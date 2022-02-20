В ближайшее время РФ запустит масштабную фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде, - журналист Цаплиенко. ФОТОрепортаж
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В ближайшее время Российская Федерация запустит масштабную политическую фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде.
Об этом в Telegram сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что российская военная разведка фальсифицирует доказательства геноцида русскоязычных на Донбассе.
"По данным контрразведки СБУ, специальной информационной операцией по фальсификации руководит Андрей Ильченко, помощник главы Главного (разведывательного) управления ГШ ВС РФ И.Костюкова. Операция задумана в виде выдвижения Россией обвинений в адрес ВС Украины в совершении военных преступлений в 2014 году на территории Луганской области.
Для реализации указанной операции в июле-октябре 2021 г. на территории ОРДЛО находились офицеры ГУ ГШ ВС РФ Дмитрий Перковский и Сергей Рожков.
Исполнитель и координатор операции Сергей Рожков, офицер ГУ ГШ ВС РФ.
Исполнитель и координатор операции Дмитрий Перковский, офицер ГУ ГШ ВС РФ.
Двое офицеров разведки, Рожков и Перковский, с привлечением "замминистра МИД ЛНР" Анны Сороки, бюрократов оккупационных властей и членов НВФ эксгумировали тела боевиков, погибших в ходе боевых действий в 2014 году, которые были объявлены мирными жителями. Эти эксгумации проводились в населенных пунктах Славяносербск, Верхнешевировка Краснодонского района, Золотое, Первомайск, Видное-1. Указанные действия широко освещались в информационных ресурсах "ЛНР" и России как инициатива "местной власти", но без расшифровки причастности военной разведки Российской Федерации. В реальности указанные захоронения действительно были сделаны в 2014 году, однако, в большинстве случаев, являются могилами боевиков "ЛНР", погибших в 2014-15 гг. В этих же захоронениях были тела местных жителей, умерших естественной смертью. Или были убиты даже самими боевиками.
Но для того, чтобы оформлять все 290 тел нужным для Москвы образом, в группу был включен сотрудник Следственного комитета РФ Артем Артемов. Он нужен был для того, чтобы оформлять документы на погибших боевиков, как на мирных жителей.
Артем Артемов, сотрудник Следственного комитета РФ.
Также Артем Артемов опросил лиц, которых ему подсунула представитель "Генеральной прокуратуры ЛНР" И.Семенова, как "очевидцев гибели мирных жителей от рук ВС Украины".
При этом факты причастности боевиков "ЛНР" к гибели этих людей вообще не документировались. А список "потерпевших" был предоставлен Артемову "сотрудниками Генпрокуратуры ЛНР".
Роль сотрудников ГУ ГШ ВС РФ Д.Перковского и С.Рожкова в этой операции заключалась в координации "представителей ЛНР", предоставлении "правильной" информации о "геноциде со стороны Украины" и эффективном контроле за деятельностью следователя Артемова в нужном русле.
В ноябре 2021 года "замминистра МИД ЛНР" Анна Сорока встречалась в Москве в ТЦ "Авиапарк" с куратором операции Андреем Ильченко и отчитывалась ему о работе Д.Перковского и С.Рожкова. Пожалуй, хорошо настучала шефу на подчиненных, потому что Ильченко тут же в ТЦ купил "ведущему дипломату ЛНР" куртку за 30 000 рублей.
Так, за мелкие подарки украинским предателям Москва получает сфальсифицированный пропагандистский кейс, понимая, что тема Холокоста и Сребреницы - это исторические раны, которые до сих пор болят цивилизованной Европе", - написал Цаплиенко.
Пожалуйста, подождите...
Горлівська Хунта 🇺🇦@horlovkanash
Друзі!!!
Є інформація що Росія підготувала у містах України, з місцевих мешканців, диверсійні загони. Для керівництва цих загонів у міста були направлені члени незаконних збройних формувань.
Якщо хтось побачив людину, яка була зникла у 2014, тож могла бути членом НЗФ, а зараз повернулась - тел. СБУ 0800-501-482
Дякую!
Лавру надо проверить и все церкви МП там может быть оружие и диверсанты рф.
а в нас танці з зірками...
там вчать як захищатися
... від осадчей та горбунова
з потаповими мозгами
на "голосі країни" там теж все тільки про "захіст"...
там тіна кароль захищає потапа від дорофеєвої ...
під дружні оплиски усього залу
та неймовірні усмішки...
що, не вірите?
та подівиться !
- Украинские военные говорили нам - выходите в поле, не прикрывайтесь мирными жителями...
Ну выйти в поле , чтобы нас уничтожили ? Я всё таки не дон кихот ламанческий ...
у фільмі "Тарас Бульба" який він знімав в Україні у 2007-09 роках...
там він Ступку заставляв майже кожні півгодини кричати "Пусть навеки славится руSSкая земля"...
а бортко вмів знимати, особливо " по заказу правительства" ...
Сейчас уровень доверия к словам мордора находится нв нулевом уровне.
Всё, что будет сказано мордором - будет использовано против него.
