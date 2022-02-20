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Все препятствия для допуска иностранных медиа на фронт устраняются с сегодняшнего дня, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Все препятствия для допуска иностранных медиа на фронт устраняются с сегодняшнего дня, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 20 февраля устранил все препятствия для допуска представителей иностранных СМИ на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии по проблеме аккредитации иностранных журналистов для работы на фронте от Генерального штаба ВС Украины.

"Благодаря совместной работе с Министерством иностранных дел Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял решение по ускорению аккредитации иностранных журналистов для работы в ООС до 48 часов, если раньше они подали необходимый комплект документов в пресс-центр Операции объединенных сил. Пресс-центр ООС готов быстро решить все вопросы и процесс оформления всех запросов журналистов на аккредитацию.

С сегодняшнего дня все препятствия для допуска ведущих иностранных медиа устраняются. Конечно, условия подачи документов в пресс-центр ООС, ограничения государственной тайны и меры безопасности во время работы журналистов остаются.

В случае задержки оформления допуска журналистов в район ООС прошу немедленно информировать, будем оперативно решать все неувязки.

Вооруженные Силы Украины с уважением относятся к работе журналистов и сделают все необходимое для эффективной работы и освещения российской агрессии на Донбассе и в Крыму".

Читайте также: Около 400 журналистов ведущих мировых СМИ не могут получить аккредитацию в зону ООС, - Бутусов
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Топ комментарии
+43
чудово, нехай весь світ бачить оскал кацапських фашистів
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20.02.2022 17:10
+32
невже заклики Бутусова все ж таки подіяли
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20.02.2022 17:11
+30
Сюрпрайз засРашке
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20.02.2022 17:09
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Сюрпрайз засРашке
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20.02.2022 17:09 Ответить
"По данным разведки, главный специалист "министерства информации" так называемой "ДНР" Александр Гриценко лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов", - рассказали украинские военные.

По данным ОТГ "Восток", целью оккупантов является демонизация украинских военных и оправдание собственных военных преступлений. Украинская сторона ожидает, что в ближайшее время на пропагандистских ресурсах появятся "постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках".

"Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза для мирного населения, наши защитники огонь не открывают", - подчеркнули в посте.

19 февраля ОТГ "Восток" сообщила, что в оккупированный Донецк для проведения провокаций с целью обвинить Украину прибыли наемники российской частной военной компании "Вагнер". По данным разведки, совместно со спецслужбами РФ наемники должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/20/455431/
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20.02.2022 17:14 Ответить
Ти диви, що Юрків хук з лівої шухричу боготворящий зробив. Запит на ЖИВУ ІНФОРМАЦІЮ і її достовірні джерела, прямо, зашкалює.

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20.02.2022 22:33 Ответить
Генштабу - респект!
Нарешті!!! - Вдаримо на додачу і силою об'єктивної роботи репортерів.
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21.02.2022 07:53 Ответить
чудово, нехай весь світ бачить оскал кацапських фашистів
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20.02.2022 17:10 Ответить
невже заклики Бутусова все ж таки подіяли
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20.02.2022 17:11 Ответить
Спасибо нашему Юрию !
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20.02.2022 17:28 Ответить
почули,- а то було б як з шмуфричем !
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20.02.2022 19:52 Ответить
Виправдовується чомусь ГенШтаб, а не жаби... чомусь...
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20.02.2022 17:12 Ответить
За рішення-респект.Але залишається питання-яке дурко та навіщо це забороняло???
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20.02.2022 17:12 Ответить
Оно не дурко ,не оправдывайте тупостью - это был очередной САБОТАЖ КРОТОВНИКА ОП !
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20.02.2022 17:42 Ответить
От тільки обережно. Серед журналістів, на жаль, достатньо кротів.
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20.02.2022 17:12 Ответить
Дерьмак не смущает?)
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20.02.2022 17:15 Ответить
Є пропозиції? Вивалюйте. Чи ви pux'нути зайшли?
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20.02.2022 17:18 Ответить
Желающих журналистов на передовую было 400 человек со всего мира и они все не могут быть сволочами !
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20.02.2022 18:17 Ответить
І де Вам примарилось про УСІХ?
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20.02.2022 18:19 Ответить
Всегда можно всё переврать, но сказать я там был. Это худший, но реальный вариант
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20.02.2022 17:25 Ответить
А почему (или кто) препятствовали? Чтобы мир не узнал о преступлениях кацапо-фашистов?
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20.02.2022 17:27 Ответить
а потому, что идет съёмка наших позиций, которые потом четко накрывают.

