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Организация проплаченных митингов стала целым бизнесом. Дестабилизация в тылу - направление гибридной войны против Украины, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Организация проплаченных митингов стала целым бизнесом. Дестабилизация в тылу - направление гибридной войны против Украины, - Монастырский

Угрозы гибридной войны актуальны сейчас как никогда. Подразделения всех ведомств, входящих в состав Министерства внутренних дел, отрабатывают все сценарии возможного развития событий по направлениям своих компетенций.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время брифинга по результатам командировки в Донецкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

По словам главы МВД, фактически каждый день выявляются факты организации проплаченных митингов. Их организаторы, в частности в Киеве, планируют акции, которые могут привести к дестабилизации ситуации. Следовательно, Национальная полиция провела ряд обысков у таких деятелей.

"Фактически организация проплаченных митингов стала целым бизнесом. Есть "тысячники", "сотники", "десятники", которые за небольшие средства (от 300 до 800 гривен на человека) собирают от нескольких сотен до нескольких тысяч граждан. Несколько недель назад Национальная полиция задержала таких организаторов. В их планах были не только митинги, но и агрессивные действия в отношении представителей Национальной полиции и непосредственно самих митингующих", - сообщил Монастырский.

Украинские силовые ведомства готовы к блокированию любых попыток внутренней дестабилизации в государстве. По словам министра, сейчас в тыловых районах и Киеве Национальная полиция и Национальная гвардия переведены в усиленный режим службы и готовы блокировать попытки дестабилизации внутренней ситуации.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
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21.02.2022 09:42
+11
Ну да, сам "потерпевший" так сказал. А что?

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21.02.2022 09:38
+10
Тавышо!!!
Когда Дубинский привозил по 400 грн за тушку работников с заводов Коломоя в Киев в 2018-м и водил хороводы под НБУ это были "протесты".

Когда Рабинович водил безумных бабок под НБУ, а потом они толпой бежали разменивать крупные купюры в Ощад на Крещатике это были "протесты"?

Вы ж, суки ЗЕленые, на проплаченных "протестах" к власти пришли.
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21.02.2022 09:55
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Так а хренли им бояться?
Ну поймают, ну выложат на "цензоре" фотку с "запиксельным" е@алом и отпустят...
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21.02.2022 09:37 Ответить
Так відповідної статті не має у законодавстві. От це треба виправляти
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21.02.2022 09:56 Ответить
Зеленые нечисти могут принять своим большинством любой закон и говорить что чего -то нету - смешно. Все гадкие законы каждый день протягивают, а хорошие не принимают. Война идет, говорят о митингах, да митинги огромные в Киеве против гнилых законов РАДЫ. А вот где хорошие законы? Почему сегодня идет наглая антиукраинская пропаганда в украинских СМИ и интернете? По-че-му? Власти это выгодно?
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21.02.2022 10:59 Ответить
Ну да, сам "потерпевший" так сказал. А что?

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21.02.2022 09:38 Ответить
Он что, пожизненно собирается править?
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21.02.2022 10:00 Ответить
Зеля, тебя не надо свергать, ты должен сам подать в отставку как слабоумный и не способный на управление воюющей страной, не способный защитить государство и народ по Конституции Украины. Почему не вводишь военное положение и не конфисковываешь средства у олигархата на армию? Миллиарды долларов не используется для страны. В Конституции написано, что в случае войны с целью сохранения государства необходимо направить все деньги на армию и оружие, на продуктовые запасы для людей, на эвакуацию и т.д. Ничего этого Зеля не делает. олигархи удрали, часть драных вонючих депутатов удрала, денег в бюджете мало, просит у Запада и Америки, а кто будет отдавать? А кто будет чистить карманы криминальных олигархов в пользу страны? Зеленский даже не делает заказов у наших производителей оружия, у своих. Это вообще запредельное преступление не закупать собственное прекрасное вооружение для собственной армии. Слуга олигархов в своем репертуаре.
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21.02.2022 11:07 Ответить
Монастирський...як себе почувають ПІТУШИНИЙ МАРШАЛ Жуков шокер і УКУРОК Зозуля які приховали відео по Трухе Може по твоїй вказівці? Твої мусора займаються на дорогах здирництвом в тей час коли ЗСУ боронять державу. Особливо ОЗУ під вивіскою патрульна поліція здійснює соціальний, моральний і фізичний терор в тилу..Навести приклади? Можу..Коли буде звільнено Жукова якій замість реформи перетворив патрульну полюції в банду? Чому керівництво на місцях покриває злочини підлеглих. Чому для того щоб внести в ЕРДР злочин поліцейського потрібно пройти круги аду..Я не довіряю поліції України..
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21.02.2022 09:40 Ответить
Бо ти з Кацапії варняквєш, тому і не довіряєш!
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21.02.2022 10:05 Ответить
а ти напевно мусорило???
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21.02.2022 10:11 Ответить
Монастирського геть!
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21.02.2022 15:13 Ответить
От импотенции и слабости властных институтов все происходит. Что такое государство? В любом учебнике написано. Так пусть работают суды, полиция, армия. Здесь же вместо наказания коллаборационистов их избирают в депутаты, разрешают становиться мерами городов, иметь собственные СМИ и тд. А те самые инструменты принуждения стали в Украине инструментами глобальной коррупци
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21.02.2022 09:42 Ответить
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21.02.2022 09:42 Ответить
Що до "дружнього" народу слід згадати слова Степана Бандери іще з далекого 1950 року:
«Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійности України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіялізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні»
От так содеп мікрував в Рускій мір, усе як писав Бандера. Теж саме, тільки вивіску поміняли
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21.02.2022 10:03 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, шуфричі. рабіновичі, татарови, мураєви, партнови....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.02.2022 09:45 Ответить
вона стала бізнесом ще в часи кучми, і треба було з того часу це все нейтралізувати, але ж в нас дохйя пздоболів і в раді і в кабміні
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21.02.2022 09:48 Ответить
Раскройте глаза Монастырскому: незаконная торговля в Киеве и во всей Украине - тоже бизнес! И незаконные стройки - тоже! И все это крышуют его подчинённые, а потоки денежные замыкаются на его замах
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21.02.2022 09:49 Ответить
Не везет фопам, опять влетели.
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21.02.2022 09:54 Ответить
Тавышо!!!
Когда Дубинский привозил по 400 грн за тушку работников с заводов Коломоя в Киев в 2018-м и водил хороводы под НБУ это были "протесты".

