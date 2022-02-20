В ближайшее время РФ запустит масштабную фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде, - журналист Цаплиенко. ФОТОрепортаж

В ближайшее время Российская Федерация запустит масштабную политическую фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде.

Об этом в Telegram сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что российская военная разведка фальсифицирует доказательства геноцида русскоязычных на Донбассе.

"По данным контрразведки СБУ, специальной информационной операцией по фальсификации руководит Андрей Ильченко, помощник главы Главного (разведывательного) управления ГШ ВС РФ И.Костюкова. Операция задумана в виде выдвижения Россией обвинений в адрес ВС Украины в совершении военных преступлений в 2014 году на территории Луганской области.

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Для реализации указанной операции в июле-октябре 2021 г. на территории ОРДЛО находились офицеры ГУ ГШ ВС РФ Дмитрий Перковский и Сергей Рожков.



Исполнитель и координатор операции Сергей Рожков, офицер ГУ ГШ ВС РФ.



Исполнитель и координатор операции Дмитрий Перковский, офицер ГУ ГШ ВС РФ.

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Двое офицеров разведки, Рожков и Перковский, с привлечением "замминистра МИД ЛНР" Анны Сороки, бюрократов оккупационных властей и членов НВФ эксгумировали тела боевиков, погибших в ходе боевых действий в 2014 году, которые были объявлены мирными жителями. Эти эксгумации проводились в населенных пунктах Славяносербск, Верхнешевировка Краснодонского района, Золотое, Первомайск, Видное-1. Указанные действия широко освещались в информационных ресурсах "ЛНР" и России как инициатива "местной власти", но без расшифровки причастности военной разведки Российской Федерации. В реальности указанные захоронения действительно были сделаны в 2014 году, однако, в большинстве случаев, являются могилами боевиков "ЛНР", погибших в 2014-15 гг. В этих же захоронениях были тела местных жителей, умерших естественной смертью. Или были убиты даже самими боевиками.

Но для того, чтобы оформлять все 290 тел нужным для Москвы образом, в группу был включен сотрудник Следственного комитета РФ Артем Артемов. Он нужен был для того, чтобы оформлять документы на погибших боевиков, как на мирных жителей.



Артем Артемов, сотрудник Следственного комитета РФ.

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Также Артем Артемов опросил лиц, которых ему подсунула представитель "Генеральной прокуратуры ЛНР" И.Семенова, как "очевидцев гибели мирных жителей от рук ВС Украины".

При этом факты причастности боевиков "ЛНР" к гибели этих людей вообще не документировались. А список "потерпевших" был предоставлен Артемову "сотрудниками Генпрокуратуры ЛНР".

Роль сотрудников ГУ ГШ ВС РФ Д.Перковского и С.Рожкова в этой операции заключалась в координации "представителей ЛНР", предоставлении "правильной" информации о "геноциде со стороны Украины" и эффективном контроле за деятельностью следователя Артемова в нужном русле.

В ноябре 2021 года "замминистра МИД ЛНР" Анна Сорока встречалась в Москве в ТЦ "Авиапарк" с куратором операции Андреем Ильченко и отчитывалась ему о работе Д.Перковского и С.Рожкова. Пожалуй, хорошо настучала шефу на подчиненных, потому что Ильченко тут же в ТЦ купил "ведущему дипломату ЛНР" куртку за 30 000 рублей.

Так, за мелкие подарки украинским предателям Москва получает сфальсифицированный пропагандистский кейс, понимая, что тема Холокоста и Сребреницы - это исторические раны, которые до сих пор болят цивилизованной Европе", - написал Цаплиенко.





Будни и отдых фальсификаторов.

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