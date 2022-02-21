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армия РФ (15319) Луганск (3136) обстрел (20073) операция Объединенных сил (4182)

Войска РФ открыли огонь из тяжелого вооружения по оккупированному Луганску, - штаб ООС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В воскресенье, 20 февраля, около 21 часа российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения с района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов.

Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации.

Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей.

Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант", - говорится в сообщении.

Читайте также: В результате обстрела войск РФ уничтожен автомобиль ЗиЛ-131 украинской стороны СЦКК, - ООС. ВИДЕО
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Топ комментарии
+80
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20.02.2022 22:40
+71
Ответка от Штатов должна выглядеть только так:
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20.02.2022 22:45
+56
то прямий артобстріл нашої території - це привід чи не привід для пекельних санкцій щодо рф?
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20.02.2022 22:42
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Страница 2 из 2
А как назвать по другому "шахтеров", которые ставят грады на территории жилых кварталов и школ.
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20.02.2022 23:06 Ответить
Не неглупее, а чудовищнее. В интернете полно роликов стрельбы с жилых районов и школ, знают, куда ответка прилетит.
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20.02.2022 23:23 Ответить
русский, ваше зверье на Донбассе это делает с 2014 года. Это ваша обычная тактика, одобренная лично ******.
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20.02.2022 23:35 Ответить
А де наш Рейган, щось після Мюнхену невидно та не чути)))
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20.02.2022 23:01 Ответить
ядрёную бимбу делает
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20.02.2022 23:03 Ответить
Это так ***** защищает рускоязычных?
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20.02.2022 23:03 Ответить
написано же "из района", читать разучился?
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20.02.2022 23:04 Ответить
Вот на этом ваша тупорыло-винторогая пропаганда и палится, так как в Луганской области есть 2 Лобачево.
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20.02.2022 23:07 Ответить
Чувырла Лобачево рядом с Николаевкой и Пионерским, пшел нах дыбил. Ты там бывало.
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20.02.2022 23:09 Ответить
а Донецьк - коли накриють?
Вночі, схоже...
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20.02.2022 23:03 Ответить
"Шоу плакальщиц (Марий Ципко) и распятьіх мальчиков в трусиках"
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21.02.2022 01:15 Ответить
Запад чесно должен выступить и заявить, что будет прикрывать небо мирной Украины, за стрелковое оружие спасибо. Только тогда ***** не двинется, а пока оно ощущает себя сильнее будет идти вперёд.
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20.02.2022 23:04 Ответить
Nu a chto vi hoteli, jesli dopustili golosovanije po prikolu - raspishites i poluchaite. kstati, nam jestj programma, no imenno teperj nelzia otkritj.
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20.02.2022 23:06 Ответить
Взагалі, під час війни вибори не проводяться, через великий ризик перемоги на них популістів, які пообіцяють мир вже завтра. До речі, Порох у 2014 році теж переміг вже у першому турі, пообіцявши швидке завершення АТО. Але у нас особливий випадок - побоювання узурпації влади й ворожої пропаганди у створенні тоталітарного режиму. Та й західні партнери не вітали б перенесення виборів.
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21.02.2022 08:46 Ответить
Stranno, no net chustv sostradanija - zvali, nu tak vot on **** ruskij mir i priletajet.
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20.02.2022 23:04 Ответить
Открыта с РФ граница, идёт товарооборот. Почему сейчас это не прекратить и объявить официально войну?
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20.02.2022 23:05 Ответить
voinu dolzhni objavitj ruskije skoti, a to glagoljat vezde - mi nikogda ne nachinajem voinu - a chto teperj i uzje 7 let ????
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20.02.2022 23:07 Ответить
Дениска, ты всегда в своей палате можешь объявить войну. Не сдерживай себя
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20.02.2022 23:07 Ответить
А что по делу скажешь? Граница с агрессором уже перекрыта? По моей информации сотни фур там стоят.
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20.02.2022 23:19 Ответить
По твоей информации в Ольгино? А по моей информации ты гей-зоофил. Дальше что?
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20.02.2022 23:25 Ответить
Смотрю обосрался и сильно занервничал зелебебот....)
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20.02.2022 23:30 Ответить
Всякая срань сейчас вылезла
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20.02.2022 23:41 Ответить
Не с той стороны методичку глянут, юродивый? Гляди своим пердежом в лужу не распугай всех голубей
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21.02.2022 00:12 Ответить
Промокшанський місцевий олігархат торгує з агресором, вони між собою не воюють, лише з українським народом.
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21.02.2022 00:32 Ответить
Калійних і азотних добрив нема, вугілля і ТВЕЛів.

