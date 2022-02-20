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Только несколько вывезенных с оккупированного Донбасса семей остаются в РФ, - Центр стратегических коммуникаций МКИП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Только несколько вывезенных с оккупированного Донбасса семей остаются в РФ, - Центр стратегических коммуникаций МКИП

На "эвакуационных пунктах" для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Ростовской области Российской Федерации осталось всего несколько семей.

Об этом сообщает в фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информполитики, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы, вывезенные оккупантами из Донбасса в Россию, оказались в трудных условиях. Сначала их испугали громкими взрывами, воем сирен и приказом об "эвакуации". Потом они провели по 10-14 часов в автобусах в очередях на границе с Россией. С малыми детьми. Без сна, еды и нормального туалета. В Россию выпускали только женщин и детей, разделяя семьи", - отметили в Центре.

По его данным, после этого у вывезенных жителей временно оккупированных территорий востока Украины начались "новые мытарства".

Читайте также: Вывезенные в РФ жители оккупированного Донбасса двое суток остаются в автобусах, потому что места временного размещения закрыты, - Денисова. ФОТОрепортаж

В частности, обещанных оккупационными властями мест в российских санаториях на всех не хватило. Да, кого-то поселили в палатках российского Министерства чрезвычайных ситуаций с двухэтажными нарами и узкими проходами.

Других привезли в "огромный спортивный зал, где в упор расставлены десятки раскладушек".

Как отметили в Центре стратегических коммуникаций, "все это ради пропагандистской телевизионной картинки. Но и она получилась не очень убедительной: уже 20 февраля на "эвакуационных пунктах" было всего несколько семей, а в спортзале таганрогской спортивной школы №13 две трети раскладушек оказались пустыми".

"Получить обещанные российскими властями 10 тысяч рублей (примерно 3,6 тыс. гривен), вывезенным украинцам будет тоже нелегко: нужно иметь российский паспорт и где-то найти отделение российского "Сбербанка", оставив на кого-то маленьких детей", - добавили в Центре.

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Украинские власти призывают жителей оккупированных территорий оставаться дома, чтобы не стать жертвами терактов, которые могут готовить российские кадровые военные и спецслужбы.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что Украина не планирует ни одного наступления на востоке и не стреляет по своим гражданам.

Напомним, 18 февраля жители оккупированного Донецка получили на свои телефоны от местного оператора мобильной связи "Феникс" смс-сообщение с призывом об экстренной эвакуации. Местные сообщили, что оккупационные власти Донецка включили "устрашающее завывание громкой сирены гражданской обороны, как раньше перед бомбежкой в ​​годы Второй мировой войны".

В то же время, президент России Путин пообещал каждому жителю временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по 10 тысяч рублей, если они согласятся на эвакуацию на территорию Ростовской области.

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Между тем в Ростовской области Российской Федерации из-за наплыва жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей был введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, вывезенные под предлогом эвакуации жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей уже почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, в то время как места временного размещения, где их планировали поселить - закрыты.
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Топ комментарии
+29
Головне, щоб не поверталися. Буде менше вати в Україні
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20.02.2022 21:36
+17
Завезли вагнерівців, квартири обікрали..вата радіє..нащадків завезених в дома українців яких знищили комуняки тепер повертаються в рідну говень..чому вату не утилізували по дорозі?
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20.02.2022 21:38
+16
Ли-Си-Цын 🇺🇦@lysytsyn7410 · 33 мин

Аквафреш по центру цього концтабору виглядає просто феєрично
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20.02.2022 21:37
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Головне, щоб не поверталися. Буде менше вати в Україні
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20.02.2022 21:36 Ответить
Ли-Си-Цын 🇺🇦@lysytsyn7410 · 33 мин

Аквафреш по центру цього концтабору виглядає просто феєрично
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20.02.2022 21:37 Ответить
Все через астрал как всегда рукожопость кацапов переплюнула даже ожидания.....Путин может гордится званием Х...ла
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20.02.2022 21:57 Ответить
Если увеличить то флаг не РФ, и справа белоголубой. Скорее клубные спортфлаги. Сомнительно это фото, не привязано к моменту. Хотя в целом нормально. Нас не касается это. Они выбирали. Понять можно---но не больше. Поезд ушёл для всех.
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20.02.2022 21:58 Ответить
тут, там само, тільки збоку

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20.02.2022 22:03 Ответить
Жаль вратаря нет. Так бы сразу определились. Пойдёт-сойдёт.
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20.02.2022 22:09 Ответить
от і знадобився цех по виробництву безпілотників
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20.02.2022 22:12 Ответить
Вот точно таким я и представлял коммунизм в детстве.
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20.02.2022 22:15 Ответить
"коммунізьм - ето молодость міра і єво возводіть (!) молодим"
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20.02.2022 22:19 Ответить
Не, все-таки фееричней смотрится надпись "Гандбольный клуб"
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20.02.2022 22:00 Ответить
А таки - ДА-А-А !!!
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21.02.2022 06:57 Ответить
Завезли вагнерівців, квартири обікрали..вата радіє..нащадків завезених в дома українців яких знищили комуняки тепер повертаються в рідну говень..чому вату не утилізували по дорозі?
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20.02.2022 21:38 Ответить
Дамбвабве! Вас будуть бамбіть. Це правда. Ваші ж асвабадітелі. Їдьте і не повертайтесь...
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20.02.2022 21:42 Ответить
даунбасята
не забутьте
аплатить
кацапам
за праезд
туда и назат
или вы уже в 14-м "заплатили" ?
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20.02.2022 21:46 Ответить
там интереснее - эвакуированным раздадут кредитные карточки на которые закинут 4 т грн в эквиваленте и взяв персональные данные - скорее всего деньги будут возвратные
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20.02.2022 22:03 Ответить
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20.02.2022 22:04 Ответить
ойц... (шото подозрєваєт)

