Только несколько вывезенных с оккупированного Донбасса семей остаются в РФ, - Центр стратегических коммуникаций МКИП

На "эвакуационных пунктах" для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Ростовской области Российской Федерации осталось всего несколько семей.

Об этом сообщает в фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информполитики, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы, вывезенные оккупантами из Донбасса в Россию, оказались в трудных условиях. Сначала их испугали громкими взрывами, воем сирен и приказом об "эвакуации". Потом они провели по 10-14 часов в автобусах в очередях на границе с Россией. С малыми детьми. Без сна, еды и нормального туалета. В Россию выпускали только женщин и детей, разделяя семьи", - отметили в Центре.

По его данным, после этого у вывезенных жителей временно оккупированных территорий востока Украины начались "новые мытарства".

Читайте также: Вывезенные в РФ жители оккупированного Донбасса двое суток остаются в автобусах, потому что места временного размещения закрыты, - Денисова. ФОТОрепортаж

В частности, обещанных оккупационными властями мест в российских санаториях на всех не хватило. Да, кого-то поселили в палатках российского Министерства чрезвычайных ситуаций с двухэтажными нарами и узкими проходами.

Других привезли в "огромный спортивный зал, где в упор расставлены десятки раскладушек".

Как отметили в Центре стратегических коммуникаций, "все это ради пропагандистской телевизионной картинки. Но и она получилась не очень убедительной: уже 20 февраля на "эвакуационных пунктах" было всего несколько семей, а в спортзале таганрогской спортивной школы №13 две трети раскладушек оказались пустыми".

"Получить обещанные российскими властями 10 тысяч рублей (примерно 3,6 тыс. гривен), вывезенным украинцам будет тоже нелегко: нужно иметь российский паспорт и где-то найти отделение российского "Сбербанка", оставив на кого-то маленьких детей", - добавили в Центре.

Читайте также: Вывезенных из ОРДЛО людей предлагают разместить на крайнем севере РФ

Украинские власти призывают жителей оккупированных территорий оставаться дома, чтобы не стать жертвами терактов, которые могут готовить российские кадровые военные и спецслужбы.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что Украина не планирует ни одного наступления на востоке и не стреляет по своим гражданам.

Напомним, 18 февраля жители оккупированного Донецка получили на свои телефоны от местного оператора мобильной связи "Феникс" смс-сообщение с призывом об экстренной эвакуации. Местные сообщили, что оккупационные власти Донецка включили "устрашающее завывание громкой сирены гражданской обороны, как раньше перед бомбежкой в ​​годы Второй мировой войны".

В то же время, президент России Путин пообещал каждому жителю временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по 10 тысяч рублей, если они согласятся на эвакуацию на территорию Ростовской области.

Читайте также: "Мест нет. Мы со вчерашнего вечера не ели, не спали. Как можно так манипулировать женщинами и детьми", - беженцы с ОРДЛО жалуются на "теплый" прием в Таганроге. ВИДЕО

Между тем в Ростовской области Российской Федерации из-за наплыва жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей был введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, вывезенные под предлогом эвакуации жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей уже почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, в то время как места временного размещения, где их планировали поселить - закрыты.