За 8 років різним кабінетам міністрів було на^&ти на ці питання, так само, як і на будівництво "стіни Маннергейма" по всьому кордону з рашкою. От тепер і маємо.
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20.02.2022 23:11 Ответить
Опять эти свидетели стены пришли. Про линию Мажино почитай. Она только от арабских клоунов защитить может. Не более того.
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21.02.2022 00:15 Ответить
До незнайомців порядні люди як правило звертаються на «Ви», чи не так?

Я вжив слово «стіна» фігурально, у значенні «мережа ДУЖЕ укріплених оборонних позицій», можливо з високим земляним валом.
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21.02.2022 00:41 Ответить
І толку з тої стіни? Щоб кацапи точно знали куди лупити? Ви бойовий статут хоч раз в житті відкривали?
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21.02.2022 02:00 Ответить
Я не знаю, що таке "бойовий статут". Але дуже добре знаю, що два десятки років через кордон України "шастали" всі, кому не ліньки.

І з 2000+ кілометрів кордону довжелезні ділянки не були взагалі ніяк промарковані.
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21.02.2022 14:42 Ответить
Ну це питання до обладнання кордону, а не до оборони. При реальному наступу всі ці стіни і рови до одного місця. Підрозділи будуть замасковано окопуватись на висотах вже на території яку будуть обороняти, і робити це так замасковано щоб противник не зміг догадатись на якому рубежі його зустрінуть, а якщо зустрінуть то наскільки насправді глибока оборона знаходиться далі за його маршрутом. Сидіти на стаціонарних позиціях довго не вийде бо по них будуть лупити так що палець не висунеш.
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21.02.2022 16:20 Ответить
дурню, ти хоч трохи в тому розумієшся, чи тільки тако аби триндіти?
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21.02.2022 07:31 Ответить
Мокшанська агентура при владі в Україні планує Конституцію міняти, тому воєнний стан не можна вводити
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21.02.2022 00:35 Ответить
Вот свезло лугандонцам.

Зато не бендеровцы...
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20.02.2022 23:06 Ответить
Іронічно але точно
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21.02.2022 02:26 Ответить
Правда там тільки 9 секунд і все.
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20.02.2022 23:17 Ответить
руцький мир в хату... а вы думали пенсии как в мацкве генералам фсб
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20.02.2022 23:16 Ответить
Шановні УБД 1ОР. Подзвоніть бойовим друзям. Не забудьте хлопців/дівчат, що зараз боронять нашу незалежність. Пом"яніть полеглих побратимів та сестер. Змащуйте зброю, зберіть набої до купи, документи, посвідки, готівку в бронежилет. Поцілуйте маму, дружину та дітей, полийте оливою певні місця в садочоку та будьте готові боронити Рідну Землю. Разом ми переможемо! Слава Україні!
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20.02.2022 23:22 Ответить
Очень информативное видео. Совершенно четко видно, что "Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения с района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска". Источник: https://censor.net/ru/n3317495
С этим видео прямо в ООН.
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20.02.2022 23:25 Ответить
Куда? В ООН?
Это все равно, что в Спортлото
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20.02.2022 23:34 Ответить
Уже поздно и Спортлото закрыто. Поэтому прямо в ООН
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20.02.2022 23:51 Ответить
Тупі тварюки з донбацу принесливійну не тільки собі, а і всій Україні. Смерть ворогам!
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20.02.2022 23:27 Ответить
Шановні порохоботи і зелєботи , шановні всі українці . Якщо ви помітили то на сайті з'явилось чимало кацапських тупих троляк . Не вступайте з ними в полеміку , в них немає мізків для мислення і душі для того щоб бути людьми . Вони всі народились мертвими і так мертвяками розносять сморід по світу . Ми українці завжди порозуміємся між собою , а ці гидоти ніколи не були і не стануть нам браттями . Хай горять у пеклі . Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!
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20.02.2022 23:27 Ответить
Судя по этой карте последних разведданных от США, шум на Донбассе , это отвлекающий манёвр, чтобы оттянут на себя резервы ВСУ от основных направлений Киев, Харьков, Одесса, Крым..
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20.02.2022 23:27 Ответить
так и есть. Я очень надеюсь, что хоть что-то стоит на защите Киева и Харькова. Тут явно пыль в глаза идет.
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20.02.2022 23:34 Ответить
Щось таки стоїть. Але ж цього, що стоїть, швидше за все недостатньо.
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21.02.2022 09:21 Ответить
В Киев российскую армию защищать "интересы русскоязычных" как-то никто не приглашал (Кива бы пригласил, но Кива в Испании), а войти хочется освободителями, а не агрессорами, в этом вся загвоздка.
Освободителями можно войти лишь в ЛДНР.
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21.02.2022 13:41 Ответить
Практически все обстрелы мирных гражданских объектов и мирных граждан на оккупированных территориях Дрнецкой и Луганской обл.за все 8 лет войны осуществлялись исключительно российскими террористами и их марионетками планомерно и сознательно по приказам из Кремля. Убиты тысячи и тысячи людей -детей, женщин, стариков. Украина, как европейская демократическая страна, строго и неукоснительно придерживается минрых соглашений и не обстреливает гражданские объекты
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20.02.2022 23:28 Ответить
Совковые выродки в ноябре 1939 года обстреливали убивали в посёлке Майнила своих же красноармейцев, чтобы создать повод для агрессии против Финляндии.

