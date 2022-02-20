Макрон и Путин договорились интенсифицировать работу по созыву заседания ТКГ в ближайшие часы, - Елисейский дворец
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин в ходе сегодняшнего телефонного разговора договорились провести интенсивную работу для того, чтобы в ближайшие часы провести заседание трехсторонней контактной группы с целью получения от всех заинтересованных сторон обязательств по прекращению огня на линии столкновения на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Кроме того, как указывается, они согласились со следующими пунктами:
- возобновление работы в рамках "Нормандского формата" на основе обменов и предложений, сделанных Украиной в последние дни.
- необходимость способствовать дипломатическому разрешению нынешнего кризиса вокруг Украины. Для этого в ближайшие дни и недели будет проводиться интенсивная дипломатическая работа. Министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие дни встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым, и с этой целью в Париже будет проведено несколько консультаций.
- для проведения этой работы в серьезных условиях главы двух государств взяли на себя жесткие обязательства совершать все полезные действия во избежание эскалации, снижения рисков и сохранения мира.
Пожалуйста, подождите...
жабоеда надо отправить в семьи погибших воинов..хотя оно не поймет.
Вот только на этом роль президента для ЗЕ сразу и закончится.
и у них скоро будет шанс это продемонстрировать
вообщем не тебе за партию войны тут слюнявить, свободен
ждать то недолго осталось, проверим тебя, а то сидишь на форуме сутками, патриот сраный
без тебя не получится, или за океаном думаешь отсидеться?
Навоевал столько что до сих пор виновных не найдут, и потому в америку сдриснул чтоб не позоритcя .
вот и сиди там суровый воин, не отсвечивай
надоел )
тебе не стыдно что ты тупым татарином родился и всю жизнь тебе приходится нести этот крест?
не хочется говорить что татарин и татарство - это неизлечимый диагноз, но по отношению к тебе думаю не ошибусь
забавное зрелище
И очень предсказуем
хотя непонятно чего тут сидишь и передо мной оправдываешься в чем-то
зачем тебе это?
Расскажи как тебя русские в зад поимели и ты зол на них поэтому.
а мне отсюда видно как твои застарелые и ржавые мозговые шестеренки начинают вращаться и ты судорожно своими потными ручонками начинаешь стучать по клаве проклятья тем, которые поимели жестко в зад не спросив желания и разрешения.
Его интересует исключительно собственная безопасность и власть.
ми не хочем щоб мільйон людей з російськими паспортами голосували
і тим більше, були обраними, і тим більше у ВРаду.
нам не потрібно в лавах поліції та ЗСУ 30 тисяч сепарів.
запросіть його в оон, собез.
хай пояснить, чому вонон хоче воювати.
нагадайте що воно скоро здохне.
що в гробу карманів нема
що там де діти його оточення нема ні України ні раші
там європа та америка
Грузія, Саркозі, ***** , тоді ще путін... І 25% Джорджії тю-тю...
Треба з ним говорити.
Теперь уже все вместе?
Так що безперешкодно послати тих падлюк нах завжди можна буде.
United States - US Air Force (USAF)
Gary Stedman
В патруле!
Безмерно благодарны!
договоры с *****м не стоят и туалетной бумаги использованной ))))
напомните хоть один договор выполненный *****м?????????????
Запам'ятайте одне - Рашка для Штатів - це головний глобальний конкурент на рівні з Китаєм. І США зробить усе, щоб цього конкурента послабити з мінімальними втратами для себе. Втягнути конкурента у важку війну на іншому континенті - чим не чудовий варіант?
Тому і зброю нам дають... А Європа великої війни біля себе не хоче.
І ще: як думаєте, хто для країн Євросоюзу важливіший як партнер в паливно-енергетичній сфері: США чи РФія?
Самі Штати про це у 2020 казали...
Ахаха, мировой лидер Макрон. А по сути чепушило подкацапское