За три дня из Украины вылетели 60 чартеров, преимущественно с представителями ОПЗЖ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

За три дня из Украины вылетели 60 чартерных рейсов, львиную долю пассажиров которых составляли члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и их родственники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграмме написала депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"60 чартерных рейсов, львиную долю которых наполнили представители фракции ОПЗЖ и их семьи, вылетели из Украины за последние три дня", - отметила она.

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Депутат отметила, что сейчас СБУ усложнила процесс получения разрешений на вылет частными бортами - теперь он занимает семь суток, а не три. "Иначе вылетела бы вся фракция ОПЗЖ", - отметила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, представители других политических сил в основном остаются в Украине "вместе с семьями и детьми".