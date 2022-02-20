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Макрон в ближайшие часы проведет телефонные переговоры с Байденом и Шольцом, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Макрон в ближайшие часы проведет телефонные переговоры с Байденом и Шольцом, - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшие часы провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Кроме того, в канцелярии французского лидера заявили, что Макрон намерен поговорить с премьером Италии Марио Драги и другими партнерами.

Напомним, сегодня, 20 февраля, Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых, по данным Елисейского дворца, стороны договорились интенсифицировать работу по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Читайте также: Макрон и Путин договорились интенсифицировать работу по созыву заседания ТКГ в ближайшие часы, - Елисейский дворец
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Топ комментарии
+19
да уберите нах продажного жабоеда
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20.02.2022 19:04
+14
Активность этой прорусской жабы начинает напрягать. Французам как и фрицам веры - 0.
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20.02.2022 19:04
+14
похоже щас урегулируют так как в 2008 Грузию "урегулировали".
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20.02.2022 19:07
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да уберите нах продажного жабоеда
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20.02.2022 19:04 Ответить
Продавать будем мы, жабоед за процент работает.
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20.02.2022 19:34 Ответить
Активность этой прорусской жабы начинает напрягать. Французам как и фрицам веры - 0.
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20.02.2022 19:04 Ответить
Hellis@13Hellis_13

1 ч



без комментариев....
Не удивлюсь, если Зеленский тоже присоединится

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20.02.2022 19:05 Ответить
Я также понял-путин через Макрона продавливает свои хотелки, нафик ему Хельсенский договор, ему нужен свой- ,,по понятиям пацанским,,.
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20.02.2022 19:47 Ответить
от имени кого и что Макрон обещает Путину?
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20.02.2022 19:06 Ответить
він говорив з зеленським.
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20.02.2022 19:12 Ответить
похоже щас урегулируют так как в 2008 Грузию "урегулировали".
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20.02.2022 19:07 Ответить
Сподіваюся, що ми вистоїм
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20.02.2022 19:41 Ответить
Жабоєд з фашиком будуть прочвляти стурбованість. Корумповані ботаксним ху@лом...два клоуна..
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20.02.2022 19:08 Ответить
Та хай ці путіністи собі збираються... Нам шо до того ?!
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20.02.2022 19:09 Ответить
Іде якась незрозуміла українцям гра, хоча для українців це трагедія.
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20.02.2022 19:10 Ответить
РИА Новости
Кремль приводит детали переговоров Путина и Макрона:...
• Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО отреагировали на российские инициативы по гарантиям безопасности конкретно и по существу
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20.02.2022 20:00 Ответить
Лучше бы он своими выборами занимался и не лез бы.
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20.02.2022 19:13 Ответить
он и занимается
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20.02.2022 19:20 Ответить
Так ему война не всралась с выборами через пару месяцев. Его там разорвут бабы правые.
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20.02.2022 19:20 Ответить
не будет лепенши во втором туре. даже не мечтайте
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20.02.2022 19:37 Ответить
Или Лепен, или республиканша.
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20.02.2022 19:50 Ответить
Участь паскуди Макрона дискредитує весь процес боротьби з терористом.Це ж він в інфовійні як помагає путлєру.він вражина. Вчитайтесь уважно новини,як подаються -аголовки.-то кого скликає? Макрона треба обеззаразити!!!Він токсичний
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20.02.2022 19:14 Ответить
👍100%-на фоні Джонсона і Байдена цец паяц як 5 та нога у слона
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20.02.2022 19:33 Ответить
"Куме переставайте вже торгувати бо немає чим здачу давати" - чомусь навіяло "урегулювання Путіна-Макрона"
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20.02.2022 19:14 Ответить
Макрон правильно делает, нужно "идти" на уступки путина (наподписывать всяких бумаг, всеравно как показоло время они до одного места) и тянуть время, весь мир уже понял что с этим ***** ничего уже не сделаешь, нужно или ждать пока он сам уйдет или потихому ликвидировать.
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20.02.2022 19:15 Ответить
могли бы , так уже бы ликвидировали
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20.02.2022 19:56 Ответить
Просто на Заходы, прекрасно розуміють - проблема не в )(уйлу.
Ну прийде на його місце нове )(уйло, в незалежності від призвіща.
Думаєте, щось зміниться? НІЧОГО не зміниться, тому що, проблема не в )(уйлу в 140 мільйонах кацапів. Це вони хочуть війни та вбивства, а не )(уйло.
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20.02.2022 20:44 Ответить
Макрон розповідає,що ніби він з нами.Але вони з Путіним збирають ТКГ. Тобто пуйло підтримує його занепокоєння? Це має бути припинено і негайно!!!
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20.02.2022 19:16 Ответить
Никто ничего будет делать пока у ****** есть доступ к "красной кнопке"
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20.02.2022 19:18 Ответить
Макрон -мічена ****! Невже спільнота не бачить???
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20.02.2022 19:17 Ответить
поясните кто-нибудь этому мягкотелому, что он будет одним из первых, кого потом кинет хло... потому что сейчас оно параллельно давлению на Украину прощупывает, кого можно поиметь, не напрягаясь... благо, во Франции методов воздействия хоть лопатой греби...
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20.02.2022 19:23 Ответить
Если Россия нападет будешь читать про войну.
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20.02.2022 19:26 Ответить
Украина уже три дня требует собрать ТКГ для обсуждения вопросов прекращения огня , РФ игнорирует данное требование , т.к. ВСЕ обстрельі инициируются российской стороной. Инициатива президента Франции по срочному созьіву ТКГ в интересах Украиньі , пусть Макрон давит на Путина , тому не очень просто врать информированному человеку .
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20.02.2022 19:31 Ответить
Без зеленського ?

