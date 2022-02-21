Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне 5 регионов, в "оранжевой" - Киев и 15 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 21 февраля, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 1121. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (1687) и Одесской области (1644).

По данным за 20 февраля, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 53,6 чел. на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в восьми областях.

Также читайте: Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Также в Украине заняты 35,7% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

По состоянию на 21 февраля 2022 года в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ривненской и Хмельницкой областях установлен "красный" уровень эпидопасности, в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской , Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, только Львовская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области находятся на "желтом" уровне.