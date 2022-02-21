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Из-за обстрелов российских войск за четыре дня пострадали четверо мирных жителей, повреждены 104 дома

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из-за обстрелов российских войск за четыре дня пострадали четверо мирных жителей, повреждены 104 дома

За четыре дня российские оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей вблизи линии разграничения на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу руководителя Гуманитарной миссии "Проліска" Евгения Каплина.

"С начала эскалации боевых действий, на протяжении последних четырех дней, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории были повреждены 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения", - написал Каплин.

Он также сообщил, что за ночь на 20 февраля и воскресенье в ходе обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения были повреждены 22 дома мирных жителей: в Новогнатовке 14 домов, Победе – четыре, а также по одному дому в населенных пунктах Славное, Южное, Малиново, Луганское.

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Напомним, по состоянию на десять вечера 20 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 74 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе 68 – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Автор: Наталя Джума
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Сцыкливая российская армия может только по мирному населению стрелять. Вотоно - ВЯЛИЧИЕ!
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21.02.2022 02:12 Ответить
Це точно, в цьому вони майстри
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21.02.2022 02:32 Ответить
А чьому воїни світла з фотками шоколадного та зеленого главкомів не гатять з подарованих джавенлінів по кораблях РФ у черному морі, окупованому Севастополі та по казармах у Луганську??? Чи там дійсно російський окупанти сплять у дітячих садочках поруч із немовлятами?? Яких жах.
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21.02.2022 09:18 Ответить
Взагалі не зрозумів що ти написав. Набір слів.
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21.02.2022 11:53 Ответить
МЗС РФ "прикрасило" свій твіттер датою 22.02.2022
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21.02.2022 02:44 Ответить
Але станом на сьогодні воно краасівоє чісло 404
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21.02.2022 06:53 Ответить
Рашинський фашизм в дії і нам , украінцям якось потрібно боротися із цією дикою ордою і зберегти Украіну , так як де ступає нога кацапа , там все перетворюється в руїни , біль та горе 😡
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21.02.2022 06:54 Ответить
Фейку, дорогенький, такі то кацапи повирубали ліс у Карпатах, то кацапи отруїли рибу у Дніпрі??? Фейку, такі то кацапи порізали на метал заводи??? Ти мабуть не патриот, а хворий на голову.
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21.02.2022 09:22 Ответить
 
 