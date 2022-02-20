Байден обсудил с Советом нацбезопасности повышение активности РФ на границе Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байден в воскресенье 20 февраля провел совещание с Советом национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"Сегодня президент Байден провел встречу Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события по наращиванию российских вооруженных сил на границах Украины", – говорится в сообщении.

В заседаниях Совета национальной безопасности США, кроме президента, принимают участие, в частности, вице-президент, госсекретарь США, глава Пентагона.

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