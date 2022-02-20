Разведка США располагает данными, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы, - CBS News
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Российские командиры получили приказ продолжить вторжение в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин.
По его словам, у США есть разведывательные данные о том, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение в Украину, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы относительно того, как они будут маневрировать на своем секторе поля боя.
Разведка указывает, что "они делают все, что бы делали американские командиры после получения приказа продолжить", - сказал Мартин.
Топ комментарии
+41 San Luk
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+33 Бандерівець
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+32 Гыг с Вами
показать весь комментарий20.02.2022 19:05
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@Dagon04790320
·
1 ч
А вы обратили внимание, что уже пятые сутки в Киев нет авиарейсов с вооружением из Британии и США . Нас что, предали !!!???? Или Зюзька об этом попросил, чтобы не дразнить Крысу !!!??
І озвучена дата вторгнення - 22 лютого.
Що гугл не гуглить ?
Жінка сирник спекла!
Я писав, шо Блейзер почистив
Отак жив собі якийсь хлопець з "маскви", або з "пітера"..., хотів з дівками потрахатись, смачно поїсти, солодко попити, ... потім завести сімʼю - наплодити малих "москалят" ну і так далі, а тут бах!!! і по команді якогось там хуʼла моржового у цинковий гроб, у землі гнити.
Ми то свою рідну землю захищаємо, а ви тільки по "хотєлкє" хуʼла. Ну так вам і треба, бо ви ж раби покірні за генотипом.
Ласкаво просимо в Пекло, раби хуʼла кремлівського!!!
Теперь в качестве источника информации там указано, что об этом изданию сообщил неназванный американский чиновник😜
(Вместо опытного Девида Мартина, которого можно было взять "за здесь"😁)