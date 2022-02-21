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Если бы в 2008 году Украина получила ПДЧ в НАТО – сейчас в Европе было бы безопаснее, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если бы в 2008 году Украина получила ПДЧ в НАТО – сейчас в Европе было бы безопаснее, - Порошенко

Если бы Украина еще в 2008 году получила ПДЧ в НАТО, Европа сегодня чувствовала бы себя гораздо безопаснее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Путин выдвинул ультиматум и сказал, что Украина будет в НАТО только тогда, когда Россия разрешит. Или сейчас мы сделаем так, чтобы вернуться к границам 97 года и исключить из НАТО, например, Болгарию и Румынию? Или убрать натовское вооружение, натовские базы из Болгарии и Румынии, а может и из Польши?.Если бы кто-то решился задуматься над этим вопросом - Путин пошел бы дальше.Вы знаете, каким должен быть ответ? Очень простой - летом этого года на саммите 2022 года в Мадриде предоставить Грузии и Украине План действий по членству в НАТО", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, это бы продемонстрировало Путину, что на языке ультиматумов с НАТО говорить нельзя.

"А определять судьбу будущего членства Украины в НАТО будет украинский народ, украинская власть и страны-члены НАТО. История не терпит сослагательного наклонения, но сейчас уже очевидно, если бы в 2008 году на Бухарестском саммите было принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству, а до 2014 года Украина стала бы членом НАТО - в Европе было бы безопаснее. Не только Украине, Польше, Чехии, Словакии, Эстонии, скандинавским странам - всем было бы гораздо безопаснее", - отметил лидер "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2022 году Вашингтон говорит на языке Киева 2014 года, называя Путина агрессором, - Порошенко на CNN

Порошенко подчеркнул, что в 2014 году никакой Будапештский меморандум, никакие другие форматы, где нет гарантий, не сработали бы, когда Россия пошла в атаку.

"Потому что пост-военная европейская и мировая система безопасности базировалась на Ялтинских решениях. На том, что существует единый орган, позволяющий применять военную силу в любых конфликтах по миру. Этот орган называется Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, где решения принимаются консенсусом постоянных членов. Но когда один из пяти постоянных членов является агрессором, система разрушена, Россия разрушила не просто государственные границы Украины, суверенитет, территориальную целостность государства, а Россия разрушила глобальную систему безопасности, альтернативой этому мы можем предложить только НАТО с ее пятой статьей. Полякам очень повезло, что они своевременно вступили в ЕС и вступили в НАТО", - подытожил пятый президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+36
самое интересное что кроме промов у него куча достижений. Асоциация с ЕС, безвиз, , Томос, восстановление Армии , 2/3 отвоеванного Донбасса.... Но мудрый народ сказал "какая разница" и выбрал себе клоуна....
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21.02.2022 09:29
+26
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21.02.2022 09:27
+23
Згоден з Порошенко.
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21.02.2022 09:21
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вот смотрю я на 73% избирателей и понимаю, что все что сегодня происходит со страной -- это их 100% заслуга. Ну хотят "по приколу" и не понимают "какая разница"-- будет им "разница"...

Я ко всему этому готов с 2019 г., как только клоун стал Президентом. К сожалению пока что оправдываются самые худшие опасения...
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21.02.2022 10:45 Ответить
все вони розуміють, тільки визнати не хочуть, що це саме вони завели країну на край прірви; тому продовжують брехати
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21.02.2022 11:02 Ответить
Нагадую забудькуватим ідіотам, що новопризначений Ющенком (цей саботажник затягнув призначення міністра в уряд Тимошенко на ПІВРОКУ!!) міністр закордонних справ Порошенко головним завданням вважав покращення відносин з Росією. І цей міністр уряду зрадників бАзарова завзято підтримував "харківські угоди", що зняли обмеження на нарощування кацапських військ в Криму і дозволили їх вільне пересування без узгодження з Україною.
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21.02.2022 11:04 Ответить
расслабься.... это уже не имеет никакого значения.
Потому что теперь даже уже не понятно, будут ли следующие выборы Президента Украины честными и демократическими.

Или уже только "как в Белоруссии" ?
А ты тут вспоминаешь байки 15 летней давности....
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21.02.2022 11:14 Ответить
Хто не забуває минулого, той не помиляється в сьогоденні і передбачає майбутнє.
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21.02.2022 11:16 Ответить
вот и будешь сидеть и вспоминать независимую Украину, утраченные возможности, безвиз, под звуки русского шансона и под чутким руководством Кремля .... Хорошо если не на Колыме....
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21.02.2022 11:20 Ответить
Воювати треба, от і все. А не по інтернет-форумах нишпорити в намаганні якось відробити копієчку хазяїна, як це роблять боти Потроха, що вже перманентно співають в унісон з кацапами.
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21.02.2022 11:24 Ответить
Тявкнул проплатной подоляковский ботVolodimir L !
откуда вы такие тупые лезете?
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22.02.2022 00:43 Ответить
тебе бенедіктова з твоєю заявою зачекалась
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21.02.2022 12:16 Ответить
Если б да кабы, в жопе выросли грибы. Если бы порох позакрывал или развесил по деревьям всех бывших регионалов после Майдана, то страна уже была бы в ЕС
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21.02.2022 12:37 Ответить
Так скажи "спасибо" своей подруге Меркель, она по приказу кремля наложила вето в 2008г
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21.02.2022 13:10 Ответить
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