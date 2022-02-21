Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 февраля в мире зарегистрировали 1 286 084 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5455 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 425 074 129 случаев инфицирования, из них 1 286 084 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 906 501 человек, из них 5455 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 350,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Украина располагается на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 11-я в мире и 2-я в Европе.