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Глава МИД Канады Жоли прервала визит в Европу из-за усиления напряженности в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Глава МИД Канады Жоли прервала визит в Европу из-за усиления напряженности в Украине

Глава МИД Канады Мелани Жоли сократила официальный визит в Европу из-за усиления российской эскалации на границе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сообщила в Твиттере.

"По причине усиления напряженности в Украине я решила отложить свой визит во Францию ​​и немедленно вернуться в Канаду", - отметила министр.

"Мы будем без устали искать дипломатическое решение. Россия до сих пор имеет время выбрать путь деэскалации и диалога", - добавила Жоли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада очень обеспокоена злонамеренной киберактивностью против Украины, - глава МИД Канады Жоли

Глава МИД Канады Жоли прервала визит в Европу из-за усиления напряженности в Украине 01

Автор: Наталя Джума
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А что во франции тоже война намечается?
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21.02.2022 08:31 Ответить
Люфтганза і туди відмовилася літати?
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21.02.2022 08:38 Ответить
Да гляньте на неё. Этой Мелани только экспорт зерновых в США обсуждать в качестве иностранного дела.
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21.02.2022 09:01 Ответить
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21.02.2022 08:39 Ответить
Ей не обязательно на фронт, она же не снайпер, можно было во Львов поехать.
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21.02.2022 08:45 Ответить
ну вот почему эти все напруженности-напряжения постоянно только в европе и мире от стороны россии?! ну самая большая часть земли и что с этого? а ведь всего 145 миллионов населения среди которой большая часть гопников и алкашей.... это кажется( 2 крохотные так сказать италии по населению....) армия вторая в мире как бы да...., но она ведь состоит из пушечного мяса в основном из военных не обученых и призванных всяких алкашей с ****.....й и болот матушки рассеи. а оружие много много.... но мы же помним количество падающих самолётов в месяц до 30 штук .падающие на головы тут же запустившим при запусках ракеты, или ракету у носа кораблей на глазах у пу!, глохнующие арматы и не раз на парадах....их сказочное оружие в мультиках, в основном оружия вернее много ещё с ссср . их космические ракеты которые разгерметизированны и 8 дырок залепляли пластилином русские .как в туалет ходили к американцам .как американци ящики продуктов русским космонавтам передали в космосе потому что жрать им нечего, корабль адмирала кузнецова .подлодку курск .и так далее и так прочее....как просили платы у американцев для своих космических войск без которых не могут летать ракеты в космос и вообще без технологий... ну почему всё так скажите на западе страны? как вы до катились до такой (ручки. что они издеваются, нагло врут про всех, везде воюют. грабят и убивают, отжимают земли и так далее...?(( эх вы....
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21.02.2022 08:54 Ответить
Цирк какой-то. Не позорилась бы уже,честное слово. Хотя баба есть баба.
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21.02.2022 08:58 Ответить
Ще одна захізниця України всралась.
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21.02.2022 09:11 Ответить
Глава МИД Канады Мелани Жоли сократила официальный визит в Европу из-за усиления российской эскалации на границе Украины.

Нужно было дописать: " И вернулась в Оттаву выражать глубокую озабоченность и готовить мегапакет санкций"
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21.02.2022 09:44 Ответить
Тупішого вчинку і вигадати важко.
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21.02.2022 10:06 Ответить
 
 