Организация проплаченных митингов стала целым бизнесом. Дестабилизация в тылу - направление гибридной войны против Украины, - Монастырский

Угрозы гибридной войны актуальны сейчас как никогда. Подразделения всех ведомств, входящих в состав Министерства внутренних дел, отрабатывают все сценарии возможного развития событий по направлениям своих компетенций.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время брифинга по результатам командировки в Донецкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

По словам главы МВД, фактически каждый день выявляются факты организации проплаченных митингов. Их организаторы, в частности в Киеве, планируют акции, которые могут привести к дестабилизации ситуации. Следовательно, Национальная полиция провела ряд обысков у таких деятелей.

"Фактически организация проплаченных митингов стала целым бизнесом. Есть "тысячники", "сотники", "десятники", которые за небольшие средства (от 300 до 800 гривен на человека) собирают от нескольких сотен до нескольких тысяч граждан. Несколько недель назад Национальная полиция задержала таких организаторов. В их планах были не только митинги, но и агрессивные действия в отношении представителей Национальной полиции и непосредственно самих митингующих", - сообщил Монастырский.

Украинские силовые ведомства готовы к блокированию любых попыток внутренней дестабилизации в государстве. По словам министра, сейчас в тыловых районах и Киеве Национальная полиция и Национальная гвардия переведены в усиленный режим службы и готовы блокировать попытки дестабилизации внутренней ситуации.

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