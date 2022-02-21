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Армия РФ усиливает активность на границе с Украиной: новые спутниковые снимки, – CNN. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Новые спутниковые снимки, сделанные вчера, 20 февраля, свидетельствуют об усиленной активности российских войск, расположенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN, ссылаясь на данные частной компании Maxar.

Как отмечает компания, уже некоторое время отслеживающая перемещение российских войск рядом с украинской границей, "к северо-западу от Белгорода и у Солоты и н.п. Валуйки в России наблюдаются многочисленные новые развертывания бронетехники и войск".

Армия РФ усиливает активность на границе с Украиной: новые спутниковые снимки, – CNN 01

Акцентируется внимание, что эти территории расположены около 35 км от границы.

"Эта активность отличается от развертывания подразделений, которые наблюдались раньше... До недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. Сейчас (20 февраля. - Ред.) большинство подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отъехали, и по всему району можно видеть следы транспортных средств и конвоя бронетехники", - отмечает компания.

Изображения показывают, что лагерей или площадок, где еще 13 февраля размещались значительные силы, почти не осталось.

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Некоторую военную технику заметили к востоку от Валуек, примерно в 15 км от границы с Украиной.

CNN отдельно установил геолокацию нескольких видео, появившихся в сети на выходных, на которых видно движение больших колонн с танками, гаубицами и бронетехникой в ​​районе Белгородской области РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
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21.02.2022 09:19
+16
Щороку 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня - 17 листопада 1999 року в Парижі.
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21.02.2022 09:10
+11
а матерям этих вояк - шо, пох...
чего они сидят по норам в своих мухосрансках?
или они не матери ,
а бабы, каторые
ишо наражают ?
ну если матерям - пох,
то это действительно - кацапский
биомусор,
подлежащий
утилизации !
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21.02.2022 09:22
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Дурно стільки солярки спалили, придурки!
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21.02.2022 09:06 Ответить
Русня іди сядь на бутилку/пляшку, і не злазь поки ***** не дозволить. Лізе гівно в Україну.
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21.02.2022 09:46 Ответить
местные жители долго будут вспоминать этих вояк
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21.02.2022 09:09 Ответить
Щороку 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня - 17 листопада 1999 року в Парижі.
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21.02.2022 09:10 Ответить
Солов'їну, барвінкову,
колосисту- на віки
- українську рідну мову
в дар мені дали батьки.
Берегти її, плекати
буду всюди й повсякчас,
бо ж єдина - так, як мати,
мова в кожного із нас!
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21.02.2022 09:15 Ответить
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21.02.2022 09:19 Ответить
Вони вже всьо шо мали стягнули під кордон України
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21.02.2022 09:21 Ответить
У далекому 2003 р., виїжджаючи з Білгорода на Харків, і перетнувши кордон, створювалось враження, ніби потрапив кудись в Америку, чи що...
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21.02.2022 10:40 Ответить
Хахаха так они на барабан за шмотками и едой ездили))
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21.02.2022 13:46 Ответить
а матерям этих вояк - шо, пох...
чего они сидят по норам в своих мухосрансках?
или они не матери ,
а бабы, каторые
ишо наражают ?
ну если матерям - пох,
то это действительно - кацапский
биомусор,
подлежащий
утилизации !
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21.02.2022 09:22 Ответить
Да.
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21.02.2022 09:33 Ответить
Чого це по х#й?! Мамкі рюсскіє вже планують як витратять гроші компенсації за вбитого ********-кацапа.
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21.02.2022 10:07 Ответить
зеленому полудурку покажите снимок
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21.02.2022 09:26 Ответить
Путин загоняет себя всё в более глубокую яму...А закопают его сами россияне.когда им придётся в день хоронить сотнями своих мужчин.Так что главный союзник Украины проснётся в самой России -страх хоронить своих НИ ЗА ЧТО погибших
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21.02.2022 09:35 Ответить
именно
десять лет бессмысленного мочилова моджахедами
совейских солдат в Афганистане ,
которым лживые комуняки сказали
что они там исполняют долг...интернациональный , мля
привели таки к развалу сраной и лживой однопартийной системы -
совка !
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21.02.2022 09:48 Ответить
Нікуди не загоняє поки не нападе нафта і газ росте, бюджет РФ до того тріщав по швам...
Плюс захід всетаки йде на поступки помалу, Макрон і Шольц потрохи рішають необхідні питання...
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21.02.2022 09:55 Ответить
Загоняет... толку с тех копеек. посчита сколько лярдов ушло на эти манёвры... 160 тысяч перебросить это не войнушка в песочнице... Пойдут рефрежираторы на Ростов .... Это не Чечня
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21.02.2022 13:49 Ответить
Та нехай їздять там. Вони вже знають що їх чекає на нашій землі - гриль в консервних банках. Чим більше їх прийде тим краще, винищимо урюків.
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21.02.2022 09:44 Ответить
Пусть в карманы положат семена плодовых деревьев. Хоть польза будет.
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21.02.2022 09:52 Ответить
Где-то прочитал, что им какие семена в карманы не клади, все равно вырастет либо боярышник, либо репа.
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21.02.2022 12:01 Ответить
не будите агрохимию плохими новостями
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21.02.2022 09:54 Ответить
завтра 22:30 по Киевскому времени командиры российских воинских частей вскроют пакеты с приказами на действия в начальный период боевых действий
весьма вероятно, что наземные войска в ночное время ( пока ВВС и ракетные войска РФ будут наносить удары по важным военным целям в Украине) совершат короткие марши к границе и развернутся в боевые порядки в ожидании команды на вторжение
однако основная активность вначале будет сосредоточена на Донбассе и побережье Азовского моря, остальные войска будут отвлекать украинские силы
главная задача московитов на первые 2-3 дня войны по-видимому будет состоять в прорыве обороны ВСУ на Донбассе и создании плацдарма для продвижения на запад по побережью Азовского моря до соединения с войсками в районе Перекопа
затем весьма вероятна остановка боевых действий для подтягивания резервов и дипломатического давления на Запад и Киев
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21.02.2022 09:59 Ответить
завтра 22:30 командиры российских воинских частей сядут на бутылки
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21.02.2022 10:49 Ответить
"завтра 22:30", это можно подтвердить?
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21.02.2022 10:52 Ответить
как можно подтвердить инсайд от российского телеграм-канала?
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21.02.2022 12:49 Ответить
Ну, що ж. Запаси крові їх не врятують.
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21.02.2022 10:54 Ответить
РУССКІЙ ИВАН, УХОДИ ВОДКІ НЄТ.
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21.02.2022 10:57 Ответить
--- Даремно Ердоган випробовує нові БАЙРАКТАРИ /з нашими движками / на полігоні .коли тут роботи. для них. НЕ початий край ...
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13.04.2022 09:28 Ответить
 
 