Українська сторона ніким не представлена ?
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20.02.2022 19:36 Ответить
Украина будет с сепаратистами договариваться, согласно подписанного Порошенко документу
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20.02.2022 19:39 Ответить
Серйозно ? І де ви таке вичитали ?
Невже скабєєва десь приписала ?
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20.02.2022 19:41 Ответить
если человек за восемь лет ничего не увидел, показывать ему бесполезно.
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20.02.2022 19:45 Ответить
Отож.. здається, вас треба вводити пустелею довше ніж євреїв
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20.02.2022 20:30 Ответить
Если будут собираться, значит Зеленский решил сдать Украину, также как и Порошенко
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20.02.2022 19:38 Ответить
Сейчас у ***** карты не те.
Там в картах один вазелин.
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20.02.2022 19:42 Ответить
Макрон дужехоче переобратися, а для цього йому потрібен імідж миротворця і гравця на міжнародній арені... Ну і заодно, якщо все порішають, то можна буде домовитися, щоб не було сильної російської підтримки Лепенихи на виборах...
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20.02.2022 19:40 Ответить
Макрон хотел продать подводные лодки Австралии , его послали нахер утерся и нечего
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20.02.2022 19:44 Ответить
Там ніби їх продажу ще при Олланді оформили... Ну і там трохи не так. Австралія вирішила змінити контракт і замість дизельних субмарин купити атомні (бо Китай піднімається, вирішили перестрахуватися). Франція погодилася будувати їх, але виявилося, що французькі атомні субмарини потрібно перезаправляти пальним кожні 10 років тоді, як американські чи англійські атомні субмарини заправляються пальним на весь срок служби. Австралія поставила умову, що пальне має бути на весь срок служби, але французи виявилися нездатні це зробити.
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20.02.2022 19:54 Ответить
Ещё французы наверное под давлением Китая нечего не делали.
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20.02.2022 19:56 Ответить
Потому их и послали, это со слов Австралии
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20.02.2022 19:58 Ответить
на місці Зеленського при зустрічі я б задав Макрону таке запитання. Я б запитав би його, мусье Макрон, уявіть росія напала на Францію. анексувала Гваделуп острови, захопила Кальвадос та створила Кальвадоську народну республіку. Росія заявила про внутрішній французький конфлікт та стала погрожувати Франції широкомасштабним вторгненням. на протязі 8 років решта світу нездатна визначитися що відбувається в Франції та закликають Францію до стриманності та мирного діалогу з Росією. моє запитання, про що Франція та Росія мають домовлятися в цій ситуації. а також чи мають решта країн почекати з санкціями проти росії поки не почнеться повномасштабне вторгнення чи можливо ці санкції маби бути введені вже давним давно і такі які б економіка РФ просто нездатана була б переварити.
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20.02.2022 19:47 Ответить
От Франции Германии нечего не зависит, им дали время и они только построили северный поток . Они уже не пришей кобыле хвост, они не умеют решать вопросы.
россия уже Европу ****, газовый кризис, а те не Алё.
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20.02.2022 19:48 Ответить
Какой из него Макрон, так, микрон обыкновенный.
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20.02.2022 19:49 Ответить
Президент Французской Республики Макрон 2022 года для Путлера это как президент французской республики Петен 1940 года для Гитлера.
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20.02.2022 19:50 Ответить
Маршал Петен 1940 г больше похож на шмарклю. А Путлер на Гитлера
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20.02.2022 20:24 Ответить
Почему Зеленский на мюнхенской конференции,потролил немцев касками , да он знает что ганцы нечего не решают, а чтобы не путались под ногами им сказали что операции с долларом прекратятся это был Джонсон.
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20.02.2022 19:54 Ответить
истеричка засуетилась!
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20.02.2022 19:55 Ответить
Є така ідіома - товкти воду в ступі. Гарний вираз.
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20.02.2022 19:59 Ответить
макрон-чмо "миротворец"?
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20.02.2022 20:09 Ответить
Куда выведет? В Украину?
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20.02.2022 20:23 Ответить
путлеровская шлёндра !
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20.02.2022 20:33 Ответить
опять Мокрица что то наобещал путлеру. Плохо пахнет
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20.02.2022 20:34 Ответить
Ему что то реактивное вставили туда в .. или он чего то гипер принял внутрь, ну слишком большая активность за последние часы
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20.02.2022 20:38 Ответить
Жаби квакають результат 0 ,в Франції вибори і як перемогти ЛЄ ПЕН потрібно в Раші БАБЛО ВЗЯТИ!!!
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20.02.2022 20:44 Ответить
Макрон = Петен + Виши.
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20.02.2022 20:46 Ответить
 
 