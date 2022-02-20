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война (46506) Денисова (994) мобилизация (1600) наемники РФ (2002) ОРДЛО (246)

Жителям ОРДЛО приходят сообщения о необходимости прибыть в "военкоматы". Мужчин из н.п. Стыла принудительно вывозят под предлогом "призыва", - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Жителям ОРДЛО приходят сообщения о необходимости прибыть в

Страна-оккупант продолжает нарушать права жителей, проживающих в ОРДЛО, ставших фактическими заложниками незаконных вооруженных формирований.

Об этом написала в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне стало известно, что мужчин из села Стыла на территории временно оккупированного Донбасса, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной. В связи с этим и с целью огласки жители села были вынуждены обратиться за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Греции в Украине", - пишет Денисова.

По ее словам, уже известно о вывозе в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Еще один человек скрывается от оккупационных войск, опасаясь за свою жизнь.

Кроме того, по словам Денисовой, жителям ОРДЛО направляются телефонные сообщения о необходимости прибытия в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью.

Такие действия являются проявлением принудительной мобилизации, запрещенной международным гуманитарным правом. В частности, статьей 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть оказавшихся под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которого они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", – добавляет Денисова.

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"Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на факты принудительного призыва граждан Украины на временно оккупированных территориях в ряды незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых страной-агрессором", - резюмирует омбудсмен.

Жителям ОРДЛО приходят сообщения о необходимости прибыть в военкоматы. Мужчин из н.п. Стыла принудительно вывозят под предлогом призыва, - Денисова 01
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Топ комментарии
+33
а почему они не падают под колёса автобусов их вывозящих, так же как падали под украинские БТРы в 2014 году ???
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20.02.2022 15:58
+20
если встречаешь кацапсин с цветами, то будь готов к тому, что очень скоро эти цветы будут на твоей могилке. всем этим донбаситам ненавистны проклятые укробиндеровцы, пусть теперь хлебают щи лаптями и радуются свелой россии.
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20.02.2022 15:48
+16
нарешті скрепно-рашапоїдний лохторат откушає рузького міру по повній, нехай при зустрічі один одного "щиро"вітає не відвертаючи очі. нам цього гівна не треба і ми зробимо все щоб цей мордор не поширився більше ні на один метр.
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20.02.2022 15:55
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Мешканцям ОРДЛО приходять повідомлення про необхідність прибути до "військкоматів". Чоловіків із н.п. Стила примусово вивозять під приводом "призову", - Денісова
Вообще насрать сто раз!
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20.02.2022 15:45 Ответить
У российского посла в Швеции научился?
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20.02.2022 15:47 Ответить
Нит. Мне сто раз насрать что там делают мордовские кураторы на Дамбабве со своими фанатами. Хоть призывают, хоть шпили-вили делают с ними - похрен, они свой выбор сделали в 14-м
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20.02.2022 15:50 Ответить
Не уподобляйтесь своим поведением российским негодяем.
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20.02.2022 15:54 Ответить
они взяли паспорт значит не могут отказываться. Хотели получайте
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20.02.2022 16:10 Ответить
Почему бы и нет. Можно понять пенсионеров которые в силу возраста бояться перемен и никуда не хотят уезжать. Но что там делают до сих пор мужчины трудоспособного возраста? За эти годы можно уже было спланировано и продумано перебраться из этой клоаки. Хочешь в Украину, хочешь в Россию в зависимости от своих убеждений. Только не надо говорить что там их никто не ждет. Трудоспособный человек с мотивацией начать новую жизнь на новом месте всегда будет востребован. Это конечно если не включать жалобу беженца которому все должны.

