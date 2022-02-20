РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12753 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
12 682 39
война (46506) Кличко (4510) потери (3856) операция Объединенных сил (4182)

У убитого российскими войсками украинского офицера Антона Сидорова осталась жена и три дочери. Киев сделает все для их поддержки, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

У убитого российскими войсками украинского офицера Антона Сидорова осталась жена и три дочери. Киев сделает все для их поддержки, - Кличко

Киевский голова Виталий Кличко выразил искренние соболезнования семье павшего на Донбассе киевлянина капитана Антона Сидорова, его близким и побратимам.

Слова сочувствия Кличко разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"35-летний Антон Сидоров с первых дней российской агрессии защищал территориальную целостность и независимость Украины на востоке нашего государства. Был помощником начальника штаба-начальником разведки 3 мб 30 омбр. Он погиб вчера при обстреле незаконными вооруженными формированиями и российско-оккупационными войсками на Донбассе", - напоминает глава Киева.

По словам Кличко, без отца остались три дочери, самой младшей из которых всего полгода.

"Антон Сидоров запомнился побратимам достойным, преданным и профессиональным военнослужащим. Настоящим защитником Украины. А многие украинцы слышали его песню, посвященную погибшим воинам, "Спите, братья мои". Светлая память Герою... Город сделает все, чтобы поддержать дочерей и вдову павшего Героя", - добавил Кличко.

Читайте также: "Спите, братья мои, ваш закончился бой", - песня в исполнении погибшего сегодня украинского офицера Антона Сидорова. ВИДЕО

