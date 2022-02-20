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Байден обсудил с Советом нацбезопасности повышение активности РФ на границе Украины, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Байден обсудил с Советом нацбезопасности повышение активности РФ на границе Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байден в воскресенье 20 февраля провел совещание с Советом национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"Сегодня президент Байден провел встречу Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события по наращиванию российских вооруженных сил на границах Украины", – говорится в сообщении.

В заседаниях Совета национальной безопасности США, кроме президента, принимают участие, в частности, вице-президент, госсекретарь США, глава Пентагона.

Читайте также: Разведка США располагает данными, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы, - CBS News
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Топ комментарии
+31
Амерам-респект.Дуже приємно коли у скрутні часи поряд справжні друзі...
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20.02.2022 23:35
+23
Давай, батя, придумай щось для цього підара невгамовного, щоб це будо його пісцом!
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20.02.2022 23:36
+10
Даже если ***** даст заднюю, этот прикол ему уже не забудут. Так западной цивилизации уже давно никто не хамил.
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20.02.2022 23:54
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Амерам-респект.Дуже приємно коли у скрутні часи поряд справжні друзі...
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20.02.2022 23:35 Ответить
були при присутні секретар Данілов та інші члени СНБО......

плять !
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20.02.2022 23:52 Ответить
за что респект, что сказали то ?
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21.02.2022 00:17 Ответить
В Канаде хотят блокировать карточки протестующих против ковид-сертификатов.
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21.02.2022 05:56 Ответить
Давай, батя, придумай щось для цього підара невгамовного, щоб це будо його пісцом!
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20.02.2022 23:36 Ответить
Так, писець підкрадеться у неочікуваному місці Почитайте: https://ru.usembassy.gov/security-alert-u-s-mission-russia-february-20-2022/?fbclid=IwAR28ID18iTtmhNCOn0d9vKy8Wf2dwUyWNzm82cHgeOaZDaUHT27NGIer0IM
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20.02.2022 23:41 Ответить
якісь "Звьоздні війни" з хутіним - Дартом Сідіусом

«
Тёмненький старичок. Страшненький.
»

- «Трудно быть богом»

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21.02.2022 00:04 Ответить
СЮР реалізм...
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21.02.2022 00:05 Ответить
Тримайся,Джо! Якщо не ти і не Боріс,то хто?
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20.02.2022 23:38 Ответить
***** "привет" тебе с Украины, знаешь такую поговорку " згорів сарай, гори і хата". Так вот гнида нечеловеческая, заминируют украинцы ядерные электростанции и прощай руский миръ.
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20.02.2022 23:40 Ответить
Пора браться за санкции. Или экономические неудобства или война, которая тоже приведёт к экономическим неудобствам, но уже с кровью и разрушениями.
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20.02.2022 23:43 Ответить
Да какие эконом неудобства ..это миф..Достаточно наложить эмбарго на нефть и всё..помойка через год будет просит США прислать гуманитарку..а вместо рашисской нефти низкого качества в мире полным полно стран кто с радостью её заменит. Нет никаких экономических неудобств..нужна только политическая воля.
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21.02.2022 00:03 Ответить
дело не в качестве, дело в марке. не всю химию можно делать из БРент..
ну и как вы собираетесь сами без бензина жить, а ЕС без газа ?
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21.02.2022 00:19 Ответить
Хто типе такое скассал. При цене жижи больше 50, становицца рентабельный угольный бензин.
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21.02.2022 00:42 Ответить
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20.02.2022 23:44 Ответить
та давайте викопаємо з найближчої волинської шахти який-небудь ТHAAD, та поставимо його біля Харкова та скажемо що так і було...
чи нам - низззя?
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20.02.2022 23:46 Ответить
В том то и ху.ня, что Западу ЧЕСТНО надо заявить кремлёвским преступникам, что для безопасности региона мы закрываем небо над Украиной, сунется его проблемы.
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20.02.2022 23:55 Ответить
Завтра при відкритті московської біржі буде колосальний обвал і паніка !
Запасаємось попкорном !
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20.02.2022 23:49 Ответить
Навряд
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20.02.2022 23:52 Ответить
Буде з самого ранку
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20.02.2022 23:53 Ответить
Ціну на нафту заодно глянь😁
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20.02.2022 23:55 Ответить
твое дело ждать эмбарго. цены тебе не помогут
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21.02.2022 00:05 Ответить
Твоє діло постить смайліки.🙂 А я почекаю ембарго. Хоча не впевнений, що ці "дії" якимось чином розв'яжуть проблему постійного здорожчання палива на заправках.
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21.02.2022 07:12 Ответить
1. Ценыина энергоносители - это толбко один из инструментов и бьет он всех продавцов.
2. Конкретные активы конкретной страны - это гораздо эффективнее.

Итого: Можно тебе повысить коммуналку, а можно арестовать все твои счета и перекрыть доступ ко всем услугам.

