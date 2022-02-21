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вторжение (497) Резников (1167)

Ударная группировка РФ ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована, - Резников. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Говорить о том, что полномасштабное нападение российских войск на Украину может быть "завтра-послезавтра", не стоит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Алексей Резников заявил в эфире телеканала "1+1".

"По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована.

Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет", - заверил он.

Министр обороны также отметил, что Украина будет внимательно наблюдать за заседанием Госдумы РФ, где 22 февраля будет рассмотрен украинский вопрос.

"Давайте смотреть на 22 число, у них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные глупые решения. Но я думаю, что эти решения приведут к отказу от Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Мы наблюдаем за этим", - сказал Резников.

Читайте также: Мы сломали вражеский сценарий, агрессору никто не верит, - Резников
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Топ комментарии
+43
От баран, а для нападу цього і не треба, бо можна ракетами почати наступ. Рєзніков, на жаль, все більше перетворюється в ЗЕЛЕНЕ ЛАЙНО (
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20.02.2022 20:48
+35
він реально їбанутий цей "міністр оборони"
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20.02.2022 20:48
+27
ударні угрупування на думку т.з. міністра.

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20.02.2022 20:52
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Пояснюю для нашого тупого міністра оборони. Рада федерацій може проголосувати застосування військ проти України як в 2014р. Це найімовірніше.
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20.02.2022 21:19 Ответить
Притом задним числом у них тоже можно.
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20.02.2022 21:26 Ответить
кщзломодия закрыла воздушное пространство над азовским морем,а у этой мрази нападения не будет
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20.02.2022 21:20 Ответить
Ударне угруповання-це кіннота і путін попереду на ліхом коні,так він це розуміе!
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20.02.2022 21:21 Ответить
Ага. А Путин еще не прискакал.
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20.02.2022 21:22 Ответить
Я даже не знаю, к кому обратиться, чтоб этого идиота прибрали…(( Зеленский не читает, ермак предатель…
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20.02.2022 21:21 Ответить
сидя где то там непонятно где ну да можно балаболить ХЛОПЦІ ТРИМАЙТЕСЬ ТИЛ З ВАМИ
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20.02.2022 21:22 Ответить
Либо Байден врет, либо Резников
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20.02.2022 21:22 Ответить
Не довго було просвітлення. Наша пісня гарна й нова починаєм її знову
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20.02.2022 21:22 Ответить
Фейсбук у него хоть есть? Я щас туда разряжусь…
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20.02.2022 21:24 Ответить
у него там всё хорошо. Фотки друзей, личная жизнь, кошечки. https://www.facebook.com/alex.reznikoff
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21.02.2022 09:11 Ответить
Когда Зечмо говорит,при финансировании армии не за что будет строить дороги,удивляться уже нечему
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20.02.2022 21:26 Ответить
подібні постійні заяви міністра оборони України в той час ,коли російський окупант стягнув до кордонів України біля 150 тисяч озброєних до зубів рашистів вказують на те,що його призначив "капутін" для ведення гібридної війни з Україною і її народом із середини
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20.02.2022 21:26 Ответить
Недоречним є факт знаходження на посту Міністра Оборони України такого дилетанта і телепня - базіки як Резніков. Ледь стримуюсь, щоб не вилаятись.
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20.02.2022 21:31 Ответить
телепень для рєзнікова це комплімент визнання неаби якого розуму...))
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20.02.2022 22:04 Ответить
Вони зраду будуть пояснювати некомпетентністю та дилетантством.
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20.02.2022 22:20 Ответить
Авжеж це нонсенс!Це просто диверсія! Мати ще одне чергове одоробало під час війни-це злочин.
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21.02.2022 08:15 Ответить
ГОЛОВА ПЕНТАГОНУ КАЖЕ КАЦАПИ ВИШУКУВАЛИСЬ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ УДАРУ АЛЕ НАШ ГУРУ ВІЙНИ КАЖЕ ТО ВСЕ МУЙНЯ СЛУХАЙТЕ МЕНЕ, А ЧИ НЕ ЗАСЛАНИЙ КОЗАЧОК В НАС СИДИТЬ
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20.02.2022 21:31 Ответить
А шо не видно.
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20.02.2022 22:31 Ответить
прекрасно понимал и понимаю афганских моджахедов,
которые 10 лет уничтожали советских оккупантов
для смерти которых - лживый совок тоже, через один (совейский) телевизор, придумал "исполнение интернационального долга"...
обидно было тогда в молодости, что мои лучшие друзья погибли не по своей воле ,ни за что и не не прожил с ними свою жизнь !
тогда краснопузые упыри тоже жрали чёрную икру и кувыркались с тёлками в лимузинах ...
слава Богу что пришёл адекватный Горбачёв и прислушался к комитету вдов и матерей и к призыву цивилизованного мира остановить эту бессмысленную бойню !
так же будет и в Украине после полномасштабного...
безусловно да, у моджажедов были горы и подземные коммуникации между кишлаками
у нас - равнинная местность в основном, но думаю что Америка поможет с истребителями и бомбардировщиками, потому что не будет смотреть на это бессмысленное истребление в центре Европы...
а принять в НАТО Украину, в таком случае, можно будет за 24 часа, никого особо не спрашивая !
СЛАВА УКРАЇНІ !
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20.02.2022 21:41 Ответить
