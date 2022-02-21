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Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 февраля в мире зарегистрировали 1 286 084 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5455 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 425 074 129 случаев инфицирования, из них 1 286 084 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 906 501 человек, из них 5455 за минувшие сутки.

Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 350,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 11-я в мире и 2-я в Европе.

Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 03

Автор: Наталя Джума
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Бандерівець, не мели дурниць.
Лікарням за ковід платять, якщо є підтвердження по ковіду, тим паче в лікарнях діють лідділення ковідні, ні один лікар не положить нековідного у ковідне відділення.

Також лікарням платять і за нековідних, які зараз перед весною давно чекають щоб лягти в лікарню
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21.02.2022 08:37 Ответить
Ну,ковід - не Олімпіада,тут ми завжди на призових місцях!
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21.02.2022 08:03 Ответить
СУКИ ЗЕЛЕНІ, А ЧОГО ТАК?
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21.02.2022 08:33 Ответить
В том числе и потому, что у нас население больше, чем у румын, болгар и т.п. Нужно брать не абсолютные цифры, а в расчете на 100 тыс.населения.
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21.02.2022 08:53 Ответить
а интересно, как дела обстоят с ковидом в лагерях беженцев? ввозили и кучковали их без каких-либо тестов, многие из них явные антиваксеры, ибо если существо подвержено пропаганде то там любая хорошо заходит. Многие из завезенных в Ростовкую область после суточного кучкования начали разбредаться по ростову, и ростовской области, ненкоторые по Таганрогу. Точечная но вполне себе неплохая подпитка россии ковидом
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21.02.2022 08:56 Ответить
І це попри керегування статистики. Це наслідки впертості однієї особи, яка грається виключно в дороги.
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21.02.2022 08:57 Ответить
во первых в Украине население немаленькое, во вторых народ не спешит на вакцинацию, а вакцины уже год, как в свободном доступе.
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21.02.2022 20:30 Ответить
 
 