За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав
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За сутки 20 февраля в Украине зафиксированы 13 562 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 20 февраля в Украине:
зафиксированы 13 562 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1254, медработников - 151);
17 172 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу - 7965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, бустерную дозу - 4360 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1886 человек;
летальных случаев – 127;
выздоровели - 13 904 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 4 734 333 человека;
выздоровели - 3 952 363 человека;
летальных случаев - 104 645;
проведено ПЦР-тестирований - 19 390 438.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. В общей сложности проведено 31 497 378 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Не стільки там буде тої війни, як по всій Європі буде стояти територіальна оборона перекривати дороги і перевіряти ковідні сертифікати.
Народилося за рік.........363987...335874....308817.....293457
Померло за рік...............574123....587665....581114.....616835
Кількість померлих в Україні у 2021 році становила 714,26 тис., що на 15,8% більше, ніж попереднього року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні в грудні-2021 скоротилася на 14% порівняно з груднем-2020 - до 21,1 тис., а загалом за 2021 рік (проти 2020 року) вона знизилася на 7,3% - до 272 тис.
Так що з початком панднмії смертність в Україні дуже помітно підскочила, а народжуваність в 2020 і 2021 скорочувалась не так сильно, як в 2017, 2018 та 2019.
Народилося за рік.........363987...335874....308817.....293457
Між 2017 і 2018 скорочення 7,7%, між 2018 і 2019 -8,06%, між 2019 і 2020 - 4,97%, а
Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні в грудні-2021 скоротилася на 14% порівняно з груднем-2020 - до 21,1 тис., а загалом за 2021 рік (проти 2020 року) вона знизилася на 7,3% - до 272 тис.
Так що, під час карантину люди народжують дещо краще, ніж без нього.