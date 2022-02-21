РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4102 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
11 267 40
Великобритания (4247) война (46566) Путин (29846) Джонсон_Борис (477) Макрон (940)

Путин должен отказаться от угроз и отвести войска от границы Украины, - Джонсон и Макрон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин должен отказаться от угроз и отвести войска от границы Украины, - Джонсон и Макрон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 20 февраля провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании, речь шла о ситуации в Украине.

Они сообщили друг другу о своих дипломатических усилиях, включая разговор Макрона с Путиным.

Премьер-министр отметил, что обязательство Путина перед Макроном является положительным знаком того, что он, возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения. Джонсон подчеркнул, что голос Украины должен быть центральным в любых дискуссиях.

Также читайте: Путин заверил Макрона, что Россия выведет войска из Беларуси - Le Monde

Лидеры согласились с необходимостью полного выполнения как Россией, так и Украиной своих обязательств по Минским договоренностям. Они также подчеркнули, что Путин должен отказаться от угроз и отвести войска от границы Украины.

Напомним, 20 февраля Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых, по данным Елисейского дворца, стороны договорились интенсифицировать работу по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Французский подонок уже открыто работает на Кремль, снова пропихивает тухлые минские соглашения в Путинской интерпретации.
показать весь комментарий
21.02.2022 01:28
+13
чё сказала? а то у меня рвотные рефлексы срабатывают при виде этой лахудры
показать весь комментарий
21.02.2022 01:11
+9
<******* ответил -да кто вы такие, две обезьяны с ядерными гранатами! всю жизнь угнетали колониальное население, все свои богатства сформировали за счет ограбления колоний и теперь мне, великому хану козломордой Свинособакии, принесшему свет цивилизации адыгам башкирам бурятам дагам ингушам чеченам калмыкам коми мордве якутам осетинцам, татарам (Казанским), тувинцам удмурдам, хакасам и чувашам, будете рассказывать, как покорять народы? я конечно, не уверен, а хакасы еще есть? или бьют себя в грудь и рассказывают что русские? на украинских фронтах в танках горель
показать весь комментарий
21.02.2022 01:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самое смешное кацапы каждый божий день твердят что не нападут. Вот сейчас алкашка прокомментировала данные CBS
показать весь комментарий
21.02.2022 01:09 Ответить
чё сказала? а то у меня рвотные рефлексы срабатывают при виде этой лахудры
показать весь комментарий
21.02.2022 01:11 Ответить
Сказала что голову мыть не надо
показать весь комментарий
21.02.2022 02:30 Ответить
«Забыли американские журналисты, что «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то», - написала Захарова в своем Telegram-канале. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/politics/48168460/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
показать весь комментарий
21.02.2022 01:15 Ответить
Ну то есть намекает она на абсурдность таких планов
показать весь комментарий
21.02.2022 01:17 Ответить
Захарова, как и её руководители, как и её страна и есть абсурд.
показать весь комментарий
21.02.2022 01:35 Ответить
Да так и есть. Но смешно как они каждый день оправдываются
показать весь комментарий
21.02.2022 01:36 Ответить
а звідки їй чи Піськову знати, що там у недофюрера в голову стрельне.
Вони щодня підлаштовуються під ситуацію і підпижджують.
Так шо слухати їх і аналізувати немає ніякого сенсу.
показать весь комментарий
21.02.2022 01:40 Ответить
Ну так правильно тем тупее будет выглядеть вторжение 22-го. Но это кацапы, поэтому....
показать весь комментарий
21.02.2022 01:47 Ответить
Чубаров в фейбуке пишет что стоят колонны со стороны своей границыв сторону Херсонской области, есть РСЗО...
показать весь комментарий
21.02.2022 03:47 Ответить
Всі ці балачки не дали абсолютно нічого
показать весь комментарий
21.02.2022 01:24 Ответить
<******* ответил -да кто вы такие, две обезьяны с ядерными гранатами! всю жизнь угнетали колониальное население, все свои богатства сформировали за счет ограбления колоний и теперь мне, великому хану козломордой Свинособакии, принесшему свет цивилизации адыгам башкирам бурятам дагам ингушам чеченам калмыкам коми мордве якутам осетинцам, татарам (Казанским), тувинцам удмурдам, хакасам и чувашам, будете рассказывать, как покорять народы? я конечно, не уверен, а хакасы еще есть? или бьют себя в грудь и рассказывают что русские? на украинских фронтах в танках горель
показать весь комментарий
21.02.2022 01:26 Ответить
Так і знала: пісюнами міряється
показать весь комментарий
21.02.2022 01:39 Ответить
Да тут половина ура-патриотов (и где ? на цензоре) сцутся написать, что Кадыров такой же убийца, как и *****
показать весь комментарий
21.02.2022 02:12 Ответить
Французский подонок уже открыто работает на Кремль, снова пропихивает тухлые минские соглашения в Путинской интерпретации.
показать весь комментарий
21.02.2022 01:28 Ответить
Які в України - жертви мокшанської агресії можуть бути зобов'язання? Жабоїди намагають проштовхнути капітуляцію для умиротворення агресора
показать весь комментарий
21.02.2022 01:32 Ответить
Макронотворець вирішив повторити дії Саркозі в 2008 році, щоб його вибрали на другий строк, а долю України йому начхати.
показать весь комментарий
21.02.2022 01:35 Ответить
ага, французи вилазять на зовнішню арену тільки перед виборами
показать весь комментарий
21.02.2022 01:41 Ответить
Джонсону и Макрону бесполезно разговаривать с кремлёвской крысой - потому что она ипанутая.
показать весь комментарий
21.02.2022 01:59 Ответить
Заголовкове речення повинно виглядати якось так:
Путін має відмовитися від погроз і відвести

війська від кордону України, бо інакше...

