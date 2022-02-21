Организация проплаченных митингов стала целым бизнесом. Дестабилизация в тылу - направление гибридной войны против Украины, - Монастырский
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Угрозы гибридной войны актуальны сейчас как никогда. Подразделения всех ведомств, входящих в состав Министерства внутренних дел, отрабатывают все сценарии возможного развития событий по направлениям своих компетенций.
Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время брифинга по результатам командировки в Донецкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
По словам главы МВД, фактически каждый день выявляются факты организации проплаченных митингов. Их организаторы, в частности в Киеве, планируют акции, которые могут привести к дестабилизации ситуации. Следовательно, Национальная полиция провела ряд обысков у таких деятелей.
"Фактически организация проплаченных митингов стала целым бизнесом. Есть "тысячники", "сотники", "десятники", которые за небольшие средства (от 300 до 800 гривен на человека) собирают от нескольких сотен до нескольких тысяч граждан. Несколько недель назад Национальная полиция задержала таких организаторов. В их планах были не только митинги, но и агрессивные действия в отношении представителей Национальной полиции и непосредственно самих митингующих", - сообщил Монастырский.
Украинские силовые ведомства готовы к блокированию любых попыток внутренней дестабилизации в государстве. По словам министра, сейчас в тыловых районах и Киеве Национальная полиция и Национальная гвардия переведены в усиленный режим службы и готовы блокировать попытки дестабилизации внутренней ситуации.
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Ну поймают, ну выложат на "цензоре" фотку с "запиксельным" е@алом и отпустят...
«Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійности України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіялізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні»
От так содеп мікрував в Рускій мір, усе як писав Бандера. Теж саме, тільки вивіску поміняли
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Когда Дубинский привозил по 400 грн за тушку работников с заводов Коломоя в Киев в 2018-м и водил хороводы под НБУ это были "протесты".
Когда Рабинович водил безумных бабок под НБУ, а потом они толпой бежали разменивать крупные купюры в Ощад на Крещатике это были "протесты"?
Вы ж, суки ЗЕленые, на проплаченных "протестах" к власти пришли.
И сдается мне, что сейчас вся печаль "антикоррупционера" Шабунина в том, что он не пристроился, как Лещенко.
Шот не припомню. Даже на эпических дебатах на стадионе в 2019-м на стороне ЗЕ были 1,5 дебила.
А сейчас только реально в дурке можно набрать ЗЕ сторонников.
***** хотело 2 недели, но Сидзыпин сказал убираться за 2 дня.
И вообще, где в конституции написано про "проплаченый митинг"?
У нас свобода слова катится в жопу, да?