Когда Рабинович водил безумных бабок под НБУ, а потом они толпой бежали разменивать крупные купюры в Ощад на Крещатике это были "протесты"?

Вы ж, суки ЗЕленые, на проплаченных "протестах" к власти пришли.
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21.02.2022 09:55 Ответить
Кстати, на этих платных Коломойских балаганах в 2017-2018 году вместе с Дубинским отметился и Шабунин.

И сдается мне, что сейчас вся печаль "антикоррупционера" Шабунина в том, что он не пристроился, как Лещенко.
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21.02.2022 09:59 Ответить
Якщо мітинг проти бубачки, то він проплачений, а коли за нього, то це правильний мітинг.
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21.02.2022 09:59 Ответить
Пытаюсь вспомнить хоть одну акцию в поддержку клоуна...

Шот не припомню. Даже на эпических дебатах на стадионе в 2019-м на стороне ЗЕ были 1,5 дебила.

А сейчас только реально в дурке можно набрать ЗЕ сторонников.
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21.02.2022 10:02 Ответить
То чи справді його обрали?)
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21.02.2022 13:43 Ответить
Інтересно, чи російські війська вже покинули братній Казахстан після народного протесту? Чи їх тепер не викуриш звідти, як і в Білорусі?
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21.02.2022 10:00 Ответить
Их китайцы через 2 дня из Казахстана вышвырнули.

***** хотело 2 недели, но Сидзыпин сказал убираться за 2 дня.
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21.02.2022 10:03 Ответить
Послушайте Юрия Швеца ! Китай приказал своему вассалу Пу убраться и он немедленно исполни
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21.02.2022 10:47 Ответить
это давно ясно, все митинги проплачены, потому, как за повышение тарифов за жкк люди молчат, а за порошенку на смерть готовы пойти, верх идиотизма
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21.02.2022 10:04 Ответить
Верх идиотизма - проголосовать за клоуна с подобным юмором

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21.02.2022 10:09 Ответить
Із московських боліт вещаєш!, бо бачу все знаєш!
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21.02.2022 10:10 Ответить
А как определяется, проплаченый митинг или нет? Если горячий чай приносить протестующим - это тоже проплаченый?
И вообще, где в конституции написано про "проплаченый митинг"?
У нас свобода слова катится в жопу, да?
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21.02.2022 10:07 Ответить
Конечно есть какой то процент обездоленных или у которых таяжелая жизненная ситуация, которым жрать нехрен и они за любой заработок и делают порой необуманные и ошибочные поступки. Но таких мало. В основном на митингах, пытающихся развалить государственность - наглые, ленивые тунеядцы, отребье из мелких бандитов, алкашня да наркоманы. Носатый тип как начал организовывать митинг "ковида нет" с отсылкой на москалей, тогда надо было сразу спецгруппу запускать и ******* всех кто под руку попадет, а сдохнет кто ничего страшного. Один раз, ну два так разогнать, и в следующий раз "зарабитчане легких денег" десять раз подумают прежде чем в это ввязываться.
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21.02.2022 10:08 Ответить
Bravo!!!!
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21.02.2022 10:16 Ответить
Вам нарасии понравится или в Беларусии.
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21.02.2022 10:21 Ответить
Я за свободную страну, за полную свободу выбора. Но некоторые действия внутри, могут грозить этой самой свободе, потому иногда нужно применять жесткие и даже жестокие меры. Особенно в то время, когда враг на пороге.
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21.02.2022 10:28 Ответить
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21.02.2022 10:17 Ответить
Все понятно, теперь любой митинг против власти будет считаться проплаченным. Значит незаконным. Ни при одной власти такого не было. Зеленые уроды всех обогнали в своей наглости.
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21.02.2022 11:48 Ответить
Давайте зробимо шмаркле Майдан та імпічмент , а потім вже будемо говорити про "проплачені" майдани.
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21.02.2022 15:09 Ответить
 
 