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Новости Происшествия
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Пять человек, среди которых трое полицейских, провалились под лед в Днепре. Один человек погиб, – ГСЧС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пять человек, среди которых трое полицейских, провалились под лед в Днепре. Один человек погиб, – ГСЧС. ВИДЕО

20 февраля в 14:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на реке Днепр мужчина во время рыбалки провалился под лед. Событие произошло в городе Днепр, Соборный район, улица Набережная Победы (река Днепр).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По сообщению направлено отделение водолазно-спасательной группы аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и очередной караул 1-й государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Три сотрудника Национальной полиции, первыми прибывшие к месту, пытались спасти рыбака, однако сами провалились под лед (1 полицейский – на расстоянии около 70 метров от берега, 2 полицейских – на расстоянии около 40 метров от берега).

Также провалился под лед на расстоянии около 40 метров местный житель, пытавшийся помочь сотрудникам Национальной полиции.

Также смотрите: Спасатели сняли с дрейфующей льдины на Днепре 200 рыболовов, - ГСЧС. ФОТО

Совместными усилиями личного состава ГСЧС спасены 5 человек, из них: 3 сотрудника полиции, 1 местный житель, пытавшийся помочь полиции, и 1 рыбак (умер в автомобиле экстренной медицинской помощи, личные данные устанавливаются).

