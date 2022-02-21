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Россия пытается расшатать Украину изнутри, чтобы принудить к капитуляции и изменению политического курса, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия пытается расшатать Украину изнутри, чтобы принудить к капитуляции и изменению политического курса, - Резников

Украинские воины готовы к любым сценариям дестабилизации ситуации со стороны РФ.

Об этом заявил сегодня на пресс-брифинге министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина не умаляет угрозы со стороны РФ.

"Ее уровень высок, но мы осуществляем прогнозирование всех сценариев, выбирая нашу тактику поведения", - отметил он.

"Среди других мы рассматривали сценарий, который РФ попытается буквально оцепить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму. Но обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье. Также ожидалось, что РФ на фоне этого устроит обострение на востоке Украины", – рассказал он.

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Резников также добавил, что, как прогнозировалось, все это будет сопровождаться другими средствами давления: кибератаками, минированием гражданских объектов, попытками устроить беспорядки под разными предлогами.

"Цель этих действий - расшатать Украину изнутри, чтобы принудить к капитуляции, мы изменили политический курс и отказались ЕС и НАТО, а наконец потеряли независимость. Сейчас этот сценарий пытаются воплотить", - сообщил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Вже розхитала ,було 30% за нато ,зараз 70%
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21.02.2022 10:14
+5
Так, пане міністре, ми більше боїмося дій нашого президента і його команди, чим нападу ворога. Бо ворога ми бачимо і готові давати відсіч, а що надумав за нашими спинами президент, ми не знаємо. Знаємо тільки, що йому важливіші дороги, чим армія і що він маніакально хоче подивитися в очі пуйла.
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21.02.2022 10:22
+5
Тут главное, что бы вы им не помогали!
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21.02.2022 10:24
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Вже розхитала ,було 30% за нато ,зараз 70%
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21.02.2022 10:14 Ответить
Расшатывая Украину РФ гробит себя.
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21.02.2022 10:53 Ответить
ну им это трудно понять.. вся История подтверждает что каждый раз Россия училась на своих проигранных сражениях и войнах делали ли выводы нет вся простите срань и идиотизм ситуации каждый раз воспевался каким то Вяличием Русской Душой Богом Верой хотя на деле все цели и задачи были часто просто низменными ничтожными.. потворствовали заскокам конкретных царей императоров.. касаемо Украины то все время Московия имела скажем так зуб на Сичь Запорожскую Волю.. ПЕТР 1 вообще сбросил все маски и прикидоны битва под Полтавой оказалась не победой России над Швецией а уничтожением Украины как независимого государства.. который был согласован Мазепой и Карлом 12 Королем Швеции ПЕТР 1 прекрасно понимал что создание и появление государства Украина которое будет иметь поддержку Швеции финансовую и военно техническую помощь один факт согласно Договора между Швецией и Мазепой Украина должна была на Черном море построить 30 кораблей передового на тот класса и шведы брались их построить обучить мастеров из украинцев и также подготовить моряков и офицеров тогда Крым навсегда стал бы Украинским.. далее Революция 1917 год факт провозглашения УНР привел в бешенство Ленина в своих работах телеграммах и письмах он не скрывал что независимость Украины для России это смерти подобно мы отсекаемся от выхода к Черному морю Крыму и второй аспекта откуда мы будем брать хлеб если россияне крестьяне кроме как пьянствовать и убивать больше ничему не обучены... так что Х..ло достойный продолжатель и Петра 1 и Екатерины 2 и Павла 1 и Николая 1 и 2 и Александра в части уничтожения удушения Малороссии Украины мы для России сегодня КОРМОВАЯ БАЗА...в их желаниях и мечтах..
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21.02.2022 11:38 Ответить
Главное Зелю держите! Народ то выстоит!
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21.02.2022 10:14 Ответить
у вас нечего расшатывать - все и так шатуны на чемоданах
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21.02.2022 10:15 Ответить
это уголовными делами против Пороха, чтоль, расшатать изнутри?!
ну-ну...
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21.02.2022 10:17 Ответить
Речь о заявлении Пристайко ?
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21.02.2022 10:19 Ответить
Взлётную полосу чартеры уже расшатали....
А народ будет защищать Украину - "до последнего"...
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21.02.2022 10:21 Ответить
Так, пане міністре, ми більше боїмося дій нашого президента і його команди, чим нападу ворога. Бо ворога ми бачимо і готові давати відсіч, а що надумав за нашими спинами президент, ми не знаємо. Знаємо тільки, що йому важливіші дороги, чим армія і що він маніакально хоче подивитися в очі пуйла.
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21.02.2022 10:22 Ответить
В данном случае золотую середину найти очень сложно. Вопрос надо решать,а денег на всё не хватает. И армия необходимо ,и дороги нужны. Зато данный вопрос даёт манипулировать сознанием. Уберите дороги у ваших сторонников,будет плохо.Сделайте дороги ,опять плохо. Это просто манипуляция сознанием...
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21.02.2022 11:03 Ответить
Ну да....і для розхитування здійснила операцію ' Буратіно "....заселила цілю "стаю кротів" в ОП.... які відкрито працюють на россію, знищуючи державу зсередини .... І тепер буратінко закликає ''не розкачувати човен"... Класно влаштувались "кротики" , ось тільки народу х#рово... і побачимо, чим це все закінчиться...
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21.02.2022 10:23 Ответить
Тут главное, что бы вы им не помогали!
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21.02.2022 10:24 Ответить
Хорошо расшатывают прокацапские силы переходят на маргинез ,поодержка вступления в НАТО растёт ,единение народа Украины в плане защиты Родины от ваты огромно .
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21.02.2022 10:30 Ответить
Те, що путін ...уйло, це зрозуміло.
Але хіба це він, а не ви із Зєлєю та Гетьманцевим обкладаєте українців все новими і новими податками, вбиваючи мілкого сільгоспвиробника та підприємця?
Тим самим підігруєте пуйлу.
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21.02.2022 10:31 Ответить
Росії потрібна Україна, щоб захиститися від Китаю. Путін не вічний, буде гризня за владу і ЯО від Китаю може не допомогти. Зараз перекроюють гарантії безпеки світові. Наша дипломатія повинна виписати гарантії миру Україні в двосторонніх договорах з сильними сусідами. Треба шукати компроміс. Головне, що ми не самі. Шкода, що наші політики погані стратеги.
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21.02.2022 10:32 Ответить
Яких саме сусідів ви маєте на увазі?
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21.02.2022 10:35 Ответить
"Триморье"
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21.02.2022 10:46 Ответить
В Ініціативу трьох морів входять Центральні і Східноєвропейські держави: Австрія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія та Чехія.

