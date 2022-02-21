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Байден согласился встретиться с Путиным в ближайшее время, если не произойдет вторжения РФ в Украину, - Псаки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Байден согласился встретиться с Путиным в ближайшее время, если не произойдет вторжения РФ в Украину, - Псаки

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин могут встретиться в ближайшее время, если Россия не приступит к вторжению в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер Белого дома Джен Псаки.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров встретятся позже на этой неделе в Европе при условии, что Россия не продолжит военные действия. Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если не произойдет вторжения", - отметила представительница администрации США.

Она отметила, что Соединенные Штаты всегда готовы к дипломатии. И в то же время подчеркнула: "Мы также готовы наложить быстрые и тяжелые последствия, если Россия вместо этого выберет войну".

"Сейчас, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время", – добавила Псаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Путин согласились на участие в саммите по безопасности и стабильности в Европе, - Елисейский дворец

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Лучшие санкции - это прикрыть небо Украины . В наземной операции без военных спмолетов и ракет у кацапов нет шансов.
Остальное - кацапам *****.
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21.02.2022 08:50
+5
путлеру так хочется выглядеть рукопожатным, этот гебнявый бандитец смешон в своих корчах неудовлетворенной мании величия
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21.02.2022 08:54
+4
Зачем встречаться с этим уголовником? Уже давно понятно, что разговаривать с ним не о чем. Задача одна: всему миру объединиться и задушить гадину. Неужели за 8 лет на Западе никаких выводов не делают?
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21.02.2022 08:55
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Лучшие санкции - это прикрыть небо Украины . В наземной операции без военных спмолетов и ракет у кацапов нет шансов.
Остальное - кацапам *****.
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21.02.2022 08:50 Ответить
Прибалтика вже поставляє Stingers "власного виробництва"...

тільки НЕ кажіть про ЦЕ єрмакам та шефірам з сивохами та іншим "друзям" преЗедента.....
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21.02.2022 09:03 Ответить
Цього замало. Нам потрібен залізний купол як в Ізраілі.
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21.02.2022 09:06 Ответить
почему за скобками остается ВСЕГДА ВЕРОЯТНЫЙ ФАКТ КАК исход ПУТИНА????он что имеет эликсир вечной жизни он бессмертный.. нет же так почему этот факт хотя бы не закладывают как вариант и да разрабатывает ли США Евросоюз НАТО вопрос действий согласованности реакций в случае если наступит день Ч кончина... Путина-- а не нападения на Украину?????
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21.02.2022 09:07 Ответить
Проблема у тому, що в Раші може прийти потім до влади хтось такий же або ще гірший. Шовіністів там вистачає... а як ми знаємо, вибори там - це швидше формальність
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21.02.2022 09:10 Ответить
НЕТ НЕ СОГЛАСЕН ЛИЧНОСТЬ В РАШКЕ ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ И НЕ ТОЛЬКО В РАШКЕ ИГРАЛ И БУДЕТ ИГРАТЬ ЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ США КАЗАЛОСЬ А ТЕМ НЕ МЕНЕЕ РАЗИТЕЛЬНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТРАМП И БАЙДЕН САРКОЗИ И МАКРОН (Франция) МОЛЧУ ПРО КНДР ИЛИ КИТАЙ Украина (Порошенко Зеленский молчу про Янукович и Порошенко) да они схожи-- но не родственный, я о РФ... каждый даже самый близкий к Путину человек имеет свой набор приоритетов и так далее.... полагаю что 2 -й Путин вряд ли будет в Рашке.... История знает примеры Сталин- и его доверенное лицо и соучастник Хрущев но именно Хрущев дал и показал какое ничтожество и мразь был Сталин... и этого не отнимешь полагаю в России будет аналог ХХ съезда партии ЕР где они раскроют не все --но многие преступления и Ельцина и путина... так сказать покаяние... не допустят олигархи военный чекисты да будет драчка но в итоге победит паритетность... бабки любят тишину.. поверьте все имеет и начало и конец.. Путин тому и Путин таким каким стал потому что ему корона упала в руки за нее ему не пришлось ни горбатиться годами по карьерной лестнице не пробиваться локтями ее посаду принес на блюдечке Ельцин тому воно вообще от такого утратило рассудок и способность адекватности...
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21.02.2022 09:18 Ответить
Нужно закупить купола у Израиля, тогда не одна Рассейская ракета не долетит до цели.
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21.02.2022 09:31 Ответить
Израиль отказался продавать.
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21.02.2022 09:34 Ответить
жидота поддерживает террористов и фашистов.
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21.02.2022 10:17 Ответить
Израиль категорически отказался продавать нам хоть что-то для защиты или даже давать разрешение на поставки израильского оружия третьими странами.
Израиль поставляет беспилотники в РФ - там им выгоднее.
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21.02.2022 10:59 Ответить
Пропускає купол ракети. Останні обстріли Ізраїльської території хамасом це показали
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21.02.2022 14:18 Ответить
На коліна, пуцькін, перед великим Джо!
На коліна і чекай, як тобі вводять помало але впевнено по самі гланди!
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21.02.2022 08:52 Ответить
путлеру так хочется выглядеть рукопожатным, этот гебнявый бандитец смешон в своих корчах неудовлетворенной мании величия
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21.02.2022 08:54 Ответить
Frau кабаєва чимось його "абідєла..."

