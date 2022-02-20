Продолжение учений РФ и Беларуси говорит о том, что Россия собирается напасть на Украину, - Столтенберг

Продолжение военных учений армий России и Беларуси в НАТО оценивается как подтверждение сложившегося решения о вторжении РФ на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в эфире телеканала CBS сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он сказал, что "продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение в Украину".

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Столтенберг выразил готовность провести новое заседание совета Россия-НАТО.

"Самое главное - предотвратить новое вооруженное нападение на Украину, и поэтому мы поддерживаем все усилия союзников по Альянсу найти политическое решение, а НАТО также готово провести заседание Совета Россия-НАТО", - сказал он.

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