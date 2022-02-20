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Путин в разговоре с Макроном обвинил ВСУ в обострении ситуации на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин в разговоре с Макроном обвинил ВСУ в обострении ситуации на Донбассе

Сегодня, 20 февраля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российская сторона уверяет, что состоялся "подробный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических "гарантий безопасности" Российской Федерации".

"Выражена серьезная обеспокоенность в связи с резким ухудшением обстановки на линии столкновения на Донбассе. Президент России подчеркнул, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую накачку странами НАТО Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решения так называемой проблемы Донбасса. В результате страдают мирные жители "ДНР" и "ЛНР", которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов", - говорится в сообщении Кремля.

Впрочем, российская сторона не упоминает о том, что обстрелы на Донбассе происходят только со стороны войск РФ. Украинские военные отвечают на них только при угрозе жизни военным и мирным жителям.

Кроме того, Кремль уверяет, что Киев вроде бы только имитирует переговорный процесс, настойчиво отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".

"С учетом остроты сложившейся ситуации президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран - участниц "нормандского формата". Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта" , – говорится дальше.

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Путин также подчеркнул необходимость того, чтобы "США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению "гарантий безопасности" и отреагировали на них конкретно и по существу".

Впрочем, что на все это ответил Макрон, пресс-служба Кремля не сообщает.
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Топ комментарии
+31
путин заявив що "ЗСУ не дають обстрілювати себе безнаказанно"
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20.02.2022 16:43
+25
Старе брехливе лайно
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20.02.2022 16:44
+25
МАКРОН ЛАЙНО вы слышали что бы Франция хотя бы одну ржавую каску прислало ???????????
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20.02.2022 16:48
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Плідна розмова 🤣
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20.02.2022 16:43 Ответить
Макрон погладив его 70 річного пукальщика. Всі з ним спілкуються.
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20.02.2022 16:45 Ответить
МАКРОН ЛАЙНО вы слышали что бы Франция хотя бы одну ржавую каску прислало ???????????
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20.02.2022 16:48 Ответить
По этому поводу был уже докладный разговор..

Ни Германия ни Франция пока не могут дать Украине вооружения,так как они входят в нормандскую четверку и если они выделят оружие то Нормандская четверка закрывается
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20.02.2022 17:07 Ответить
Поэтому немцы прибалтам запретили передавать Украине оружие произведённое в германии? Что им запрещает закрыть на это глаза? Газовый консорциум?
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20.02.2022 17:12 Ответить
А не пора ли власти задуматься о роли и месте недобитков партии регионов. Отличный и главное своевременный шанс.
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20.02.2022 17:14 Ответить
Так они же все регионалы бывшие.
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20.02.2022 17:42 Ответить
Так а поставки Германией товаров двойного назначения Русне на сотни лямов евро - это значит не закрытие нормандской четверки?
Вот от таких позиций весь мир на пороге 3-й мировой
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20.02.2022 17:15 Ответить
А Италия тоже входит в Нормандский формат, или Берлудскони входит? Все это нефтедоллары.
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20.02.2022 17:16 Ответить
Нет единства в НАТО. Могла бы каждая страна прислать просто для вида единства хотя бы по 10 000 автоматов да по тонне патронов
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20.02.2022 17:18 Ответить
Тогда почему россия поставляете оружие, ран никла и военных в ОРДЛО а Нормандская четверка не закрыт
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20.02.2022 17:25 Ответить
Мистрали. На миллиарды долларов. Их не отдали Кремлю.
А ещё "незаметно" валят вагнеровцев в Африке.
Виват Франция.
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20.02.2022 17:35 Ответить
***** тварь брехливая -- СДОХНИ
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20.02.2022 18:00 Ответить
Он сам себе на уме, нет смысла перед ним нагибаться. Как хочет так и поведёт себ
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20.02.2022 18:27 Ответить
Так он лгать будет вечно
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20.02.2022 16:43 Ответить
зачем с ним разговаривать ?
сейчас именно время закончить разговоры и молча демонстрировать силу.

