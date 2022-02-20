У Путина есть все основания полагать, что Зеленский не желает выполнять Минские соглашения. Надо вести обсуждения с представителями Донбасса, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент России Владимир Путин не верит в исполнение Минских соглашений украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире "Первого канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, украинская сторона не намерена этого делать.
"Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать Зеленского как человека, который может и желает выполнить минский комплекс мер. Если рассмотреть все заявления Зеленского, то из них следует, что он не может, не хочет и не собирается этого делать", - заявил Песков.
По словам представителя Кремля, Украина хочет говорить с Россией об урегулировании войны на Донбассе, но Россия не считает себя стороной конфликта.
"И обсуждения должны вестись между Зеленский и представителями юго-востока, а вот с этим проблемы, этого они не хотят", - добавил он.
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