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Финны посвятили Украине победу над ОКР в хоккейном финале Олимпиады: "Это для тебя! Оставайся сильной"

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

В воскресенье, 20 февраля, в заключительный день зимней Олимпиады-2022 в Пекине состоялся финал хоккейного турнира, в котором сборная Финляндии одержала победу над ОКР со счетом 2:1. Сборная Финляндии посвятила победу Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после поединка популярный финский паблик о хоккее "Hockey Dreams" в фейсбуке разместил пост, посвятив Украине триумф Финляндии в битве с российской командой.

"Это для тебя #Украина. Оставайся сильной", - говорится в посте.

Финны посвятили Украине победу над ОКР в хоккейном финале Олимпиады: Это для тебя! Оставайся сильной 01

Стоит отметить, что посвящение Украине победы финнов над сборной ОКР изрядно взволновало мужа главной кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой – Евгения Попова, который является ярым хоккейным болельщиком.

Напомним, что финальная игра между сборными Финляндии и ОКР завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, решающая шайба была заброшена на старте третьего периода. Финны идеально отработали концовку матча и не позволили россиянам организовать финальный штурм. Команда Олимпийского комитета России была действующим чемпионом зимних Игр.

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Топ комментарии
+171
Дякуємо, Брати фіни! Молодці!
Московія буде знищена!
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20.02.2022 19:50
+130
Спасибо Suomi! 🇫🇮
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20.02.2022 19:51
+97
Браво SUOMI !
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20.02.2022 19:51
Комментировать
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Страница 2 из 2
фины победили какое-то окр,
Украина воюет с ихтамнетами,
Крым отжали какие-то орангутанги без опознавательных знаков...
Что с этим миром творится, ***?
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20.02.2022 20:31 Ответить
Шукав інфу про один з найкращих наукових калькуляторів світу. Цілком випадково натрапив на фінський сайт, який продає електроніку. Був там і той крутий калькулятор. І надпис російською: цей товар в Росію не висилаємо. З технічних причин.
Може й "технічні". А може...
Хочеться думати про людей добре. Я про фіннів з того магазину.
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20.02.2022 20:32 Ответить
кацапы молили бога не о победе , а о том что бы песня не зазвучала ла ла ла ла ла ла ла
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20.02.2022 20:32 Ответить
Вітаємо!👏 Приємно! Дуже дякуємо!🙏
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20.02.2022 20:34 Ответить
Дякуємо За підтримку.
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20.02.2022 20:38 Ответить
No pasaran!
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20.02.2022 20:43 Ответить
Хай живе і квітне Фінляндія від Норвегії до Естонії.
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20.02.2022 20:44 Ответить
У французов Альпы, 9 месяцев снег и лёд. А на ледниках 12 месяцев.
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20.02.2022 20:49 Ответить
Спасибо "Фiно-бандэрiвцi"!!!
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20.02.2022 20:53 Ответить
Дякуємо! Боже бережи Фінляндію!
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20.02.2022 20:58 Ответить
скільки тієї фінляндії? але який героїчний народ! дав звіздюлєй совєтам, а Україна? вічно стогне про зраду. Нє шоб хочаб вичистить свою землю від кацапні. в дерьмосратію граються для замилювання очей. не демократії не автократії. нічого у вас немає.
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20.02.2022 21:00 Ответить
у нас ще 10 років назад про нато мріяли лише 30 відсотків населення. Червоний пояс (співпадає з нороросією) та АРК голосував за комуняк і ригів і волав дружби з расєюшкою. У нас 40 років нарід по пустелі треба водити, а потім вже задачі такі ставити. І так, дякувати Богу , багато хто переглянув своє відношення до рашки
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20.02.2022 21:16 Ответить
Вот представь что США всей своей мощью и пятыми колонами навалилась на Канаду, легко бы вам было выдержать и не треснуть? А мы не треснули, несмотря на безвластие послереволюционное, несмотря на разрушенную ФСБ армию, несмотря на предательство всего мира и неожиданную агрессию огромной милитиристкой и мафиозной империи. Иди петушок токуй когутам своим дальнобойщикам и т.д. как демократию стрить, ты тут не нужен со своим гнилым мненнием. Не можешь помощь предложить то не ***** с обосраного дивана.
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20.02.2022 21:48 Ответить
Мы точно справимся без твоей помощи. Чей Крым? Ты троль похоже парзит пригожинский. Никогда канадцы так грязно не говорят об Украине. Или полезнвй идиот - иммигрант неудачник. Наплевать кто ты но твой кал тут на хер не нужен, мы живем в предвоенной ситации , все прсто или ты с нами или враг Ты Враг Украины! Убирайся с форума!
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21.02.2022 06:52 Ответить
ау,свинособака,твой хвост виден из под любого флага!
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21.02.2022 10:56 Ответить
Да ладно,не треснули,просто США не дают тому что треснуло рассыпаться,если штаты повернутся к вам спиной,не дай Бог,вам капец.
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21.02.2022 04:58 Ответить
Да уже поворачивались в 14ом, но сопротивление украинского народа, вынудило Госдеп пересмотреть политику по отношению к Украине. Уже не отвернуться ибо РФ воюет с США и Западом прежде всего а не с Украиной. И на территории США уже тоже шли спец.операции РФ.
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21.02.2022 06:46 Ответить
Вот видишь,ты сам ответил на все вопроссы,об это и весь разговор,они решают свои проблемы и не дай Бог они решат как то договориться,Украину кинут,на жаль такова жизнь.
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21.02.2022 06:56 Ответить
Есть важный момент. Эту войну РФ однозначно проиграет даже без всякой внешней помощи Украине. Все войны антиколлониальные и национал-освободительные всегда в итоге заканчиваются одинаково. И США тоже с этого кстати начинали ) Но помощь США крайне важна , она снижает цену этой победы. Погибнут не миллионы а тысячи, и Украина не потеряет половину территории. Конечно все вменяемые люди благодарны Западу за помощь, но она ничего решает, решает воля к сопротивлению миллионов граждан Украины. А итог запрграмиирован историей - РФ однозначно проиграет.
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21.02.2022 07:09 Ответить
все это хорошо конечно, но не финны ли отказали нам дать оружие?
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20.02.2022 21:09 Ответить
Не дало трусливое правительство.
А фины помнят войну с эсэсэсер и своего героического президента,
называя его именем улицы и площади
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20.02.2022 21:26 Ответить
Финны получили старые советские пушки от Германии. У немцев эти пушки остались от армии ГДР. И теперь немцы не разрешили финнам передать эти пушки Украине.
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20.02.2022 21:30 Ответить
Я с вами как бы согласен,но не на счет раз в год,вспоминают постоянно и помогают все,кто чем может,но *****,начиная с 1991 года сколько было возможностей и вот так просто все просрать разворовать,о какой нахер весь мир с нами идет речь,да всем пофиг Украина,они решают свои проблемы.
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21.02.2022 05:04 Ответить
Возможно вы правы,спорить не буду.
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21.02.2022 06:49 Ответить
Не фантазируй. Ты кацапский троль через vpn.
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21.02.2022 14:24 Ответить
та давайте мы все выедем, как крысы с тонущего корабля....
вам тогда и вышиванку раз в год одевать не придется.
Хотя судя по посту, она вам и так не нужна.
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22.02.2022 00:53 Ответить
А вы обзываете кацапов финно-угорцами!Твари необразованные!
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20.02.2022 21:47 Ответить
а , зря ты еще живое чмо ольгинское
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21.02.2022 06:28 Ответить
Да, это сильно.
Финны, как никто нас понимают.
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20.02.2022 22:31 Ответить
Фіни взагалі мужні чуваки. У 1939 році армія фінів у 260 тисяч навішала силам вторгнення червоної армії, яких було 800-900 тисяч. У фінів було 60 танків і 120 літаків. У срср було 1500 танків і 1200 літаків.
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20.02.2022 22:43 Ответить
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20.02.2022 23:12 Ответить
подяка! 👍
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20.02.2022 23:30 Ответить
ROC установили национальный рекорд по количеству медалей. Это несмотря на то что комплектов медалей на Олимпиадах сейчас разыгрывается в два раза меньше чем в 90-е.