В первом случае ты будешь медленно беднеть, а во втором сразу станешь бомжем.
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21.02.2022 00:10 Ответить
було б добре.
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21.02.2022 00:18 Ответить
Господину Президенту Украины Джозефу Байдену наш респект и уважуха !!!
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20.02.2022 23:50 Ответить
Ваша правда. Байден в большей мере радеет за Украину, чем Зеля. ЗЕчму - позор!!
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21.02.2022 06:30 Ответить
Даже если ***** даст заднюю, этот прикол ему уже не забудут. Так западной цивилизации уже давно никто не хамил.
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20.02.2022 23:54 Ответить
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20.02.2022 23:58 Ответить
Пишут что разведка США раздобыла среди других документов плана вторжения и оккупации Украины российскими войсками особо интересный документ от которого президент Байден пришел в ужас. Это список украинцев которых российские каратели должны будут казнить без всякого разговора.
Весь мир ослеп?! Сумасшедший мудак без активной фазы войны уже создал гуманитарную катастрофу для десяток миллионов человек. И этот ад все разворачивается.. ЛЮДИ! Ну неужели никто его не остановит?! Все происходящее похоже на какой-то дикий фарс !! Вы все ослепли?!
И понятно, что они кацапы епнутые, и живут в своей дебило-реальности. Но надо же понимать, что гробы то пойдут по всей расее и в очень большом количестве, а многих достанут и из бункера !
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21.02.2022 00:12 Ответить
действие затянулось, нефть растет и растет, а вслед и газ.

каким странам это выгодно ? у явно не ЕС
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21.02.2022 00:21 Ответить
Щас ЕСя раздуплицца и запустит синтез - бензин, жиже звизда.
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21.02.2022 00:45 Ответить
Коли на флайтрадарі-24 видно на висоті 17 км американського Глобального Яструба RQ-4B по лінії Ізюм- Полтава -Конотоп індекс FORTE11, є надія що орда ще не наважиться на напад.
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21.02.2022 00:32 Ответить
Хоч і читав наш преЗедент з папірця свою промову в Мюнхені та вона не багато важить. Він так по наглому лізе в НАТО, а те що там його з оточенням кротів і корупціонерів, ніхто не чекає, він пропускає. Може в нього завдання таке, що Пу.... давить війною, а цей під "шумок" пхенться в НАТО, щоб і там поселились кроти, що при Зе. Чого наш Зе заявляє, що російський народ не нападе на українців; він, що про це знає? Вважаю, що в нас не презедент, а дерев"яна лялька. Його функції зараз на себе взяв Байден, за що йому подяка.
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21.02.2022 01:00 Ответить
эфир от 27.12.21. Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра\
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696
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21.02.2022 02:43 Ответить
Он ещё жив , или уже всё?
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21.02.2022 06:57 Ответить
POLITICO 21 февраля

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин договорились провести двусторонний саммит, а затем встречу со всеми соответствующими сторонами по ситуации с безопасностью в Европе после того, как оба лидера поговорили с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, сообщает Елисейский дворец.

Но встреча «может быть проведена только при условии, что Россия не вторгнется в Украину», - говорится в оглашении звонков.

Макрон дважды разговаривал с Путиным в воскресенье, первый раз в течение часа 40 минут, а второй в течение часа, поскольку западные лидеры пытаются смягчить кризис, вызванный размещением более 100 000 российских военнослужащих у границ Украины. Второй звонок Макрона Путину состоялся после того, как президент Франции проговорил с Байденом около 15 минут.

В своем отчете Елисейский дворец сообщил, что Макрон предложил провести саммит между Байденом и Путиным, а затем со всеми сторонами, «для обсуждения безопасности и стратегической стабильности в Европе», причем Байден и Путин «оба приняли принцип такого саммита».

Саммит будет подготовлен госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи, запланированной на этот четверг, 24 февраля. Елисейский дворец добавил, что Макрон «будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы подготовить содержание этих дискуссий».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в своем заявлении, что «госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться позднее на этой неделе в Европе, при условии, что Россия не продолжит военные действия. Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если вторжения не произошло».

Она добавила: «Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну. И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время».
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21.02.2022 04:19 Ответить
ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН ТЕХНИЧЕСКИЙ
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21.02.2022 04:26 Ответить
путин коллега садама хуссейна а не байдена.
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21.02.2022 05:56 Ответить

Весь мир свободный мы разрушим
До основанья , и сразу затем
Мы наш кацапский мир построим,
Кто был ничем так станут ничем все!
Очень великий )(уйло очень "великой" паРаши!
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21.02.2022 06:39 Ответить
Запланированна встреча Байдена и Путина на саммите по безопастности в Европе. Блинкен и Лавров встретятся 24 февраля. Условие - если не будет российского вторжения.
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21.02.2022 08:07 Ответить
Американці повідомили про можливі теракти у великих тогрово-розважальних центрах мааскви, пітірбурга і великих міст близьких до України. Захєрова в афігені була і питала "чіто єто значіт?!!!". Може це якийсь знак ?
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21.02.2022 08:10 Ответить
 
 