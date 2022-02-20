Макрон в ближайшие часы проведет телефонные переговоры с Байденом и Шольцом, - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшие часы провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Кроме того, в канцелярии французского лидера заявили, что Макрон намерен поговорить с премьером Италии Марио Драги и другими партнерами.

Напомним, сегодня, 20 февраля, Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых, по данным Елисейского дворца, стороны договорились интенсифицировать работу по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

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