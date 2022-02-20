Жителям ОРДЛО приходят сообщения о необходимости прибыть в "военкоматы". Мужчин из н.п. Стыла принудительно вывозят под предлогом "призыва", - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Страна-оккупант продолжает нарушать права жителей, проживающих в ОРДЛО, ставших фактическими заложниками незаконных вооруженных формирований.
Об этом написала в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне стало известно, что мужчин из села Стыла на территории временно оккупированного Донбасса, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной. В связи с этим и с целью огласки жители села были вынуждены обратиться за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Греции в Украине", - пишет Денисова.
По ее словам, уже известно о вывозе в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Еще один человек скрывается от оккупационных войск, опасаясь за свою жизнь.
Кроме того, по словам Денисовой, жителям ОРДЛО направляются телефонные сообщения о необходимости прибытия в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью.
Такие действия являются проявлением принудительной мобилизации, запрещенной международным гуманитарным правом. В частности, статьей 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть оказавшихся под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которого они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", – добавляет Денисова.
"Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на факты принудительного призыва граждан Украины на временно оккупированных территориях в ряды незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых страной-агрессором", - резюмирует омбудсмен.
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Вообще насрать сто раз!
Но сидеть на краю действующего вулкана и обвинять всех окружающих что они ничего не хотят делать с вулканом - как относиться к таким людям и как прикажешь их называть?
так тоді ж давали проросійським провокаторам по 300 гривень (куратори)- а за безкоштовно нема діла!
почему бы им не перейти на неоккупированную территорию и не вступить в ЗСУ??
Какая в пи эвакуация? От коровы и кур? А хто надежду и опору - кабана кормить будет. У нас в Украине селянам легче. Зерно идёт на экспорт - цена пая выше. В дыре минимальный объём зерна России просто неинтересен. На пай копейки идут. Ближе Старобешевское водохранилище - можно рыбу пи воровать, Дальше Новоазовск - рыба, отдыхающие. А посередине степь и пи,,,да. Народ давно слинял. По мобилизации на всё село одного загребли, другой в бурьянах сховався. Депресняк и полнейший балласт. Хто при власти - тот и налог собирает. Я не предлагаю их жалеть. Не солнышко - всех не обогреешь. Только хочу вам рассказать что такое Стыла.
Пусть выполняют теперь свой "долг"
Может поумнеют, если успеют