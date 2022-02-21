Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ 80 раз открывали огонь, применяя 152- и 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли:

Шесть раз Красногоровку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Гранитное из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

Шесть раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

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Четыре раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Артема – из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.

Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.

Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Золотое – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пивденне – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.

Три раза Троицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

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Причепиловку - из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь – из минометов калибра 82 мм.

Три раза Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Крымское – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Лопаскино - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.

Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Калиновое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Николаевку – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новозвановку - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.

Шумы – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Станицу Луганскую – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Нью Йорк – из минометов калибра 82 мм.

Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.

Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Новую Михайловку – из минометов калибра 120 мм.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Зализне – из минометов калибра 120 мм

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"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что за текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 8 нарушений, из которых 8 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Водяное – из минометов калибра 120 мм.

Красногоровку – из минометов калибра 120 мм.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ООС.







