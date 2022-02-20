РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5780 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
21 867 68
ВР (28721) миротворцы (944) постановление (115) Буймистер (70)

"В шаге от атаки Кремля и кровавой войны в Европе": Буймистер предлагает призвать международные организации направить миротворцев в Украину. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Глава межфракционного объединения в парламенте "Евроатлантическая Украина" Людмила Буймистер инициирует срочное постановление Верховной Рады с призывом к международным организациям направить миротворцев в Украину.

Об этом Буймистер сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украина должна немедленно обратиться в Совет Безопасности ООН, Европейский Парламент, Совет ЕС, к странам-подписантам Будапештского меморандума, к Большой семерке с призывом немедленно направить в Украину международный миротворческий контингент для размещения на севере, востоке и юге Украины.

Предупредить новую войну в мире – ключевая обязанность ООН! Предупредить войну в Европе – жизненно важный интерес ЕС. Не допустить нападения на Украину – обязательства стран-подписантов Будапештского меморандума.

Еще ничего не потеряно. Мы должны объединиться и сделать все, чтобы отвлечь Европу от бездны, остановить Путина и не дать ему стать вторым Гитлером!" – пишет она.

Читайте также: В ОДКБ уже заявили, что могут отправить "миротворцев" на Донбасс "в случае необходимости"

Буймистер призвала народных депутатов присоединяться к инициативе, "а мир не быть безразличным и отреагировать".

Она надеется, что парламент уже на первом заседании на следующей неделе примет постановление, а Совет безопасности ООН или Совет ЕС безотлагательно приступят к созданию миротворческой миссии.

"Мы еще можем спасти Украину! Мы еще можем спасти Европу! Мы еще можем спасти мир!" – резюмировала она.

Читайте также: МИД РФ: Вопрос с миротворцами ООН на Донбассе закрыт

В шаге от атаки Кремля и кровавой войны в Европе: Буймистер предлагает призвать международные организации направить миротворцев в Украину 01
В шаге от атаки Кремля и кровавой войны в Европе: Буймистер предлагает призвать международные организации направить миротворцев в Украину 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+27
показать весь комментарий
20.02.2022 18:14
+18
А навалять, як завжди, під себе
показать весь комментарий
20.02.2022 18:17
+16
Моя мамця бачила. Каже, неймовірно яскрава. Що уявити не могла, що в лютому може бути веселка.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.02.2022 18:14 Ответить
Моя мамця бачила. Каже, неймовірно яскрава. Що уявити не могла, що в лютому може бути веселка.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:23 Ответить
веселковий лук - це герб Київського магістрату

показать весь комментарий
20.02.2022 18:29 Ответить
а так спроєктував Герб Києва Георгій Нарбут

показать весь комментарий
20.02.2022 18:32 Ответить
как вариант ..контингент ООН вполне допустимо
показать весь комментарий
20.02.2022 18:15 Ответить
Без паРаши! Они уже были "миротворцами" в Грузии, смотрите что они сделали.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:42 Ответить
Как то совпадает эта идея с идеей кацапов ввести ОКДБешный контингент в лугандон.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:58 Ответить
Кстати "гуманитарные конвои" насколько я помню, Рашка протолкнула именно через ООН, но речь шла про один конвой и при согласии Украины, потом помнится это согласие было отозвано, но результат налицо!
показать весь комментарий
20.02.2022 22:33 Ответить
А у яких кордонах буде розміщений миротворчий контингент? Північ та південь зрозуміло, а на сході України, де? На лінії зіткнення чи на кордоні з РФ? А РФ не допустить останнього. Вона буде наполягати на першому варіанті, а коли РФ це рішення продавить, то направить свої війська (вже відкрито) до ОРДЛО. РФ себе не вважає стороною конфлікту, а тому вихід миротворців до кордонів з РФ неможливий, без її згоди.

Ірина Геращенко також цю нісенітницю говорила (+ що це ідея Порошенка, він опрацьовував це питання). Це і є одни з варіантів Мінську-3.

Хоча зараз не 2014 рік, і мало хто вірить кремлівській брехні.....
показать весь комментарий
20.02.2022 19:08 Ответить
Bravo!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.02.2022 19:16 Ответить
Я про это и раньше говорл! ООН размещается в зоне конфликта ПРИ СОГЛАСИИ СТОРОН конфликта, как гарантия того то ни одна из сторон не будет выполнять провокации... Ну допустим Украина согласна (при условии что в составе сил ООН не будет рашистов - поскольку это дополнительный фактор правокаций - обстреляют ООН а потом будут обвинять Украину в смерти своего "миротворца"), а кто вторая сторона и где будут размещать контингент ООН?! Ну разместили на подконтрольной Украине территории в серой зоне! Вот обстреляли их с Лугандонии, с погибшими и ранеными...дальше что? Пойдут в атаку?!!! Да хрен там!
показать весь комментарий
20.02.2022 22:40 Ответить
так засраха постоянный член совбеза оон! они снова, насрут накладут вето на это решение...
показать весь комментарий
20.02.2022 18:15 Ответить
Козломордые сначала пусть докажут , что они легальные члены в ООН…
показать весь комментарий
20.02.2022 18:50 Ответить
вже відповідала.повторюю.є Байден,є Сі,є Джонсон,є НАТО,є ЄС і є санкції для переконання путіна.
показать весь комментарий
20.02.2022 21:35 Ответить
з Білорусі будуть на Київ валити:



показать весь комментарий
20.02.2022 18:15 Ответить
А навалять, як завжди, під себе
показать весь комментарий
20.02.2022 18:17 Ответить
и где это? какие-то пруфы?
показать весь комментарий
20.02.2022 18:30 Ответить
Та нагнітання паніки, нічо не буде!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:32 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/2/20/455447/
показать весь комментарий
20.02.2022 18:38 Ответить
https://t.me/insiderUKR
показать весь комментарий
20.02.2022 18:40 Ответить
З цих печерських мортир
Не стрелить ніхто й ніде.
В жодній з твоїх квартир
Ніхто на тебе не жде.
Вік перейшов - як схлип,
Як із лиця вода:
Ті - на два метри вглиб,
Тих - не знайти й сліда...
Тільки той самий маршрут
(Вже без адреси в кінці!)
Знає: люди - течуть,
Снігом у кулаці.
Й ти - те саме дівча,
Що й тридцять тому літ, -
Вже не знайдеш плеча
Виревітись як слід...
В тому самому склі
Того, що й тоді, метро
Твоє обличчя в імлі
Втискується в Дніпро -
Наче мільйони калік,
Вийнятих з рук і ніг,
Творять Господній лик
З твоїм лицем поміж них, -
І над синцем ріки,
Де вогнів фотосток, -
Град попід облаки,
Як осіянний стовп!
Всі твої мертві - в нім,
Мов на стінах церков.
Більша за всі земні,
Горлом іде любов:
Плинуча з-під повік -
І, як земля, тривка,
Непроминальна ввік,
Боже, Твоя Ріка...

Оксана Забужко
показать весь комментарий
20.02.2022 18:15 Ответить
не поднимайте панику вам ошибка Дарвина говорил
показать весь комментарий
20.02.2022 18:16 Ответить
Параша заблокирует,вы озаботитесь на этом все и закончится
показать весь комментарий
20.02.2022 18:16 Ответить
парашу исключат и все
показать весь комментарий
20.02.2022 18:39 Ответить
Кто?венгрия?италия,германия...
показать весь комментарий
21.02.2022 07:57 Ответить
Ось кацапія як підписант будапештського меморандума і пришле миротворців
Пи си коли вже люди зрозуміють що крім нас ніхто за неньку Україну боротися не буде
показать весь комментарий
20.02.2022 18:17 Ответить
Яки миротворці? Спостерігачі ОБСЄ вже розбігаються.
Хтось прийде 152мм снаряди та реактивні ловити?
показать весь комментарий
20.02.2022 18:18 Ответить
Давно пора !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:19 Ответить
Треба цієї ночі прийняти Україну у НАТО.
Поки ***** не бачить
показать весь комментарий
20.02.2022 18:22 Ответить
Тільки.. не членів ОДКБ
показать весь комментарий
20.02.2022 18:24 Ответить
В довгостроковій перспективі - напасти на Україну - це програш.
Це тільки викличе нову, більшу любов до України.
Тільки на цей раз всі вже точно знатимуть, хто такі нам москалі.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:24 Ответить
Так то раніше треба було думати.
Скільки разів писала, що не дороги маємо будувати, а спершу армію.
Нє, мир у нас..
А кацапи чекали, коли ми заслабнемо. От і є ..
Ще згадайте, як у зелі випало посвідчення президента...нехароша прикмета.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:28 Ответить
Не читай. Я гидую дурниками.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:54 Ответить
Артилерією вогонь по Бульбашам !
показать весь комментарий
20.02.2022 18:30 Ответить
Мы мирные люди . Зачем нас артиллерией?
показать весь комментарий
20.02.2022 18:35 Ответить
А ви шо думаєте,. якшо рипнетесь зі своїми трьома солдатами бульбашами ми по вас не дамо артою
Війна прийде в Білорусь, буде і у вас палати!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:38 Ответить
Это уже не Белорусь , а опять Белоруссия !
показать весь комментарий
20.02.2022 18:54 Ответить
Нет уж. Вы попали по полной. Цветочки имеют пролонгацию.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:40 Ответить
Нужно было сносить бульбофюрера, пока была возможность.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:41 Ответить
тебя лукашиста просто на кол...!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:41 Ответить
Дайте Украине эту войну!!!
Дайте начало отсчета развала рашистской помойки. Иначе украинцы никогда не будут жить спокойно. Ради детей, ради будущих поколений, пусть эти орки только начнут, дальше дело техники...
показать весь комментарий
20.02.2022 18:36 Ответить
А ти сам звідкіля нам це вєщаєшь, руськочєлюсний?
показать весь комментарий
21.02.2022 06:32 Ответить
Зеленский не разрешит, он сказал нам военные с других стран не нужны тут
показать весь комментарий
20.02.2022 18:36 Ответить
Провокатор,Зеленский не говорил такого!!!!
показать весь комментарий
20.02.2022 19:04 Ответить
А як він казав? Захід нагнітає? Ми втрачаєм гроші?
Не зможемо будувати дороги, бо доведеться витрачати на вsйско?
показать весь комментарий
20.02.2022 19:25 Ответить
Это совсем другое,если вы не различаете таких вещей,- очень печально!!!
показать весь комментарий
20.02.2022 20:27 Ответить
Звісно.
Розводити оточучих на гроші, це не те саме, що звертатися до співгромадян за допомогою.
показать весь комментарий
20.02.2022 20:33 Ответить
Это истерика. Бесполезная. Бикфордов шнур подожжён. Ждём, рвём, сбрасываем в канавы. К сожалению никто кроме нас.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:38 Ответить
Это нужно было сделать давно на самом деле.
И позвать нужно было в том числе и немцев с французами. И посмеяться с того, как они откажутся.
Но и нормальных ребят тоже надо позвать. Англичан, канадцев и американцев, например. Да даже поляков, хотя не уверен, что они так уж сильно будут хотеть.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:38 Ответить
Підрозділи "Правого Сектора" і "Азова" готові захопити Гомель, Мозир і Брест!
Бульбаші, тікайте до Лукачленка на тракторі в Мінск!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:40 Ответить
Гомельскую область обязательно заберём к себе, но потом, при разделе.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:42 Ответить
Правий Сектор зайняв позиції для атаки Гомеля! Свіж інфа!