Украина ждала, пока он соберет на границе более 150 тыс. войска чтобы начать провокацию.

свое фуфло ***** пусть разводит для рассейского народа:
может быть там еще найдутся какие-то бакланы, хотя и их становится все меньше, судя по коментариям на рамблер.ру
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20.02.2022 17:24 Ответить
путин заявив що "ЗСУ не дають обстрілювати себе безнаказанно"
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20.02.2022 16:43 Ответить
Якшо Ви не звернули уваги, то уся зовнішня політика московіі на цьому базується. Та й не тільки зовнішня, але на внутрішню нам глибоко насрати.
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20.02.2022 16:55 Ответить
Певно на думку Пуйла - найбільший злочин бійців ЗСУ, що вони не самопідриваються на власних гранатах.
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20.02.2022 16:44 Ответить
Старе брехливе лайно
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20.02.2022 16:44 Ответить
На Донбасі найманці засвітили один і той самий будинок у двох постановочних відео https://gazeta.ua/articles/donbas/_na-donbasi-najmanci-zasvitili-odin-i-toj-samij-budinok-u-dvoh-postanovochnih-video/1071695

В першому відео російські найманці показали, як в ДНР вони атакують житловий дім, а потім заявили, що його "розбомбили ЗСУ".

Російські бойовики продовжують поширювати фейки, щоб дискредитувати Збройні сили Україні, повідомляє Gazeta.ua.

Терористи ДНР активно поширювали у соцмережах відео про будинок, в якому нібито переховувалися "українські диверсанти".
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20.02.2022 16:57 Ответить
Малєнькає сєрліває лжіває бункєрнає сущєство...
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20.02.2022 16:46 Ответить
Украина стремится в НАТО а Х#йло ее тянет тайгу вот и вся дилемма...
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20.02.2022 16:46 Ответить
Макрон на зарплаті у *****.Не дивно.
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20.02.2022 16:50 Ответить
Нахрен нам що "йдеться у повідомленні Кремля"??? Що вони збрешуть - ми і так наперед знаємо!
Що сказав Макрон?
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20.02.2022 16:53 Ответить
Мовчить. Язик зайнятий.
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20.02.2022 16:55 Ответить
https://youtu.be/7IGmcl-pYbs
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20.02.2022 16:53 Ответить
За ради цього треба було дзвонити путєну?)))
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20.02.2022 16:55 Ответить
Здається, вважає себе за великого миротворця... тьху, *****! **** цинічна... Рейтинг собі на квітень накручує, падло.
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20.02.2022 17:05 Ответить
франция не дала ни одного патрона и ни одной каски -

потомки Бонапарта оказались полными говнюками...
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20.02.2022 17:26 Ответить
ещеговнистее, чем потомки Мольтке и прочих пруссаков
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20.02.2022 18:25 Ответить
Правленый заголовок - "Педофил Путин, пожаловался Макрону, что Украина, посмела сопротивляться изнасилованию, что привело к стрессу и импотенции насильника. И теперь насильник требует отдать ему всю Украину, в счет выплат за моральный ущерб."
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20.02.2022 16:55 Ответить
Макрон не дурак и у него есть данньіе разведок НАТО и собственной , которьіе совпадают. Потому росСМИ и не сообщают , что ответил президент Франции на путинскую брехню . Но , догадаться нетрудно...
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20.02.2022 16:56 Ответить
Вопрос в том - ответил ли или сделал вид, что поверил...
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20.02.2022 17:01 Ответить
Е***тый жалкий лживый карлик.
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20.02.2022 16:57 Ответить
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20.02.2022 16:58 Ответить
Зібралися якось одного разу два ******@ та й гайда одне перед одним дурника вмикати. Гадаю, врешті решт, залишилися задоволені одне одним?
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20.02.2022 17:00 Ответить
ну а Макарон шось сказав чи просто мугикав і стурбовувався?
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20.02.2022 17:03 Ответить
Читал стихи Пушкина
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20.02.2022 17:08 Ответить
просто изумительно лживое *****
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20.02.2022 17:05 Ответить
Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасающей.

