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В Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против России до ее вторжения в Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против России до ее вторжения в Украину

США не планируют вводить санкции против России за вторжение в Украину. Причину такой позиции объяснил пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом пишет Politico.

По его словам, администрация Байдена пока не склонна вводить полные санкции, поскольку угроза санкций рассматривается как сдерживающий фактор России.

"Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, то он может просто уйти и сделать это. Поэтому мы откладываем это (санкции. – Ред.) и надеемся, что это может повлиять на расчеты Путина", – сказал Кирби.

Кирби также сказал, что западный альянс един в восприятии угрозы со стороны России.

"Лидеры, с которыми мы встречались в Брюсселе, а также в Литве и, конечно же, в Польше, все видят ситуацию так же, как и мы. Они считают, что Россия продолжает готовиться к очередному вторжению в Украину", – сказал он.

Он добавил, что дипломатические усилия США и их союзников по НАТО по сдерживанию Путина гарантируют, что он не сможет обвинять Запад в безразличии, если вторгнется в Украину. Он отметил, что Путину придется взять на себя вину за все жертвы, причиненные Украине в результате вторжения.

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Напомним, глава Еврокомиссии назвала самый мощный рычаг влияния на Россию.

Как известно, США и Европа завершают работу над расширенным пакетом санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Он нацелен на крупные российские банки, но не предусматривает запрета доступа РФ к финансовой системе Swift.

Ранее немецкое издание Handelsblatt уверяло, что США и ЕС больше не рассматривают отключения России от Swift, потому что будут слишком негативные экономические последствия для самого Запада.

Как известно, будущий лидер партии Меркель выступил против отключения России от системы Swift.

В декабре 2021 г. стало известно, что США могут отключить Россию от системы Swift.

Накануне премьер Великобритании пригрозил лишить российские компании финансирования в случае нападения на Украину.

В то же время, спикер Госдумы РФ заявил, что санкции Запада никого не пугают.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
"Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, то він може просто піти і зробити це. - американські аферисти ,так рашист багато чого вже зробив з того,що разом з Вами підписував, цього не робити. І робить рашист це постійно лише тому, що з боку світової спільноти ,а особливо з боку США І ЄС він відчуває безкарність , а то й підтримку.
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21.02.2022 08:56
+11
Раніше німецьке видання Handelsblatt запевняло, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від Swift, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу. Джерело: https://censor.net/ua/n3317522

жодна жабоїдська та фрицівська срака не має постраждати.
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21.02.2022 08:55
+10
А то, что сейчас творят ВСРФ, обстреливая Луганск, Марик - это норм?
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21.02.2022 08:56
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Правила форума Совет форумчан
А нас вы за что наказываете своим бездействием?
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21.02.2022 08:48 Ответить
Так ви Крим віджали і війну розв'язали. Досить прикидуватись, московите!
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21.02.2022 08:50 Ответить
ми самі себе наказали своєю бездіяльністю три роки,захід все це бачив,вони введуть санкції а главсцикун зі страху помириться з х%йлом(воно дурне і не прогнозоване) і як воно буде виглядати?
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21.02.2022 08:56 Ответить
За вибір у 2019му. Все чесно.
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21.02.2022 10:26 Ответить
Якесь гниле виправдовувався.
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21.02.2022 08:55 Ответить
Як кажуть: "З такими "друзями" і ворогів не треба"
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21.02.2022 09:17 Ответить
Раніше німецьке видання Handelsblatt запевняло, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від Swift, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу. Джерело: https://censor.net/ua/n3317522

