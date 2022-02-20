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В ближайшее время РФ запустит масштабную фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде, - журналист Цаплиенко. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ближайшее время Российская Федерация запустит масштабную политическую фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде.

Об этом в Telegram сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что российская военная разведка фальсифицирует доказательства геноцида русскоязычных на Донбассе.

"По данным контрразведки СБУ, специальной информационной операцией по фальсификации руководит Андрей Ильченко, помощник главы Главного (разведывательного) управления ГШ ВС РФ И.Костюкова. Операция задумана в виде выдвижения Россией обвинений в адрес ВС Украины в совершении военных преступлений в 2014 году на территории Луганской области.

В ближайшее время РФ запустит масштабную фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде, - журналист Цаплиенко 01

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Для реализации указанной операции в июле-октябре 2021 г. на территории ОРДЛО находились офицеры ГУ ГШ ВС РФ Дмитрий Перковский и Сергей Рожков.

В ближайшее время РФ запустит масштабную фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде, - журналист Цаплиенко 02
Исполнитель и координатор операции Сергей Рожков, офицер ГУ ГШ ВС РФ.

В ближайшее время РФ запустит масштабную фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде, - журналист Цаплиенко 03
Исполнитель и координатор операции Дмитрий Перковский, офицер ГУ ГШ ВС РФ.

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Двое офицеров разведки, Рожков и Перковский, с привлечением "замминистра МИД ЛНР" Анны Сороки, бюрократов оккупационных властей и членов НВФ эксгумировали тела боевиков, погибших в ходе боевых действий в 2014 году, которые были объявлены мирными жителями. Эти эксгумации проводились в населенных пунктах Славяносербск, Верхнешевировка Краснодонского района, Золотое, Первомайск, Видное-1. Указанные действия широко освещались в информационных ресурсах "ЛНР" и России как инициатива "местной власти", но без расшифровки причастности военной разведки Российской Федерации. В реальности указанные захоронения действительно были сделаны в 2014 году, однако, в большинстве случаев, являются могилами боевиков "ЛНР", погибших в 2014-15 гг. В этих же захоронениях были тела местных жителей, умерших естественной смертью. Или были убиты даже самими боевиками.

Но для того, чтобы оформлять все 290 тел нужным для Москвы образом, в группу был включен сотрудник Следственного комитета РФ Артем Артемов. Он нужен был для того, чтобы оформлять документы на погибших боевиков, как на мирных жителей.

В ближайшее время РФ запустит масштабную фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде, - журналист Цаплиенко 04

В ближайшее время РФ запустит масштабную фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде, - журналист Цаплиенко 05
Артем Артемов, сотрудник Следственного комитета РФ.

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Также Артем Артемов опросил лиц, которых ему подсунула представитель "Генеральной прокуратуры ЛНР" И.Семенова, как "очевидцев гибели мирных жителей от рук ВС Украины".

При этом факты причастности боевиков "ЛНР" к гибели этих людей вообще не документировались. А список "потерпевших" был предоставлен Артемову "сотрудниками Генпрокуратуры ЛНР".

Роль сотрудников ГУ ГШ ВС РФ Д.Перковского и С.Рожкова в этой операции заключалась в координации "представителей ЛНР", предоставлении "правильной" информации о "геноциде со стороны Украины" и эффективном контроле за деятельностью следователя Артемова в нужном русле.

В ноябре 2021 года "замминистра МИД ЛНР" Анна Сорока встречалась в Москве в ТЦ "Авиапарк" с куратором операции Андреем Ильченко и отчитывалась ему о работе Д.Перковского и С.Рожкова. Пожалуй, хорошо настучала шефу на подчиненных, потому что Ильченко тут же в ТЦ купил "ведущему дипломату ЛНР" куртку за 30 000 рублей.

Так, за мелкие подарки украинским предателям Москва получает сфальсифицированный пропагандистский кейс, понимая, что тема Холокоста и Сребреницы - это исторические раны, которые до сих пор болят цивилизованной Европе", - написал Цаплиенко.

В ближайшее время РФ запустит масштабную фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде, - журналист Цаплиенко 06
В ближайшее время РФ запустит масштабную фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде, - журналист Цаплиенко 07
Будни и отдых фальсификаторов.

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Топ комментарии
+67
ето гєноцит, формєнний же ж гєноцит..!

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20.02.2022 23:05
+31
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20.02.2022 23:08
+27
но чащє всьо наоборот

Горлівська Хунта 🇺🇦@horlovkanash

Друзі!!!

