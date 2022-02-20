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Макрон и Путин договорились интенсифицировать работу по созыву заседания ТКГ в ближайшие часы, - Елисейский дворец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Макрон и Путин договорились интенсифицировать работу по созыву заседания ТКГ в ближайшие часы, - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин в ходе сегодняшнего телефонного разговора договорились провести интенсивную работу для того, чтобы в ближайшие часы провести заседание трехсторонней контактной группы с целью получения от всех заинтересованных сторон обязательств по прекращению огня на линии столкновения на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Кроме того, как указывается, они согласились со следующими пунктами:

- возобновление работы в рамках "Нормандского формата" на основе обменов и предложений, сделанных Украиной в последние дни.

- необходимость способствовать дипломатическому разрешению нынешнего кризиса вокруг Украины. Для этого в ближайшие дни и недели будет проводиться интенсивная дипломатическая работа. Министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие дни встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым, и с этой целью в Париже будет проведено несколько консультаций.

- для проведения этой работы в серьезных условиях главы двух государств взяли на себя жесткие обязательства совершать все полезные действия во избежание эскалации, снижения рисков и сохранения мира.
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Топ комментарии
+25
жабоед сольет или подставит Украину.
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20.02.2022 18:22
+15
8 років війна в Україні, світові лідери Франції, Німетчини та інших країн маючи в руках доповіді розвідки, ******* супутники не можуть нарешті підтвердити агресію московії проти України та почати діяти відповідно. сюр.
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20.02.2022 18:24
+13
Будуть пропихати прямі перемовини з кацапськими шлюхами.
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20.02.2022 18:28
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Еге ж, еге ж. Знов москалі відмовляться...
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20.02.2022 18:20 Ответить
та не, ***** это надо, чтобы сохранить морду - якобы "он спас мир от катастрофы"
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20.02.2022 18:28 Ответить
Скоріше, щоб спробувати впхати туди своїх "миротворців".
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20.02.2022 18:36 Ответить
або спробують знову впихнути нам формулу Шумахера
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20.02.2022 18:43 Ответить
это главное требование *****.
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20.02.2022 19:00 Ответить
Хуже. Они будут склонять ЗЕ к прямым сношения с террористами и убийцами. Это будет оргия, на которой кучка маньяков-извращенцев отымеют ЗЕ во все дыры, а потом он нам скажет - "Я принес вам мир, в своем очке". И "какая разница", что их мир говном воняет...
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20.02.2022 18:44 Ответить
жабоед сольет или подставит Украину.
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20.02.2022 18:22 Ответить
Як і його коханець Грузію)))
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20.02.2022 18:30 Ответить
как подтверждение - "Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня", - говорится в сообщении Макрона.

жабоеда надо отправить в семьи погибших воинов..хотя оно не поймет.
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20.02.2022 18:31 Ответить
8 років війна в Україні, світові лідери Франції, Німетчини та інших країн маючи в руках доповіді розвідки, ******* супутники не можуть нарешті підтвердити агресію московії проти України та почати діяти відповідно. сюр.
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20.02.2022 18:24 Ответить
Так Украинская власть целый месяц твердила про дезинформационную компанию и нагнетание на ровном месте. Про западные СМИ, которые "хуже соловьева и скабеевой"(ц).
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20.02.2022 18:49 Ответить
Тут потрібно лише влучити у бункер під мацквою і ця уся хрєнь надовго припиниця...
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20.02.2022 18:24 Ответить
Можна просто у всіх банках вилучити у них долари, користі і воні на болотах буде більше
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20.02.2022 18:29 Ответить
Миротворці......
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20.02.2022 18:25 Ответить
Вибори вибори,,,, кандидат-п#дор. Перелякався бо Проект Кремля Ле Пен зняла кандидатуру на користь противника макарона.... Відпрацовує)))
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20.02.2022 18:29 Ответить
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20.02.2022 19:07 Ответить
Будуть пропихати прямі перемовини з кацапськими шлюхами.
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20.02.2022 18:28 Ответить
Макрон и ***** договорились. Осталось прогнуть ЗЕ. А ЗЕ, как мы помним, готов всегда и в любой позе.

