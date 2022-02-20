Финны посвятили Украине победу над ОКР в хоккейном финале Олимпиады: "Это для тебя! Оставайся сильной"
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В воскресенье, 20 февраля, в заключительный день зимней Олимпиады-2022 в Пекине состоялся финал хоккейного турнира, в котором сборная Финляндии одержала победу над ОКР со счетом 2:1. Сборная Финляндии посвятила победу Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после поединка популярный финский паблик о хоккее "Hockey Dreams" в фейсбуке разместил пост, посвятив Украине триумф Финляндии в битве с российской командой.
"Это для тебя #Украина. Оставайся сильной", - говорится в посте.
Стоит отметить, что посвящение Украине победы финнов над сборной ОКР изрядно взволновало мужа главной кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой – Евгения Попова, который является ярым хоккейным болельщиком.
Напомним, что финальная игра между сборными Финляндии и ОКР завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, решающая шайба была заброшена на старте третьего периода. Финны идеально отработали концовку матча и не позволили россиянам организовать финальный штурм. Команда Олимпийского комитета России была действующим чемпионом зимних Игр.
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Украина воюет с ихтамнетами,
Крым отжали какие-то орангутанги без опознавательных знаков...
Что с этим миром творится, ***?
Може й "технічні". А може...
Хочеться думати про людей добре. Я про фіннів з того магазину.
А фины помнят войну с эсэсэсер и своего героического президента,
называя его именем улицы и площади
вам тогда и вышиванку раз в год одевать не придется.
Хотя судя по посту, она вам и так не нужна.
Финны, как никто нас понимают.
За підтримку нас
Ці слова вагомі
У важкий нам час.
Московитів били,
Ви колись в війні
І в хокей прибили,
В олімпійські дні.
Нам цю перемогу
Присвятили ви.
За цю допомогу
Вдячні вам всі ми.
Будемо ми сильні,
Вільні, як і ви.
Зникнуть божевільні,
Що прийшли з Москви.
20.02.2022 р.
Анатолій Березенський
Сборная Финляндии победу могла посвятить только себе.
Обсесивно-компульсивний розлад )))