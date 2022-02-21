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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Санкции против России
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Еврокомиссия (1315) санкции (10609) Урсула фон дер Ляйен (370)

Фон дер Ляйен против "санкций на опережение", как призвал Зеленский: "Мы должны оставлять РФ шанс"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Фон дер Ляйен против

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что не соглашается с идеей "санкций на опережение" против России из-за ее угроз силой Украине, потому что так они перестанут быть фактором сдерживания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Reuters.

В эфире ARD Урсула фон дер Ляйен отметила, что пакет санкций, подготовленных на случай вторжения России в Украину, будет применен после новой агрессии РФ, косвенно ответив на призыв Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности применить санкции на опережение.

"Мы должны оставить России шанс вернуться к дипломатии, за стол переговоров. Это окно еще открыто", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против России до ее вторжения в Украину

Ранее президент Еврокомиссии сообщила, что запланированные ЕС и США санкции призваны "по сути отрезать Россию от международных финансовых рынков".

Напомним, в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал к превентивным санкциям для сдерживания РФ и заявил, что они не будут иметь смысла, если они будут применены уже после российского вторжения.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
Фіни шансів не залишили
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21.02.2022 10:15
+17
Молодець, піде завгоспом в Газпром.
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21.02.2022 10:15
+12
Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.
Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России.
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21.02.2022 10:22
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Ахахахаахах
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21.02.2022 10:15 Ответить
Фіни шансів не залишили
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21.02.2022 10:15 Ответить
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21.02.2022 10:16 Ответить
Я так розумію - це міст між естонською Нарвою і російським Івангородом?
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21.02.2022 10:32 Ответить
Молодець, піде завгоспом в Газпром.
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21.02.2022 10:15 Ответить
Она руками показала какой величины шанс.
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21.02.2022 14:06 Ответить
Вещь очевидная для всех,но не для юриста доморощенного
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21.02.2022 10:15 Ответить
Они обеспокоены ,обеспокоены они . Потом сильней обеспокоены ,потом обеспокоены сильно.
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21.02.2022 10:16 Ответить
да пофигу.
мне больше интересно вот это вот зебзик решил или так и будет дальше поручать?

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21.02.2022 10:16 Ответить
Это туда-же, к миллиарду деревьев.
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21.02.2022 10:44 Ответить
Та $4000 зарплатні вчителям.
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21.02.2022 11:10 Ответить
Спасибо ЗЕ, ты дал Европке повод макнуть нас в дерьмо.
ЗЕ и россию агрессором не называет так что скоро могут и санкции снять таким же макаром
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21.02.2022 10:18 Ответить
https://www.president.gov.ua/documents/562022-41377

II. Безпекове середовище та загрози державній безпеці







7. Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки.







8. Окупаційна адміністрація Російської Федерації, яку створюють її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, грубо порушують принципи та норми міжнародного права й свободи людини і громадянина, їх діяльність загрожує державній безпеці України.







9. Деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України, використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Відсутність цілісної інформаційної політики держави, недостатня розвиненість національної інформаційної інфраструктури, слабкість системи стратегічних комунікацій ускладнюють нейтралізацію цієї загрози на тлі інформаційної експансії Російської Федерації, зокрема шляхом розширення власної інформаційної інфраструктури та контрольованих нею структур на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей.
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21.02.2022 10:26 Ответить
ну санкції можна вводити по дедлайну. Давати, наприклад, тиждень на вивід військ, а ні то ні.
Можна вводити частково.
Кароч, казки про "стримуючий фактор" це просто казки.
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21.02.2022 10:19 Ответить
Вы мимо санкций через другие страны поставляете товары,вы давно продались
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21.02.2022 10:19 Ответить
Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.
Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России.
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21.02.2022 10:22 Ответить
Повністю згоден. Це гопник, який обмінює твій годинник на твій же гаманець і намагається це видати за великий гуманізм.
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21.02.2022 10:28 Ответить
А европейский ломбард требует сохранить возможность оставить у себя часы, пока гопник не взял кредит на украденные у тебя документы.
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21.02.2022 11:42 Ответить
Да ещё вдобавок требует отобрать у тех, кого грабит, оружие, чтобы не могли отбиться. Маньяку так удобнее будет грабить и убивать, кайф не обломают.
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21.02.2022 11:40 Ответить
А вы пригрозите х@йлопуцину "абщественным порицанием"...
Вдруг сработает...
Бл@...
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21.02.2022 10:23 Ответить
Ефект від "критично" важливих товарів населення збагне через роки-десятиліття. Потрібна повна ізоляція. Перед Китаєм треба ставити питання або він продає товари в Європу, або в Росію.
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21.02.2022 10:23 Ответить
усаме бен ладену никаких шансов не дали. кремлевский окурок намного опасней, а с ним почемуто возятся, какието шансы дают.
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21.02.2022 10:23 Ответить
Навіщо вводити ВСІ санкції. Росія підвела це 10 тис військ до кордону - арештували майно олігарха А, підвела наступні 10 тис. - арештували майно олігарха Х. Щоб було видно, що наміри дійсно конкртетні.
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21.02.2022 10:25 Ответить
Союзники пуйла німці заради дешевих енергоносіів не хочуть пам'ятати ані Угорщину-56, ані Чехословаччину-68. Будуть й надалі водити за ніс своіх сусідів по Європі та Штати. Цього не помічає тільки сліпий.
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21.02.2022 11:25 Ответить
Поступово Україна прийде до розуміння що в европі немає що ловити. Британія вийшла з на, поляки більш за все також вийдуть. Евросовок це те що нам аж ніяк не підходить. Своєю країною потрібно керувати самим а не давати це робити незрозумілим Ляєнам. Не для того сьогодні хлопці гинуть щоб завтра хтось в брюселях вирішував долю України. НАТО інша справа.
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21.02.2022 10:30 Ответить
Ціль санкцій не покарання рфії, а послаблення. Тому їх вводити потрібно було в максимально жорсткій формі ще в 2008. Евросоюз в повній красі. А тепер на секунду уявіть Україна частина цього шапіто з повною відсутністю приймати самостійні рішення.
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21.02.2022 10:36 Ответить
Цілком згоден. Продажна Європа--зовсім не те, на що розраховує пересічний патріот Краіни. У НАТО прагнути--обов'язково та негайно!
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21.02.2022 11:31 Ответить
Адвокати ***** гидко фу
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21.02.2022 11:05 Ответить
Очередное немецкое дитя Штаззи
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21.02.2022 11:05 Ответить
Такое чувство, что они боятся, что Уйло не нападет. Надо дать им шанс...
Ну ну. Прям как наша полиция. Стоят рядом, смотрят, как ножем журналисту угрожают.
Пока не убили, мы типа не можем ничего делать.
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21.02.2022 11:08 Ответить
канешна рашке надо давать больше шансов.... это у ее соседей шансов спокойно жить нет!!!
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21.02.2022 11:14 Ответить
Про які санкції ви взагалі говорите? Проти еліти чи самого великого Пу? Ви навіть не разу не згадали про санкції зливним бачкам та пропагандонам Кремля. Не смішіть мене.
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21.02.2022 11:17 Ответить
Чий Крим, Урсуло?! Через 8 років то "прєвєнтівно"?
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21.02.2022 11:21 Ответить
У алкашей есть поговорка - "поздно пить боржоми". Так и эта ****. Когда польется кровь реками, так и мы тут со своими санкциями. И да оставлять шанс можно адекватному , а путин это выживший из ума маньяк и гопник
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21.02.2022 11:22 Ответить
Вата давным-давно просрала все свои шансы ...
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21.02.2022 11:24 Ответить
Як на мене - залишати шанс кацапам - це позбавляти шансів Україну.
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21.02.2022 11:32 Ответить
молодец еще одна шлюха *************
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21.02.2022 11:33 Ответить
А хто Україні залишить шанс, перелякані ви наші?
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21.02.2022 11:46 Ответить
Наивная баронесса хочет системному наркоману,дать шанс.Фрау вы имеете дело с системным маньяком.И хотите предложив ему шанс на выздоровление,таким образом избавить от кровавой зависимости?!Вы наивны девушка
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21.02.2022 13:16 Ответить
вони чекають "повернення рф до дипломатії" тому не вводять санцкії - ну не сволота? до якої нафіх дипломатії, рашка вже вторглася в Україну, рашка вже окупувала Крим та Донбас, рашка вже вбила десятки тисяч українців, рашка вже зробила біженцями мільйони, рашка вже гвалтує вбиває грабує бреше катує... яка іще "россійська дипломатія" ?? єдина дипломатія яка може існувати це ультиматум всього цивілізованого світу рашці - негайно повертаєте всі окуповані территорії включно з кримом, негайно виводите війська з суверенної території іншої держави, негайно компенсовуєте усі збитки в тч персонально збитки родинам загиблих і постраждалим від вашої війниі оплачуєте відбудову зруйнованого і повертаєте все вкраде, інакше ніяка це не "дипломаттія" а світ без закону і порядку. кончєні німці з французами(
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21.02.2022 15:15 Ответить
вот она - германская проституция!!!!!!
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21.02.2022 16:51 Ответить
Надання шансів кацапії тільки стимулює її агресивність.
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11.06.2022 13:10 Ответить
 
 