Оскільки додаток з "бо" відсутній (окрім вже

давно обридлих гіпотетичних та нікому не

відомих санкцій, які ще й невідомо коли

введуть), зворот "Путін має..." звучить як ні

до чого не зобов'язуючий жарт. Як то в народі

кажуть: справи посуваються, контора пише.
показать весь комментарий
21.02.2022 02:07 Ответить
Весь мир показывает нам, что нас будут унижать до тех пор, пока мы не восстановим статус ядерной державы. Все верно. Мир жесток. Дураки должны быть наказаны за дурость. А тут ещё и 95 квартал навалился...
показать весь комментарий
21.02.2022 02:11 Ответить
Можно рвануть все наши АЭСы, если ситуация будет безнадежна. Всему миру капец
показать весь комментарий
21.02.2022 02:35 Ответить
,самое интересное, что о восстановлении ЯО заикнулся, как раз 95 квартал, а политический гроссмейстер молчал в тряпку 5 лет.
П.С. интересный факт, что Порошенко никак не прокомментировал заявление Зе о восстановлении ЯО. "Эксперты", типа, Портникова тоже молчат. Это означает то, что с землёй они все согласны, но озвучить свое согласие по этому вопросу не хотят из за того, что конкуренция за электоральное поле.
показать весь комментарий
21.02.2022 07:32 Ответить
***** непередбачуване. Хто зна , що у його в макітрі,!?
показать весь комментарий
21.02.2022 05:44 Ответить
Бістро і проста
показать весь комментарий
21.02.2022 05:51 Ответить
Идёт борьба , между финансовой выгодой и здравым смыслом , Европа в лице Франции и Германии , противостоят новым санкциям , бабки видимо важнее . Санкции заддерживаются видимо , хотя их надо было вводить ещё в 2008 , когда параша напала на микроскопическую грузию . Путлеровский режим к сожалению накопил приличное количество лаве и сможет повоевать плотно минимум пару лет , что очень печально
показать весь комментарий
21.02.2022 05:51 Ответить
Еманюєль-можешь з'їздити до сцаря та виконати ще один приватний танець,заразом і відсмо..ешь,ну шоб два рази не їздити...
показать весь комментарий
21.02.2022 06:09 Ответить
Макрон зараз в ролі передаста. Спочатку телефонує *****, слухає його, а потім набирає Зеторчка і розповідає, що хоче *****, потім знову набирає *****. Так цим хтось має займатися, але чому завжди призначають на цю роль президента Франції.
Ця хранцузька повія вже заїба,а
показать весь комментарий
21.02.2022 06:19 Ответить
Я розумію коли Британський Джонсон коментує, а вот висєри жабоєда Макрона якій корумпований грошима ху@ла не в тему..
показать весь комментарий
21.02.2022 06:22 Ответить
Из пустого в порожнее...
показать весь комментарий
21.02.2022 08:12 Ответить
Украинцам и на того путина который ***** и на его угрозы ТЬФУ и РАСТЕРЕТЬ ...
показать весь комментарий
21.02.2022 08:23 Ответить
Причиною напруги і військової загрози у світі є пуцин і кацапія. І поки не прибрати цю причину, напруга і загроза буде зберігатися. Наївно думати, що коли при геморрої відрізати руку, то геморой пропаде. Але саме це пропоную "лікар" Макрон - "відрізати руку", тобто змусити Україну до капітуляції, щоб "вилікувати геморой" - привести до гарного настрою пуцина і кацапію. У такому випадку геморой залишиться і прийдеться "відрізати другу руку" - здавати Прибалтику, Словаччину, можливо Польщу? А потім" відрізати ногу"? А проблема вирішується інакше - вирізаються геморроїдальні вузли, тобто ліквідовується справжня причина - пуцин і дика кровожерна орда.
показать весь комментарий
21.02.2022 08:35 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2022 08:40 Ответить
Не тільки відвести війська від кордонів України, а і вивести війська з окупованих територій.
показать весь комментарий
21.02.2022 09:01 Ответить
"Защита русскоязычных" на Донбассе - штука примечательная.
Особенно на фоне того, что в РФ имеется лишь официальных 11 миллионов саксаульных мусульманских мигрантов, которые по-русски не говорят.
Не говорят на русском и китайцы, заполонившие Сибирь.
Удивительная забота Кремля о русском языке за пределами границ РФ.
показать весь комментарий
21.02.2022 09:07 Ответить
 
 