жодна жабоїдська та фрицівська срака не має постраждати.
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21.02.2022 08:55 Ответить
"Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, то він може просто піти і зробити це. - американські аферисти ,так рашист багато чого вже зробив з того,що разом з Вами підписував, цього не робити. І робить рашист це постійно лише тому, що з боку світової спільноти ,а особливо з боку США І ЄС він відчуває безкарність , а то й підтримку.
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21.02.2022 08:56 Ответить
А то, что сейчас творят ВСРФ, обстреливая Луганск, Марик - это норм?
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21.02.2022 08:56 Ответить
Еще вопрос сколько времени обострение со стороны лугандона будут называть боями с сепаратистами. Это ж бездонное поле для глубоких озабоченностей с минимальной ответственностью для рашки. Самый удобный способ для всех заставить Украину выполнить минский приговор.
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21.02.2022 09:22 Ответить
Бешеная собака всё равно нападёт!
Как бы ты её не уговаривал, как бы не прикармливал и чем бы ты ей не грозил - бешеной собаке пох@й...
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21.02.2022 09:01 Ответить
Это неправильный подход ,хулигану надо давать по роже до того как он вам сзади даст по голове ...
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21.02.2022 09:02 Ответить
А, что же он делает все эти 8 лет?
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21.02.2022 09:02 Ответить
так научитесь врать и шантажировать и вы все уже как и россия ... наврите с три короба самых ужасных санкций которые только можно придумать ...вот и пусть тоже думают что выгоднее?! а там если что как получится и что сможете и что приготовили..... прямо такие порядочные и конкретные..... так просрете всё на свете со своими соплями.....(( не знаю.... ну так уже тоже не льзя быть на побегушках у рашки...
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21.02.2022 09:03 Ответить
"Западная цивилизация" слишком долго находилась в "теплой ванне". С 1945 года. Сидят теперь-репы чешут. А чо? А как? А вот здесь как бы чего не случилось.А вот там надо помягче,а то бизнес пропадёт. Тьфу. Короче,чем скорее непосредственно их весь этот трэш коснётся- тем лучше.
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21.02.2022 09:12 Ответить
Тобто росіяни зараз безкарно вбили десятки тисяч людей.... І нічого. Окупували Крим, донбас і нічого?
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21.02.2022 09:04 Ответить
А что со СВИФТом? Не надо уж так расстраивать кацапского агрессора. Надо продолжать делать деньги пока в Украине война. Ну что поделать? Не повезло.
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21.02.2022 09:07 Ответить
Певна логіка в цьому є, але тут треба більш гнучка політика, наприклад, вводити санкції частково, бо у поточній диспозиції Путін щось робить, поки союзники просто вичікують, добровільно віддаючи ворогу ініціативу. Можна було б подумати, що це вони чекають, доки Путін наробить помилок, але тут є велика небезпека, що в ждуна просто заграються і пропустять моменти, коли треба направду діяти.
Політика і напрям дій колективного Заходу зрозумілі, є великі сумніви, чи їх буде достатньо і що є план дій на випадок початку справжньої війни...
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21.02.2022 09:10 Ответить
"Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, то он может просто уйти и сделать это".

Так уже пора наказывать за то, что сделано и делается: идет обстрел мирных поселений, множество домов разрушено, есть убитые и раненые... Т.е., идет первый этап войны - психологическая обработка.
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21.02.2022 09:15 Ответить
США не планируют вводить санкции против России за вторжение в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3317522


Это опечатка?
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21.02.2022 09:20 Ответить
Казав би зразу - скільки має бути трупів для введення санкцій.
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21.02.2022 09:26 Ответить
Да ладно,на вторжение можно оставить свифт и нефтегазовое эмбарго,а всё остальное уже давно можно было бы включить:конфискацию имущества олигархов и госчиновников и выдворение их семей,запрет въезда для всех россиян,прекращение импорта-экспорта из евросоюза и сша и т.д.Это за то,что расия кошмарит Украину угрозой нападения,перекрывает моря,за кибератаки и лживую пропаганду.
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21.02.2022 09:35 Ответить
Не вводят санкции потому, что знают - никакого вторжения не будет.
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21.02.2022 09:37 Ответить
ne vvodyat potomu chto kishka tonka. oni vse za odno oni vse is Tavistoka., oni vse iz Rimskogo cluba
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21.02.2022 09:41 Ответить
В першу чергу кожна держава дбає про свої інтереси.
І це правильно.
А ми воювали і споживали кацапське лайно, а потім
наші 73 процента схаванули ' какая разніца' , а тепер верещать зрада.
Вам пороблено,чи відпрацьовуєте пайку?
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21.02.2022 09:43 Ответить
а не выяснится ли потом,что обещанные "страшные санкции" окажутся всего лишь надписями на заборе-" Птн хйл" ??...
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21.02.2022 09:48 Ответить
Когда готовится покушения на массовые убийства, вы суки это зная , ждёте пока убийства не произойдут ?! И кто вы после этого ??? Всё вы герои за чужой спиной !
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21.02.2022 09:57 Ответить
Если ввести санкции, у врага не будет сил и средств нападать!
Если, конечно, санкции серьезные. Например: отключение от SWIFT и отказ от товаров и энергоносителей.
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21.02.2022 11:16 Ответить
Предположим мексиканцы,решили забрать себе штат Техас.И начали обстреливать с миномётов инфраструктуру штата и мирных жителей.Вторгаться мучачо не планируют,пока.Просто тупо обстреливают территорию США и её мирняк,со своей территории,попутно выдвигая требование к Сенату США,о признании штата Техас,территорией Мексики.То когда можно считать,що в отношении США ведутся военные действия?С обстрелов городов и мирных жителей?Или с того момента,как они разнесут всю инфраструктуру и без шевронов пересекут границу США,попутно раздавая свои паспорта,а тех кто отказывается садить на подвал?Як вариант
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21.02.2022 12:07 Ответить
 
 