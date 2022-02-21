Байден и Путин согласились на участие в саммите по безопасности и стабильности в Европе, - Елисейский дворец
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Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Елисейский дворец.
"Он (Макрон. - Ред.) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин оба согласились с идеей такого саммита в принципе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.
"Он (саммит. - Ред.) может состояться только при условии, что Россия не вторгнется в Украину", - добавили в Елисейском дворце.
Пожалуйста, подождите...
значит не состоится
Стягнув всьо шо має під Україну з ржавими тарадайками і панти ганяє!
Rep. Scott Perry to Newsmax: Russian Crisis Over Ukraine Created by Biden
''We're fueling what's allowing Russia to have 190,000 troops on the Ukrainian border,'' said Perry, who is seeking reelection this year in Pennsylvania's 10th Congressional District and faces challenger Brian Allen in the GOP primary on May 17, according to Ballotpedia.
''I'm not sure they are going to invade quite honestly, especially when President Biden and the European countries like Germany, our NATO allies, are giving them everything they want without an invasion,'' he added.
Perry attributed Biden's weak leadership to Russian President Vladimir Putin's decision to ''reestablish the old Soviet Union.''
Доброго всім ранку!
Дякувати Богу прокинувся!
Ну що, Путін вже напав з боку Гомеля і Воронєжа ?!
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
- Джо, это такая новая русская традиция...
- А у меня для тебя просто царский подарок! Русский, традиционный!
- Ух ты, а какой?
- Лови табакерку! Да не прячься ты под стол, она самонаводящаяся!
Макрон намагається лише свій передвиборчий рейтинг підвищити.
Подивимося.
У нього то шо під Україну стягнув з далекого Сходу то вся армія...
Танки по 50 років мають, от і всьо вєлічіє!