Из-за обстрелов российских войск за четыре дня пострадали четверо мирных жителей, повреждены 104 дома

За четыре дня российские оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей вблизи линии разграничения на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу руководителя Гуманитарной миссии "Проліска" Евгения Каплина.

"С начала эскалации боевых действий, на протяжении последних четырех дней, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории были повреждены 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения", - написал Каплин.

Он также сообщил, что за ночь на 20 февраля и воскресенье в ходе обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения были повреждены 22 дома мирных жителей: в Новогнатовке 14 домов, Победе – четыре, а также по одному дому в населенных пунктах Славное, Южное, Малиново, Луганское.

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Напомним, по состоянию на десять вечера 20 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 74 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе 68 – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.