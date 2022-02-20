РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5780 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
8 466 28
беспилотник (2074) пропаганда (3469) Донбасс (26944) фейк (613)

Пропагандисты РФ готовят фейковый сюжет о том, как ВСУ "бомбят" людей из БПЛА, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Пропагандисты РФ готовят фейковый сюжет о том, как ВСУ

Российские оккупационные войска на Донбассе запланировали совершить очередную провокацию в Донецкой области - пропагандисты снимают постановочное видео о сбросе бомб на мирных жителей якобы "из украинского беспилотника".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "СХИД" со ссылкой на разведку.

Так, по данным разведки, главный специалист "министерства информации ДНР" Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами.

Он дал четкие указания по поводу того, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они "слышали звуки беспилотника".

Учитывая это, разведка предупреждает, что оккупанты намерены опубликовать материалы с обвинением украинских военнослужащих в том, что они якобы сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью БПЛА.

Читайте также: Оккупанты распространяют фейки об обстреле Станицы Луганской, приписывая собственные военные преступления выдуманным "карателям", - Казанский

"Цель таких действий состоит в демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений. Поэтому, ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках".

Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза мирному населению, наши защитники огонь не открывают!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Мы не заинтересованы в эскалации ситуации, - Кулеба опроверг фейковые заявления России о том, что два снаряда были выпущены из Украины на территорию РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
20.02.2022 18:57
+10


по заветам Ленина
показать весь комментарий
20.02.2022 18:55
+9
Ці фейки вони вже 8 років знімають...
показать весь комментарий
20.02.2022 18:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці фейки вони вже 8 років знімають...
показать весь комментарий
20.02.2022 18:54 Ответить


по заветам Ленина
показать весь комментарий
20.02.2022 18:55 Ответить
Просто как начнете ждите в Мацкве укро ДРГ с приветами)) Будете сюжеты реальные тогда снимать
показать весь комментарий
20.02.2022 18:56 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 18:57 Ответить
Як почнете наступ, вводьте зразу коменданську годину в Москві!
Агенти Правого Сектора вже в Москві, Тюмені, Красноярську!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:58 Ответить
И террористами в мире эти ДРГ ни кто не назовет, так страны будут в состоянии войны и действия в тылу врага ни кто не отменял
показать весь комментарий
20.02.2022 18:59 Ответить
100%. До того ж наші агенти по всій московії. Чекають сигналу!
показать весь комментарий
20.02.2022 19:01 Ответить
Любые действия против мирняка - терроризм в любом случае. Разумеется если Вы не бомбите его с воздуха как Дрезден или Хиросиму. Тогда это целесообразность.
показать весь комментарий
20.02.2022 19:10 Ответить
Путіну то розкажи!
показать весь комментарий
20.02.2022 19:11 Ответить
не тебе свиноцабака Во-Во нам это рассказывать...
показать весь комментарий
20.02.2022 19:20 Ответить


Thе Мooṉ̲ 17 февр.





Пожуємо - побачимо.
Не переймайтеся.
Війна ніколи не йде за планом, навіть якщо ті плани й є.
показать весь комментарий
20.02.2022 19:02 Ответить
Доказательством будут пикирующие синие шлепанцы с трезубом и кусок сала, пробивший три стены...
показать весь комментарий
20.02.2022 19:04 Ответить
Дознімаються, що вже ніхто не віритиме тим покидькам.
От тоді можна приходити і все це робить, про що вони п.зділи
показать весь комментарий
20.02.2022 19:17 Ответить
справа в тому , що у наш час зняти фейк - не проблема навіть для дитини,
вже проблема найти багато людей , щоб втюхати їм кацапські новини,
та ще за межами кацапії , бо від тих новин нудить навіть самих кацапів
показать весь комментарий
20.02.2022 19:38 Ответить
Помню как клоун вначале своей каденции звал в Киев кацапских пропагандонов. Во дурак блин.
показать весь комментарий
20.02.2022 19:46 Ответить
Не "каденції", а "виступлєнія", або "гастролєй".
показать весь комментарий
20.02.2022 20:09 Ответить
Пусть начинают бомбить виллу Путина.
показать весь комментарий
20.02.2022 19:49 Ответить
***** на пути к новым полезным санкциям. Кстати что-то за Боинг молчат, всё уже впорядке, пусть сбивает дальше?
показать весь комментарий
20.02.2022 19:56 Ответить
Лубянские фейкомёты.😂
показать весь комментарий
20.02.2022 20:00 Ответить
А як щодо відосіка про поїдання московських немовлят?
Що, кацапи, слабо̀?
показать весь комментарий
20.02.2022 20:08 Ответить
Сегодня в Донецке.
показать весь комментарий
20.02.2022 20:15 Ответить
Каким надо быть тупым, чтобы поверить, что бомбежки по площадям ведут с беспилотника?????

А, знаю.

Надо быть россиянином!
показать весь комментарий
20.02.2022 23:42 Ответить
 
 