З усією повагою до країн Балтії та Польщі, але навряд ці країни можуть повноцінно протистояти росії без Британії, США.
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21.02.2022 10:50 Ответить
Українці та всі інші, хто в цей важкий час підтримує нашу країну, ніколи не думав, що я буду захищати Зеленського, але... Але зараз треба усвідомити одну важливу річ. Із самого початку було зрозуміло, що Зе слабка людина (аналогія з Ющенко, той хоч був патріотом, а цей - артист). Зе має ниточки, за які його дригав спочатку Коломойський, але Коломойського придавили за океаном, тому він притих. Зараз ниточки в руках людей, які хочуть добра для України: опір Росії та реформи, щоб нарешті позбутись мафіозно-кланової ситуації, яка склалась. Звичайно, Зеленський та Ко. хочуть трохи собі відхопити, але вони під ковпаком, бо новачки в цій справі, а всі теплі місця вже зайняті акулами.
Зеленського смикнули за ниточку, щоб він почав ворушити це кубло, але це спричинило такий галас, що неозброєним оком видно, як його топлять: путінські, ахметівські, аваківські тощо. Більш того, навіть "свої гарні хлопці" Гордон та Комаровський, почали його давити. Те саме ми спостерігали з Ющенко, який був хлопчиною для биття.
Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота. В нас зараз такий клімат, що й "ж...д" стане українцем і це добре, але це погано для Росії, яка, мабуть зрозуміла, що кіна не буде. Зеленському залишилось два роки до виборів. Зараз критичний момент, яких багато було в історії України. Якщо ми знову розбратаємось, ми знову втратимо території, а можливо і ляжемо під рашку, як лягали вже багато разів. Зеленський в патовій ситуації: навіть якби він хотів уступити рашці - він це зробити не може. По-перше, знесуть патріоти в Києві, по-друге, не дадуть це зробити гарні люди, які дригають за ниточки в потрібну сторону. Мафії насрати на країну. Якщо, не дай Бог, Путін наобіцяв Ахметову царювання на "Юго-Востоке", який він збирається захопити вже незабаром, то все виглядає ще гірше ніж здається. Хоча не вірю, що хитрий татарін такий дурак, що повірить росіянам.
Зараз важливо не втратити державність, ядро, єдність перед війною. Повторюю, Зе не здав національні інтереси Росії (погоджуюсь, що ситуація з вагнерівцями була вкрай неприємна, але ми всього не знаємо, до Порошенка теж було багато питань під час війни), головне, що курс правильний - на Європу, до НАТО, подалі від рашки. Якщо Зе, щось зробить накшталт Януковича, я буду перший на барикадах! Але не зробив і, гадаю, не збирається.
Плани Росії очевидні: за допомоги грошей, п'ятої колони, симпатизуючих олігархів дестабілізувати ситуацію, викликати хаос та анархію, Майдан 3... і знову напасти. Нічого нового в цьому Світі! Якщо це українці зрозуміють, країну можна буде врятувати. Єднаємось навколо ідеї, а не людини!
(Голосував я за Порошенко і якби були вибори, то знову голосував би за ньго, бо не бачу інших достойних кандидатів, але Порошенко не пройде, т.я. має дуже великий антирейтінг серед нашого "малоросійського" населення. Цього допису не з'явилось би, якби знову не було загрози війни)
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21.02.2022 10:42 Ответить
Один "шатун"у Шустера-в дыню получил.
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21.02.2022 10:42 Ответить
не шатайте, ЗЕленую крысу тошнит ...
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21.02.2022 10:48 Ответить
Капитан очевидность, ты?
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21.02.2022 10:53 Ответить
Цікаво, а який політичний курс у адептів *какая разніца"? 🤔
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21.02.2022 11:27 Ответить
Так вот кто тарифы задирает!
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21.02.2022 12:19 Ответить
 
 