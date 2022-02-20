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Напряженность на Донбассе достигла максимума. Любая провокация может привести к непоправимому, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Напряженность на Донбассе достигла максимума. Любая провокация может привести к непоправимому, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что напряженность ситуации вокруг Украины достигла своего максимума. По его словам, любая провокация может привести к непоправимому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Как сказал Песков, заявления Запада о возможном вторжении России в Украину приводят к "нагнетанию напряженности".

"А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям", - пояснил представитель Кремля.

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Топ комментарии
+47
Вот вы и провоцируете чтобы начать войну.
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20.02.2022 15:34
+46
".. Кремль заявил, что Путин ***** не прислушивается к заявлениям Запада о возможном вторжении России в Украину и что Западу следует прекратить называть даты вторжения, потому что это будет иметь «последствия»..."

Похоже, ***** окончательно сходит с ума.
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20.02.2022 15:36
+40
Скиньте собі вже бомбу на Кремль,беру на себе повну відповідальність
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20.02.2022 15:35
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и это станет фатальным для Кремля
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21.02.2022 00:16 Ответить
Изделие №2 после капремонта...
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21.02.2022 02:04 Ответить
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