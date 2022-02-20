Перед фактом российской угрозы Евросоюз в дальнейшем будет углублять связи с Украиной, - Мишель

Перед фактом российской угрозы и вызовов безопасности, возникающих перед Европой в результате российского военного наращивания вдоль границ Украины, Европейский Союз в дальнейшем будет углублять экономические и политические отношения с Украиной, в частности проведет конференцию доноров для поддержки ее экономики.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности сказал президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская цель ослабить западную и европейскую поддержку Украины является просчетом, потому что такие попытки только закаляют нашу решительность. В очень короткое время мы решили мобилизовать 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Несколько дней назад я предложил провести конференцию международных доноров с целью поддержать макроэкономическую стабильность Украины и ее экономические реформы. С моей точки зрения, мы должны углубить политические и экономические отношения между Украиной и Европейским Союзом", - подчеркнул Мишель.

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При этом президент Европейского совета не дал прямого ответа на прямой вопрос бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд, не стоит ли Евросоюзу в современных условиях предложить Украине определенного рода чрезвычайное приглашение до начала переговоров с ЕС относительно членства, чтобы поддержать моральный дух народа, который стоит перед угрозой войны, и показать Путину, что угрозами он не достигнет своих целей.

"Если мы хотим быть умными в наших геополитических амбициях, нам нужно действовать в этом направлении - показать, что российские попытки дестабилизации имеют обратный эффект. Мне лично не нужна российская агрессия, чтобы продвигать работу в нашем Восточном партнерстве. Безусловно, мы можем больше сделать в сотрудничестве с Украиной, укреплять наши экономические связи", – сказал Мишель.

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Он выразил убеждение, что события прошлых дней подталкивают ЕС к содержательным шагам, чтобы сделать для Украины "столько, сколько сможем", - поддержать ее территориальную целостность и экономику.

"Мы планируем провести конференцию доноров для Украины, потому что текущие события имели разрушительный эффект для ее экономики. Инвесторам сейчас тяжело инвестировать в страну, и это приводит к экономической нестабильности. Но вы можете быть уверены, что мы будем поддерживать Украину вместе со странами-членами и в дальнейшем будем укреплять наши связи", - добавил Мишель.

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