Йозеф Геббельс
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20.02.2022 17:05 Ответить
«...Немцы не собираются никому в мире делать ничего плохого, но нужно было прекратить страдания, которым в течение 20 лет подвергались немцы со стороны целого мира... Мемельских немцев Германия однажды уже бросила на произвол судьбы, когда смирилась с позором и бесславием. Сегодня мемельские немцы... опять становятся гражданами могучего Рейха, решительно настроенного взять в свои руки свою судьбу, даже если это не нравится половине мира».
Адольф Гитлер 23 марта 1939
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20.02.2022 17:07 Ответить
А я вірю Путіну,що в усьому винна Україна і щоб поставити її на місце,потрібно терміново ввести війська ООН на кордон Україна-Росія,щоб Україна не напала на **мирне** населення Росії!!!!
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20.02.2022 17:15 Ответить
Нравится-не нравится а НАТО приближается ...
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20.02.2022 17:17 Ответить
Жабоїди тільки на кухні вправні, а так під Путлера стелються аж бігом!
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20.02.2022 17:18 Ответить
два лайна поплакали в ганчірочку.....
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20.02.2022 17:22 Ответить
карликовый паяц продолжает цинично врать, смердячий кремлевский выродок!
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20.02.2022 17:24 Ответить
Фюрер пожаловался что бы у макарона подзарядились аккумуляторы в мозгах Интересно а вообще кому в принципе как не товарищу макарону вешать лапшу на уши ,фрау же на пенсии и репетирует вступление в газпром ,Шольц в обработке и пока не туда не сюда
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20.02.2022 17:27 Ответить
Дядько Геббельс лошара порівняно з ******, Піськовим та конякою.
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20.02.2022 17:30 Ответить
макроша на гарем к плешивому просится!
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20.02.2022 17:32 Ответить
Макрон Францію, демократію, НАТО і ЄС не здасть.
Не здасть і Україну. Він такий собі гм..., своєрідний. Проте він не здасть. Він просто грає роль "доброго поліцейського". Разом з німцями. Це один з психологічних ходів у спілкуванні Заходу з терористом, у якого багато тисяч ядерних боєголовок.
Так що гавкіт проти нього слід вважати істеричним.
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20.02.2022 17:43 Ответить
Напомни пожалуйста ситуации за последние 100 лет, в которых Франция не сдалась.
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20.02.2022 17:51 Ответить
Чмо, ты вчора мене назвало ригівським. Хоча рвеш ду за по. Тобто за міністра януковоча і засновника партії ригів.
Незрозуміло, що тебе так тішить. Заміни в своєму питанні слово Франція на Україна. Територія і населення ті самі. І порівняй.
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20.02.2022 18:00 Ответить
Не ерзай, а отвечай на вопрос, подстилка рыговская.
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21.02.2022 08:49 Ответить
И шо в ответ Макрон? Пузыри пускал?
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20.02.2022 17:50 Ответить
они бы ещё Меркель с сундка вытащили на ≪тройничёк≫ для ≪плодотворного≫ разговора
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20.02.2022 17:57 Ответить
Не удивлюсь, если это чмо согласился с ******
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20.02.2022 18:03 Ответить
Легко.
Достаточно посмотреть, как подоляковские боты (Miko R 798886a8 например) топят за Макрона.

Макрон - удобная фигура для легализации желаний ***** со стороны Европы. Рейтинг Макрона, как и у ЗЕ дышит на ладан.
ЗЕ это тоже удобно в плане того, что "А шо я? Европа требует".
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20.02.2022 18:25 Ответить
Ну що можна довести світовому терористу ,ця паскуда разом з своіми пропагандонами хоче війни,що чорта може зупинити це санкціі які знищать рос. екорноміку і звісно наша армія яка зупинить ворпога.
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20.02.2022 18:41 Ответить
Лживая плешивая мразь свои басни может успешно рассказывать только жителям Лугандонии. Там его наверное с открытыми ртами слушают.
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20.02.2022 22:22 Ответить
 
 