показать весь комментарий
20.02.2022 18:44 Ответить
Казачок донской, ты правда думаешь, что бессмертный?)
показать весь комментарий
20.02.2022 18:50 Ответить
ООН труслива, а тем более когда кацапстан с правом вето
показать весь комментарий
20.02.2022 18:44 Ответить
Це тіпа підігруємо ОДКБ? Вони вчора заявляли що їм тільки бракує рішення ООН і України щоб ввести свої війська як миротворців
показать весь комментарий
20.02.2022 18:45 Ответить
Білоруси, увага!
Евакуйовуйте Гомель, Мозир і Брест!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:46 Ответить
Попередити нову війну в світі - ключовий обов'язок ООН! Попередити війну в Європі - життєво важливий інтерес ЄС. Не допустити напад на Україну - зобов'язання країн-підписантів Будапештського меморандуму. Джерело: https://censor.net/ua/n3317467


Насправді ООН все одно - це така собі декларативна організація яка дуже рідко кудись посилає миротворців . Свого часу Югославія, Сомалі, Конго, не вистачало щоб Кацапії дозволили своїх "миротворців" направити в Україну
показать весь комментарий
20.02.2022 18:49 Ответить
сцыкопехота
показать весь комментарий
20.02.2022 18:49 Ответить
Подзвоніть білорусам в Гомель, Мозир, Брест............... Хай тікають в Мінськ до Лукачленка! Їхній фюрер три процентний ввязується у війну!
Термінова евакуація!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:52 Ответить
Догадайтесь откуда будут *миротворцы*. К тому же миротворцы могут участвовать только в гражданских конфликтах а не в войнах между государствами. Х***ло будет двумя руками *за*, только внесет небольшие но существенные поправки, явно не в нашу пользу и не для предотвращения ескалации конфликта
показать весь комментарий
20.02.2022 18:53 Ответить
Починаючи з 1992 року Збройні сили України беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій. У військових операціях взяло участь 44 000 українських військовослужбовців, 55 з них - загинуло.[1]
показать весь комментарий
20.02.2022 18:54 Ответить
Який сенс миротворців ООН тримати зараз в Одесі???
Іх треба заводити до лугандонії…
показать весь комментарий
20.02.2022 19:03 Ответить
Це вже схоже на профанацію.
В Донбас, в саму зону конфлікту, для припинення конфронтації, вони не забажали миротворчий контингент вводити, а от в Україну ввести їм зараз закортіло?
Потім подібні "миротворчі контингенти" заморимось з країни назад виводити. Присосуться, мов піявки.
Конфлікт на Донбасі повністю штучний і стоїть за ним не лише Росія...
Якщо дійсно існує таке велике "миротворче бажання" в наших "друзів", то нехай розмістять контингент виключно на самих кордонах з Росією, Білорусією та ОРДЛО.
Цього буде достатньо, щоб унеможливити подальшу агресію з боку Росії.
Але, можу вас запевнити, що такий варіант наших "любих друзів" аж ніяк не влаштовує...
показать весь комментарий
21.02.2022 06:54 Ответить
Чергове бла-бла-бла...

Блазням знову треба, щоби будь-хто робив все, що треба для захисту Нені, замість них.
показать весь комментарий
20.02.2022 19:54 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 20:57 Ответить
коротко для цієї пані - там тебя никогда не услишат, там тебя навсегда позабудут (і разом з РазУмковим)
показать весь комментарий
20.02.2022 21:54 Ответить
ПО крайней мере шум на тему миротворцев будет полезен!
показать весь комментарий
21.02.2022 10:54 Ответить
 
 