Вот только на этом роль президента для ЗЕ сразу и закончится.
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20.02.2022 18:28 Ответить
Зе не здасть Україну
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20.02.2022 18:36 Ответить
Только потому, шо ему не дадут это сделать Граждане.
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20.02.2022 19:01 Ответить
это те 72 процента которые за зелю голосовали ?
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20.02.2022 19:24 Ответить
Нет. Это те, которых зесрань по московитским методичкам называла "воинствующим меньшинством" и "партией войны".
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20.02.2022 19:26 Ответить
ага, это те которые угробят государство в 10 раз быстрей зебилоидов.
и у них скоро будет шанс это продемонстрировать
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20.02.2022 19:35 Ответить
Ждешь русню с хлебом-солью?
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20.02.2022 19:44 Ответить
ненадолго хватило, нервишки слабенькие хотя и в америке сидишь.
вообщем не тебе за партию войны тут слюнявить, свободен
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20.02.2022 19:46 Ответить
Так тебе, как любому слизняку, под любым сапогом комфортно.
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20.02.2022 19:48 Ответить
посмотрим как ты сюда прилетишь воевать за право жить под европейским сапогом и за вступление в нато.
ждать то недолго осталось, проверим тебя, а то сидишь на форуме сутками, патриот сраный
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20.02.2022 20:40 Ответить
Мнение русского беспозвоночного слизняка очень важно для меня. Любишь *****, мартышка руснявая?
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20.02.2022 20:42 Ответить
так когда прилетишь воевать за европейские ценности и нато, мартышка татарская?
без тебя не получится, или за океаном думаешь отсидеться?
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20.02.2022 21:00 Ответить
Животное, я свое отвоевал, еще когда твой фюрерок в лакеях у Собчака бегал, а ты жрало американскую гуманитарку, шоб с голодухи не сдохнуть.
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20.02.2022 21:02 Ответить
в крыму ты свое отвоевал, да татаро-монгол?
Навоевал столько что до сих пор виновных не найдут, и потому в америку сдриснул чтоб не позоритcя .
вот и сиди там суровый воин, не отсвечивай
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20.02.2022 21:08 Ответить
Еще разок, для тупой русской мартышки - мнение болотного дикаря очень важно для меня
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20.02.2022 21:10 Ответить
мнение недобитого татарина, неизвестно где навоевавшего полные штаны и сдриснувшего в штаты вообще не интересует
надоел )
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20.02.2022 21:16 Ответить
Ну разумеется, русский. За тебя думает фюрер, а твое "мнение" тебе озвучивают пропагандоны, выводки которых давно живут в ЕС и США, и передают тебе привет.
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20.02.2022 21:19 Ответить
тебя ж попросили татарин - иди в оппу со своими русскими, с ******, с фюрером и прочими завихрениями обиженного и несчастного человека
тебе не стыдно что ты тупым татарином родился и всю жизнь тебе приходится нести этот крест?
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20.02.2022 21:26 Ответить
русмартышка, мне повезло в жизни, я не русский, я человеком родился. Поэтому визги диких обезьян меня не задевают.Ничего, кроме метания дерьмом из своей вонючей пасти, от вас никогда не было, и не будет.Вы же просто животные.
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20.02.2022 21:37 Ответить
идиоты и олигофрены тоже люди, и им повезло как и тебе что они родились людьми, а не тараканами или летучими мышами.

