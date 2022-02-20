РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12753 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 464 27
Зеленский (16489) Макрон (940)

Зеленский в разговоре с Макроном обсудил безотлагательный созыв заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский в разговоре с Макроном обсудил безотлагательный созыв заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эмманюэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и о новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима "тишины", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Макрон готов приложить новые усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины, - Елисейский дворец
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Зашевелилось оно. Четыре месяца союзники предупреждали что так и будет. А оно только услышало что это все серьезно.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:48
+7
Смішно. Склад ТКГ-Україна,рф,ОБСЄ. рф відмовилась від зустрічі. Кого ти скликаєш,бевзю ? Все мріє з "тою стороною" зустрітись,про щось домовитись....
Займись обороною країни ! Вибивай додаткові санкції !
показать весь комментарий
20.02.2022 15:55
+6
Не воно, воно то зіц-прєдсєдатель Фунт!
Це Іцик Клопомойський зрозумів, що 100 млорд від рахи за повернення України у рускій мір не буде, а буде розкуркулення пацаками Іцика Клопомойського!
показать весь комментарий
20.02.2022 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зашевелилось оно. Четыре месяца союзники предупреждали что так и будет. А оно только услышало что это все серьезно.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:48 Ответить
Не воно, воно то зіц-прєдсєдатель Фунт!
Це Іцик Клопомойський зрозумів, що 100 млорд від рахи за повернення України у рускій мір не буде, а буде розкуркулення пацаками Іцика Клопомойського!
показать весь комментарий
20.02.2022 15:52 Ответить
кто-то знает, симонян прилетела в Борисполь, как обещала вчера?
показать весь комментарий
20.02.2022 15:56 Ответить
Та да. Там ее Янина заждалась. Уже и яму приготовила, а прикапывать некого.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:02 Ответить
вот самая мерзкая черта - непунктуальность! ************
показать весь комментарий
20.02.2022 16:08 Ответить
какая уже комиссия ?

ЗЕ-бил - маленький ребенок, который прячется за ширмочками от реальной опасности

срочно, немедленно нужно выполнять план Пороха по мобилизации всей страны !
только так можно сдержать *****!
нам никто не поможет !
показать весь комментарий
20.02.2022 16:19 Ответить
Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима "тишины"

кретин !!!!!!!!!!!!!!!!

и **** Микрон подгавкивает

от Франции мы пока не получили ни одного патрона и ни одной каски !

даже у лысого Оланда яйца покрепче были с Мистралями
показать весь комментарий
20.02.2022 16:23 Ответить
УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ПОРОХ !
показать весь комментарий
20.02.2022 17:06 Ответить
Пишут что в Луганске создают загранотряды, состоять они будут из военных РФ
показать весь комментарий
20.02.2022 15:49 Ответить
2014 г, *****: "Мы будем стоять за спинами их женщин и детей, не впереди, а сзади и пусть они попробуют стрелять".
показать весь комментарий
20.02.2022 15:55 Ответить
они их создали в 14
показать весь комментарий
20.02.2022 15:56 Ответить
сладкая парочка ПРОРАШИСТІВ , а Єрмак з ними грається?
показать весь комментарий
20.02.2022 15:55 Ответить
Смішно. Склад ТКГ-Україна,рф,ОБСЄ. рф відмовилась від зустрічі. Кого ти скликаєш,бевзю ? Все мріє з "тою стороною" зустрітись,про щось домовитись....
Займись обороною країни ! Вибивай додаткові санкції !
показать весь комментарий
20.02.2022 15:55 Ответить
З МаКароном ЗЕбуба взмозі обмовити тільки здачу Ненькі України.
ЗЕ буба тобі одна доріжка.... тільки на Ростов... ну це якщо взагалі приймуть... як так званих біжанців...
показать весь комментарий
20.02.2022 15:56 Ответить
А почему бы не созвать заседание трехсторонней контактной группы на линии разграничения из Домбасом?Ведь будут обсуждать именно Домбас.А не переливать из пустого в порожнее в тихой и уютной Европе.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:57 Ответить
Накатался на лыжах?
показать весь комментарий
20.02.2022 15:59 Ответить
ніколи не можна допускати до врегулювання війн керівників ,тих держав ,котрі не мають народжених дітей.Німецька Меркель і французьский Макарон належать саме до таких керівників.Не маючи власних народжених дітей в їхніх душах відсутня дуже важлива батьківська властивість-"збереження життя чужих дітей,людей" ,Такі люди ,крім створення війни на більше не спосібні .
показать весь комментарий
20.02.2022 16:01 Ответить
Янелох, ты же на шашлычки собирался, так и шуруй за мясом и приправой. Бурную деятельность и имитацию тут устроил.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:08 Ответить
Тілкі потужня промисловість оборонної продукції дуже єфективно робить тишу пряму усипляє путіна.Але клоун повністью заблокував цю працю.Ще і з Макроном щось обговорюють.У Макрона як і у клоуна одна мрія це капитуляция України.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:14 Ответить
бесполезное сборище
показать весь комментарий
20.02.2022 16:17 Ответить
 
 