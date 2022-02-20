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вторжение (497) разведка (3996) США (23153)

Разведка США располагает данными, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы, - CBS News

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Разведка США располагает данными, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы, - CBS News

Российские командиры получили приказ продолжить вторжение в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин.

По его словам, у США есть разведывательные данные о том, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение в Украину, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы относительно того, как они будут маневрировать на своем секторе поля боя.

Разведка указывает, что "они делают все, что бы делали американские командиры после получения приказа продолжить", - сказал Мартин.

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Топ комментарии
+41
Просто как начнете ждите в Мацкве укро ДРГ с приветами))

И террористами в мире эти ДРГ ни кто не назовет, так как страны будут в состоянии войны и действия в тылу врага ни кто не отменлл
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20.02.2022 19:01
+33
Правий сектор та Азов вже зайняли позиції!
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20.02.2022 19:02
+32
распад и неуважение

Кувейт тоже не был членом НАТО.

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20.02.2022 19:05
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Страница 2 из 2
Верь московитским инфопомойкам.
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20.02.2022 19:32 Ответить
да это очередная свиноцабака Во-Во...
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20.02.2022 19:37 Ответить
Знаешь у меня на этот счёт имеется два мнения. То что Запад делает в отношении РФ разглашая разведанные это или информационная война запада или действительно Россия хочет напасть.
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20.02.2022 19:41 Ответить
У человека мнение может быть только одно.
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20.02.2022 19:43 Ответить
Dagon


