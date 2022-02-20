У убитого российскими войсками украинского офицера Антона Сидорова осталась жена и три дочери. Киев сделает все для их поддержки, - Кличко
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Киевский голова Виталий Кличко выразил искренние соболезнования семье павшего на Донбассе киевлянина капитана Антона Сидорова, его близким и побратимам.
Слова сочувствия Кличко разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"35-летний Антон Сидоров с первых дней российской агрессии защищал территориальную целостность и независимость Украины на востоке нашего государства. Был помощником начальника штаба-начальником разведки 3 мб 30 омбр. Он погиб вчера при обстреле незаконными вооруженными формированиями и российско-оккупационными войсками на Донбассе", - напоминает глава Киева.
По словам Кличко, без отца остались три дочери, самой младшей из которых всего полгода.
"Антон Сидоров запомнился побратимам достойным, преданным и профессиональным военнослужащим. Настоящим защитником Украины. А многие украинцы слышали его песню, посвященную погибшим воинам, "Спите, братья мои". Светлая память Герою... Город сделает все, чтобы поддержать дочерей и вдову павшего Героя", - добавил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
кацапские
и дарасы !
Таких випадків за останній час набралося стільки, що вони здаються не випадковими.
Цікаво, кому Цар Батюшка не давав на базарі пиріжками торгувати, якщо тоді існували такі соціальні ліфти? Нє, весільний фотограф не міг стати парламентарієм, і як ми нині розуміємо це було добре, але якщо була кльопа в голові, то проблем піднятися не було.
Так стимулювали добровільний вібір віййськової служби тими, кому це було по серцю, або хто вирішив обрати військову карєру. Молодший син із заможної селянської родини, якому не світив батьковий спадок, міг так піднятися навіть вище за старшого брата, який успадкував би батькове майно. У 1917 старший брат мав звертатися до нього не інакше як "Ваше прєвосхлдітєльство", а зарплата у 115 рублів на місяць забезпечували відповідний чину та звертанню рівень життя.
6500*25=260000...
Антон Сидоров своей жизнью это уже оплатил.
теперь очередь за киевлянами
именно так !
а не какие-то идиотские раздачи денег семьям погибших по большим праздникам, как это делает пиарщик ЗЕ-ленский