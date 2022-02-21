Запланированные ЕС и США санкции, по сути, отрежут Россию от мировых рынков, - фон дер Ляйен

Россия стягивает военную технику во временно оккупированном Крыму, в частности системы залпового огня, к админгранице с материковой Украиной.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Санкции, запланированные ЕС и США, призваны "на самом деле отрезать Россию от международных финансовых рынков", заявила фон дер Ляйен в эфире немецкого телеканала ARD.

По ее словам, в экономическом плане все штрафные меры будут наложены на "товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производятся у нас, в отношении которых у нас мировое лидерство, и которые Россия не может заменить".

В то же время глава Еврокомиссии высказалась против немедленного введения санкций. Она объяснила, что Запад все еще дает шанс России вернуться в дипломатию и снова сесть за стол переговоров. "И это окно возможностей открыто до сих пор", - подчеркнула немецкий политик. Она убеждена, что окончательное решение теперь полностью зависит от президента Путина, и Россия "очень внимательно прислушивается к тому, что мы говорим".

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Экономика РФ "почти полностью ориентирована на нефть, уголь и газ", указала фон дер Ляйен, напомнив, что на топливно-энергетические товары приходится две трети российского экспорта, и половина государственного бюджета РФ "подпитывается" именно от них.

Ничего хорошего для РФ не предвидится, "если российская экономика получит еще один сильный удар от санкций", предостерегла глава Еврокомиссии.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов немедленно применить санкции против РФ, если она начнет агрессию против Украины. Эти меры будут касаться важнейших секторов российской экономики, включая энергетику и технологии.