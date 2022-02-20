Страны, скептически настроенные по поводу членства Украины в ЕС, начали задумываться, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Страны, которые сегодня скептически настроены по поводу членства Украины в Европейском Союзе, на фоне российской агрессии начали задумываться над этим вопросом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-включения с Мюнхена.
"Мы призываем партнеров отвергнуть любые колебания и необоснованные оговорки и четко сказать: Украина является частью нас, мы являемся единым целым. Я не знаю, как быстро это приведет к результату, которого мы ожидаем, но из всех разговоров, которые я имел здесь, в Мюнхене, я могу вам сказать, что как никогда европейские страны, даже скептически относившиеся к членству Украины в ЕС, начали задумываться над этим вопросом", - сказал Кулеба.
По его словам, мы видим, что позиции можно менять, "если работать и правильно использовать момент".
Напомним, что президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина требует четких временных границ членства в Европейском Союзе и НАТО.
Пожалуйста, подождите...
государство называется Нидерланды. голландия она только в советских учебниках географии
Тут перспективы получше будут.
Куди й подінеться їхня войовничисть...
А як тоді можна вступити в ЄС і в нАТО ?
тоді мислити буде пізно.
треба буде витрачати сотні мільярдів на оборонку та ще й кожен день думати що по сосідству мавпа з гранатою........
а тепер, вони довго думають, зброю не надають, мізерні кредити під великий відсоток та ще й умови.
НУ,НУ........
когут не попереджує коли в сраку клюне.
вони кивають да, ы чекають.
пуйло на це ведеться
Українські політики та олігархи виїжджають з України на тлі російської загрози.
Зокрема, за 3 дні вилетіли 60 чартерних рейсів.
Переважно ними скористалися представники фракції «Опозиційна платформа - За життя» та їхні родини.
Ну і не красти, звичайно, а й самим вкладати гроші в нашу армію, бо наразі ЦЕ найголовніше, а зовсім не дороги і університети, які можуть пів-року - рік потерпіти!