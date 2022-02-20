Все препятствия для допуска иностранных медиа на фронт устраняются с сегодняшнего дня, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 20 февраля устранил все препятствия для допуска представителей иностранных СМИ на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии по проблеме аккредитации иностранных журналистов для работы на фронте от Генерального штаба ВС Украины.

"Благодаря совместной работе с Министерством иностранных дел Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял решение по ускорению аккредитации иностранных журналистов для работы в ООС до 48 часов, если раньше они подали необходимый комплект документов в пресс-центр Операции объединенных сил. Пресс-центр ООС готов быстро решить все вопросы и процесс оформления всех запросов журналистов на аккредитацию.

С сегодняшнего дня все препятствия для допуска ведущих иностранных медиа устраняются. Конечно, условия подачи документов в пресс-центр ООС, ограничения государственной тайны и меры безопасности во время работы журналистов остаются.

В случае задержки оформления допуска журналистов в район ООС прошу немедленно информировать, будем оперативно решать все неувязки.

Вооруженные Силы Украины с уважением относятся к работе журналистов и сделают все необходимое для эффективной работы и освещения российской агрессии на Донбассе и в Крыму".

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