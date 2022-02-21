Армия РФ усиливает активность на границе с Украиной: новые спутниковые снимки, – CNN. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Новые спутниковые снимки, сделанные вчера, 20 февраля, свидетельствуют об усиленной активности российских войск, расположенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN, ссылаясь на данные частной компании Maxar.
Как отмечает компания, уже некоторое время отслеживающая перемещение российских войск рядом с украинской границей, "к северо-западу от Белгорода и у Солоты и н.п. Валуйки в России наблюдаются многочисленные новые развертывания бронетехники и войск".
Акцентируется внимание, что эти территории расположены около 35 км от границы.
"Эта активность отличается от развертывания подразделений, которые наблюдались раньше... До недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. Сейчас (20 февраля. - Ред.) большинство подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отъехали, и по всему району можно видеть следы транспортных средств и конвоя бронетехники", - отмечает компания.
Изображения показывают, что лагерей или площадок, где еще 13 февраля размещались значительные силы, почти не осталось.
Некоторую военную технику заметили к востоку от Валуек, примерно в 15 км от границы с Украиной.
CNN отдельно установил геолокацию нескольких видео, появившихся в сети на выходных, на которых видно движение больших колонн с танками, гаубицами и бронетехникой в районе Белгородской области РФ.
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колосисту- на віки
- українську рідну мову
в дар мені дали батьки.
Берегти її, плекати
буду всюди й повсякчас,
бо ж єдина - так, як мати,
мова в кожного із нас!
чего они сидят по норам в своих мухосрансках?
или они не матери ,
а бабы, каторые
ишо наражают ?
ну если матерям - пох,
то это действительно - кацапский
биомусор,
подлежащий
утилизации !
десять лет бессмысленного мочилова моджахедами
совейских солдат в Афганистане ,
которым лживые комуняки сказали
что они там исполняют долг...интернациональный , мля
привели таки к развалу сраной и лживой однопартийной системы -
совка !
Плюс захід всетаки йде на поступки помалу, Макрон і Шольц потрохи рішають необхідні питання...
весьма вероятно, что наземные войска в ночное время ( пока ВВС и ракетные войска РФ будут наносить удары по важным военным целям в Украине) совершат короткие марши к границе и развернутся в боевые порядки в ожидании команды на вторжение
однако основная активность вначале будет сосредоточена на Донбассе и побережье Азовского моря, остальные войска будут отвлекать украинские силы
главная задача московитов на первые 2-3 дня войны по-видимому будет состоять в прорыве обороны ВСУ на Донбассе и создании плацдарма для продвижения на запад по побережью Азовского моря до соединения с войсками в районе Перекопа
затем весьма вероятна остановка боевых действий для подтягивания резервов и дипломатического давления на Запад и Киев