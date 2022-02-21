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Запланированные ЕС и США санкции, по сути, отрежут Россию от мировых рынков, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Запланированные ЕС и США санкции, по сути, отрежут Россию от мировых рынков, - фон дер Ляйен

Россия стягивает военную технику во временно оккупированном Крыму, в частности системы залпового огня, к админгранице с материковой Украиной.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Санкции, запланированные ЕС и США, призваны "на самом деле отрезать Россию от международных финансовых рынков", заявила фон дер Ляйен в эфире немецкого телеканала ARD.

По ее словам, в экономическом плане все штрафные меры будут наложены на "товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производятся у нас, в отношении которых у нас мировое лидерство, и которые Россия не может заменить".

В то же время глава Еврокомиссии высказалась против немедленного введения санкций. Она объяснила, что Запад все еще дает шанс России вернуться в дипломатию и снова сесть за стол переговоров. "И это окно возможностей открыто до сих пор", - подчеркнула немецкий политик. Она убеждена, что окончательное решение теперь полностью зависит от президента Путина, и Россия "очень внимательно прислушивается к тому, что мы говорим".

Также читайте: Санкции Евросоюза против России коснутся важнейших секторов ее экономики, - фон дер Ляйен

Экономика РФ "почти полностью ориентирована на нефть, уголь и газ", указала фон дер Ляйен, напомнив, что на топливно-энергетические товары приходится две трети российского экспорта, и половина государственного бюджета РФ "подпитывается" именно от них.