Бред с геноцидом русскоговорящих не выдерживает никакой критики. Полстраны говорит и на русском. Половина ВСУ русскоговорящие.
Половина тех же донецкой и луганской областей свободны от оккупации.
А вот маниакальная тяга к убийствам очень и очень отчётлива видна по скоплениям войск вокруг мирной страны.
Эффект явно будет сильный, но прямо противоположный.
Минимум серого вещества надо, чтобы это осознать.
Впрочем ничто не мешает мордору проводить все новые и новые попытки поиска " эффективного" казус белли.
Это конечно то еще испытание.
Учения могут начинаться и заканчиваться. Часть войск в виде "доброй воли" отводиться, потом вовращаться из- за чего то.
У мордора куча времени - санкции же введут только после вторжения и у мордора куча времени и возможностей состряпать в режиме реального времени "убедительный" казус белли.
Скорей всего нас ждут еще несколько раундов качелей ужаса
Да и поверить в украинский терроризм может только упоротое существо.
Идею террора должна поддерживать открыто значииельная часть украинцев. Должны звучать призывы публично.
А когда такого явления нет как такового - этот план Б бессмысленен
Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра
Скорее всего , потому его и заперли где-то.
Москалі так багато кричали на нацистів та фашистів, що повністю перебрали всі їхні вади.
распятым ветром будут веять на ветру ...
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 30 июня 2021 года жертвами конфликта на Украине стали от 13 200 до 13 400 человек. По подсчётам Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (ноябрь 2019), за шесть лет войны в Донбассе погибло более 3,3 тыс. мирных граждан, было ранено до 9 тыс. человек, внутренними переселенцами стали 1,3 млн человек, нуждаются в помощи 3,5 млн человек.
И на жалость не дави, не пытайся из нас, украинцев, сделать виновных. Хватит этой руснявой пропаганды.
А потом начнётся вой - "Ой да за что ж вы так нас нинавидити, ой да зачем вы в нас стриляити"...
Вот это калька Косово, по которой пока идет Путин и которую имеет в виду Байден, говоря, что Путин скорее всего уже принял решение.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/chto-imeet-v-vidu-bajden-pod-udarami-po-kievu/
Редакція Defense Express, у свою чергу, вирішила виділити з британського дослідження той розділ, що стосується роботи закамуфльованиих сил ворога - спецслужб РФ - проти нашої країни.
У дослідженні RUSI наголощується, що загроза з боку спецслужб РФ посилюється проникненням в українську політику та державні установи агентів, якими взаємодіють з ФСБ та СЗР.
Британці говорять, що в Україні діє мережа з приблизно 30 агентів, пов'язаних з СЗР та ФСБ, уже залучена до розбудови фінансових механізмів для штучного роздування протестів, демонстрацій, пов'язаних з тарифами на енергоносії, податковою реформою та іншими приводами для стурбованості. Із зустрічей з українськими силовиками виходить, що існує усвідомлення, що чимало з їхніх колег - навіть на деяких достатньо високих посадах - співпрацюють з Росією, або є її симпатиками. Тож всередині українського уряду є тіньова структура, яка обмінюється інформацією в обхід відомих кремлівських агентів", наголощується у дослідженні RUSI (ред. - тут слід додати, що дослідження "План знищення України" базується на численних інтерв'ю з представниками українських силових структур, без розголошення їхніх прізвищ).
Чистку нужно сделать в церквях московском патриархате. Не удевлюсь есть там найдут схрон оружия.
Полностью. читать тут --
https://defence-ua.com/army_and_war/chomu_kijiv_ne_pospishaje_znischuvati_vijavlenu_vorozhu_agenturu_analiz_britanskogo_tsentru_rusi-6167.html
Плагиат не только названия книги, но и мозгов.
Как не стараются пропагандисты - не верит население, хоть в лепешку расшибись.
И детский садик то расстреляли, и "ДРГ украинская" в ЛРН народ убила-замучила, и "снаряд украинский" на территорию РФ пальнул - и ни-че-го.
Только злость на "эвакуированных" за 10 тысяч рублей с Донбасса.
Комментарии на российских форумах по этому поводу огонь.
"Я живу в РФ и плачи налоги. Не хотите мне дать 10 тысяч рублей?" - пишет одна.
"Принесли беженцам вещи б/у - так они нос воротят" - пишет другая.
(Это она лоханулась, айфон последний надо было приносить.)
Никакой жалости, никакого сочувствия, кличут "эвакуированных" паразитами.
И где только у российкого населения совесть теперь совесть?
Эдак вместо псвобождения Донбасса они Кремль от тамошних сидельцев пойдут освобождать.
Что с 2014 года пошло не так?
Неужто пенсионная реформа так подкузьмила и тот факт, что в РФ 11 миллионов саксаульных беженцев (которые уже начали убивать и калечить русских), а бИндер за все эти 8 лет россиянам показывали лишь в кисельвизоре?
Неужто нажрались жители ЛДНР ссср-а образца военного коммунизма, а точнее, образца братков уголовных?