Є інформація що Росія підготувала у містах України, з місцевих мешканців, диверсійні загони. Для керівництва цих загонів у міста були направлені члени незаконних збройних формувань.
Якщо хтось побачив людину, яка була зникла у 2014, тож могла бути членом НЗФ, а зараз повернулась - тел. СБУ 0800-501-482

Дякую!
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20.02.2022 23:11
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Правила форума Совет форумчан
ето гєноцит, формєнний же ж гєноцит..!

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20.02.2022 23:05 Ответить
это просто какой-то геноцит мозга, которого нет
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20.02.2022 23:11 Ответить
но чащє всьо наоборот

Горлівська Хунта 🇺🇦@horlovkanash

Друзі!!!

Є інформація що Росія підготувала у містах України, з місцевих мешканців, диверсійні загони. Для керівництва цих загонів у міста були направлені члени незаконних збройних формувань.
Якщо хтось побачив людину, яка була зникла у 2014, тож могла бути членом НЗФ, а зараз повернулась - тел. СБУ 0800-501-482

Дякую!
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20.02.2022 23:11 Ответить
olele

Лавру надо проверить и все церкви МП там может быть оружие и диверсанты рф.
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21.02.2022 03:39 Ответить
Гениально
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20.02.2022 23:20 Ответить
Ну а после возвращения этого типа назад в бучанскую квартиру его уже должен ждать воронок.
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20.02.2022 23:28 Ответить
русняві "миротворці" на дамбасі. готуємось.
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20.02.2022 23:08 Ответить
В Беларуси выключили все дорожные веб-камеры , чтобы они не снимали вторжение в Украину!?
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21.02.2022 00:51 Ответить
Едине ударне угруповування, яке здане кудись вторгатись на даний момент - на домбасі. В інших регіонах пиня війська просто накопичує і возить туди-сюди створючи нагнітання. Поцікався що там з вебкамерами на інших ділянках кордону.
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21.02.2022 09:20 Ответить
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20.02.2022 23:08 Ответить
геноциді кого? тих, кого евакуювали з дири та перебувають в суцільній безпеці на шляху до золотих пісків анадирю?...
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20.02.2022 23:10 Ответить
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20.02.2022 23:11 Ответить
танунах...
а в нас танці з зірками...
там вчать як захищатися
... від осадчей та горбунова
з потаповими мозгами
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20.02.2022 23:11 Ответить
тану нах яке 22.02.2022 ?
на "голосі країни" там теж все тільки про "захіст"...
там тіна кароль захищає потапа від дорофеєвої ...
під дружні оплиски усього залу
та неймовірні усмішки...
що, не вірите?
та подівиться !
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20.02.2022 23:30 Ответить
неее не проконает после подробностей кто как фальсифицировал то надо только ПУТИНА УБИВАТЬ ЗАКОПАТЬ И ВЫКОПАТЬ НА БИС 666 РАЗ И то вряд ли поверят... главное чтобы Визитку Яроша не забыли подложить ...к каждому трупу...
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20.02.2022 23:43 Ответить
то ж скільки тре випити, щоб на отеє дивитися
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21.02.2022 07:50 Ответить
Тю. Тут кожен день: "Casus belli" в світі. І всі сидять з язиками в жопі.
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20.02.2022 23:11 Ответить
Падлюка! Ганьбить наше прізвище. Щоб ти здох до ранку.
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20.02.2022 23:11 Ответить
Украинским разведчика уважение и поклон. Их информация о провокациях российских негодяях сейчас просто жизненно необходима.
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20.02.2022 23:15 Ответить
как там гіркинд в интервью говорив :

