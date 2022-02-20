Зеленский в разговоре с Макроном обсудил безотлагательный созыв заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эмманюэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и о новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима "тишины", - отмечается в сообщении.
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Це Іцик Клопомойський зрозумів, що 100 млорд від рахи за повернення України у рускій мір не буде, а буде розкуркулення пацаками Іцика Клопомойського!
ЗЕ-бил - маленький ребенок, который прячется за ширмочками от реальной опасности
срочно, немедленно нужно выполнять план Пороха по мобилизации всей страны !
только так можно сдержать *****!
нам никто не поможет !
кретин !!!!!!!!!!!!!!!!
и **** Микрон подгавкивает
от Франции мы пока не получили ни одного патрона и ни одной каски !
даже у лысого Оланда яйца покрепче были с Мистралями
Займись обороною країни ! Вибивай додаткові санкції !
ЗЕ буба тобі одна доріжка.... тільки на Ростов... ну це якщо взагалі приймуть... як так званих біжанців...