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Новости Политика Украины
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Страны, скептически настроенные по поводу членства Украины в ЕС, начали задумываться, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Страны, скептически настроенные по поводу членства Украины в ЕС, начали задумываться, - Кулеба

Страны, которые сегодня скептически настроены по поводу членства Украины в Европейском Союзе, на фоне российской агрессии начали задумываться над этим вопросом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-включения с Мюнхена.

"Мы призываем партнеров отвергнуть любые колебания и необоснованные оговорки и четко сказать: Украина является частью нас, мы являемся единым целым. Я не знаю, как быстро это приведет к результату, которого мы ожидаем, но из всех разговоров, которые я имел здесь, в Мюнхене, я могу вам сказать, что как никогда европейские страны, даже скептически относившиеся к членству Украины в ЕС, начали задумываться над этим вопросом", - сказал Кулеба.

По его словам, мы видим, что позиции можно менять, "если работать и правильно использовать момент".

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина требует четких временных границ членства в Европейском Союзе и НАТО.

Смотрите также: Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Вам хлопці сказали - проводьте реформи. Ви відповіли - ми не хочемо.
А як тоді можна вступити в ЄС і в нАТО ?
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20.02.2022 16:34
+13
Возможно, надо ориентироваться на статус ключевого союзника США вне НАТО.
Тут перспективы получше будут.
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20.02.2022 16:32
+7
Ну мабуть не міг. Може Меркелиця з Макроном обробляли, що типу все залагодять і не треба зайву інформаційну хвилю підіймати. Хто зна. Зараз виришення питання Донбасу йде під керуванням Британії та Штатів. Тому і підхід інший.
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20.02.2022 16:36
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А що,раніше барига не міг говноїдам це сказати?
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20.02.2022 16:31 Ответить
Раніше їм була Україна пофіг. Тепер замислюються. А потім вирішать - навіщо рискувати гігієною власних штанів?
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20.02.2022 16:34 Ответить
Ну мабуть не міг. Може Меркелиця з Макроном обробляли, що типу все залагодять і не треба зайву інформаційну хвилю підіймати. Хто зна. Зараз виришення питання Донбасу йде під керуванням Британії та Штатів. Тому і підхід інший.
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20.02.2022 16:36 Ответить
Новый подход это "мы устали от союзников и их действий"? Такого треша да, никогда не было со времен Яныка.
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20.02.2022 16:41 Ответить
Ну есть кроме того, что Вы назвали, и Выступление в Мюнхене. Там уже совсем другая риторика.
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20.02.2022 17:07 Ответить
Прблема у тому що частина держав такіх як Германія .Франція ,Голандія і пару інших,сидять на кормушці у путіна.А ще і наш сцицерон це точно не проукраїнськи президент с російською агентурою навколо.Тому і може бути і розкол у ЄС на вколо цієї теми а це мрія *****.
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20.02.2022 16:42 Ответить
проблема в том, что ты палишься, лапотник
государство называется Нидерланды. голландия она только в советских учебниках географии
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20.02.2022 16:57 Ответить
раніше на вимоги комрад Меркель, барига підписав мінський договорняк, а потім намагався імплементувати цйе договорняк через ВР незважаючи на протести. але це все рівно його не зупинило, тож підриви складів, намагання зламати супротив Українців через створення штучного котлу під Дебальцево, з якого хлопці виходили незважаючи на позицію Порошенка та Муженка.
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20.02.2022 16:43 Ответить
Возможно, надо ориентироваться на статус ключевого союзника США вне НАТО.
Тут перспективы получше будут.
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20.02.2022 16:32 Ответить
Тут я с вами соглашусь,только нужно завозить вооружение тихо без воя по всем сми
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20.02.2022 16:34 Ответить
Більшість озброєння завозиться таємно. Показується певно та частина, яка повинна підняти ентузіазм українців та підлякати мокшосранців.
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20.02.2022 16:42 Ответить
Так як вже озброіли Україну захід та ЄС потужньо влили грошей в державу де армія яка вміє воювати з россиєю.То чому неможуть цю потугу не долучити до НАТО?
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20.02.2022 16:48 Ответить
