Ударная группировка РФ ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована, - Резников. ВИДЕО
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Говорить о том, что полномасштабное нападение российских войск на Украину может быть "завтра-послезавтра", не стоит.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Алексей Резников заявил в эфире телеканала "1+1".
"По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована.
Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет", - заверил он.
Министр обороны также отметил, что Украина будет внимательно наблюдать за заседанием Госдумы РФ, где 22 февраля будет рассмотрен украинский вопрос.
"Давайте смотреть на 22 число, у них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные глупые решения. Но я думаю, что эти решения приведут к отказу от Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Мы наблюдаем за этим", - сказал Резников.
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которые 10 лет уничтожали советских оккупантов
для смерти которых - лживый совок тоже, через один (совейский) телевизор, придумал "исполнение интернационального долга"...
обидно было тогда в молодости, что мои лучшие друзья погибли не по своей воле ,ни за что и не не прожил с ними свою жизнь !
тогда краснопузые упыри тоже жрали чёрную икру и кувыркались с тёлками в лимузинах ...
слава Богу что пришёл адекватный Горбачёв и прислушался к комитету вдов и матерей и к призыву цивилизованного мира остановить эту бессмысленную бойню !
так же будет и в Украине после полномасштабного...
безусловно да, у моджажедов были горы и подземные коммуникации между кишлаками
у нас - равнинная местность в основном, но думаю что Америка поможет с истребителями и бомбардировщиками, потому что не будет смотреть на это бессмысленное истребление в центре Европы...
а принять в НАТО Украину, в таком случае, можно будет за 24 часа, никого особо не спрашивая !
СЛАВА УКРАЇНІ !
Выучил "умное" слово и теперь везде им кичится.
Россия закрыла внушительную часть акватории Азовского моря (в том числе прямо напротив Мариуполя) и воздушного пространства над ним.
https://daily.dialog.ua/246753_1645425788
Обстрел Луганска попал в кадр. Украинская сторона передаст доказательства международным наблюдателям.
https://www.dialog.ua/war/246749_1645391716
21 февраля, 12:57
ФСБ России утверждает, что запущенный с территории Украины снаряд утром 21 февраля «полностью разрушил» место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
https://tvrain.ru/news/fsb_vypuschennyj_s_territorii_ukrainy_snarjad_razrushil_pogranpunkt_v_rostovskoj_oblasti-548241/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324608/
Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.
Пряма мова: "Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/18/7324458/