- Украинские военные говорили нам - выходите в поле, не прикрывайтесь мирными жителями...
Ну выйти в поле , чтобы нас уничтожили ? Я всё таки не дон кихот ламанческий ...
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20.02.2022 23:16 Ответить
Та там у 2014 постійно перевдягали загиблих бойовиків у футболку та трєнікі, і демонстрували по рашаТВ та ОБСЄ як "мирних", яких "вбили" ЗСУ.
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20.02.2022 23:16 Ответить
Это еще в те пластиковые треники адидасы в которых они в Мариинском парке в 14 году апсирались.
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20.02.2022 23:30 Ответить
перший "постановочные кадрі" я помітив ще у фильмі цього рашиста, кацапського гімнюка бортка
у фільмі "Тарас Бульба" який він знімав в Україні у 2007-09 роках...
там він Ступку заставляв майже кожні півгодини кричати "Пусть навеки славится руSSкая земля"...
а бортко вмів знимати, особливо " по заказу правительства" ...
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20.02.2022 23:39 Ответить
Постановочные кадры антиукраинской направленности были задолго до 2007. Они начались еще со времен создания совкино. В любом фильме от военного боевика до производственного романа были какие нибудь туповато-дурноватые персонажи с яркими украинскими фамилиями и рафинированые интеллигенты и интеллектуалы от русской сохи Сидоровы, Ивановы и прочие ваньки.
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21.02.2022 00:04 Ответить
Советую скрепным жителям Лугандона держаться подальше от шпилей и ничем не вилять:
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20.02.2022 23:19 Ответить
Росія займається фальсифікаціями історії й війн на свою користь вже більше 200 років, нічого дивного!
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20.02.2022 23:23 Ответить
В проекте "Глайвиц -2022" ?
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20.02.2022 23:34 Ответить
Да в эту чушь не то что европейцы, а даже россияне не поверят.
Сейчас уровень доверия к словам мордора находится нв нулевом уровне.
Всё, что будет сказано мордором - будет использовано против него.
Бред с геноцидом русскоговорящих не выдерживает никакой критики. Полстраны говорит и на русском. Половина ВСУ русскоговорящие.
Половина тех же донецкой и луганской областей свободны от оккупации.
А вот маниакальная тяга к убийствам очень и очень отчётлива видна по скоплениям войск вокруг мирной страны.
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20.02.2022 23:36 Ответить
Не думаю, что кацапам нужно, что бы в это поверили на Западе. Им нужна картинка для внутреннего охлоса. Там и так одурманенные пропагандой но ее надо постоянно повышать что бы не выходили из скрепной комы. Все постановки для каналов росТВ предназначены.
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20.02.2022 23:42 Ответить
Ни для внутреннего, ни для внешнего потребления это не годится.
Эффект явно будет сильный, но прямо противоположный.
Минимум серого вещества надо, чтобы это осознать.
Впрочем ничто не мешает мордору проводить все новые и новые попытки поиска " эффективного" казус белли.
Это конечно то еще испытание.
Учения могут начинаться и заканчиваться. Часть войск в виде "доброй воли" отводиться, потом вовращаться из- за чего то.
У мордора куча времени - санкции же введут только после вторжения и у мордора куча времени и возможностей состряпать в режиме реального времени "убедительный" казус белли.
Скорей всего нас ждут еще несколько раундов качелей ужаса
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21.02.2022 00:22 Ответить
Пуйло має план Б - теракти на російській території, що якимось чином ФСБ прив'яже до України. Якісь "підриви будинків в Москві і Волгодонську". Так він почав другу чеченську війну, сподівається тепер, що буде привід для атаки України.
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21.02.2022 00:38 Ответить
Взрывать дома уже было.
Да и поверить в украинский терроризм может только упоротое существо.
Идею террора должна поддерживать открыто значииельная часть украинцев. Должны звучать призывы публично.
А когда такого явления нет как такового - этот план Б бессмысленен
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21.02.2022 00:52 Ответить
именно для этого делается массовый завоз с Доонбасса украинок и их детей, чтобы они и заложниками были, и рождаемость нароссии поднимали и конечно же среди них есть коварные украинские диверсанты!
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21.02.2022 06:47 Ответить
Оцим грушним виродкам(як і всім рашистам) треба пам'ятати одне слово : ГААГА! І це у НАЙКРАЩОМУ для них випадку!
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20.02.2022 23:42 Ответить
Надо умертвлять пуйла. Не верю что нет способа его достать у сильных мира сего.
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20.02.2022 23:45 Ответить
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19


Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра

Скорее всего , потому его и заперли где-то.
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20.02.2022 23:46 Ответить
Скоріш за все старт цієї інформаційної операції буде 21 лютого.
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20.02.2022 23:49 Ответить
Они уже 8 лет запускают свои кровавые цирковые представления, в которых уже убиты тысячи людей, чтобы доказать,что во всем виновата Украина. Все это блеф, "путинские деревни" и это видит весь мир.
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20.02.2022 23:50 Ответить
В этот кацапский казус бели , не поверят даже сами кацапы , не говоря о всех остальных на планете.
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20.02.2022 23:52 Ответить
Якщо когось критикують, то забирають його погані якості.
Москалі так багато кричали на нацистів та фашистів, що повністю перебрали всі їхні вади.
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20.02.2022 23:55 Ответить
апять трусы пришпиленные гвоздем
распятым ветром будут веять на ветру ...
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21.02.2022 00:14 Ответить
А вдовы рыдающие будут? Или их тоже всех убили?
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21.02.2022 00:15 Ответить
Как говорят умные люди в германии - ввести войска не проблема. Проблема в том, что выбрать потом, сидя в бункере, цианистый калий или Нюрнбергский процесс , Латинскую Америку, Антарктиду или Луну !?.... Видимо выбор сеть.
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21.02.2022 00:18 Ответить
Это в ООН надо а не на Цензор.
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21.02.2022 00:30 Ответить
А мирных там не убило? Ни одного? Читаю коменты и думаю, люди, в вас хоть что то человеческое осталось?
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 30 июня 2021 года жертвами конфликта на Украине стали от 13 200 до 13 400 человек. По подсчётам Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (ноябрь 2019), за шесть лет войны в Донбассе погибло более 3,3 тыс. мирных граждан, было ранено до 9 тыс. человек, внутренними переселенцами стали 1,3 млн человек, нуждаются в помощи 3,5 млн человек.
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21.02.2022 00:36 Ответить
И кто их убил?
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21.02.2022 08:00 Ответить
Ну сами себя. Очевидно же( Провокация. Да? Как обычно. Укр армия вообще никогда не стреляет, нападать не собирается. А кучу оружия партнеры прислали чисто декоративное, муляжи.
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21.02.2022 10:29 Ответить
Они сначала просто сидели и наблюдали как захватывают админздания завезенные титушки и казачки. Потом дружно побежали на референдум организованный русней. Потом 8 лет кормились с нашего бюждета и получали двойные пенсии. За что их жалеть? Все кто был адекватный - давно выехали из того гетто.
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21.02.2022 09:23 Ответить
И за это их нужно убивать или радоваться их смерти? И дети тоже ходили на референдум и пенсии получали? Их тоже желательно убить, потому что их родители не таких политических взглядов? Или радоваться их смерти? Это точно нормально?
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21.02.2022 10:27 Ответить
На них уже фиолетово. Они просто заслужили то что сейчас имеют.
И на жалость не дави, не пытайся из нас, украинцев, сделать виновных. Хватит этой руснявой пропаганды.
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21.02.2022 12:58 Ответить
"Есть такой сериал по ТВ в рф - постоянный, «Лживые твари» называется. Но то что показывают пиплу сейчас, раньше ещё не видели."(с)
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21.02.2022 00:36 Ответить
Википедия
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21.02.2022 00:37 Ответить
Свыкнитесь с мыслью, что пока эти мрази не умоются собственной кровью и не утрутся собственными кишками - дiла не буде!
А потом начнётся вой - "Ой да за что ж вы так нас нинавидити, ой да зачем вы в нас стриляити"...
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21.02.2022 00:49 Ответить
Сценарий Косово Итак, это сценарий Косово (как НАТО принуждало Сербию к миру). Сразу замечу, что пока Путин повторяет этот сценарий буквально под копирку. То есть, он хочет, чтобы Запад увидел и поверил в то, что Путин идет по этому сценарию буквально. Путин очень любит говорить - раз НАТО можно было в Косово…, раз США можно было в Ираке…, и тд, то почему России нельзя точно так же? Итак, какова калька? Геноцид косовских албанцев сербами. Есть. На Донбассе Россия уже раскапывает фейковые захоронения русских и т.д. Поток косовских албанцев-беженцев из Косово в Албанию, спасаясь от геноцида. Есть. Поток русских с Донбасса в Россию хотят показать по ТВ. Далее. Удары по беженцам. Сербы - по косовским албанцам. Украина - по донбасским русским (мы здесь). Что было далее? Далее НАТО (без санкции ООН, т.к. у России там право вето, а ситуация была плохая и не постановочная, как сегодня, а реальная) наносит удары по Белграду ракетами и с воздуха, принуждая к миру. Удары наносятся по столице Белграду (в нашем случае это должен быть Киев) и по объектам инфраструктуры (мосты, военные объекты, электростанции). Несколько дней ударов и Белград капитулирует (искандеры и ударную авиацию Путин сосредоточил уже вокруг Украины). Тогда Косово стало отдельным государством.
Вот это калька Косово, по которой пока идет Путин и которую имеет в виду Байден, говоря, что Путин скорее всего уже принял решение.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/chto-imeet-v-vidu-bajden-pod-udarami-po-kievu/
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21.02.2022 01:00 Ответить
Чому Київ не поспішає знищувати виявлену ворожу агентуру РФ: аналіз британського центру RUSI

