РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3969 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
3 065 16
Минздрав (4827) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 20 февраля в Украине зафиксированы 13 562 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 20 февраля в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 зафиксированы 13 562 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1254, медработников - 151);

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 17 172 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу - 7965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, бустерную дозу - 4360 человек.

Также за минувшие сутки:

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 госпитализированы – 1886 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 127;

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 13 904 человека.

Также смотрите: В Украине зафиксировали новый вариант штамма "Омикрон", - главный санврач Кузин. ВИДЕО

За все время пандемии в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 заболели - 4 734 333 человека;

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 3 952 363 человека;

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев - 104 645;

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 проведено ПЦР-тестирований - 19 390 438.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. В общей сложности проведено 31 497 378 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 10
За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 11
За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 12
За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 13

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Підводимо підсумки: 1. Українська влада слідом за урядами інших країн повелась на паніку із-за одного (з багатьох в історії людства) сполоху епідемії, аналогічної за ефектом важкій формі звичайного грипу. 2. За два роки викинули у повітря 120 млрд.грн. ковідних грошей (для порівняння - на закупку та розробку зброї за ці 2 роки з бюджету було виділено 45 млрд.грн.). 3. Поклали економіку, залишили без роботи малий бізнес. 4. В результаті маємо такій же рівень захворюваності та смертності, як і країни, які нічого не робили для "боротьби" з ковідом. 5. Продовжуємо і далі всератись з приводу цього ковіду.... P.S. Особисто я два рази щепився, паралельно з тим 3 рази перехворів і продовжую спостерігати за цим цирком...
показать весь комментарий
21.02.2022 09:49
+2
Здається я знаю, що вони тепер задумали.
Не стільки там буде тої війни, як по всій Європі буде стояти територіальна оборона перекривати дороги і перевіряти ковідні сертифікати.
показать весь комментарий
21.02.2022 08:33
+2
Щось не чути адептів "святої вакцинації".
показать весь комментарий
21.02.2022 10:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здається я знаю, що вони тепер задумали.
Не стільки там буде тої війни, як по всій Європі буде стояти територіальна оборона перекривати дороги і перевіряти ковідні сертифікати.
показать весь комментарий
21.02.2022 08:33 Ответить
або як варіант, оголосять евакуацію, згонять в табори і там примусово заштрикають
показать весь комментарий
21.02.2022 08:43 Ответить
Примусово того робити не будуть, щоб не підпасти під статті Нюрнбергського трибуналу.
показать весь комментарий
21.02.2022 15:05 Ответить
а интересно, как дела обстоят с ковидом в лагерях беженцев? ввозили и кучковали их без каких-либо тестов, многие из них явные антиваксеры, ибо если существо подвержено пропаганде то там любая хорошо заходит. Многие из завезенных в Ростовкую область после суточного кучкования начали разбредаться по ростову, и ростовской области, ненкоторые по Таганрогу. Точечная но вполне себе неплохая подпитка россии ковидом
показать весь комментарий
21.02.2022 08:43 Ответить
Підводимо підсумки: 1. Українська влада слідом за урядами інших країн повелась на паніку із-за одного (з багатьох в історії людства) сполоху епідемії, аналогічної за ефектом важкій формі звичайного грипу. 2. За два роки викинули у повітря 120 млрд.грн. ковідних грошей (для порівняння - на закупку та розробку зброї за ці 2 роки з бюджету було виділено 45 млрд.грн.). 3. Поклали економіку, залишили без роботи малий бізнес. 4. В результаті маємо такій же рівень захворюваності та смертності, як і країни, які нічого не робили для "боротьби" з ковідом. 5. Продовжуємо і далі всератись з приводу цього ковіду.... P.S. Особисто я два рази щепився, паралельно з тим 3 рази перехворів і продовжую спостерігати за цим цирком...
показать весь комментарий
21.02.2022 09:49 Ответить
А полікуватися - до голови не приходило?
показать весь комментарий
21.02.2022 12:31 Ответить
Ну що, розумники? Тепер ви будете закідувати москальські війська баночками зі своїми аналізами калу і сечі? Бо 120 млрд.грн., які ми могли витратити на закупівлі зброї, ми витратили на "боротьбу із ковідом"...
показать весь комментарий
21.02.2022 22:20 Ответить
> аналогічної за ефектом важкій формі звичайного грипу.

показать весь комментарий
21.02.2022 13:04 Ответить
Рік............................................2017..........2018........2019........2020
Народилося за рік.........363987...335874....308817.....293457
Померло за рік...............574123....587665....581114.....616835

Кількість померлих в Україні у 2021 році становила 714,26 тис., що на 15,8% більше, ніж попереднього року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні в грудні-2021 скоротилася на 14% порівняно з груднем-2020 - до 21,1 тис., а загалом за 2021 рік (проти 2020 року) вона знизилася на 7,3% - до 272 тис.
Так що з початком панднмії смертність в Україні дуже помітно підскочила, а народжуваність в 2020 і 2021 скорочувалась не так сильно, як в 2017, 2018 та 2019.
показать весь комментарий
21.02.2022 14:22 Ответить
Якби не щепилися, то вже б пару мільйонів не дорахувалися. Цікаво, а скільки новонароджених в Україні за день? Чому не обнародують ці дані?
показать весь комментарий
21.02.2022 10:09 Ответить
Я ж начебто пояснив. В Україні 30% населення працездатного віку працює в малому бізнесі. Якщо цей бізнес закривають на 2-річний карантин, то ці люди вже не шпокаються, бо дітей не буде чим годувати. То звідки народжуваність буде?
показать весь комментарий
21.02.2022 11:16 Ответить
Рік............................................2017..........2018........2019........2020
Народилося за рік.........363987...335874....308817.....293457

Між 2017 і 2018 скорочення 7,7%, між 2018 і 2019 -8,06%, між 2019 і 2020 - 4,97%, а
Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні в грудні-2021 скоротилася на 14% порівняно з груднем-2020 - до 21,1 тис., а загалом за 2021 рік (проти 2020 року) вона знизилася на 7,3% - до 272 тис.

Так що, під час карантину люди народжують дещо краще, ніж без нього.
показать весь комментарий
21.02.2022 14:57 Ответить
Яка різниця між бустерною та додатковою дозою?
показать весь комментарий
21.02.2022 10:31 Ответить
Щось не чути адептів "святої вакцинації".
показать весь комментарий
21.02.2022 10:33 Ответить
Вони паніку про війну розганяють. Не заважайте їм, у них нові методички.
показать весь комментарий
21.02.2022 12:31 Ответить
Може пару мільярдів?Звідки **** такі ідіоти беруться?
показать весь комментарий
21.02.2022 10:59 Ответить
 
 