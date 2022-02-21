Путин должен отказаться от угроз и отвести войска от границы Украины, - Джонсон и Макрон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 20 февраля провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании, речь шла о ситуации в Украине.
Они сообщили друг другу о своих дипломатических усилиях, включая разговор Макрона с Путиным.
Премьер-министр отметил, что обязательство Путина перед Макроном является положительным знаком того, что он, возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения. Джонсон подчеркнул, что голос Украины должен быть центральным в любых дискуссиях.
Лидеры согласились с необходимостью полного выполнения как Россией, так и Украиной своих обязательств по Минским договоренностям. Они также подчеркнули, что Путин должен отказаться от угроз и отвести войска от границы Украины.
Напомним, 20 февраля Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых, по данным Елисейского дворца, стороны договорились интенсифицировать работу по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
Пожалуйста, подождите...
Вони щодня підлаштовуються під ситуацію і підпижджують.
Так шо слухати їх і аналізувати немає ніякого сенсу.
Путін має відмовитися від погроз і відвести
війська від кордону України, бо інакше...
Оскільки додаток з "бо" відсутній (окрім вже
давно обридлих гіпотетичних та нікому не
відомих санкцій, які ще й невідомо коли
введуть), зворот "Путін має..." звучить як ні
до чого не зобов'язуючий жарт. Як то в народі
кажуть: справи посуваються, контора пише.
П.С. интересный факт, что Порошенко никак не прокомментировал заявление Зе о восстановлении ЯО. "Эксперты", типа, Портникова тоже молчат. Это означает то, что с землёй они все согласны, но озвучить свое согласие по этому вопросу не хотят из за того, что конкуренция за электоральное поле.
Ця хранцузька повія вже заїба,а
Особенно на фоне того, что в РФ имеется лишь официальных 11 миллионов саксаульных мусульманских мигрантов, которые по-русски не говорят.
Не говорят на русском и китайцы, заполонившие Сибирь.
Удивительная забота Кремля о русском языке за пределами границ РФ.