Редакція Defense Express, у свою чергу, вирішила виділити з британського дослідження той розділ, що стосується роботи закамуфльованиих сил ворога - спецслужб РФ - проти нашої країни.
У дослідженні RUSI наголощується, що загроза з боку спецслужб РФ посилюється проникненням в українську політику та державні установи агентів, якими взаємодіють з ФСБ та СЗР.

Британці говорять, що в Україні діє мережа з приблизно 30 агентів, пов'язаних з СЗР та ФСБ, уже залучена до розбудови фінансових механізмів для штучного роздування протестів, демонстрацій, пов'язаних з тарифами на енергоносії, податковою реформою та іншими приводами для стурбованості. Із зустрічей з українськими силовиками виходить, що існує усвідомлення, що чимало з їхніх колег - навіть на деяких достатньо високих посадах - співпрацюють з Росією, або є її симпатиками. Тож всередині українського уряду є тіньова структура, яка обмінюється інформацією в обхід відомих кремлівських агентів", наголощується у дослідженні RUSI (ред. - тут слід додати, що дослідження "План знищення України" базується на численних інтерв'ю з представниками українських силових структур, без розголошення їхніх прізвищ).
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21.02.2022 01:08 Ответить
Українська оцінка спроможностей російського ГРУ неоднозначна, але не виключається, що у Києві присутні приблизно дві групи російських підпільних спецпризначенців.

Чистку нужно сделать в церквях московском патриархате. Не удевлюсь есть там найдут схрон оружия.
Полностью. читать тут --

https://defence-ua.com/army_and_war/chomu_kijiv_ne_pospishaje_znischuvati_vijavlenu_vorozhu_agenturu_analiz_britanskogo_tsentru_rusi-6167.html
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21.02.2022 01:11 Ответить
Эта байка не прокатит Там у всех 290 жертв должны быть практически идентичные ранения как в той же Катыне,все они должны иметь русские фамилии,должны быть пули одного калибра итд итп.Любой эксперт по криминалистике из ООН разобьет этот фальшак на раз два.
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21.02.2022 02:42 Ответить
Вот если б они ***** ради Casus Bellі грохнули!
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21.02.2022 03:37 Ответить
Мобілізованим в Лугандоні всім видають протигази. Хімічна атака.
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21.02.2022 06:18 Ответить
Mein Kampf = Моя борьба (нем.)
Плагиат не только названия книги, но и мозгов.
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21.02.2022 07:16 Ответить
Как расследовали советы расстрел поляков в Катыни знает весь мир. Как расследовали руськие сбитый самолет правительства Польши, тоже ни кто не забыл. И кто им поверит сейчас?
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21.02.2022 08:46 Ответить
Состряпать по любую ложь можно, да вот не верит кремлевским башням никто.
Как не стараются пропагандисты - не верит население, хоть в лепешку расшибись.
И детский садик то расстреляли, и "ДРГ украинская" в ЛРН народ убила-замучила, и "снаряд украинский" на территорию РФ пальнул - и ни-че-го.
Только злость на "эвакуированных" за 10 тысяч рублей с Донбасса.
Комментарии на российских форумах по этому поводу огонь.
"Я живу в РФ и плачи налоги. Не хотите мне дать 10 тысяч рублей?" - пишет одна.
"Принесли беженцам вещи б/у - так они нос воротят" - пишет другая.
(Это она лоханулась, айфон последний надо было приносить.)

Никакой жалости, никакого сочувствия, кличут "эвакуированных" паразитами.
И где только у российкого населения совесть теперь совесть?
Эдак вместо псвобождения Донбасса они Кремль от тамошних сидельцев пойдут освобождать.
Что с 2014 года пошло не так?

Неужто пенсионная реформа так подкузьмила и тот факт, что в РФ 11 миллионов саксаульных беженцев (которые уже начали убивать и калечить русских), а бИндер за все эти 8 лет россиянам показывали лишь в кисельвизоре?
Неужто нажрались жители ЛДНР ссср-а образца военного коммунизма, а точнее, образца братков уголовных?
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21.02.2022 09:14 Ответить
 
 