зібрали 75% своїх збройних сил під кордоном України. Це не ударне угруповання?
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20.02.2022 22:09 Ответить
Якщо 150 тис. військ це 3/4 всієї москальської армії, то в нас є шанс звільнити москву...
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21.02.2022 00:18 Ответить
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20.02.2022 22:13 Ответить
Надо поискать нет ли у него и квартала общих постановщиков сцен. Те же ляпы.
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20.02.2022 22:19 Ответить
По словам Резникова, не сформирован ударный кулак для нападения. А если кацапы начнут просто одновременно по всему фронту прорыв, у нас что по всей линии оборонительные кулаки сформированные? Нет, такое же распыление имеющихся сил по всей длине границы. Так что дожидаться кулаков как признаков нападения не стоит. Оно может начаться в любое время в любом месте. И готовиться к обороне.Уже готовится.
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20.02.2022 22:17 Ответить
75% личного состава ВСЕЙ своей армии РФ привезла на нашу границу. А вот зелёные дегенераты у власти - это будет причиной поражения. Какие ударные группировки? У нас армия не миллион, чтобы создавались миллионные группировки вторжения как во второй мировой войне. Полные профаны возглавили министерство обороны.
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20.02.2022 22:19 Ответить
Резников выполняет функцию позитивную - гасит панику. В этом ничего криминального нет. Не все же люди эиоционально стойкие, нельзя допустиь панику это и будет победа для кацапской гибридной агрессии, враги хотят чтобы мы боялись и паниковали. Обратите внимание источник 1+1, это в основном женщины средних лет с детьми и далекие от войны. С ними это правильная коммуникация. Гораздо важней о чем говорят и пишут в штабах бригад, думаю там информация может отличаться, но это не нужно озвучивать домохозяйкам и диванным экспертам.
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20.02.2022 22:20 Ответить
Знаю пиарщицу Резникова, надо к ней на довольствме проситься) , так отмазываю Резникова, как будто его пиарщик пишет. Я его немного недолюбливаю за снобизм и любовь к начальству, но тут Министр прав, как мне кажется.
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20.02.2022 22:22 Ответить
Действительно, только вспотеешь.
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20.02.2022 22:32 Ответить
Don't look up
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20.02.2022 22:39 Ответить
скажіть люди !!! коли вже наші депутати приймуть закон "про відповідальність за брехню державних посадовців"?? всі посадовці мають відповідати чесно на запитання громадян України. А потім дивуємось що до влади приходять все більш крутіші брехуни. Брехуни не будують а зовсім навпаки - розорюють людей - громаду - країну . Не знаєш - не бреши. Інакше будеш проклятий як Ляшко Саакашвілі чи Зеленський.
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20.02.2022 23:04 Ответить
Подаруйте йому окуляри, хай він свої рожеві викине
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20.02.2022 23:21 Ответить
"Американська розвідка дізналася, що командири російської армії на місцях отримали наказ бути готовим до наступу", - кореспондент CBS.
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20.02.2022 23:30 Ответить
Дивлюсь я , у цій групі панують переважно панічні настрої. 150 тис. військ мордора + 30 тис. алкашів з днр/лнр - це про що? Проти 250 тис. регуляної армії + 350 тис. резерву першої черги у нас? Ну очкуйте далі. Піду почитаю щось більш оптимістичне...
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21.02.2022 00:30 Ответить
Для початку цього достатньо. Американці з набагато меншими силами захопили у утримували Афганістан. Україна не Афганістан але Путін дуже розраховує на п'яту колону (РПЦ, Риги, Комуністи та інша вата). До того ж зараз іде мобілізація на окупованих территріях і довести сили "сепарів" до 100, а може 150 тисяч думаю реально. І цим м'ясом схоже хочуть закидати наші війська на сході. А з приводу ударних груп то їх і не треба створювати, буде потужный удар з повітря, і за пару годин біля кордону вже передові сили танків які атакують прикордонні пункти.
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21.02.2022 06:43 Ответить
Вот гандон - что ты будешь ждать пока эти гниды поползут через границу? И что дальше?
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21.02.2022 00:32 Ответить
Запевняю резника, що москалі можуть перетнути кордон і БЕЗ ударних груп! Багато було ударних груп під час початку окупації Криму? Багато ударних груп окуповували Донбас?
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21.02.2022 08:50 Ответить
Посмотрел фейсбук у Резника, а что он имеет общего с армией? Теоритески только два года. В 1984-1986 годах проходил срочную военную службу в 64-й ШМАС. С таким руководством как Зе и Ре, можно нех не бояться
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21.02.2022 09:17 Ответить
Ударной группировки не надо для нанесения точных ударов, пи....р ты очкастый!
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21.02.2022 09:35 Ответить
Нагадайте, де раніше працював Резніков? Мені здається десь тут: ЦРУ, Пентагон, Моссад, Мi-6?
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21.02.2022 11:03 Ответить
Можно продублировать данные розведки? На всякий случай...
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21.02.2022 11:15 Ответить
Да что он,чёрт побери,несёт? И это-министр обороны
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21.02.2022 11:20 Ответить
У меня сильное подозрение, что сам Резников ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ, что такое "ударне угруповання"!
Выучил "умное" слово и теперь везде им кичится.
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21.02.2022 11:49 Ответить
Чим більше "паніки" - тим більше зброї нам капіталісти привезуть та вишуканіші санкції для московії вигадають.
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21.02.2022 12:17 Ответить
В Азовское море вошла эскадра военных боевых кораблей РФ: что известно

