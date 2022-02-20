Напряженность на Донбассе достигла максимума. Любая провокация может привести к непоправимому, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что напряженность ситуации вокруг Украины достигла своего максимума. По его словам, любая провокация может привести к непоправимому.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
Как сказал Песков, заявления Запада о возможном вторжении России в Украину приводят к "нагнетанию напряженности".
"А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям", - пояснил представитель Кремля.
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Solomon Goodman
показать весь комментарий21.02.2022 00:16 Ответить Мне нравится 1
Alexander Buturlakin
показать весь комментарий21.02.2022 02:04 Ответить Мне нравится 0
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Путин***** не прислушивается к заявлениям Запада о возможном вторжении России в Украину и что Западу следует прекратить называть даты вторжения, потому что это будет иметь «последствия»..."
Похоже, ***** окончательно сходит с ума.