Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ 80 раз открывали огонь, применяя 152- и 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Так, российско-оккупационные войска обстреляли:
Шесть раз Красногоровку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Гранитное из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Три раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
Шесть раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Четыре раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Артема – из минометов калибра 120 мм.
Четыре раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм.
Четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Золотое – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Пивденне – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.
Три раза Троицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Причепиловку - из артиллерии калибра 152 мм.
Павлополь – из минометов калибра 82 мм.
Три раза Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
Крымское – из минометов калибра 82 мм.
Дважды Лопаскино - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.
Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.
Дважды Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Калиновое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Новозвановку - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.
Шумы – из минометов калибра 82 мм.
Дважды Станицу Луганскую – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Нью Йорк – из минометов калибра 82 мм.
Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм.
Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
Новую Михайловку – из минометов калибра 120 мм.
Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
Зализне – из минометов калибра 120 мм
"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Также сообщается, что за текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 8 нарушений, из которых 8 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Пищевик - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Водяное – из минометов калибра 120 мм.
Красногоровку – из минометов калибра 120 мм.
Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.
Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.
Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ООС.
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Горіть у пеклі москалі ! ! !
Каждый выстрел должен получать -- десяти кратную ответку
Только тогда им не будет хотеться стрелять
Они же вывезли ордловцев можно стрелять по батареям в населённых пунктах
Стреляют ордловцы пусть и отвечают за свою --,,работу,,