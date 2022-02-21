Войска РФ открыли огонь из тяжелого вооружения по оккупированному Луганску, - штаб ООС. ВИДЕО
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В воскресенье, 20 февраля, около 21 часа российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения с района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов.
Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации.
Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей.
Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант", - говорится в сообщении.
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Вночі, схоже...
За 8 років різним кабінетам міністрів було на^&ти на ці питання, так само, як і на будівництво "стіни Маннергейма" по всьому кордону з рашкою. От тепер і маємо.
Я вжив слово «стіна» фігурально, у значенні «мережа ДУЖЕ укріплених оборонних позицій», можливо з високим земляним валом.
І з 2000+ кілометрів кордону довжелезні ділянки не були взагалі ніяк промарковані.
Зато не бендеровцы...
С этим видео прямо в ООН.
Это все равно, что в Спортлото
Освободителями можно войти лишь в ЛДНР.
Московские упыри и сейчас, уже в 21-ом веке, действуют по тем же привычным для них сталинско-чекистским методичкам.
https://www.youtube.com/watch?v=hyP6JK8AW0A
Или это будет старая добрая песня про "ДРГ на мусоровозе"?