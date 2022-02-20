Путин в разговоре с Макроном обвинил ВСУ в обострении ситуации на Донбассе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 20 февраля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Российская сторона уверяет, что состоялся "подробный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических "гарантий безопасности" Российской Федерации".
"Выражена серьезная обеспокоенность в связи с резким ухудшением обстановки на линии столкновения на Донбассе. Президент России подчеркнул, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую накачку странами НАТО Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решения так называемой проблемы Донбасса. В результате страдают мирные жители "ДНР" и "ЛНР", которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов", - говорится в сообщении Кремля.
Впрочем, российская сторона не упоминает о том, что обстрелы на Донбассе происходят только со стороны войск РФ. Украинские военные отвечают на них только при угрозе жизни военным и мирным жителям.
Кроме того, Кремль уверяет, что Киев вроде бы только имитирует переговорный процесс, настойчиво отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".
"С учетом остроты сложившейся ситуации президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран - участниц "нормандского формата". Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта" , – говорится дальше.
Путин также подчеркнул необходимость того, чтобы "США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению "гарантий безопасности" и отреагировали на них конкретно и по существу".
Впрочем, что на все это ответил Макрон, пресс-служба Кремля не сообщает.
Пожалуйста, подождите...
Ни Германия ни Франция пока не могут дать Украине вооружения,так как они входят в нормандскую четверку и если они выделят оружие то Нормандская четверка закрывается
Вот от таких позиций весь мир на пороге 3-й мировой
А ещё "незаметно" валят вагнеровцев в Африке.
Виват Франция.
сейчас именно время закончить разговоры и молча демонстрировать силу.
Украина ждала, пока он соберет на границе более 150 тыс. войска чтобы начать провокацию.
свое фуфло ***** пусть разводит для рассейского народа:
может быть там еще найдутся какие-то бакланы, хотя и их становится все меньше, судя по коментариям на рамблер.ру
В першому відео російські найманці показали, як в ДНР вони атакують житловий дім, а потім заявили, що його "розбомбили ЗСУ".
Російські бойовики продовжують поширювати фейки, щоб дискредитувати Збройні сили Україні, повідомляє Gazeta.ua.
Терористи ДНР активно поширювали у соцмережах відео про будинок, в якому нібито переховувалися "українські диверсанти".
Що сказав Макрон?
потомки Бонапарта оказались полными говнюками...
https://www.youtube.com/watch?v=DJY_OC-2UW0
Йозеф Геббельс
Адольф Гитлер 23 марта 1939
Не здасть і Україну. Він такий собі гм..., своєрідний. Проте він не здасть. Він просто грає роль "доброго поліцейського". Разом з німцями. Це один з психологічних ходів у спілкуванні Заходу з терористом, у якого багато тисяч ядерних боєголовок.
Так що гавкіт проти нього слід вважати істеричним.
Незрозуміло, що тебе так тішить. Заміни в своєму питанні слово Франція на Україна. Територія і населення ті самі. І порівняй.
Достаточно посмотреть, как подоляковские боты (Miko R 798886a8 например) топят за Макрона.
Макрон - удобная фигура для легализации желаний ***** со стороны Европы. Рейтинг Макрона, как и у ЗЕ дышит на ладан.
ЗЕ это тоже удобно в плане того, что "А шо я? Европа требует".