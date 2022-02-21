За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 20 февраля в Украине зафиксированы 13 562 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 20 февраля в Украине:

зафиксированы 13 562 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1254, медработников - 151);

17 172 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу - 7965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, бустерную дозу - 4360 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1886 человек;

летальных случаев – 127;

выздоровели - 13 904 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 734 333 человека;

выздоровели - 3 952 363 человека;

летальных случаев - 104 645;

проведено ПЦР-тестирований - 19 390 438.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. В общей сложности проведено 31 497 378 прививок", - рассказали в Минздраве.