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20.02.2022 21:46 Ответить
картинку зробили можна і по домам
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20.02.2022 21:47 Ответить
можно...))) только некоторые дома уже побомбили (в смысле обокрали))))
овчинка стоила выделки??? )))))
кому-то сделали картинку - а кто-то потерял скарб нажитый непосильным трудом )))
идыёты...
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20.02.2022 22:10 Ответить
Коротенько вийшла екскурсія, використувовали як призервативи і викинули нах.
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20.02.2022 21:51 Ответить
Сєпарьйо нічого не важить. Але діти, яким 1-3-5-7 років це ті, за що варто боротись. Можете мені "насипати" , але пройде 10-15 років і ці діти будуть розуміти, що з ними могла зробити рассєя та днр/лнр. Вважаю, що необхідно вкладати саме в дітей.
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20.02.2022 21:52 Ответить
Эти дети через 10-15 лет вас будут обстреливать как им это вкладывают в голову с ясельных групп садика. За этот навоз бороться? Бороться можно за территорию, места здесь красивые, а вот народ в большинстве своем - дерьмо абсолютно ватное и безмозглое, это я вам говорю как коренной житель Донецкой области (освобожденной от лаптестанцев ее части).
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20.02.2022 22:06 Ответить
Где вы в ДыРке видели украинцев , их там нет уже несколько лет . Там максимум могут быть граждане Украины.
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20.02.2022 21:52 Ответить
Не надо их называть гражданами Украины, они этого не достойны
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20.02.2022 22:24 Ответить
Да это понятно , но увы по политическим мотивам , мы обязаны считать их нашими гражданами.
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20.02.2022 23:41 Ответить
Ні, вони "неграждане". Тупа біомаса.
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21.02.2022 07:01 Ответить
Ще не отримали вовиних 10 тисяч!
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20.02.2022 21:53 Ответить
Или наоборот: ухватили - и домой.
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20.02.2022 21:56 Ответить
Они сейчас без этих денег в ограбленных квартирах счастливы, что не в Магадане. Как мало бывает нужно для счастья: чтобы экскурсия закончилась
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20.02.2022 22:42 Ответить
Точно. Как сделать человеку хорошо? Сначала плохо, а потом - как было.
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20.02.2022 22:51 Ответить
Так им и надо. Предателей нигде не любят
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20.02.2022 21:55 Ответить
Туди виперли кучу людей. 4-5 тисяч так точно. Ну як і чим вони за один день вернулись додому???? І хто їх назад в лугандон пустив??? Ну шо за гон????))))
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20.02.2022 22:00 Ответить
поехали поднимать хантемансийск.
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20.02.2022 22:10 Ответить
Каждый выбирает свой жизненный путь. Комфортно разговаривать по русски -да пожалуйста! Но, кормить, поить, одевать и обувать ни кто не обещал. Разговаривайте!
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20.02.2022 22:04 Ответить
Чем меньше вернется, тем меньше выселять придётся! Всячески поддерживать панические настроения и пусть ************ хоть все!
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20.02.2022 22:09 Ответить
"дом-3" новое шоу для дебилов ))
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20.02.2022 22:17 Ответить
больше на игру в кальмара смахивает.. такие же зловещие фотки из лагерей беженцев от своих призывов
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20.02.2022 22:45 Ответить
были и уже нет


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20.02.2022 22:46 Ответить
Ось читаю я усі коментарі і дуже жалкую,відчули що раша у 14-му передчасно зупинилася. Треба було накрити хоч би половину країни, щоб отакі на собі відчули, що тут і як було. Ніхто не згадує ні проукраїнські мітинги у Донецьку, ні завезену з ростову тітушню для картинки і мітингів. Ну й Бог суддя. Але я досі пам'ятаю напис на стіні будинку біля бази сепарів одного ранку: "Україна - понад усе!". І це не територія написала, а люди! І подивіться навколо себе, скільки навкруги вас зараз вати! І в Києві, і в Умані, і навіть у Львові є випадки! Ех люди...
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20.02.2022 22:48 Ответить
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20.02.2022 23:03 Ответить
А де ж у 2014 році були шахтарі Донбасу? Ці вільні та мужні люди? Десятки тисяч шахтарів? У 90-х вони мужньо стучали касками під Кабміном, вимагаючи запрлату. Коли вся Україна жила без зарплат. Чому ж вони у 2014 мужньо не вигнали з Донбаса декілька сотень завезених тітушек? Декілька сотень алкашей і наріків?
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20.02.2022 23:10 Ответить
У 2014 році раша зупинилась там, де її зупинили українці.
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20.02.2022 23:12 Ответить
а жаль, остались бы там на своих московских раскладушках. Получали бы 10000000 московских рублей в месяц. Жили бы там вечно на халяву, брезговали бы украинскими пенсиями.
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21.02.2022 01:52 Ответить
 
 