да только потому что у нас война и в случае в этой ситуации Украину принять в НАТО то хочешь не хочешь а придётся воевать за Украину
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20.02.2022 16:57 Ответить
А чого одразу воювать? Воюють мокші зараз тільки через те, що ми не В НАТО.
Куди й подінеться їхня войовничисть...
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20.02.2022 17:23 Ответить
а что Крым у нас уже деокупований и не является зоной конфликта ?
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20.02.2022 18:04 Ответить
Вони як захватили, так і залишать. Ще й репарації виплатять.
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20.02.2022 18:19 Ответить
Зеля и Маркарова в сентябре προςραλи возможность стать союзником США вне НАТО. Они сильно испугались за Беню.
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20.02.2022 17:29 Ответить
Это было понятно с самого начало,так и с нато будет,соплежуи привыкли жить в тишине
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20.02.2022 16:33 Ответить
Вам хлопці сказали - проводьте реформи. Ви відповіли - ми не хочемо.
А як тоді можна вступити в ЄС і в нАТО ?
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20.02.2022 16:34 Ответить
"Какіх реформ тєбє, б..., нє хватаєт.?" (П.А.Порошенко)
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20.02.2022 17:10 Ответить
Це він кому казав - Байдену?Путіну?..Судячи по слові "бл...дь" він то сказав якомусь пенсіонеру,бо з тими двома він поводиться досить по холуйськи...
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20.02.2022 17:16 Ответить
Він такого не казав. То трольня тупа придумала.
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20.02.2022 18:09 Ответить
угу, візьміть нас в ЄС, а то ж Путін.. а реформи проводити то таке, потім. І це ще асоціаційні, не для вступу, де критеріїа більше. Те саме по НАТО (що там по СБУ реформі?).
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20.02.2022 18:07 Ответить
не доведи Господь, раша буде на кордоні з словакією.
тоді мислити буде пізно.
треба буде витрачати сотні мільярдів на оборонку та ще й кожен день думати що по сосідству мавпа з гранатою........
а тепер, вони довго думають, зброю не надають, мізерні кредити під великий відсоток та ще й умови.
НУ,НУ........
когут не попереджує коли в сраку клюне.
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20.02.2022 16:35 Ответить
Неминуче...Суспільство теж підлягає законам фізики - тиск на одній стороні спричинює аналогічний тиск на протилежній.Чим сильніше Китай буде сунути на Росію,тим сильніше Росія буде сунути на захід.Вихід один - розчленування Росіі як у дев"яносто першому.Але тоді так зірки зійшлися,безліч факторв - від лідера-ідіота до економічного занепаду...
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20.02.2022 17:12 Ответить
китай на рашу не тисне.
вони кивають да, ы чекають.
пуйло на це ведеться
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20.02.2022 18:20 Ответить
Споконвічне місце України у Європі звідки нас намагались витягти смердючі лапатнікі,але Україна обов'язково повернеться у європейську родину...
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20.02.2022 16:36 Ответить
Сыдить тыхо бо Х#йло нападе!...
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20.02.2022 16:43 Ответить
Абсурдная логика. Кто захочет принять страну на которую вот-вот нападут.
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20.02.2022 16:55 Ответить
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20.02.2022 16:57 Ответить
Кто задумывается,Германия?Они начали задумываться потому что появляется новый союз Великобритания-Польша-Украина.А прибалтийские страны видя как Германия заигрывала из московитами тоже в ближайшое времьяы уже примкнут к нашему союзу а там не загорами и Словакия с Чехией.Германия просто боится развала ЕС вот и начала ,,задумываться,, но веры в такой как сейчас ЕС уже нету и ето поняла Великобритания давно.
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20.02.2022 17:02 Ответить
Пока мы не провели импичмент, можно забыть про все союзы с приличными государствами.
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20.02.2022 17:34 Ответить
Тем не мение тройственный союз уже просматривается и все больше и чаще упоминается в информационном пространстве Европы.
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20.02.2022 17:38 Ответить
Как говорят в народе - "доходит через зад" Только что это меняет для Украины сейчас, в данный момент? Спасибо за новый ленд-лиз, но был ли он нужен, если бы Украина, как и Польша вступила в НАТО? Сидел бы ***** сейчас на очке смирно и даже заикаться не стал про СССР 2.0
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20.02.2022 17:02 Ответить
