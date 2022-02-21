Россия пытается расшатать Украину изнутри, чтобы принудить к капитуляции и изменению политического курса, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины готовы к любым сценариям дестабилизации ситуации со стороны РФ.
Об этом заявил сегодня на пресс-брифинге министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина не умаляет угрозы со стороны РФ.
"Ее уровень высок, но мы осуществляем прогнозирование всех сценариев, выбирая нашу тактику поведения", - отметил он.
"Среди других мы рассматривали сценарий, который РФ попытается буквально оцепить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму. Но обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье. Также ожидалось, что РФ на фоне этого устроит обострение на востоке Украины", – рассказал он.
Резников также добавил, что, как прогнозировалось, все это будет сопровождаться другими средствами давления: кибератаками, минированием гражданских объектов, попытками устроить беспорядки под разными предлогами.
"Цель этих действий - расшатать Украину изнутри, чтобы принудить к капитуляции, мы изменили политический курс и отказались ЕС и НАТО, а наконец потеряли независимость. Сейчас этот сценарий пытаются воплотить", - сообщил он.
Пожалуйста, подождите...
ну-ну...
А народ будет защищать Украину - "до последнего"...
Але хіба це він, а не ви із Зєлєю та Гетьманцевим обкладаєте українців все новими і новими податками, вбиваючи мілкого сільгоспвиробника та підприємця?
Тим самим підігруєте пуйлу.
З усією повагою до країн Балтії та Польщі, але навряд ці країни можуть повноцінно протистояти росії без Британії, США.
Зеленського смикнули за ниточку, щоб він почав ворушити це кубло, але це спричинило такий галас, що неозброєним оком видно, як його топлять: путінські, ахметівські, аваківські тощо. Більш того, навіть "свої гарні хлопці" Гордон та Комаровський, почали його давити. Те саме ми спостерігали з Ющенко, який був хлопчиною для биття.
Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота. В нас зараз такий клімат, що й "ж...д" стане українцем і це добре, але це погано для Росії, яка, мабуть зрозуміла, що кіна не буде. Зеленському залишилось два роки до виборів. Зараз критичний момент, яких багато було в історії України. Якщо ми знову розбратаємось, ми знову втратимо території, а можливо і ляжемо під рашку, як лягали вже багато разів. Зеленський в патовій ситуації: навіть якби він хотів уступити рашці - він це зробити не може. По-перше, знесуть патріоти в Києві, по-друге, не дадуть це зробити гарні люди, які дригають за ниточки в потрібну сторону. Мафії насрати на країну. Якщо, не дай Бог, Путін наобіцяв Ахметову царювання на "Юго-Востоке", який він збирається захопити вже незабаром, то все виглядає ще гірше ніж здається. Хоча не вірю, що хитрий татарін такий дурак, що повірить росіянам.
Зараз важливо не втратити державність, ядро, єдність перед війною. Повторюю, Зе не здав національні інтереси Росії (погоджуюсь, що ситуація з вагнерівцями була вкрай неприємна, але ми всього не знаємо, до Порошенка теж було багато питань під час війни), головне, що курс правильний - на Європу, до НАТО, подалі від рашки. Якщо Зе, щось зробить накшталт Януковича, я буду перший на барикадах! Але не зробив і, гадаю, не збирається.
Плани Росії очевидні: за допомоги грошей, п'ятої колони, симпатизуючих олігархів дестабілізувати ситуацію, викликати хаос та анархію, Майдан 3... і знову напасти. Нічого нового в цьому Світі! Якщо це українці зрозуміють, країну можна буде врятувати. Єднаємось навколо ідеї, а не людини!
(Голосував я за Порошенко і якби були вибори, то знову голосував би за ньго, бо не бачу інших достойних кандидатів, але Порошенко не пройде, т.я. має дуже великий антирейтінг серед нашого "малоросійського" населення. Цього допису не з'явилось би, якби знову не було загрози війни)