не хочется говорить что татарин и татарство - это неизлечимый диагноз, но по отношению к тебе думаю не ошибусь
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20.02.2022 23:44 Ответить
Ты не думай, русский, вам это вредно, да и фюрер вам запретил. Ты лучше накати, на портрет ***** помолись, и спи. И пусть тебе рамзанка дыров приснится, в твоих русских эротических снах.
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20.02.2022 23:49 Ответить
да я ни о чем и не думаю, так просто, пинаю какого то обиженного татарина под зад и наблюдаю как из него врожденный менталитет лезет из всех щелей
забавное зрелище
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20.02.2022 23:53 Ответить
Пока шо лезет только дерьмо из твоей вонючей пасти, русский. Я ж тебе уже пояснил, шо визг бешеных мартышек меня не задевает.
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20.02.2022 23:55 Ответить
слаб ты и туповат даже для срача
И очень предсказуем
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20.02.2022 23:57 Ответить
русский, а чего ты ожидаешь? Я же просто называю вещи своими именами, а не пытаюсь тебя задеть или оскорбить. русский - не национальность, а место в иерархии вселенской мрази, где-то между канализационной крысой и сифилисом. Все просто.
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21.02.2022 00:03 Ответить
да мне все равно на твои высеры можешь писать что угодно.
хотя непонятно чего тут сидишь и передо мной оправдываешься в чем-то
зачем тебе это?
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21.02.2022 00:08 Ответить
Оправдываюсь? Перед бесхвостой мартышкой? русский, ты прекращай бухать, у тебя уже галлюцинации
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21.02.2022 00:10 Ответить
конечно оправдываешься.
Расскажи как тебя русские в зад поимели и ты зол на них поэтому.
а мне отсюда видно как твои застарелые и ржавые мозговые шестеренки начинают вращаться и ты судорожно своими потными ручонками начинаешь стучать по клаве проклятья тем, которые поимели жестко в зад не спросив желания и разрешения.
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21.02.2022 00:19 Ответить
Насрать ЗЕ на Украину.
Его интересует исключительно собственная безопасность и власть.
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20.02.2022 20:29 Ответить
для чого ткг???????
ми не хочем щоб мільйон людей з російськими паспортами голосували
і тим більше, були обраними, і тим більше у ВРаду.
нам не потрібно в лавах поліції та ЗСУ 30 тисяч сепарів.
запросіть його в оон, собез.
хай пояснить, чому вонон хоче воювати.
нагадайте що воно скоро здохне.
що в гробу карманів нема
що там де діти його оточення нема ні України ні раші
там європа та америка
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20.02.2022 18:28 Ответить
Зараз додавлять зе все підписати.
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20.02.2022 18:29 Ответить
Я лично сразу на Майдан, уверен очень много людей выйдет
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20.02.2022 18:30 Ответить
и Денька Манастирьський казав що буде стріляти без попередження. Чо здря вони ученія проводили на минулому тижні????
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20.02.2022 18:37 Ответить
А шо Пуцкін на Францію напав ?!
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20.02.2022 18:29 Ответить
***** та та його французька курва.
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20.02.2022 18:30 Ответить
поки йдуть перемовини, в нас є час на підготовку і прийняття правильних рішень, хоча я думаю знову просеруть, дороги та ******* важливіше.
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20.02.2022 18:30 Ответить
Жабоед включил миротворца и скорее всего за наш счёт, мутная история😡
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20.02.2022 18:31 Ответить
Думають, що параноїдальний педофіл та інфантильний геронтофіл в середньому арифметичному дорівнюють двом нормальним людям? З людьми це так не працює.
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20.02.2022 18:33 Ответить
Слава Богу, что кто-то делает попытки остановить этого неадеквата володю
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20.02.2022 18:34 Ответить
У макрона вже є старенька дружина, а ось старенького хлопа...))
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20.02.2022 18:35 Ответить
... ля дежа-ву 2008 року.
Грузія, Саркозі, ***** , тоді ще путін... І 25% Джорджії тю-тю...
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20.02.2022 18:35 Ответить
У Грузіі воював тіпа президент дімон-ведмежатко.
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20.02.2022 19:50 Ответить
Та шо ви панікуєте, ніхто не нападає!
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20.02.2022 18:35 Ответить
Якщо вже на те пішло, пропоную раді як найшвидше прийняти закон про "Особливый статус лугандону", тільки особливий в сенсі - 1) заборонити голосувати, 2)заборонити займати будьякі посади, 3) особлийве забезпечення (ніяких податків українців туди) 4)Воєнна адміністрація на 50 років 5) повна перевірка силовими структурами 6) особливий паспорт особливого громадянина. Потрібно нанести удар в дипломатичній війні, вони хочуть особливий статус лугандону, ми його дамо але на своїх умовах тотального контролю.
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20.02.2022 18:35 Ответить
Макронотворець..мля.
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20.02.2022 18:37 Ответить
Досраки. Кацапи туди не прийдуть, а навіщо говорити з Арлекіном і Пьєро, якщо за ниточки їх смикає Карабас Барабас?
Треба з ним говорити.
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20.02.2022 18:39 Ответить
Ніяких більше перемовин з вбивцею. Ічкерія показала, які з цапами мають бути відношення. Окурок має бути знищенний.
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20.02.2022 18:40 Ответить
***** блефует, но как все очкуют. Хочет на испуг взять, то что силой может боком вылезти.
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20.02.2022 18:40 Ответить
Та да, краску им девать некуда, малевать отличительные знаки. Всё уже решено к сожалению…
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20.02.2022 18:47 Ответить
Опять Украину будут "к миру" принуждать?
Теперь уже все вместе?
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20.02.2022 18:40 Ответить
Макарон Мали уже сглотнул за длинным столом.... необходимо ещё что то просрать..
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20.02.2022 18:42 Ответить
Чекаємо на якесь западло від Мікрона, ще та шлюха
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20.02.2022 18:43 Ответить
западло може бути, але з огляду на позицію Британії та США (вже не кажу про Польщу, Канаду, прибалтійські держави) те падло може бути тільки непевною пропозицією мовляв "а спробуйте ось так".
Так що безперешкодно послати тих падлюк нах завжди можна буде.
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20.02.2022 18:50 Ответить
Можно было и не постить этот бред…
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20.02.2022 18:45 Ответить
Будут ,, тянуть,, за стол переговоров с ОРДЛо, брехать, унижать, стращать и кричать о наступлении Украины на Россию.
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20.02.2022 18:48 Ответить
JAKE12

