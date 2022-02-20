Байден обсудил с Советом нацбезопасности повышение активности РФ на границе Украины, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден в воскресенье 20 февраля провел совещание с Советом национальной безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.
"Сегодня президент Байден провел встречу Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события по наращиванию российских вооруженных сил на границах Украины", – говорится в сообщении.
В заседаниях Совета национальной безопасности США, кроме президента, принимают участие, в частности, вице-президент, госсекретарь США, глава Пентагона.
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+31 Александр Чуднивец f1b95bc0
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плять !
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Тёмненький старичок. Страшненький.
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- «Трудно быть богом»
ну и как вы собираетесь сами без бензина жить, а ЕС без газа ?
чи нам - низззя?
Запасаємось попкорном !
2. Конкретные активы конкретной страны - это гораздо эффективнее.
Итого: Можно тебе повысить коммуналку, а можно арестовать все твои счета и перекрыть доступ ко всем услугам.
В первом случае ты будешь медленно беднеть, а во втором сразу станешь бомжем.
Весь мир ослеп?! Сумасшедший мудак без активной фазы войны уже создал гуманитарную катастрофу для десяток миллионов человек. И этот ад все разворачивается.. ЛЮДИ! Ну неужели никто его не остановит?! Все происходящее похоже на какой-то дикий фарс !! Вы все ослепли?!
И понятно, что они кацапы епнутые, и живут в своей дебило-реальности. Но надо же понимать, что гробы то пойдут по всей расее и в очень большом количестве, а многих достанут и из бункера !
каким странам это выгодно ? у явно не ЕС
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696
Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин договорились провести двусторонний саммит, а затем встречу со всеми соответствующими сторонами по ситуации с безопасностью в Европе после того, как оба лидера поговорили с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, сообщает Елисейский дворец.
Но встреча «может быть проведена только при условии, что Россия не вторгнется в Украину», - говорится в оглашении звонков.
Макрон дважды разговаривал с Путиным в воскресенье, первый раз в течение часа 40 минут, а второй в течение часа, поскольку западные лидеры пытаются смягчить кризис, вызванный размещением более 100 000 российских военнослужащих у границ Украины. Второй звонок Макрона Путину состоялся после того, как президент Франции проговорил с Байденом около 15 минут.
В своем отчете Елисейский дворец сообщил, что Макрон предложил провести саммит между Байденом и Путиным, а затем со всеми сторонами, «для обсуждения безопасности и стратегической стабильности в Европе», причем Байден и Путин «оба приняли принцип такого саммита».
Саммит будет подготовлен госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи, запланированной на этот четверг, 24 февраля. Елисейский дворец добавил, что Макрон «будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы подготовить содержание этих дискуссий».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в своем заявлении, что «госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться позднее на этой неделе в Европе, при условии, что Россия не продолжит военные действия. Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если вторжения не произошло».
Она добавила: «Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну. И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время».
Весь мир свободный мы разрушим
До основанья , и сразу затем
Мы наш кацапский мир построим,
Кто был ничем так станут ничем все!
Очень великий )(уйло очень "великой" паРаши!