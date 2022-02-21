РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3969 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил Война
3 235 10
обстрел (20073) ранение (3237) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ 80 раз открывали огонь, применяя 152- и 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ 80 раз открывали огонь, применяя 152- и 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли:

Шесть раз Красногоровку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Гранитное из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

Шесть раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела войск РФ уничтожен автомобиль ЗиЛ-131 украинской стороны СЦКК, - ООС. ВИДЕО

Четыре раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Артема – из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.

Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.

Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Золотое – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пивденне – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.

Три раза Троицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа. ФОТОрепортаж

Причепиловку - из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь – из минометов калибра 82 мм.

Три раза Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Крымское – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Лопаскино - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.

Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Калиновое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Николаевку – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новозвановку - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.

Шумы – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Станицу Луганскую – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Нью Йорк – из минометов калибра 82 мм.

Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.

Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Новую Михайловку – из минометов калибра 120 мм.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Зализне – из минометов калибра 120 мм

Также смотрите: Российские медиа показывают обстрел украинских позиций на Донбассе – украинцы не стреляют. ВИДЕО

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что за текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 8 нарушений, из которых 8 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Водяное – из минометов калибра 120 мм.

Красногоровку – из минометов калибра 120 мм.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ООС.

Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ 80 раз открывали огонь, применяя 152- и 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, - штаб ООС 01
Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ 80 раз открывали огонь, применяя 152- и 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, - штаб ООС 02

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі ! ! !
показать весь комментарий
21.02.2022 07:20
+8
Українському воїну-скорішого одужання...
показать весь комментарий
21.02.2022 07:20
+7
я маю групппу інвалідності ,але через 30 хв. йду у військомат ..Удачі нам браття
показать весь комментарий
21.02.2022 07:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі ! ! !
показать весь комментарий
21.02.2022 07:20 Ответить
В 17 ст. француз Боплан мандруючи Українськими землями писав, що козацька піхота найкраща в світі. А якщо вона ще укріпиться та зариється вземлю... ЗСУ добряче укріпилися та зарилися в землю.А от скільки за минулу добу вони зарили мухосранців?
показать весь комментарий
21.02.2022 08:45 Ответить
Жодного. Нам заборонили давати відповідь. Тут інше питання, коли Головнокомандувач поверне відведені підрозділи на ті позиції, з яких вивів і дав команду не стріляти, показуючи цим всьому світу, що то ми були винні в обстрілах, а не росія і її найманці.
показать весь комментарий
21.02.2022 09:00 Ответить
Українському воїну-скорішого одужання...
показать весь комментарий
21.02.2022 07:20 Ответить
я маю групппу інвалідності ,але через 30 хв. йду у військомат ..Удачі нам браття
показать весь комментарий
21.02.2022 07:31 Ответить
Добробати формуються, буде заява в Луганській обл. Запевнили, що погоджено з Київом. Бажаю всім жити!!!
показать весь комментарий
21.02.2022 09:58 Ответить
Они привыкнут привыкнуть стрелять без ответки
Каждый выстрел должен получать -- десяти кратную ответку
Только тогда им не будет хотеться стрелять
Они же вывезли ордловцев можно стрелять по батареям в населённых пунктах
Стреляют ордловцы пусть и отвечают за свою --,,работу,,
показать весь комментарий
21.02.2022 11:00 Ответить
ГЛАВНОЕ, что происходит в Республике сейчас!!! https://t.me/Konch_sosedi
показать весь комментарий
21.02.2022 11:33 Ответить
Одужання порагненому Захиснику!
показать весь комментарий
21.02.2022 12:24 Ответить
горіть у пеклі москалі
показать весь комментарий
21.02.2022 12:25 Ответить
 
 