Но сидеть на краю действующего вулкана и обвинять всех окружающих что они ничего не хотят делать с вулканом - как относиться к таким людям и как прикажешь их называть?
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20.02.2022 16:01 Ответить
мужчины? служат и работают на оккупанта, платят налоги в рефию, а потом будут в грудь себя бить доказывая, что Украина им пенсию должна.
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20.02.2022 16:20 Ответить
чем меньше их (станет) - тем лучше нам (будет)
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20.02.2022 16:36 Ответить
если встречаешь кацапсин с цветами, то будь готов к тому, что очень скоро эти цветы будут на твоей могилке. всем этим донбаситам ненавистны проклятые укробиндеровцы, пусть теперь хлебают щи лаптями и радуются свелой россии.
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20.02.2022 15:48 Ответить
Зараз ***** відправить вас у пекло
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20.02.2022 15:49 Ответить
А у них на болотах більше баб не лишилося?
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20.02.2022 15:52 Ответить
В общем, как вариант, ***** погонит аборигенов на убой, после чего, обвинит Украину и начнет вводить регулярные войска.
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20.02.2022 15:53 Ответить
вместо того чтобы всем селом, с пестнями и танцами "сертаки" на службу провожать, они косят от святого дела, - защиты себе награбленного лугандоновскими властями ))) пусть там в старобешево такую гречанку, как паша ангелина отроют, снимут трактор с постамента, снова посадят её на него и пошлют в бурятские трактористы агитировать, на её останках показывая, что тех ждёт за службу верную )))
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20.02.2022 15:53 Ответить
Что в Луганске создают загранотряды, состоять они будут из военных РФ
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20.02.2022 15:55 Ответить
заградотряды, а не загранотряды
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20.02.2022 16:01 Ответить
заграДотряды, да, возможно даже из местных идиотов
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20.02.2022 16:03 Ответить
нарешті скрепно-рашапоїдний лохторат откушає рузького міру по повній, нехай при зустрічі один одного "щиро"вітає не відвертаючи очі. нам цього гівна не треба і ми зробимо все щоб цей мордор не поширився більше ні на один метр.
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20.02.2022 15:55 Ответить
а почему они не падают под колёса автобусов их вывозящих, так же как падали под украинские БТРы в 2014 году ???
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20.02.2022 15:58 Ответить
Да пусть хоть всех повывозят. Я с тем населением в одном государстве жить не хочу.
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20.02.2022 16:01 Ответить
а почему они не падают под колёса автобусов их вывозящих, так же как падали под украинские БТРы в 2014 году ???
так тоді ж давали проросійським провокаторам по 300 гривень (куратори)- а за безкоштовно нема діла!
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20.02.2022 16:03 Ответить
Будут воевать за родной Донбасс против укропов. Мечта любого ватана.
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20.02.2022 16:05 Ответить
мы их должны пожалеть?? голуби мира??
почему бы им не перейти на неоккупированную территорию и не вступить в ЗСУ??
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20.02.2022 16:14 Ответить
Да у них рыльца в пушку иначе давно бы хоть семьи переправили.
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20.02.2022 16:21 Ответить
А они как думали кто за них пойдет в атаку?И пускай молятся Богу чтоб им дали хоть саперные лопаты.Да и никуда не убегут сзади будут надежные загрядотряды которые на них пуль жалеть не будут.
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20.02.2022 16:20 Ответить
Лопату или пол кирпича.
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20.02.2022 16:42 Ответить
Им нужны свежие братские могилы для ТВ. Вот и собирают. Раша -впринципе уже фашисты . Надеюсь , не дойдет до концлагарей с украинцами. Впринципе , если проиграем войну, то и до этого дойдет
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20.02.2022 16:21 Ответить
Скорее нацисты.Параша превыше всех и вся Европа обязана лизать им зады.А кто думает иначе будет уничтожен.Доктрина Гитлера.
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20.02.2022 16:24 Ответить
Які там фашисти, Мусоліні в порівнянні з москалями аніматор з басейну, але і до нацистів їм далеко, ті хоч в себе порядок зробили а не свинарник. Просто агресивна пухлина на тілі людства.
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20.02.2022 16:45 Ответить
туды их сук, пусть пляшут и танцуют
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20.02.2022 16:25 Ответить
Стадо баранов, а не люди - не зря их тотемным животным является Янукович. Это же элементарный разводняк - сначала заставили выехать всех баб, девок и детей в поле Ростовской области, а теперь гребут всех мужиков подряд - если бы остались бабы, тогда был бы вой и матюки по всему Донецку и Луганску. А так тихо, привезут баб обратно - и уже вдовушки. Я не говорю уже про грабежи домов и квартир. Какие же они недоразвитые, аж жуть берет.
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20.02.2022 16:25 Ответить
ніхто їх з раші не випустить,вони з паспортами раші
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20.02.2022 16:45 Ответить
Дети асфальта. Вы когда нибудь в селе жили? Приезд на шашлыки не считается. Это Стыла. Захолустье в Старобешевском районе. Какой Янукович? Там на тотеме корова и пай. Больше нихера нет. Газа, водопровода, и канализации тоже нет. Остатки народа выживают.
Какая в пи эвакуация? От коровы и кур? А хто надежду и опору - кабана кормить будет. У нас в Украине селянам легче. Зерно идёт на экспорт - цена пая выше. В дыре минимальный объём зерна России просто неинтересен. На пай копейки идут. Ближе Старобешевское водохранилище - можно рыбу пи воровать, Дальше Новоазовск - рыба, отдыхающие. А посередине степь и пи,,,да. Народ давно слинял. По мобилизации на всё село одного загребли, другой в бурьянах сховався. Депресняк и полнейший балласт. Хто при власти - тот и налог собирает. Я не предлагаю их жалеть. Не солнышко - всех не обогреешь. Только хочу вам рассказать что такое Стыла.
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20.02.2022 17:16 Ответить
"Черная" пехота на новый лад. Ничего на Параше не меняется. Пришли руцкие "защитники" и поехали дончане, кто на шахты в Сибирь, кто пушечным мясом в окопы. С жиру бесились ублюдкт, теперь хавайте При Украине вас Бейонс развлекала , теперь столетний совковый хлам типа Ьуйнова и Газмясова
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20.02.2022 16:35 Ответить
Как говорят- лег спать с собаками- проснешься блохастым.
Пусть выполняют теперь свой "долг"
Может поумнеют, если успеют
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20.02.2022 16:42 Ответить
Если молишся дождю , готовся ходить по лужам . А если ***** , готовся быть мясом .
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20.02.2022 16:53 Ответить
І що, грецьке консульство вересканить на весь світ чи мовчки ковтає?
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20.02.2022 16:42 Ответить
Порадовался за греков )) Они радовались кацапам больше всех. Про Екатерину Вторую забыли ,придурки ))
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20.02.2022 16:59 Ответить
*****, таким образом хочет придержать своих солдатиков, чтобы они подольше оставались сырым мясом, а этих любителей руцкого мира, на шашлык. Ему то и своих не жалко, а домбасят и подавно. Но нужна картинка о защите прав и свобод жителей Донбасса. Главная тезис, конечно же, "внутренний конфликт"! Среди трупов одни местные "герои = "защитники родной земли" Местные шахтёры, погибшие в борьбе с "киевской хунтой" .
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20.02.2022 16:59 Ответить
Сказал же пуйло - мы станем не впереди а сзади, вот и будут впереди "шахтеры и учителя" землю удобрять😁
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20.02.2022 18:17 Ответить
Важко відчувати співчуття до людей які можливо зрадили батьківщину. Але на мою думку і злорадіти також не варто.
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20.02.2022 18:18 Ответить
та все нормально, истребим всю лугандонию а территорию потом заселим закарпатцами, как сталин сделал с Украиной в 33 году
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20.02.2022 18:36 Ответить
 
 