@Dagon04790320

·
1 ч



А вы обратили внимание, что уже пятые сутки в Киев нет авиарейсов с вооружением из Британии и США . Нас что, предали !!!???? Или Зюзька об этом попросил, чтобы не дразнить Крысу !!!??
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20.02.2022 19:25 Ответить
Може тебе, московит, і прєдалі! Тобі шо до того ?!
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20.02.2022 19:29 Ответить
вы думаете ,вам все показывают?
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20.02.2022 19:56 Ответить
..комон, диры, мобильные крематории - пункт №1, если не хотите порадовать украинских червей-бандеровцев свижЫною..
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20.02.2022 19:25 Ответить
Порадуют тебя и тебе подобных цапов
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20.02.2022 22:30 Ответить
.
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20.02.2022 19:26 Ответить
Тоді ми відбились. А що буде зараз ?
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20.02.2022 19:27 Ответить
Шо буде.............. Розбомбимо Воронєж цього разу!
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20.02.2022 19:30 Ответить
Нє.. Вронєж, вони *********** самі.. Нас там нєт..
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20.02.2022 19:44 Ответить
Да ты ж снова обосрешься, как в Крыму.
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21.02.2022 21:01 Ответить
.
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20.02.2022 19:32 Ответить
все буде добре, відібємося і наваляємо кацапам так, що вони ще 100 років будуть сратися при слові Україна.
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20.02.2022 19:38 Ответить
Чайка это символ Украины...голубь символ толерастии
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20.02.2022 19:47 Ответить
Слухала сьогодні запис телефонної розмови ніби Зеленського з якимось чуваком, якому було доручено вивезти батьків в Іспанію на місяць -два.
І озвучена дата вторгнення - 22 лютого.
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20.02.2022 19:27 Ответить
А можешь сбросить ссылку?
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20.02.2022 19:31 Ответить
Обламав класно
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20.02.2022 19:33 Ответить
Нализав кацапу?
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20.02.2022 21:35 Ответить
сам пошукай.
Що гугл не гуглить ?
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20.02.2022 19:38 Ответить
На ********* заборонений...
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20.02.2022 19:45 Ответить
Виходячи з пришелепуватості *****, це дуже ймовірна дата 22.02.2022. Згадайте 08.08.08. Була ще одна дата 2.2 22, та там не склалося...
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20.02.2022 19:35 Ответить
Значит нет такого
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20.02.2022 19:44 Ответить
давай , продовжуй, лiпи горбатого
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20.02.2022 19:48 Ответить
А до чого тут я ? ти від природи "нагнутий".
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20.02.2022 19:49 Ответить
я теж слухав. десь у твітері
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20.02.2022 19:49 Ответить
Кажется.. самое время обьявить мобилизацию..
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20.02.2022 19:29 Ответить
Не розумію, чому досі немає загальної мобілізації та введення військового стану , чого ми чекаєм , чуда не буде , невже це зрозуміло !
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20.02.2022 19:30 Ответить
дядя, то ладно! например в Киеве и Харькове несколько тысяч человек записались в тероборону с надеждой что будут какие то мероприятия по злагодженню, распределят кто куда и что делать, стрельбы, понимание как вести себя в час Ч. но не тут то было. Ишак Оманский запретил военным развивать тему. оно обосранное боится, что отряды придут к нему в гости.
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20.02.2022 20:14 Ответить
А зміни в Конституцію про хведералізацію як ішак буде вносити? Це заборонено під час війни
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20.02.2022 22:22 Ответить
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20.02.2022 19:30 Ответить
Та надоели уже эта розвидка !!нападайте уже делайте ваше бл..дь вторжение вас никто не боться но трупы гор мы вам обещаем ждем вас уже с 16 февраля мы и чернозем!!!
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20.02.2022 19:31 Ответить
Йду чаю поки поп"ю...
Жінка сирник спекла!
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20.02.2022 19:32 Ответить
Ти ж писав, що в окопі з начищеним блейзером сидиш)
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20.02.2022 22:24 Ответить
Я таке не писав
Я писав, шо Блейзер почистив
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20.02.2022 22:33 Ответить
Он жену с собой взял, чтоб не скучать
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20.02.2022 22:40 Ответить
Уже только обещаете и обещаете вторгатися нравиться не нравиться ЗСУ справиться !пойду чай заварю и прочищу кулемет шоб цих оркив бильше попало б в прицел !!Слава Украини!тримаймо стрий!!!ми переможем обовьязково!!!а ти старий простатитник кремлевский тоби горить в Аду !!!
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20.02.2022 19:35 Ответить
Ми теж готуємся зазделегідь: от наприклад міндобрива з Білорусі не приймаємо.
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20.02.2022 19:39 Ответить
Як тільки перший солдат московії переступить кордон України - потрібно встигнути пустити в расход п'яту колону Фуйла на чолі з Мертветчуком. Щоб не втекли та не почали стріляти в спину.
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20.02.2022 19:40 Ответить
Неодмінно. Саме так. 100%
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20.02.2022 20:15 Ответить
5 колона з мертвечука лише починається
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20.02.2022 22:25 Ответить
Мордор буде знищений.
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20.02.2022 19:44 Ответить
Давайте орки вторгайтесь от дурні яки вы дурні у нас В Украини заждались вже бо тут ваша смерть и вы ж ляжете тут як в Авганістани а може ще бильше вас видстрилювати будут з кожною хати ,от дурні не думав що московиті камикадзе????
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20.02.2022 19:47 Ответить
"Сверхдержава", "самая демократичная демократия мира", гарант Украины по Будапешсткому меморандуму превратилась в "статиста", оглашающего информацию о планах по уничтожению страны, отдавшей когда-то свое ядерное оружие.... Никогда не думал, что когда-то буду наблюдать эту ГАНЬБУ и ДНИЩЕ. 👎💩
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20.02.2022 20:12 Ответить
Ну шо, кацапня? Як сказано в одному із фільмів: "окропим землю красненьким".
Отак жив собі якийсь хлопець з "маскви", або з "пітера"..., хотів з дівками потрахатись, смачно поїсти, солодко попити, ... потім завести сімʼю - наплодити малих "москалят" ну і так далі, а тут бах!!! і по команді якогось там хуʼла моржового у цинковий гроб, у землі гнити.
Ми то свою рідну землю захищаємо, а ви тільки по "хотєлкє" хуʼла. Ну так вам і треба, бо ви ж раби покірні за генотипом.
Ласкаво просимо в Пекло, раби хуʼла кремлівського!!!
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20.02.2022 20:13 Ответить
НА початку 90-х був український фільм про повстанняя в одному з таборів гулагу в Казахстані. Тоді табір повністю перейшов під контроль в'язнів. Найбільше там було політичних в'язнів з України - багндерівців. Один барак з кримінальниками відмовився визнавати за полтичними керівну роль. Тоді їм висунули ультиматум за 1 хв. викинути у вікно голову їх головного авторитета, бо інакше нікого не пошкодують і звідти ні один з них не вийде живим. А той головний бандюк найбільше знущався над українцями. За хвилину бандюки викинули у вікно голову свого главаря... Те саме буде і з путлєром.
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20.02.2022 20:38 Ответить
рекомендую подивитись https://rezka.ag/films/drama/36574-chervonnyy-2017.html
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20.02.2022 22:50 Ответить
Продолжить это как, они уже вторглись?😂😂😂😂
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20.02.2022 20:40 Ответить
Певно. Ще в 2014
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20.02.2022 20:47 Ответить
Думаю тут идёт речь о тех, которые стоят вдоль границы Украины с лаптестаном😁
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20.02.2022 20:56 Ответить
Там значение буквально действовать. А перевод это один из вариантов.
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20.02.2022 21:37 Ответить
Мабуть команду розпочати вторгнення ніхто з мокшанських вояк не наважився виконати. Всі знають, що команда незаконна і колись за це доведеться відповідати
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20.02.2022 22:30 Ответить
Главное чтобы в случае вторжения не сработал в очередной раз кацапский фейк "ихтамнет" и заработали пополной санкции как было обещано ну и полным ходом пошло различное вооружение в Украину от наших партнеров. Чтобы было чем шкварить орков.
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20.02.2022 21:00 Ответить
Оттягивают силы, чтобы потом взять в кольцо зайдя с территории параши
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20.02.2022 21:04 Ответить
Будут дожимать, чтоб Украина сдалась ,без боя.А
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20.02.2022 21:08 Ответить
Срочно открыть продажу охотничьих гранатометов.Жечь вату до последней капли крови!Кто сюда придет,будет грузом200
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20.02.2022 21:37 Ответить
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20.02.2022 21:54 Ответить
Как только пошёл feedback на сообщение, телеканал тут же отредактировал заметку😢
Теперь в качестве источника информации там указано, что об этом изданию сообщил неназванный американский чиновник😜
(Вместо опытного Девида Мартина, которого можно было взять "за здесь"😁)
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21.02.2022 12:55 Ответить
НАДО ЧТОБЫ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ВОЙСК ПОШЛА НА ВОСТОК, А ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ МОБИЛИЗИРОВАТЬ !!!
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21.02.2022 13:27 Ответить
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