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21.02.2022 08:35 Ответить
Какой может быть национальный рекорд у ROC, если это не нация?
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21.02.2022 11:24 Ответить
Дякуєм SUOMI
За підтримку нас
Ці слова вагомі
У важкий нам час.

Московитів били,
Ви колись в війні
І в хокей прибили,
В олімпійські дні.

Нам цю перемогу
Присвятили ви.
За цю допомогу
Вдячні вам всі ми.

Будемо ми сильні,
Вільні, як і ви.
Зникнуть божевільні,
Що прийшли з Москви.

20.02.2022 р.
Анатолій Березенський
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21.02.2022 10:07 Ответить
Переходя на первоисточник, попадаешь на пост опубликованный на странице с 680 подписчиками (сейчас уже чуть больше), посвященный документальному финскому фильму о хоккее. Пост действительно в поддержку Украины, с меткой посольства, и ссылкой NewYork Times, где про Украину ничего не говорится.
Сборная Финляндии победу могла посвятить только себе.
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21.02.2022 13:22 Ответить
ОКР -
Обсесивно-компульсивний розлад )))
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21.02.2022 13:22 Ответить
Если бы московиты победили финнов и стали чемпионами, то они бы точно напали на нас. А так, надеюсь, могут и не напасть.

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21.02.2022 14:15 Ответить
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