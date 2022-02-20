"В шаге от атаки Кремля и кровавой войны в Европе": Буймистер предлагает призвать международные организации направить миротворцев в Украину. ДОКУМЕНТ

Глава межфракционного объединения в парламенте "Евроатлантическая Украина" Людмила Буймистер инициирует срочное постановление Верховной Рады с призывом к международным организациям направить миротворцев в Украину.

Об этом Буймистер сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украина должна немедленно обратиться в Совет Безопасности ООН, Европейский Парламент, Совет ЕС, к странам-подписантам Будапештского меморандума, к Большой семерке с призывом немедленно направить в Украину международный миротворческий контингент для размещения на севере, востоке и юге Украины.

Предупредить новую войну в мире – ключевая обязанность ООН! Предупредить войну в Европе – жизненно важный интерес ЕС. Не допустить нападения на Украину – обязательства стран-подписантов Будапештского меморандума.

Еще ничего не потеряно. Мы должны объединиться и сделать все, чтобы отвлечь Европу от бездны, остановить Путина и не дать ему стать вторым Гитлером!" – пишет она.

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Буймистер призвала народных депутатов присоединяться к инициативе, "а мир не быть безразличным и отреагировать".

Она надеется, что парламент уже на первом заседании на следующей неделе примет постановление, а Совет безопасности ООН или Совет ЕС безотлагательно приступят к созданию миротворческой миссии.

"Мы еще можем спасти Украину! Мы еще можем спасти Европу! Мы еще можем спасти мир!" – резюмировала она.

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