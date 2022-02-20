Все препятствия для допуска иностранных медиа на фронт устраняются с сегодняшнего дня, - Генштаб ВСУ
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 20 февраля устранил все препятствия для допуска представителей иностранных СМИ на фронт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии по проблеме аккредитации иностранных журналистов для работы на фронте от Генерального штаба ВС Украины.
"Благодаря совместной работе с Министерством иностранных дел Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял решение по ускорению аккредитации иностранных журналистов для работы в ООС до 48 часов, если раньше они подали необходимый комплект документов в пресс-центр Операции объединенных сил. Пресс-центр ООС готов быстро решить все вопросы и процесс оформления всех запросов журналистов на аккредитацию.
С сегодняшнего дня все препятствия для допуска ведущих иностранных медиа устраняются. Конечно, условия подачи документов в пресс-центр ООС, ограничения государственной тайны и меры безопасности во время работы журналистов остаются.
В случае задержки оформления допуска журналистов в район ООС прошу немедленно информировать, будем оперативно решать все неувязки.
Вооруженные Силы Украины с уважением относятся к работе журналистов и сделают все необходимое для эффективной работы и освещения российской агрессии на Донбассе и в Крыму".
Пожалуйста, подождите...
По данным ОТГ "Восток", целью оккупантов является демонизация украинских военных и оправдание собственных военных преступлений. Украинская сторона ожидает, что в ближайшее время на пропагандистских ресурсах появятся "постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках".
"Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза для мирного населения, наши защитники огонь не открывают", - подчеркнули в посте.
19 февраля ОТГ "Восток" сообщила, что в оккупированный Донецк для проведения провокаций с целью обвинить Украину прибыли наемники российской частной военной компании "Вагнер". По данным разведки, совместно со спецслужбами РФ наемники должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/20/455431/
Нарешті!!! - Вдаримо на додачу і силою об'єктивної роботи репортерів.
В начале позиционной войны (15 - 16 гг.) было несколько случаев с большими потерями.
После этого журналюг гнали в шею, и запретили снимать на смартфоны.
Но зебилоидам закон не писан: КЛОУН ХОЧЕТ ШОУ!!! ШОУ И ЕЩЕ РАЗ ШОУ!!!
Нормальний, адекватний журналіст зрозуміє, якщо йому заборонять щось знімати, і пояснять, чому саме. Просто треба розмовляти аргументовано - це нескладно.
І так - я знаю, скільки складнощів для бійців означає робота всього лише однієї знімальної групи! Наприклад, мою з журналістом роботу в Широкіно через 2 тижні після його звільнення прикривало, за самими скромними підрахунками, близько 20 бійців на відстанях до кількох кілометрів від точки зйомки, яким я безмежно вдячний!
А можна дізнатись яка скотина влаштувала цю заборону, тобто фактично диверсію проти України ?
https://www.facebook.com/100000260123600/videos/2337310006432953/
Ведуча в прямому ефірі заговорила українською.