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У Путина есть все основания полагать, что Зеленский не желает выполнять Минские соглашения. Надо вести обсуждения с представителями Донбасса, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

У Путина есть все основания полагать, что Зеленский не желает выполнять Минские соглашения. Надо вести обсуждения с представителями Донбасса, - Песков

Президент России Владимир Путин не верит в исполнение Минских соглашений украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире "Первого канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона не намерена этого делать.

"Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать Зеленского как человека, который может и желает выполнить минский комплекс мер. Если рассмотреть все заявления Зеленского, то из них следует, что он не может, не хочет и не собирается этого делать", - заявил Песков.

По словам представителя Кремля, Украина хочет говорить с Россией об урегулировании войны на Донбассе, но Россия не считает себя стороной конфликта.

"И обсуждения должны вестись между Зеленский и представителями юго-востока, а вот с этим проблемы, этого они не хотят", - добавил он.

Читайте также: Напряженность на Донбассе достигла максимума. Любая провокация может привести к непоправимому, - Песков
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Топ комментарии
+82
Просто идите на йух
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20.02.2022 15:24
+48
Письков, иди ты со своим путиным-чертом на Х.. Й!!!!
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20.02.2022 15:25
+40
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20.02.2022 15:25
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Які ж вони тупі та вперті!!! Скільки можна пояснювати на всіх рівнях, що ніхто не буде розмовляти з гаомадянами Росії, які Росією ж призначені гауляйтерами захоплених українських теріторій!!!
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20.02.2022 17:10 Ответить
Песюков! Йди зі своїм х@лом на@...
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20.02.2022 17:14 Ответить
100%
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20.02.2022 17:22 Ответить
ПИСКОВ ИДЕТ НА Х ВМЕСТЕ С ****** !!! Никто не хочет войны кроме ВАС ублюдков Начнете будем вас так херачить заберем все свое и Крым вернем
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20.02.2022 18:11 Ответить
А русофашиське ху@ло за 8 років хоть раз виконало мінські угоди. 8років без перерива русофашисти обстрілюють Україну.
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20.02.2022 18:24 Ответить
Виконати мінський договорняк на умовах мОскви,це зрада України.
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20.02.2022 19:52 Ответить
Чого ***** так наполягае на мінських угодах? - нібито канал"наш"надивися і Мураєва з Порошенко наслухався?
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20.02.2022 21:09 Ответить
мы будем с ними разговаривать примерно также как вы разговаривали с Дудаевым, Хаттабом, Басаевым и компанией.
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20.02.2022 21:11 Ответить
"Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает." Н.В.Гоголь.
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20.02.2022 21:43 Ответить
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