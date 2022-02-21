Путин должен отказаться от угроз и отвести войска от границы Украины, - Джонсон и Макрон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 20 февраля провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании, речь шла о ситуации в Украине.

Они сообщили друг другу о своих дипломатических усилиях, включая разговор Макрона с Путиным.

Премьер-министр отметил, что обязательство Путина перед Макроном является положительным знаком того, что он, возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения. Джонсон подчеркнул, что голос Украины должен быть центральным в любых дискуссиях.

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Лидеры согласились с необходимостью полного выполнения как Россией, так и Украиной своих обязательств по Минским договоренностям. Они также подчеркнули, что Путин должен отказаться от угроз и отвести войска от границы Украины.

Напомним, 20 февраля Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых, по данным Елисейского дворца, стороны договорились интенсифицировать работу по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.