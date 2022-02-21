Байден и Путин согласились на участие в саммите по безопасности и стабильности в Европе, - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Елисейский дворец.

"Он (Макрон. - Ред.) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин оба согласились с идеей такого саммита в принципе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

"Он (саммит. - Ред.) может состояться только при условии, что Россия не вторгнется в Украину", - добавили в Елисейском дворце.

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