United States - US Air Force (USAF)
Gary Stedman

В патруле!
Безмерно благодарны!



























































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20.02.2022 18:49 Ответить
Франції та Німеччині не потрібна сильна Україна. В цьому питанні вони з х-лом одностайні. Тому з великим задоволенням приймуть участь в поділі України з х-лом. Членограй для їх цілей просто знахідка. У 2019 українці самі натягли собі це ярмо на шию тепер доведеться розплачуватися за свій вибір.
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20.02.2022 18:53 Ответить
*****-микрон и макрон договорились ))))
договоры с *****м не стоят и туалетной бумаги использованной ))))
напомните хоть один договор выполненный *****м?????????????
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20.02.2022 18:58 Ответить
Макрон это Меркель √2
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20.02.2022 19:07 Ответить
Друг познается в беде. Как показало военное противостояние с Россией, есть друзья, а есть приспособленцы - шакалы. Мы поняли, что искренними друзьями являются США, Великобритания, Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония), Польша, Турция. ФРГ, Франция, Венгрия и ряд других стран - приспособленцы. Прежде всего у них лизнуть у Путина, а потом сказать: "Ай-Ай!!!".Ну хоть теперь мы знаем, что жабоеды и фрицы продались Газпрому, а венгерское руководство - трусливое отребье!
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20.02.2022 19:09 Ответить
французские мрази решили выехать за наш счет
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20.02.2022 19:19 Ответить
Якщо кацапи погодяться до виконання Мінських угод , щоб ≪зберегти≫ своє ≪лице≫, в тому варіанті в якому вони (угоди) зараз є , Україні буде непереливки . Навіть баба Юля по поличках все розклала на якійсь передачі що це значить для України .
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20.02.2022 19:30 Ответить
Два підари чекають на момент, коли вже Украіна лапки складе. Не дочекаєтеся, суки!
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20.02.2022 19:31 Ответить
Макрон - красень. Єдиний зі світових лідерів на сьогодні, хто щось робить для миру, а не верещить про війну
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20.02.2022 19:39 Ответить
Не несите чушь Франция и Германия это просто бизнес . Сейчас больше делает США и Англия. Запрет на доллар это не северный поток.
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20.02.2022 20:05 Ответить
А мені навпаки видається, що Байден чекає і потирає руки, щоб в нас почався масштабний "шухер" проти РФ. Це ж уявіть собі скільки плюсів для Штатів : руками українців вбивати москалів, знищувати їх військову техніку, та ще й привід ввести проти них великі санкції.
Запам'ятайте одне - Рашка для Штатів - це головний глобальний конкурент на рівні з Китаєм. І США зробить усе, щоб цього конкурента послабити з мінімальними втратами для себе. Втягнути конкурента у важку війну на іншому континенті - чим не чудовий варіант?
Тому і зброю нам дають... А Європа великої війни біля себе не хоче.
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20.02.2022 20:15 Ответить
Вы дебил какой конкурент россия для США? Вы бюджеты сравните . Это хочет россия чтобы все в мире их видели конкурентами хотя бы гибридно.
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20.02.2022 20:33 Ответить
Без хамства не можна? Конкурент прямий - у військовій сфері, в першу чергу, і у відношенні впливу на Європу. Мова йде про конкуренцію цих двох держав на світовому ринку озброєнь і в геополітиці.
І ще: як думаєте, хто для країн Євросоюзу важливіший як партнер в паливно-енергетичній сфері: США чи РФія?
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20.02.2022 20:46 Ответить
Скажіть, що саме мікрон зробив для миру? Очєнь-очєнь азабочєн скупченням військ мордору з усіх боків Украіни?
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20.02.2022 20:05 Ответить
А от, як зараз, добився зустрічі ТКГ. Це може сприяти припиненню обстрілів.
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20.02.2022 20:15 Ответить
БУДУТ ТЯГНУТИ ВІСЛЮКА ДО МІНСЬКА ЗА ВУХА !!!
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20.02.2022 19:46 Ответить
Макрон став токсичним!!!
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20.02.2022 20:08 Ответить
А как дЫшал, как дЫшал в начале своей каденции

Ахаха, мировой лидер Макрон. А по сути чепушило подкацапское
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20.02.2022 20:13 Ответить
Успокойте этого эгоистичного жабоеда начавшего свою избирательную кампанию за счёт Украины
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20.02.2022 20:31 Ответить
 
 