Россия закрыла внушительную часть акватории Азовского моря (в том числе прямо напротив Мариуполя) и воздушного пространства над ним.
https://daily.dialog.ua/246753_1645425788
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21.02.2022 12:21 Ответить
Российские войска ударили тяжелым вооружением по Луганску Ночью 20 февраля российские оккупационные войска открыли огонь из тяжелого вооружения по захваченному Луганску.

Обстрел Луганска попал в кадр. Украинская сторона передаст доказательства международным наблюдателям.

https://www.dialog.ua/war/246749_1645391716
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21.02.2022 12:25 Ответить
ФСБ: выпущенный с территории Украины снаряд разрушил погранпункт в Ростовской области

21 февраля, 12:57
ФСБ России утверждает, что запущенный с территории Украины снаряд утром 21 февраля «полностью разрушил» место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

https://tvrain.ru/news/fsb_vypuschennyj_s_territorii_ukrainy_snarjad_razrushil_pogranpunkt_v_rostovskoj_oblasti-548241/
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21.02.2022 12:27 Ответить
Росія склала списки тих, кого треба арештувати чи вбити в Україні при вторгненні - ЗМІ
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324608/
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21.02.2022 12:28 Ответить
ВИСТУПАЮЧИ В РАДІ, РЕЗНІКОВ ВКОТРЕ НАГОЛОСИВ, ЩО АГРЕСІЯ УКРАЇНИ ЩОДО БІЛОРУСЬКОГО НАРОДУ НЕМОЖЛИВА В ПРИНЦИПІ, АДЖЕ ЗА ТАКЕ "НАС ПРОКЛЯНУТЬ НАШІ НАЩАДКИ".

Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Пряма мова: "Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/18/7324458/
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21.02.2022 12:30 Ответить
На ютубканале, где размещен сей репортаж от ґ+ґ, вакханалія "дякувальников" им всем повезло что МО есть Резников, президентом Зеленский и прочие атрибутьі дома умалишенньіх
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21.02.2022 15:16 Ответить
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21.02.2022 16:12 Ответить
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