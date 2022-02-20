Путин в разговоре с Макроном обвинил ВСУ в обострении ситуации на Донбассе

Сегодня, 20 февраля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российская сторона уверяет, что состоялся "подробный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических "гарантий безопасности" Российской Федерации".

"Выражена серьезная обеспокоенность в связи с резким ухудшением обстановки на линии столкновения на Донбассе. Президент России подчеркнул, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую накачку странами НАТО Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решения так называемой проблемы Донбасса. В результате страдают мирные жители "ДНР" и "ЛНР", которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов", - говорится в сообщении Кремля.

Впрочем, российская сторона не упоминает о том, что обстрелы на Донбассе происходят только со стороны войск РФ. Украинские военные отвечают на них только при угрозе жизни военным и мирным жителям.

Кроме того, Кремль уверяет, что Киев вроде бы только имитирует переговорный процесс, настойчиво отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".

"С учетом остроты сложившейся ситуации президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран - участниц "нормандского формата". Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта" , – говорится дальше.

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Путин также подчеркнул необходимость того, чтобы "США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению "гарантий безопасности" и отреагировали на них конкретно и по существу".

Впрочем, что на все это ответил Макрон, пресс-служба Кремля не сообщает.