Московские упыри и сейчас, уже в 21-ом веке, действуют по тем же привычным для них сталинско-чекистским методичкам.
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21.02.2022 01:18 Ответить
Это уже тянет на суд над Роисей за геноцид и преступления против человечества или только на озабоченность?
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20.02.2022 23:47 Ответить
Ето путен защищает рузгоязычных? Если бы рузгоязычных не обстрелял путен то ето сделали бы войска НАТО? А теперь представьте что будет если Украина НЕ ДАЙ БОГ согласится дать автономию дамбасу. Ху***Ло обстреляет дамбас и обвинит Украину что она напала на суверенную независимую республику за которую как уже все поняли Мацква должна будет ввести войска в Киев
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21.02.2022 00:00 Ответить
Руцкій мір у всій своїй красі, головне щоб арт обстріл кацапів зафільмували західні журналісти, бо для міжнародного суду по військовим злочинам пригодиться
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21.02.2022 00:19 Ответить
Граница с РФ не закрыта, визовый режим не введен, торговля продолжается, еще наверняка и поезд на Москву ходит.
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21.02.2022 00:54 Ответить
Зрадники при владі зі своїм паханатом у кремлі не воюють, лише народ на якому вони паразитують
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21.02.2022 02:38 Ответить
надо просто перестать стрелять, и наживаться на войне (с) зе-наркоман
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21.02.2022 01:47 Ответить
"Свати" - святое!
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21.02.2022 06:55 Ответить
Напад був спланований заздалегідь. Про це знали обрані, але один з них ***********. На ютьюбі є відео, де жирик в парламенті каже, що війна почнеться 22.02 вранці. Як відомо, потім він раптово захворів "типа коронавірусом" і мабуть вже здох
https://www.youtube.com/watch?v=hyP6JK8AW0A
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21.02.2022 07:20 Ответить
Вже скорого тиждень як почалось загострення, кожен день пишуть що нас обстрілюють з важкого, москалі звіздять те саме. А звідки стріляюють ? Накуя ті дорогезні зоопарки, всякі контрбатарейні радари, а найгірше, що не використовують багатомільйонні Байрактари. Гаразд, заборонили на них вішати бомби і ракети, але це прекрасні розвідники, показували що робить фотки і відео до 20км. Пустити їх кілька штук по лінії розмежування в режимі 7/24, відосікі і фотки прямо в ОБСЄ та ООН, і тоді заткнуться озабочєнниє про правакации со старани ВСУ
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21.02.2022 08:21 Ответить
Хто не виїде в паРашу - попаде в рай.
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21.02.2022 09:13 Ответить
Дали дурачью в руки немного патронов, и понеслось!!! Вы бы им лучше атомную бомбу маленькую завезли, и показали как надо взорвать!! (чтобы они ее у себя рванули!!) Вот бы был номер!!
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21.02.2022 10:26 Ответить
Довольно странное направление для обвинений ВСУ в обстреле.
Или это будет старая добрая песня про "ДРГ на мусоровозе"?
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21.02.2022 10:34 Ответить
Бідний Воронеж! Як там люди хвилюються!
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21.02.2022 10:56 Ответить
СЦЫТ ХЙЛО !)
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21.02.2022 12:15 Ответить
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