Ничего хорошего для РФ не предвидится, "если российская экономика получит еще один сильный удар от санкций", предостерегла глава Еврокомиссии.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов немедленно применить санкции против РФ, если она начнет агрессию против Украины. Эти меры будут касаться важнейших секторов российской экономики, включая энергетику и технологии.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
***** думало, що всіх налякає. Та, схоже, що успішно лякають його. Щодня, щогодини, щохвилини...
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21.02.2022 07:39
+9
Звучит красиво, но политической верхушке Германии сейчас доверия практически нет.
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21.02.2022 07:41
+8
Жизни украинцев меняют на дополнительные неудобства длч России.ТВАРИ!!!
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21.02.2022 07:49
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***** думало, що всіх налякає. Та, схоже, що успішно лякають його. Щодня, щогодини, щохвилини...
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21.02.2022 07:39 Ответить
Всі ці ляйєни лякають себе більше ніж його. Для кого секрет що ціле стадо західних політиків на зарплаті? Не було би цього не було би і того з чим вони немов би боряться рекламуючи себе серед переляканих бюргерів попутно.
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21.02.2022 07:49 Ответить
Якби не боялося, вже давно б полізло. Завтра для нього майже остання дата.
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21.02.2022 08:22 Ответить
Дочекаємося вівторка і побачимо , що скаже Пуйло на спільному засіданні Держдуми і Ради Хведерації. Чи приймуть блудний лугандон в родну гавань.
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21.02.2022 08:35 Ответить
пока санкции заработают ***** нас уничтожит.
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21.02.2022 08:17 Ответить
Декого ВЖЕ знищило. Морально.
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21.02.2022 08:23 Ответить
Звучит красиво, но политической верхушке Германии сейчас доверия практически нет.
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21.02.2022 07:41 Ответить
Ага "відріжуть від світових ринків" а як же! Хтрозроблені німці знайдуть шпарину.. наприклад будуть постачати турбіни Simenens наприклад до Африки (де вже прописались московити), а наостанок розповідати, шо ми й подумати не могли, що їх перевезуть... Й ще приходить на думку згадка, як Фолькцваген постачали до американського ринку дизельні авто з "покращеними" екологічними якостями які занижали викиди виключно на ТО (та званий "Дизельний скандал") - це я до того, що в них страху навіть перед США не має, вони чомусь вважають що можуть робити все що заманеться
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21.02.2022 09:26 Ответить
Повторить санкции,как совку сложно?
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21.02.2022 07:42 Ответить
Лапатнікі гатови єсть кал-лішь би сцарь батюшка всєх врагов пабєждал...
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21.02.2022 07:44 Ответить
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
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21.02.2022 07:50 Ответить
Відріжуть від світових ринків, як в заголовку, і відріжуть від світових ФІНАНСОВИХ ринків, як насправді, то різне.
Якби РФ відрізали від світових ринків, то вся напруга вмить би зникла.
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21.02.2022 07:46 Ответить
Але не за готівку
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21.02.2022 07:47 Ответить
Жизни украинцев меняют на дополнительные неудобства длч России.ТВАРИ!!!
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21.02.2022 07:49 Ответить
Кто меняет? Хутин?
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21.02.2022 08:44 Ответить
Отключение SWIFT европа уже отменила -невыгодно!!!
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21.02.2022 07:51 Ответить
О возможности отключения от SWIFT их предупредили за пол-года. Они успели подготовиться, даже провели полномасштабные учения.
Исходя из последних данных США смоделировали отключение. Эта модель показала, что ожидаемого ущерба это не принесет, но может вызвать неадекватную реакцию Китая. Китай начал агитировать страны переходить на крипто юань.
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21.02.2022 08:23 Ответить
Против отключения swift резко выступили европейцы(реал политик).Учения как-раз показали,что рашке будет очень плохо и они перестанут отдавать кредиты...Пусть лучше гибнут украинцы.
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21.02.2022 16:21 Ответить
А навіщо? Набагато дієвіше заарештувати рахунки. Готівки у ЦБ ********* аж дві з половиною копійки, золото швидко продати проблематично. Імпорту-експорту нема. Готуємо окорочки Буша Байдена.
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21.02.2022 08:27 Ответить
PS Щойно пройшла інфа, що
"Администрация Байдена подготовила санкции против России, запрещающие банкам США обрабатывать транзакции для крупных российских банков".
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21.02.2022 08:37 Ответить
Вы продадите их условному казахстану,а они в парашу все ваши санкции это фикция вы уже давно продались газпрому
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21.02.2022 07:56 Ответить
Німці поможуть...
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21.02.2022 07:56 Ответить
так ось хто ПРАВДИВІ бариги......!! це Захід.... а ми думали, що це ПОП з Рошеном, 95-кагал зі сватами та медведчуки з шуфричами.....
тепер все ясно...хто "заробляє на крові"....продають диктаторам зброю.... а потім промовляють "глибоку стурбованість"....
Не просто так казав відомий руSSкій терорист ХХ сторіччя мумія лєнін: "... капіталісти самі продадуть нам шнур, на якому ми їх і повісим".....
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21.02.2022 08:15 Ответить
Такое ощущение, что только говорят, а санкции вводить не собираются.
Зачем озвучивать, что бы ***** успело подготовиться и минимизировать потери?
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21.02.2022 08:17 Ответить
ага, тобто нічого конкретного вони робити не будуть
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21.02.2022 08:17 Ответить
Х@йлу пох@й шо там будет с экономикой...
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21.02.2022 08:24 Ответить
Так а то, что они обстреливают наших военных и жилые районы на территории Украины - уже за это надо включать санкции и отключать их от swift.
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21.02.2022 08:25 Ответить
В Еврокомиссии, по крайней мере, предполагают, что ***** собирается напасть, и то что оно отложило на неопределенный срок вывод из Минской губернии отправленную туда в районы, сопредельные с Украиной 30-тысячную группировку ********** войск лучшее тому подтверждение, что США и Великобритания реально оценивают угрозу. В кои-то веки они конкретно поддерживают Украину, а не выступают за продолжение политики "путинферштейн".
А вот Резников отрицает, что ***** подготовился к нападению на Украину.
Его вера смахивает на веру Сралина в Гитлера, который перед 22 июня 1941 г. заявил в центральных совковых газетах, что войны не будет. Этой гниде по должности, нужно бы быть готовым к худшему, а не не вериь в свои розовые слюни, потому что ему так хочется. Хочешь мира, готовся к войне.
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21.02.2022 08:34 Ответить
Под они, имею ввиду, в первую очередь Еврокомиссию, хотя в США и Британии немного раньше тоже были хорошо заметны в разных правительствах лоббисты сотрудничества с ******.
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21.02.2022 08:37 Ответить
Самые простые санкции

Дочь вруна Лаврова



дочь Пескова



дочь Путина



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21.02.2022 08:37 Ответить
Да она по-русски говорит с акцентом.
Русский язык вымрет скоро, исчезнет, ведь 11 миллионов лишь официальных саксаульных мигрантов в РФ на нем не говорят, и китайцы в Сибири не говорят.
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21.02.2022 09:05 Ответить
"Запланированные ЕС и США санкции, по сути, отрежут Россию от мировых рынков, - фон дер Ляйен" Источник: https://censor.net/ru/n3317515


Вынуждена огорчить прогрессивное европейское человейчество, это вряд ли.
Кремль вместе с площадью тяньаньмень новый шелковый путь строит, чтобы лишить США и Британию (прежде всего Британию) грузоперевозок.
С их, РФ и Китая, темпами, и Суэцкий канал скоро не понадобиться, а что случитьсяс компаний ллойд - даже страшнопредставить.

И что вы можете этому противопоставить?
Сказать, что больше российского газа будете покупать, и чтобы не убивали русские с китайцами европейскую морскую торговлю?
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21.02.2022 09:03 Ответить
Ага ви вже ввели санкціі і шо вони кому допомогли ? Ця ********** адвокатша.Активізувалась
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21.02.2022 11:10 Ответить
правильно.
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21.02.2022 20:27 Ответить
 
 