Да здесь еще один нюансик.В случае окупации Украины страны которые находятся между мокшандией и Германией опасаются быть разделены как при Сталине и Гитлере.Вот поэтому уже Германии поддерживающей ***** перестают доверять и в случаэ создания настоящего нового союза не задумываясь покинут ЕС.Ведь друзя познаются в беде и они видят кто есть кто.
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20.02.2022 17:18 Ответить
Быстрее всего Германии и Венгрии в новом союзе не будет. Макрон у них просто за придурка сойдёт без последствий для страны. У него не такой серьёзный случай как у нашего шмаркли.
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20.02.2022 17:24 Ответить
Вот по этому я Венегрию и Румынию не упоминаю.Венгрия надеется что при окупации Украины ей достанется Закарпатская область а Румуния на Черновецкую и гаговый черноморский шельф который сейчас принадлежит Украине.
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20.02.2022 17:33 Ответить
Реформы не проводят, а жить как в ЕС хотят. Странные чиновники у нас.
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20.02.2022 17:04 Ответить
У больших так сказать дядь там хаты и всё нажитое" честным "трудом добро, здесь у многих из них работа типа вахта, перед счастливой золотой пенсией
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20.02.2022 17:08 Ответить
европа столетия жила без Украины и еще сто лет проживет без особых страданий
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20.02.2022 17:11 Ответить
После создания совком так называемого СЭВ с его наглыми вмешательствами типа 1968 в Чехословакию и подобного , там многие прозрели и теперь всё только больше будет не в пользу раши
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20.02.2022 17:31 Ответить
Надеюсь имеется в виду в этой обойме поздно догоняющих мышей не ловящих у которых слабые батарейки в мозговом отсеке мадьяры, фрицы и,французы и подобные
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20.02.2022 17:13 Ответить
Беріть нас в ЄС і НАТО сьогодні!)
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20.02.2022 17:13 Ответить
Бо завтра шмаркля передумає. He 'll have second thoughts.
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20.02.2022 17:20 Ответить
Ага как во сне ,а лучше вообще задним числом, тогда точно раша уймётся и закроется
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20.02.2022 17:34 Ответить
Ну звичайно Куліба має рацію. Вони послухали блискучу промову Цицерона ********** і вирішили широко відчинити ворота НАТО.
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20.02.2022 17:18 Ответить
//
Українські політики та олігархи виїжджають з України на тлі російської загрози.
Зокрема, за 3 дні вилетіли 60 чартерних рейсів.
Переважно ними скористалися представники фракції «Опозиційна платформа - За життя» та їхні родини.
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20.02.2022 18:08 Ответить
Я не знаю, як швидко це призведе до результату, на який ми очікуємо, але з усіх розмов, які я мав тут, у Мюнхені, я можу вам сказати, що як ніколи європейські країни, навіть ті, що скептично ставилися до членства України в ЄС, почали замислюватися над цим питанням", - сказав Кулеба. якщо Кулєба не знає, як швидко це призведе до результату ,я можу Вам точно сказати, що Кулєба взагалі ні,,,на не відає ,про що замислюються європейські аферисти(випадок з Будапештським папером і німецьке замислення- "це така собі угода, яка не несе ніяких зобовязань для підписантів"
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20.02.2022 18:15 Ответить
Так ви ще звозіть представників цих країн на Донбас, нехай попадуть хоч під один обстріл і все картинка зміниться. Он вчора Агрохімія потрапив під обстріл - точка зору кардинально змінилась і вже в вечері Зеля виділив гроші на додаткові витрати ЗСУ.
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20.02.2022 18:25 Ответить
нехай європейські лідери запитають наших олігархів чи хочуть ті бачити Україну в Євросоюзі та мати конкуренцію їхньому бізнесу на рівні з реальною роботой по боротьбі з корупцією та монополіями олігархів. А питати треба саме олігархів тому що саме вони керують ВР та презиком
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20.02.2022 19:28 Ответить
Вода камінь точить. Головне - говорити аргументовано, розкладати все по поличках.

Ну і не красти, звичайно, а й самим вкладати гроші в нашу армію, бо наразі ЦЕ найголовніше, а зовсім не дороги і університети, які можуть пів-року - рік потерпіти!
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20.02.2022 19:30 Ответить
господи, які дурні, євросоюз не панацея, рано чи пізно це штучне утворення, або значно трансформується, або лопне.
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20.02.2022 21:11 Ответить
 
 