К месту происшествия было направлено 13 человек личного состава и 5 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Куди ви "довбні" претеся?!!! У нас на Поліссі рибалки вже снасті зимові ховають - сташно на лід вийти! Та риба того варта?
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21.02.2022 09:21
+12
НЕ злорадствую, але нах. людям та риболовля на танучій кризі, якщо скумбрія по 8 ?
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21.02.2022 09:19
+10
Больные люди, если какашки в попе играют возьми с собой хотя бы накачанную камеру от авто соответствующего комплекции размера, и то будет шанс на спасение.
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21.02.2022 09:27
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НЕ злорадствую, але нах. людям та риболовля на танучій кризі, якщо скумбрія по 8 ?
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21.02.2022 09:19 Ответить
На крайняк можно гречку - по 12, сало - по 50, если рыба не устраивает.
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21.02.2022 09:25 Ответить
на крайній випадок можна цукерки рошен по 1.20.
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21.02.2022 09:38 Ответить
ДОСнутий, те що ти придбав за 1,20- це гуано з бу фантиком... Любиш ти цю консистенцію, насрано в макітрі та штанцях, але ти не винен, подякуй батькам.
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21.02.2022 10:38 Ответить
Не було б так смішно як сумно. Учора в атб м.Ів.-Фр. закортіло сальця по домашньому, місцев.вироб., сало супер і рожеве і зі спеціями, в міру туге не тягнеться. Ціна 200грн за кг. Кароч як в таксі, чим далі тим дорожче.
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21.02.2022 09:55 Ответить
Купляти у Франківську сало в АТБ це збочення, я в Чернівцях завжди на ринку беру.
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21.02.2022 10:01 Ответить
Пароль надо было сказать, что от коли котлеты.
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21.02.2022 10:15 Ответить
он вам не котлета - он митбол
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21.02.2022 11:27 Ответить
Куди ви "довбні" претеся?!!! У нас на Поліссі рибалки вже снасті зимові ховають - сташно на лід вийти! Та риба того варта?
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21.02.2022 09:21 Ответить
соседа вспоминаю,в Казахстане ещё, )))) прётся на лёд весной-ну куда ты дурак пошёл,тепло вон как ,да ещё говно всякое сливают в иртыш комбинаты...а он гордо показывает два стержня через шею на шнурке-мол зацеплюсь за льдину если что и вылезу-к слову в борове килограмм 120 было..
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21.02.2022 09:30 Ответить
І в мене "льодові шила" є! І шнур капроновий 25-метровий є (У клубок величиною з грейпфрут скручений -щоб кидать зручно було вдалину) Ношу з 1995 року - як почав ходить на зимову рибалку Ні разу не використав за призначенням! "Талісманом" стали рятувальні причандали!
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21.02.2022 09:39 Ответить
насчёт шил думаю нужно трезво оценивать свои возможности-во мне 95 кг например,подтянутся могу раз 10 ...короче учитывая мокрую одежду и холодную воду ни на какую льдину я бы самостоятельно залезть не смог ,максимум пару минут провисеть на краю (салам ди каприо) ..
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21.02.2022 10:08 Ответить
Ти знаєш - не перевіряв! Ми з товаришем завжди взимку вдвох на рибалку їздимо І він знає що у задньому відсіку мого рюкзака шнур завжди лежить! Я ж рюкзак за собою не тягаю - ставлю на лід і рибалю навкруги - рибу шукаю
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21.02.2022 10:14 Ответить
Пешней надо простукивать.
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21.02.2022 10:08 Ответить
Краще твоєю головою!
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21.02.2022 10:09 Ответить
Угу, стукав, стукав, а на середині Дніпра пробив дірку і впав.
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21.02.2022 10:11 Ответить
Ты Буков, не рыбак. Но если начнешь, то бери пешню, а не гвоздики(как у Яра).
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21.02.2022 10:14 Ответить
Не знаю "рибак" "буков" чи ні а от ти точно "прибабахнутий" - я маю і бур і пішню але мова тут ведеться не про рибалку як таку а про забезпечення рятування на льоду
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21.02.2022 11:04 Ответить
Ну молодец, хоть свой бур наконец купил.
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21.02.2022 11:33 Ответить
"Литвин"! Ти навмисно з себе "дурника корчиш" чи ти такий насправді?
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21.02.2022 11:47 Ответить
Льод тонкий, какая рыбалка может быть? Тем более, больше недели плюсовая температура на улице держится.
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21.02.2022 09:21 Ответить
Не нужно спасать этих пингвинов. Они добровольно и находясь в сознании лезут на лёд. Значит осознают чем это может закончиться.
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21.02.2022 09:24 Ответить
Больные люди, если какашки в попе играют возьми с собой хотя бы накачанную камеру от авто соответствующего комплекции размера, и то будет шанс на спасение.
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21.02.2022 09:27 Ответить
читаєш новини, дивишся інформацію і бачиш другий абзац.
по ньому видно що урналісту платять за кількість слів а не за якість інфи.
а має бути: поліцейські та рятувальники місто, село, район...
все, млять
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21.02.2022 09:25 Ответить
дякую, тепер знаю, що інфа буває якісною та 3-го сорту як ставрида по 8...
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21.02.2022 10:45 Ответить
ти мабудь почув у шуфрича одно речення правди і більше нічого не почув.
а те що цей чмо оформляло нерухомість в криму по законам рф, це третьосортна чи першосортна інфа?
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21.02.2022 15:20 Ответить
Де твоя голова?
За границею....
Що в твоїй голові?
Паралізована теща.
Юрко, не дуркуй... Де ти знайшов щось образливе у твою сторону? Ти обурився урналістикою, але від хвилювання, втулив декілька ляпів та не сформулював вдало претензію... А тепер, ображаєшся як дитина за сарказм?
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21.02.2022 18:00 Ответить
дебил..выписал премию дарвина себе ...и нормальные люди погибли...не наркоманы не алкаши..а люди которые пришлои на помощь
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21.02.2022 09:30 Ответить
Погиб только рыбак, полицейских и местного вытащили
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21.02.2022 09:38 Ответить
чукча не читатель
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21.02.2022 09:45 Ответить
это ж каким нужно быть долбодятлом, чтобы полезть на лед..., уже 2-ую неделю плюсовая температура...
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21.02.2022 09:32 Ответить
А цифра 73% Вам ни о чем не говорит? На их фоне он ещё ничего, он только свою жизнь на кон поставил.
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21.02.2022 09:37 Ответить
Люблю зимову рибалку, але сезон закрив 2 тижні тому. Ризикувати життям/здоров'ям заради хоббі - ні, не моє, краще почекаю початку сезону плотви з берега
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21.02.2022 09:37 Ответить
Уже пішла плітка під льодом з Київського водосховища вгору по Дніпру
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21.02.2022 09:47 Ответить
У нас (Обухівський р-н) ще не активна, я вже пробував )
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21.02.2022 10:15 Ответить
Канівське водосховище глибше А в Київському - коли у Вишгороді воду скидали різко то на половині плеса лід лягав на грунт! З-за цього вода швидше прогрівається - хоч вого і північніше знаходиться
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21.02.2022 11:00 Ответить
Можно бесконечно смотреть на огонь и на... вот это
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21.02.2022 09:40 Ответить
В районе кайдакского моста та же картина - сидят ипаньки-рыболовы на льду, погодка весення, тепло, па приколу...да и голосовали так же..
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21.02.2022 09:43 Ответить
а на Фрунзенском?
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21.02.2022 09:48 Ответить
от куда лед в запоре уже божьи коровки и клопы солдатиики подснежники +7
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21.02.2022 10:31 Ответить
та у нас тоже Днепр уже полностью безо льда... в вот в заливчиках и затоках... еще корочка есть...
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21.02.2022 10:39 Ответить
он во льде бывает раза три за 15 лет и то раз замерз в 12 году
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21.02.2022 11:45 Ответить
тю... у нас и в этом году покрывался полностью (про толщину не скажу)
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21.02.2022 12:01 Ответить
там вообще дети с родителями по льду шастают. Идиоты.Где то в телеге фотку видел.
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21.02.2022 13:30 Ответить
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21.02.2022 09:45 Ответить
Начало зимы. У тропинки, ведущей к водоёму, транспарант:

«Уважаемые любители подлёдного лова. Имейте ввиду: лёд сверху ломается намного легче, чем снизу… Проверено практикой…».
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21.02.2022 09:48 Ответить
Реально- це ї...ті люди! Йти на тонкий лід- це життєва необхідність?
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21.02.2022 09:48 Ответить
"Тонкий" лід - на початку зими А в кінці - "крихкий"! Він може буть зараз товщиною в 10-15 см але по консистенції - як розмокла грудка цукру Кришиться під ногами!
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21.02.2022 09:51 Ответить
У нас Дністер теж зібрав врожай довбнів цього року. на жаль.
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21.02.2022 10:03 Ответить
от куда они вообще какой то лед находят месяц или два плюс уже..какой бред
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21.02.2022 10:30 Ответить
кто ищет - тот найдет ))) ну хотя бы последний...на последнюю ( в полном смысле слова) рыбалку...
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21.02.2022 10:40 Ответить
Поставь на лёд надувную лодку и из неё лови, если приспичило.
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21.02.2022 11:23 Ответить
 
 