовят кацапам какой-то нежданчик.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:34 Ответить
Туда информацию не куда ложиться. Чувак СССР делает. Это особая форма.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:42 Ответить
Преподобний і Богоносний Серафим Саровський Чудотворець своїм пророцтвом попереджав Росію: «Серед слов'ян російських народиться істинний Антихрист - Бісолюд, син блудниці. Антихрист народиться у Росії, між Петербургом і Москвою, в середині ХХ століття. Коли прийде антихрист, йому на землі скрізь доступ буде… Але Київська церква захистить вас, і істинному православ'ю нічого не зможе зробити Антихрист».
Пророцтво болгарської Ванги, вона, ще за часів Микити Хрущова,передбачила, що Росією буде правити "карлик з чорною душею на ім'я Володимир", який «розв'яже війну з Україною і що його чекає трагічний кінець…».
показать весь комментарий
20.02.2022 15:45 Ответить
Это написано в книге Омельченко "Свiтова психологична вIйна...". Читала и многое поняла. Пришел - антихрист.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:42 Ответить
вова збагачувався й оплачував слуг,котрі імітували роботу ВР,
Гетьманцев даводив до спротиву бізнесменів.
Бєня продовжував рейдерити країну.
підкротівський кабмін працював за бюджетом, в котрому не було підтримки ні армії ні медицині
Силовиками керували імітатори Таран з Бакановим та Гетьманцевим
Правоохороннні органи системно переслідивали опозицію, доводячи ситуацію до спротиву

ДОРОГІ УКРАЇНЦІ, ЩО ЦЕ БУЛО ЯК НЕ ПІДГОТОВКА ДО ВІЙНИ?!
Й ТЕПЕР, КОЛИ ЗАХІД ОТЯМИВСЯ , НЕ ТІЛЬКИ ПІДСИЛИВ АРМІЮ А Й НАВІСИВ ВИРОК НАД )(УЙЛОМ ,УКРАЇНЦЯМ ДОВЕДЕТЬСЯ ВОЮВАТИ ЗА ВСЮ ЄВРОПУТА ТА ЗА СЕБЕ У НІЙ

ХАЙ БУДЕ ПРОКЛЯТА ЗЕЛЕНА ЧУМА !
показать весь комментарий
20.02.2022 15:52 Ответить
А ****, привітаємо. Маслинами можемо почастувати ))
показать весь комментарий
20.02.2022 15:59 Ответить
Смерть цапським окупантам!
показать весь комментарий
20.02.2022 16:03 Ответить
Эти гады лезут и лезут на границы, а рыжая мразь - лакей маньяка песец говорит о серьезном обострении. Эти циники ведут войну против Украины и при этом удивляются своим же взрывам.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:39 Ответить
Вова, да подъезжай, непонятно - мы всё объясним!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:39 Ответить
Х..уйло нікудишний стратег,це вже всім і так зрозуміло.
показать весь комментарий
23.02.2022 12:20 Ответить
Цинкові гроби їх зустрінуть,на всіх путінських орків вистачить.
показать весь комментарий
23.02.2022 12:24 Ответить
 
 