В начале позиционной войны (15 - 16 гг.) было несколько случаев с большими потерями.

После этого журналюг гнали в шею, и запретили снимать на смартфоны.

Но зебилоидам закон не писан: КЛОУН ХОЧЕТ ШОУ!!! ШОУ И ЕЩЕ РАЗ ШОУ!!!
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20.02.2022 17:35 Ответить
Був у 14 і 15 роках на фронті, у тому числі і на нульових блок-постах. Завжди питав у офіцерів, що я можу знімати, а що ні - це нормальна практика, я вважаю. Але і офіцери повинні розуміти важливість роботи журналістів, і особливо операторів на передку, бо не можна забороняти ВСЕ!

Нормальний, адекватний журналіст зрозуміє, якщо йому заборонять щось знімати, і пояснять, чому саме. Просто треба розмовляти аргументовано - це нескладно.

І так - я знаю, скільки складнощів для бійців означає робота всього лише однієї знімальної групи! Наприклад, мою з журналістом роботу в Широкіно через 2 тижні після його звільнення прикривало, за самими скромними підрахунками, близько 20 бійців на відстанях до кількох кілометрів від точки зйомки, яким я безмежно вдячний!
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20.02.2022 19:21 Ответить
Нравится мне этот Залужный ! Какая зараза препятствовала этому пять лет назад ? - В идеале было бы,чтобы кацапы парочку из них по ошибке грохнули. Для шума и прозрения Европы.
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20.02.2022 17:30 Ответить
Якщо мова йде про акредитацію 400 іноземних журналістів, то це означає, що на лінії зіткнення з'являться непідготовлені до екстремальних ситуацій люди у великій кількості. Можуть бути жертви в результаті обстрілів терористами. А потім Україну можуть звинуватити, що ми прикриваємося цивільними іноземцями. Як би не повторилася ситуація 2014 року, коли збили кацапи Боїнг, а Україну звинуватили, що не закрили небо над Донбасом. Тобто хочемо зробити як краще, а може вийти як завжди.
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20.02.2022 17:43 Ответить
Так и не надо обещать им безопасность.не мы же напали сами на себя.так что шансы есть живым остаться ,а там куда и кому прилетит.заоднл глянут как кацапы прессу уважают
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20.02.2022 22:56 Ответить
Супер.
А можна дізнатись яка скотина влаштувала цю заборону, тобто фактично диверсію проти України ?
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20.02.2022 17:47 Ответить
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20.02.2022 17:48 Ответить
ось ця скотина
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20.02.2022 18:58 Ответить
це сильний крок. щоб пересічний європеєць одобрював надання нам ще більше зброї
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20.02.2022 17:54 Ответить
Дуже правильне рішення. Якби ще ж кацапоіди поклали б з десяток німчури чи жабоідів то і стурбованість була б серйозною і дороги будувалися б.
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20.02.2022 18:05 Ответить
респект Бутусову
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20.02.2022 18:16 Ответить
А московськи теж? Ви забули як закінчилось їхне турне під Волновахою для українських війскових.
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20.02.2022 18:22 Ответить
На грузинському телеканалі підтримали Україну: зворушливе відео

https://www.facebook.com/100000260123600/videos/2337310006432953/

Ведуча в прямому ефірі заговорила українською.
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20.02.2022 18:40 Ответить
Отвечаю, "Minascali" и прочее ...ули, говно и головная боль.
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20.02.2022 21:02 Ответить
красиво все - и текст, и смысл, и форма, и диктор!
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21.02.2022 07:55 Ответить
ЗЛЯКАЛИСЬ ЩО ЮРІЙ НАБОТУСИТЬ ЯК ШУФРИЧА ! ))
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20.02.2022 19:39 Ответить
Знову наслідки бездіяльності Тарана та Хомчака за 3 роки під патронатом хєранта…
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20.02.2022 20:42 Ответить
Старанно и 8лет не прошло
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20.02.2022 22:54 Ответить
Почули Бутусова?
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20.02.2022 23:00 Ответить
оце правильне рішення! добре було би ще раніше це зробити. і взагалі виставити вздовж усієї лінії рохмежування спостерігачів ОБСЄ
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20.02.2022 23:54 Ответить
лучше позже, чем....
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21.02.2022 10:55 Ответить
 
 