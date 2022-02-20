Макрон в ближайшие часы проведет телефонные переговоры с Байденом и Шольцом, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшие часы провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Кроме того, в канцелярии французского лидера заявили, что Макрон намерен поговорить с премьером Италии Марио Драги и другими партнерами.
Напомним, сегодня, 20 февраля, Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых, по данным Елисейского дворца, стороны договорились интенсифицировать работу по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
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+19 Alex Bender
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Не удивлюсь, если Зеленский тоже присоединится
Кремль приводит детали переговоров Путина и Макрона:...
• Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО отреагировали на российские инициативы по гарантиям безопасности конкретно и по существу
Ну прийде на його місце нове )(уйло, в незалежності від призвіща.
Думаєте, щось зміниться? НІЧОГО не зміниться, тому що, проблема не в )(уйлу в 140 мільйонах кацапів. Це вони хочуть війни та вбивства, а не )(уйло.
Українська сторона ніким не представлена ?
Невже скабєєва десь приписала ?
Там в картах один вазелин.
россия уже Европу ****, газовый кризис, а те не Алё.