У убитого российскими войсками украинского офицера Антона Сидорова осталась жена и три дочери. Киев сделает все для их поддержки, - Кличко 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+51
Ніхто з героїв загиблих за волю України не повинен бути забутий...
показать весь комментарий
20.02.2022 16:01
+42
придёт время и вы -сгорите в аду,
кацапские
и дарасы !
показать весь комментарий
20.02.2022 15:59
+12
Співчуття рідним та близьким.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
придёт время и вы -сгорите в аду,
кацапские
и дарасы !
показать весь комментарий
20.02.2022 15:59 Ответить
Ніхто з героїв загиблих за волю України не повинен бути забутий...
показать весь комментарий
20.02.2022 16:01 Ответить
именно! у всех погибших есть семьи. пиар тут не уместен
показать весь комментарий
20.02.2022 16:07 Ответить
Да,никто не спорит , но в этой теме где прощаются с погибшим воином Украины ,считаю лучше воздержаться про подобное ,есть другие ветки для подобного
показать весь комментарий
20.02.2022 16:40 Ответить
Цей п@дерас напав на Грузію, Європа дуже сильно занепокоїлась, напав на Україну вбивши десятки тисяч українців, ми дуже сильно стурбовані, настільки, що запускаємо північний потік 2, блокуємо військову допомогу Україні і пробуємо запхати Лугандон в лоно нашої країни, іуди і брехуни, а не партнери, це чмо розумію тільки силу, і незупинивши його в 2008 ви допустили цю ситуацію 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
20.02.2022 16:07 Ответить
Мене цікавить, як штаб-офіцер, опинився на передку саме у момент обстрілу? Чому саме у момент обстрілу, або чому обстріл стався саме у цей момент.
Таких випадків за останній час набралося стільки, що вони здаються не випадковими.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:07 Ответить
ниче дядя не перепутал? какой штаб офицер? он начальник разведки. в спам придурок
показать весь комментарий
20.02.2022 16:11 Ответить
на рашистском "форпост севастополя" пишут, что убили двоих "украинских диверсантов"(((( скопировано оттуда - «Вдоль лесополосы вблизи поселка Железная балка нашими наблюдателями выявлено перемещение двух групп специального назначения ВФУ в количестве 10 и 12 человек. Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понес потери не менее двух боевиков убитыми, трех раненых и был вынужден отступить»....... По времени совпадает. Думаю, наши Герои погибли на задании...
показать весь комментарий
20.02.2022 16:21 Ответить
Дебілізм, диверсанти відступили і все, чого їх не оточили і не спіймали?
показать весь комментарий
20.02.2022 16:48 Ответить
Он из батальонной разведки, где ему быть, как не на переднем крае?
показать весь комментарий
20.02.2022 16:38 Ответить
Слушай Андрій Жагун ,погиб воин который защищал землю на которой ты проживаешь и пока ещё уверен спишь спокойно ,такое высказывание 100% цинизм не уважение к погибшему
показать весь комментарий
20.02.2022 17:00 Ответить
Я не розумію , яка в армії кадрова політика . З перших днів війни хлопець воює , а він всього капітан ?!
показать весь комментарий
20.02.2022 16:11 Ответить
Тим більш , що був й розвідником , й зам начштабу . Тобто й сміливий й кмітливий . Що йще требо військовому , що к 35 рокам дослужитися до полковника ?!
показать весь комментарий
20.02.2022 16:15 Ответить
Якщо почав з рядового, то цілком нормальна політика. Прадід пішов вольноопрєдєляющімся на руско-японську у 1905, отримав Георгія і як нижній чин, що відзначився, отримав можливість вчитися на офіцера. У 1914 був штабс-капітаном, а на кінець 1917 підполковником. Так що все нормально.
Цікаво, кому Цар Батюшка не давав на базарі пиріжками торгувати, якщо тоді існували такі соціальні ліфти? Нє, весільний фотограф не міг стати парламентарієм, і як ми нині розуміємо це було добре, але якщо була кльопа в голові, то проблем піднятися не було.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:21 Ответить
Ні, він не з рядових - він професійний офіцер ще до війни. Видно, непокірних не підвищують.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:27 Ответить
Вольноопределяющийся це не зовсім рядовий, де ви бачили рядового, який сам вирішує.
показать весь комментарий
20.02.2022 17:01 Ответить
Якщо людина добровільно йшла у армію, то отримувала статус вольноопрєдєляющегося, тобто могла вибрати де їй служити. Могла у артилерію, могла у пластуни (розвідники), але і тоді, мала трохи вищий статус за звичайного призовника, при однаковому чині.
Так стимулювали добровільний вібір віййськової служби тими, кому це було по серцю, або хто вирішив обрати військову карєру. Молодший син із заможної селянської родини, якому не світив батьковий спадок, міг так піднятися навіть вище за старшого брата, який успадкував би батькове майно. У 1917 старший брат мав звертатися до нього не інакше як "Ваше прєвосхлдітєльство", а зарплата у 115 рублів на місяць забезпечували відповідний чину та звертанню рівень життя.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:08 Ответить
115 рублів це було 25 мінімальних зарплат, тоді покоївка отримувала 4, кухарка - 5р, тобто 4,5-5р можна вважати тодішньою мінімальною зарплатою.
6500*25=260000...
показать весь комментарий
20.02.2022 18:16 Ответить
в 1991 році в віці 106 років , померла моя прабабуся . на питання щось розказати як там при царі було , завжди нас поправляла що то було при московському , вона це завжди підкреслювала , то не її цар був.
показать весь комментарий
20.02.2022 21:38 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:12 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 16:25 Ответить
а парня не вернуть, а жизнь одна
показать весь комментарий
20.02.2022 16:27 Ответить
Хіба можна все це сприймати вісім років, біль невимовний за убитими героями, царство небесне Герою, щирі співчуття його родині, скільки сиріт і вдов, коли ж та кремлівська скотина здохне.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:31 Ответить
Когда слышу кацапские разглагольствования о каких-то "рюских фамилиях" и " ти же рюський,как ти можешь? Ведь у тебя такая фамилия..."- просто наизнанку выворачивает. Вот вам,блияти пример козака,которого вы убили и которого считали якобы своим на основании собственных шовинистических выдумок.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:33 Ответить
Героям Слава! Смерть маскалям!
показать весь комментарий
20.02.2022 16:42 Ответить
дурко кацапское, Латвия никогда не была, не есть и не будет с расейкой. пшел на уйх, пока тебе лесные братья очко на пятиконечную звЯзду на порвали.
показать весь комментарий
20.02.2022 17:50 Ответить
Лучшая память об Антоне - это поставить на ноги трех его донечек.
показать весь комментарий
20.02.2022 17:03 Ответить
значит должна быть достойная пожизненная пенсия жене Героя и стипендии дочерям, пока не вырастут и не выучатся.
Антон Сидоров своей жизнью это уже оплатил.
теперь очередь за киевлянами

именно так !
а не какие-то идиотские раздачи денег семьям погибших по большим праздникам, как это делает пиарщик ЗЕ-ленский
показать весь комментарий
20.02.2022 17:13 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 17:54 Ответить
Спи спокійно брате. Мститись кацапам будемо наповну!
показать весь комментарий
20.02.2022 17:12 Ответить
Герої не вмирають!!!
показать весь комментарий
20.02.2022 17:52 Ответить
Ты бы лучше готовил Киев к обороне, дубина
показать весь комментарий
20.02.2022 18:36 Ответить
 
 