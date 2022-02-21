Фон дер Ляйен против "санкций на опережение", как призвал Зеленский: "Мы должны оставлять РФ шанс"
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что не соглашается с идеей "санкций на опережение" против России из-за ее угроз силой Украине, потому что так они перестанут быть фактором сдерживания.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Reuters.
В эфире ARD Урсула фон дер Ляйен отметила, что пакет санкций, подготовленных на случай вторжения России в Украину, будет применен после новой агрессии РФ, косвенно ответив на призыв Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности применить санкции на опережение.
"Мы должны оставить России шанс вернуться к дипломатии, за стол переговоров. Это окно еще открыто", – сказала Урсула фон дер Ляйен.
Ранее президент Еврокомиссии сообщила, что запланированные ЕС и США санкции призваны "по сути отрезать Россию от международных финансовых рынков".
Напомним, в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал к превентивным санкциям для сдерживания РФ и заявил, что они не будут иметь смысла, если они будут применены уже после российского вторжения.
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мне больше интересно вот это вот зебзик решил или так и будет дальше поручать?
ЗЕ и россию агрессором не называет так что скоро могут и санкции снять таким же макаром
II. Безпекове середовище та загрози державній безпеці
7. Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки.
8. Окупаційна адміністрація Російської Федерації, яку створюють її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, грубо порушують принципи та норми міжнародного права й свободи людини і громадянина, їх діяльність загрожує державній безпеці України.
9. Деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України, використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Відсутність цілісної інформаційної політики держави, недостатня розвиненість національної інформаційної інфраструктури, слабкість системи стратегічних комунікацій ускладнюють нейтралізацію цієї загрози на тлі інформаційної експансії Російської Федерації, зокрема шляхом розширення власної інформаційної інфраструктури та контрольованих нею структур на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Можна вводити частково.
Кароч, казки про "стримуючий фактор" це просто казки.
Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России.
Вдруг сработает...
Бл@...
Ну ну. Прям как наша полиция. Стоят рядом, смотрят, как ножем журналисту угрожают.
Пока не убили, мы типа не можем ничего делать.