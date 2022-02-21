Запланированные ЕС и США санкции, по сути, отрежут Россию от мировых рынков, - фон дер Ляйен
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Россия стягивает военную технику во временно оккупированном Крыму, в частности системы залпового огня, к админгранице с материковой Украиной.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Санкции, запланированные ЕС и США, призваны "на самом деле отрезать Россию от международных финансовых рынков", заявила фон дер Ляйен в эфире немецкого телеканала ARD.
По ее словам, в экономическом плане все штрафные меры будут наложены на "товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производятся у нас, в отношении которых у нас мировое лидерство, и которые Россия не может заменить".
В то же время глава Еврокомиссии высказалась против немедленного введения санкций. Она объяснила, что Запад все еще дает шанс России вернуться в дипломатию и снова сесть за стол переговоров. "И это окно возможностей открыто до сих пор", - подчеркнула немецкий политик. Она убеждена, что окончательное решение теперь полностью зависит от президента Путина, и Россия "очень внимательно прислушивается к тому, что мы говорим".
Экономика РФ "почти полностью ориентирована на нефть, уголь и газ", указала фон дер Ляйен, напомнив, что на топливно-энергетические товары приходится две трети российского экспорта, и половина государственного бюджета РФ "подпитывается" именно от них.
Ничего хорошего для РФ не предвидится, "если российская экономика получит еще один сильный удар от санкций", предостерегла глава Еврокомиссии.
Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов немедленно применить санкции против РФ, если она начнет агрессию против Украины. Эти меры будут касаться важнейших секторов российской экономики, включая энергетику и технологии.
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стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
Якби РФ відрізали від світових ринків, то вся напруга вмить би зникла.
Исходя из последних данных США смоделировали отключение. Эта модель показала, что ожидаемого ущерба это не принесет, но может вызвать неадекватную реакцию Китая. Китай начал агитировать страны переходить на крипто юань.
БушаБайдена.
"Администрация Байдена подготовила санкции против России, запрещающие банкам США обрабатывать транзакции для крупных российских банков".
тепер все ясно...хто "заробляє на крові"....продають диктаторам зброю.... а потім промовляють "глибоку стурбованість"....
Не просто так казав відомий руSSкій терорист ХХ сторіччя мумія лєнін: "... капіталісти самі продадуть нам шнур, на якому ми їх і повісим".....
Зачем озвучивать, что бы ***** успело подготовиться и минимизировать потери?
А вот Резников отрицает, что ***** подготовился к нападению на Украину.
Его вера смахивает на веру Сралина в Гитлера, который перед 22 июня 1941 г. заявил в центральных совковых газетах, что войны не будет. Этой гниде по должности, нужно бы быть готовым к худшему, а не не вериь в свои розовые слюни, потому что ему так хочется. Хочешь мира, готовся к войне.
Дочь вруна Лаврова
дочь Пескова
дочь Путина
Русский язык вымрет скоро, исчезнет, ведь 11 миллионов лишь официальных саксаульных мигрантов в РФ на нем не говорят, и китайцы в Сибири не говорят.
Вынуждена огорчить прогрессивное европейское человейчество, это вряд ли.
Кремль вместе с площадью тяньаньмень новый шелковый путь строит, чтобы лишить США и Британию (прежде всего Британию) грузоперевозок.
С их, РФ и Китая, темпами, и Суэцкий канал скоро не понадобиться, а что случитьсяс компаний ллойд - даже страшнопредставить.
И что вы можете этому противопоставить?
Сказать, что больше российского газа будете покупать, и чтобы не убивали русские с китайцами европейскую морскую торговлю?