Макрон и Путин договорились интенсифицировать работу по созыву заседания ТКГ в ближайшие часы, - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин в ходе сегодняшнего телефонного разговора договорились провести интенсивную работу для того, чтобы в ближайшие часы провести заседание трехсторонней контактной группы с целью получения от всех заинтересованных сторон обязательств по прекращению огня на линии столкновения на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Кроме того, как указывается, они согласились со следующими пунктами:

- возобновление работы в рамках "Нормандского формата" на основе обменов и предложений, сделанных Украиной в последние дни.

- необходимость способствовать дипломатическому разрешению нынешнего кризиса вокруг Украины. Для этого в ближайшие дни и недели будет проводиться интенсивная дипломатическая работа. Министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие дни встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым, и с этой целью в Париже будет проведено несколько консультаций.

- для проведения этой работы в серьезных условиях главы двух государств взяли на себя жесткие обязательства совершать все полезные действия во избежание эскалации, снижения рисков и сохранения мира.