напевно, голосно сміялась...коли той зняв туфлі.....
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21.02.2022 09:05 Ответить
Зачем встречаться с этим уголовником? Уже давно понятно, что разговаривать с ним не о чем. Задача одна: всему миру объединиться и задушить гадину. Неужели за 8 лет на Западе никаких выводов не делают?
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21.02.2022 08:55 Ответить
Йшов шостий день від тоді, коли пуцкін вже широкомасштабно збирається нападати на Україну...
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21.02.2022 08:57 Ответить
Если ты не заметил , то видео об обстрелах Донецка , которое появилось 18-го , было снято 16-го.
США помешали вторжению 16-го.
Сейчас ключевая дата 22.2.22.
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21.02.2022 09:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=g4LoVWA4jLw
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21.02.2022 08:59 Ответить
Народ, нагадайте, коли пуцкін почав свої ржаві тарадайки стягувати до України з далекого сходу!
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21.02.2022 08:59 Ответить
приблизно з літа 2021....
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21.02.2022 09:00 Ответить
Сцикуни
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21.02.2022 09:25 Ответить
ще один преЗедент хоче "заглянути в очі диктатору-терористу"!....далі буде...
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21.02.2022 08:59 Ответить
Ботоксна скотина засцала.
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21.02.2022 09:02 Ответить
він "діє по плану". А може й без "лапок"...
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21.02.2022 09:07 Ответить
треба віддати належне путіну: він уміє розмовляти з Заходом. І таки щось виторгує. І буде це коштом України.
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21.02.2022 09:03 Ответить
Для более убедительной дипломатии нужна парочка стингеров и парочка добровольцев для автомобильной поездки по безвизу под аэропорт этого саммита. ИЛ птичка заметная.
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21.02.2022 09:05 Ответить
Треба тягнути час, зустріч в квітні, пообіцяти референдум на літо, за той час москалі в полях поспиваються, армія деградує.
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21.02.2022 09:06 Ответить
Типу зараз кацапська армія-еталон боєздатності. Те саме тупориле м'ясо тільки з новішими цяцьками.
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21.02.2022 09:27 Ответить
Байден красавчик тянет время изматывает этого шизофреника/калоприемника!!!пусть пуморыжит до мая а там Пасха итд
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21.02.2022 09:12 Ответить
То есть вы тоже понимаете что все это "вторжение" фейк Байдена?
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21.02.2022 09:30 Ответить
Это не фейк
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21.02.2022 09:53 Ответить
Согласился? Значит кацапня намекала на это? А шо так? Вяличие забуксовало?
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21.02.2022 09:29 Ответить
Для него это звездный час. Час позора у Байдена, в замен на то что Байден никому не скажет как он утирал сопли. А он выйдя довольный отведет войска и скажет как 2 великих дяди спасли мир .
Слава США!
Слава Украине!!!!!
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21.02.2022 09:43 Ответить
 
 