Российские войска по состоянию на десять часов вечера 20 февраля 74 раза открывали огонь на Донбассе, - пресс-центр ООС
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По состоянию на 22 часа 20 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 74 раза нарушили режим прекращения огня, при этом 68 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Отмечается, что российско-оккупационные войска обстреляли:
- пять раз Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- дважды Гранитное – из минометов калибра 120 мм и 82мм.
- три раза Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
- пять раз Луганское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.
- дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- четыре раза Счастье - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Артема – из минометов калибра 120 мм.
- четыре раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
- Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
- Старомихайловку – из минометов калибра 120 мм.
- четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- золотое – из минометов калибра 120 мм.
- дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.
- три раза Троицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Причепиловку - из артиллерии калибра 152 мм.
- Павлополь – из минометов калибра 82 мм.
- три раза Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
- Крымское – из минометов калибра 82 мм.
- дважды Лопаскино - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.
- Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.
- дважды Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
- дважды Калиновое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
- дважды Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.
- дважды Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.
- Шумы – из минометов калибра 82 мм.
- Станицу Луганскую – из минометов калибра 120 мм.
- Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
- Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
- Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
"При обстреле из минометов калибра 120 мм населенного пункта Железное поврежден частный дом. Пострадавших гражданских лиц нет.
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны неприятеля", - подчеркнуто в сообщении.
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Просто сьогодні з людиною говорив.
Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
Вчора на Торез колона, Шахтерск - колона ...
І через Керч пройшла група кораблів. Можливий десант у Бердянську!?