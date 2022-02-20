Зеленский в разговоре с Макроном обсудил безотлагательный созыв заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эмманюэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и о новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима "тишины", - отмечается в сообщении.

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